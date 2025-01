38 franquias baratas para empreender a partir de R$ 2.500 sem abrir mão dos finais de semana

Investir em uma franquia é uma das formas mais práticas de começar a empreender. Para muitos, no entanto, o sonho de ter o próprio negócio também vem com o desejo de mais qualidade de vida — incluindo evitar a rotina pesada de trabalho aos finais de semana.

Seja no setor de serviços, alimentação ou saúde, as opções incluem modelos de negócios que operam em dias úteis ou que permitem que você administre a empresa de forma remota, garantindo mais tempo livre para lazer e família.

Nesta lista, reunimos 38 franquias acessíveis, com investimento inicial a partir de 2.500 reais, que atuam em diferentes setores como tecnologia, alimentação, serviços e saúde. Muitos dos modelos apresentados funcionam no formato home office ou autônomo, permitindo que o franqueado organize sua agenda sem comprometer sua qualidade de vida.

Confira abaixo algumas franquias para quem busca empreender sem abrir mão dos finais de semana.

CleanNew

É uma das maiores franquias de higienização e conservação de estofados do Brasil. Atua em formato home based, ou seja, o profissional especializado vai até o cliente com uma mala repleta de equipamentos com a mais alta tecnologia para realizar os serviços de higienização e blindagem de estofados. O franqueado pode atuar de segunda a sexta-feira, sem necessidade de funcionamento aos finais de semana.

Investimento inicial: a partir de R$ 59.900 (incluso equipamentos, estoque, kits e uniforme e taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 14 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno do investimento: de 6 a 12 meses

Minha Quitandinha

A Minha Quitandinha é uma startup de tecnologia em varejo que atua no modelo de franquia de minimercado autônomo em complexos residenciais ou comerciais. Com lojas que operam 24h e sem intermediários para a realização das compras, a marca possibilita que o franqueado opere sem funcionários, gerenciando os dias que organiza a operação do estabelecimento, como reposição de estoque e administração interna em dias úteis, sem precisar atuar diretamente aos fins de semana.

Investimento inicial: a partir de R$ 45 mil (Incluso taxa de franquia e instalação)

Faturamento médio mensal: R$ 18 mil

Prazo de retorno do investimento: de 10 a 18 meses

KoalaCar

É uma microfranquia de limpeza a seco de veículos, com baixo custo, rápido retorno e consciência ambiental. O nome da marca foi inspirado no coala, que não bebe água e se hidrata apenas das plantas. Numa lavagem convencional, consome-se mais de 300 litros de água, mas com os produtos da empresa, esse número é zero. A franqueadora permite que o franqueado escolha seu horário de atendimento.

Investimento inicial: R$4.990 ( incluso taxa de franquia + kit inicial )

Faturamento médio mensal: R$ 10 mil

Prazo de retorno do investimento: 3 a 6 meses

3, 2, 1 GO!

É uma rede de franquias especializada em oferecer experiências de viagem completas para a Disney e outros destinos nacionais e internacionais. A 3, 2, 1 GO! cuida de todos os detalhes, desde a emissão de visto, até passagem aérea e hospedagem, tudo pensado de forma exclusiva e personalizada. O franqueado monta seu horário de trabalho e todos os processos podem ser realizados durante a semana.

Investimento inicial: R$ 12 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 15 e R$50 mil em média

Prazo de retorno do investimento: 3 a 12 meses

Airlocker

Com cerca de 110 franquias pelo Brasil, a Airlocker oferece praticidade e conveniência a condomínios e complexos comerciais, tornando-se a primeira franquia brasileira de armários inteligentes totalmente autogerenciáveis. Para o franqueado, a rede proporciona uma média de trabalho semanal de apenas 4 horas, suporte 24/7 para o software e um marketplace com parcerias.

Investimento inicial: a partir de R$ 99 mil (incluso: taxa de franquia, taxa de implementação e aproximadamente 6 armários)

Faturamento médio mensal: até R$ 20 mil

Prazo de retorno do investimento: para operação de 15 armários é de até 25 meses

market4

market4u é uma rede de mercados autônomos e líder do segmento na América Latina, que atua no formato de franquia desde 2020, mesmo ano de sua fundação. Presente em condomínios residenciais e comerciais, com funcionamento 24 horas, 7 dias por semana. O franqueado pode realizar o gerenciamento da unidade e o abastecimento de estoque nos dias da semana, deixando os finais de semana livres.

Investimento inicial: a partir de R$ 80 mil (incluso taxa de franquia e estoque inicial)

Faturamento médio mensal: de R$ 10 a R$ 15 mil

Prazo de retorno do investimento: 16 a 24 meses

Mr Fit

Criada em 2011, na cidade de Paulínia, interior de São Paulo, a rede Mr. Fit é pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil. A marca oferece comida rápida e saudável, com diversas refeições, sanduíches e outras iguarias saudáveis. No modelo Home Office, o franqueado escolhe o dia que deseja trabalhar na distribuição e venda das marmitas, que pode ser limitado para os dias úteis.

