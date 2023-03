4 exemplos de parcerias entre marcas - e como abrir a inovação da sua empresa

Uma coisa é você ser leal às suas marcas favoritas. Outra coisa é quando duas dessas marcas se juntam e criam aquilo que você nem sabia que precisava.

Se você tem em torno de 25 a 35 anos, vai lembrar do seguinte produto de co-branding: uma garrafinha de guaraná com um pokémon escondido na tampinha. Agora, se você é mais novo, deve saber das inúmeras parcerias entre marcas de tênis e outros segmentos que estão em alta no momento.

Essas parcerias geniais para os clientes podem resultar tanto em novos produtos, como é o caso do guaraná, quanto em novas soluções que fogem totalmente do escopo de uma das empresas. Quando o grupo de música BTS se uniu ao McDonald’s, por exemplo, o resultado foi um lançamento de peças de roupa e um novo combo que ajudou a rede de fast food a aumentar suas vendas em 41%.

Veja quatro exemplos de parcerias de sucesso entre marcas famosas.

1 - Starbucks + Spotify

A Starbucks e a Spotify firmaram uma parceria inovadora de co-branding para construir um "ecossistema musical”.

Por meio da iniciativa, os clientes da Starbucks tem acesso a uma lista de reprodução (através do app Starbucks Mobile) e podem selecionar músicas para tocar durante o dia na loja.

Isso oferece aos artistas maior acesso aos consumidores e cria um clima pessoal para o ambiente da cafeteria.

2 - Faber-Castell + Danone

A Danone e a Faber-Castell, se juntaram em 2012 para lançar o boneco do Dino - mascote da Danone.

O boneco era todo branco dando a possibilidade da criança pintar e usar sua imaginação.

3 - Nike + Apple

Nike e Apple andam juntas desde o início dos anos 2000.

Desde então a parceria evoluiu para se tornar o Nike+. App que usa a tecnologia de rastreamento de atividades incorporada em roupas e equipamentos esportivos para sincronizar com os app do iPhone.

Permitindo aos usuários rastrear e registrar dados de exercícios.

4 - Nubank + Zee.Dog

Nubank e Zee.Dog fizeram a parceria mais curiosa dessa lista.

O projeto criou um brinquedo de borracha em formato de cartão. Ainda era possível colocar petiscos dentro desses brinquedos para que o pet ficasse mais entretido.

O mais legal é que a ideia surgiu depois de um número alto de clientes solicitarem novos cartões ao Nubank. Com o argumento de que seus cãezinhos devoraram seus antigos cartões.

O lucro da parceria ainda foi direcionado a uma ONG de proteção aos animais. Legal, né?

