4 tendências internacionais do mercado de pizzarias para 2023

A Associação Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra), participou da Pizza Expo, maior evento da indústria que ocorreu no final de março em Las Vegas, nos Estados Unidos, que conta com a participação de pizzarias de Nova York, Los Angeles e Las Vegas.

“Ao longo dos dias, ocorreram alguns campeonatos entre os participantes, como apresentação de produtos veganos, que impressionam por serem idênticos ao natural, além de estandes com inovações que já conhecemos, porém mais desenvolvidas, como tecnologias para a automatização de processos e investimento em espaços instagramáveis e coloridos”, diz Gustavo Cardamoni, presidente da Apubra.

Criada há 20 anos, a Apubra atua no fomento de informações sobre o mercado gastronômico de pizzas por meio de balanços anuais e levantamentos junto aos associados, que ainda podem ter acesso a conteúdos para empreendedores da área.

O mercado brasileiro de pizzaria cresceu quase 500% nos últimos 10 ano. Segundo levantamento da associação, mais da metade das unidades estão no estado de São Paulo e a maioria das unidades são de microempreendedores individuais (MEI).

O executivo listou as principais tendências internacionais do segmento que foram abordadas durante a Pizza Expo. Entre os assuntos mais discutidos por empreendedores de diversos países estão:

1. Presença digital

Se ficar fora da onda digital, o negócio pode não estar vivo na próxima. Uma estratégia digital bem pensada permite ao consumidor realizar uma jornada satisfatória.

"As redes sociais e o aplicativo da marca precisam ser de fácil entendimento e usabilidade, além de sempre estarem com o cardápio atualizado e possíveis promoções. Outro ponto indispensável é promover uma integração do ponto de venda físico com o online, a fim de proporcionar uma experiência ágil e completa. Isso funciona muito bem com o QR Code, que permite acesso ao app, cardápio ou redes sociais. Por mim, essas ferramentas irão gerar dados, que podem ser utilizados no aprimoramento contínuo do negócio”, explica Cardamoni.

2. Experiência única de consumo

A missão de um empreendedor é fazer com que as pessoas queiram comprar dele em meio a concorrência, que se depara com a escolha de ser o melhor todos os dias, ou sempre ser o mais barato para vender todos os dias.

“É fundamental pensar no longo prazo a fim de que a marca se torne relevante com o passar do tempo. Por isso, é fundamental procurar ser referência e investir em mentorias, participação em associações, treinamentos e afins. A ideia é ser a cada dia melhor para proporcionar uma experiência única, e, consequentemente, inesquecível. Ao ser o melhor não precisará se preocupar com o preço”, diz o presidente.

3. Estratégias de margem de lucro

Apesar do retorno financeiro não ser a única prioridade de um empreendedor, a verdade é que toda empresa é criada para gerar lucro. A pergunta é: como ter rentabilidade?

“Ao falar de lucro, o estabelecimento deve ter alguns pontos de atenção, tais como menu, preparo, mão de obra, custos fixos e diminuição máxima de desperdícios. Para que isso aconteça é necessário ter um registro de todas as cotações, não pagar nada em dinheiro, pois não terá recibos e notas para avaliar depois, já que não se gerencia o que não se pode mensurar. Na estratégia do negócio, é preciso ter relatórios bem detalhados no dia a dia, mês a mês, ano a ano, a fim de encontrar métricas saudáveis que otimizem a saúde financeira do negócio a longo prazo”, diz Cardamoni.

4. Cultura organizacional

Uma cultura forte é capaz de criar um negócio forte. Ou seja, um estabelecimento com colaboradores engajados e motivados.

“É importante ser estratégico, agindo intencionalmente com o intuito de mostrar ao time que você valoriza o trabalho deles. A transparência também é indispensável para gerar uma comunicação eficiente. Vale, por fim, implementar uma cultura de vulnerabilidade, uma iniciativa que cria espaços para que os colaboradores possam discutir dúvidas ou erros cometidos, melhorando o desempenho da equipe”, diz o presidente.