Investimento inicial: R$ 9.999,00 (incluso taxa de franquia e estoque inicial)

Faturamento médio mensal: de R$ 4 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno do investimento: 4 a 8 meses

Foz Sustentável

Criada em 2015, em Recife (PE), a Foz Sustentável é uma microfranquia de sustentabilidade lucrativa, que tem o objetivo de resolver o problema do desperdício de água no Brasil. A empresa já possibilitou a economia de mais de R$ 20 milhões em contas de água, com mais de 2 bilhões de litros preservados e milhares de clientes impactados. A rede permite que o franqueado opte por não trabalhar aos finais de semana.

Investimento inicial: R$ 45.000,00 (incluso Enxoval e taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Prazo de retorno do investimento: 6 a 8 meses

YES! IDIOMAS

Com mais de 50 anos de história e mais de 200 escolas em 16 estados e no Distrito Federal, a YES! Idiomas é uma rede especializada no ensino de idiomas. Para atrair novos investidores, a rede de cursos de idiomas conta com opção no formato de microfranquia. É o caso do Modelo Educacional, a partir de R$ 30 mil. A opção é indicada para donos de instituições de ensino que desejam agregar a escola de idiomas ao seu sistema, para operação em formato store in store. O prazo de retorno do investimento dessa opção é de 18 a 24 meses.

Investimento inicial: Modelo Educacional a partir de R$ 30 mil;

Faturamento médio mensal: Modelo Educacional R$ 40 mil;

Prazo de retorno: de 18 a 24 meses

Vinho24h

Fundada em 2025, a Vinho24h é uma rede de franquias de adegas autônomas para condomínios, operando 24 horas e 7 dias por semana, sem funcionários. Cada adega comporta 90 garrafas a um preço fixo sugerido de R$ 49,90 com cinco nacionalidades, mais de 15 rótulos. A adega autônoma da Vinho24h ainda dispõe de uma tela de led para veiculação de anúncios de mídia paga. Além da compra de rótulos selecionados a preços acessíveis, a rede ainda oferece assinaturas para seu clube do vinho, onde os sócios têm benefícios e cupons de descontos, além de eventos exclusivos.

Investimento inicial: R$ 32.900

Faturamento médio mensal: R$11.482 (6 vendas por dia + 5 anunciantes)

Prazo de retorno: em até 14 meses

aiqfome

O aiqfome é um aplicativo de delivery que atua principalmente em cidades do interior. A rede opera com um modelo de negócio home based, de baixo investimento, no qual o franqueado comercializa o aplicativo para os restaurantes da região. Foi o 1º app de delivery do Brasil, atualmente o 2º maior do país, líder no interior, com mais de 6 milhões de usuários e mais de 33 milhões de pedidos por ano. Desde 2020 integra a vertical food do Grupo Magalu. Período de implantação em até 2 meses.

Investimento inicial: até 20 mil habitantes: R$ 41 mil / até 40 mil habitantes: R$ 82 mil

Faturamento médio mensal: 20 mil habitantes: R$ 14 mil / até 40 mil habitantes: R$ 27 mil

Previsão de retorno: 18 meses

Luah Semijoias

A Luah Semijoias, rede tocantinense especializada em acessórios banhados a ouro, conta com 13 unidades em seis estados, todos na região Nordeste e Norte do país. A marca disponibiliza dois modelos de negócios para os interessados em investir em uma franquia de moda, entre eles, está o de microfranquia home office. Este formato permite que a franqueada trabalhe de casa por até 10 meses, até que consiga se capitalizar para inaugurar uma unidade física e aumentar os lucros.

Investimento inicial: a partir de R$ 120 mil

Faturamento médio mensal: R$ 90 mil

Tempo de retorno do investimento: de 9 a 15 meses

Jan Pro

A Jan-Pro é uma empresa de limpeza dedicada a oferecer o mais alto padrão em serviços de limpeza comercial e a criar oportunidades de negócios rentáveis através de franquias. Nascida nos Estados Unidos e com mais de 30 anos de experiência, chegou ao Brasil em 1991, hoje está presente em 8 países e conta com mais de 10 mil clientes. Possui um conjunto completo de processos de limpeza, sistemas de suporte e padrões de atendimento ao cliente. A trajetória da rede é marcada por inovação e compromisso com a excelência

Investimento: a partir de R$ 20 mil

Faturamento mensal: De R$ 4 mil a R$ 30 mil (depende do modelo)

Prazo de retorno do investimento: 12 a 18 meses

Santa Carga

Fundada em 2021, a Santa Carga é uma rede de franquias especializada em totens carregadores que oferecem Wi-Fi marketing e capacidade para recarregar até 14 dispositivos móveis simultaneamente. A empresa nasceu no Rio de Janeiro e hoje conta com 843 unidades espalhadas pelo Brasil. Com um modelo de negócio autônomo, home based e sem funcionários, a microfranquia da Santa Carga requer o investimento inicial de R$19.900 mil. Nesse formato, o franqueado é dono de sua própria unidade (totem), tendo como responsabilidade localizar os pontos para instalação dos totens e captação e gerenciamento de até 40 anúncios que o aparelho comporta.

Investimento inicial: R$19.900

Faturamento médio mensal (para cada totem): até R$8.316,00/mês.

Prazo de retorno: em até 8 meses

Ixer

Fundada em 2018, a Ixer é uma intermediadora de benefícios na área de saúde e bem-estar com preços acessíveis e atuação nacional. Atualmente, a rede conta com 05 unidades pelo Brasil e oferece aos investidores um formato de microfranquia home based e que dispensa a contratação de funcionários. Seu modelo de negócio, que atende tanto o público B2B quanto B2C. Nele, o franqueado atua como um Gestor Comercial, sendo remunerado através de comissionamentos recorrentes pelos contratos fechados através da plataforma IXER, que oferece serviços de grandes parceiros como SulAmérica, Conexa Saúde, Total Pass e muito mais.

Investimento inicial: R$ 57.890

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Prazo de retorno: em até 12 meses

Rentabilidade: até 20% de comissionamento recorrente.

Reino Rural Franchising

A Reino Rural chegou ao mercado em 2014 por meio do empresário Matheus Ferraz oferecendo uma linha de produtos agropecuários (suplemento nutricional animal e fertilizantes), energia fotovoltaica, produtos financeiros e cobranças, de alta qualidade visando o aumento da eficiência e da lucratividade do produtor rural.

Investimento inicial: A partir de R$ 34,9 mil

Faturamento médio mensal: R$ 57,7 mil

Prazo de retorno: Entre 4 e 6 meses

Gigatron Franchising

Fundada em 1998, na cidade de Birigui, interior de São Paulo, a Gigatron Franchising se destaca pela inovação e qualidade de seus produtos e serviços dentro da área de Tecnologia da Informação, especialmente ao que se refere a softwares. Com o uso de uma metodologia própria, o crescente desenvolvimento do negócio e a propagação de um serviço inovador criado pela empresa – o Software de Gestão Giga ERP - impulsionou a entrada da marca no franchising em 2012.

Investimento inicial: A partir de R$ 2.500 (taxa de franquia. + capital de giro)

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Prazo de retorno: Entre 1 e 12 meses

Keep Charged

Rede de microfranquia de publicidade em carregadores de celulares e smartphones. A Curitibana nasceu em 2019 para atender uma demanda do mercado, aliando tecnologia e solução para as marcas anunciantes. Atualmente, a rede de microfranquia de publicidade em carregadores de celulares e smartphones conta com mais de 145 franquias comercializadas em 23 estados brasileiros, impactando mais de 100 mil pessoas diariamente.

Investimento inicial total (e o que compõe o valor): R$ 4,9 mil

Faturamento médio mensal: R$ 2,5 mil por kit (valor pode variar de acordo com a expansão do negócio)

Prazo de retorno: Entre 2 e 4 meses

Doutor Sofá

Rede especializada em limpeza de estofados em geral - nasceu em Joinville, Santa Catarina, e atualmente está em 25 estados mais o Distrito Federal com mais de 310 unidades em operação no Brasil e 11 no exterior em países.

Investimento inicial: A partir de R$ 32 mil, incluindo taxa de franquia

Faturamento médio mensal: De R$ 15 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: 6 meses

Mary Help

Fundada em 2011 e tendo como um dos atrativos o seu baixo investimento inicial, a rede faz cerca de 700 mil diárias por ano e tem cadastradas mais de 9 mil diaristas ativas e preparadas para atender os clientes de forma prática, rápida e segura. Nesse ano, a rede conquistou a sua quarta chancela de excelência da ABF em reconhecimento à alta qualidade de seus serviços.

Investimento inicial: A partir de R$ 35 mil

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: Entre 12 e 14 meses

Dona Help

A Dona Help nasceu em 2023, na cidade de João Pessoa/PB, e faz parte do Grupo Acuidar. A rede iniciou sua expansão pelo franchising em 2024 e tem como foco a prestação de serviços de limpeza para residências e empresas, tendo a qualidade e personalização como diferenciais. Entre os serviços da marca também estão: limpeza em condomínios; limpeza pré e pós-evento; limpeza pós-obra; passadeira; cozinheira; piscineiro; motorista e copeiro.

Investimento inicial: A partir de R$ 41 mil (taxa de franquia. + capital de giro + taxa instalação)

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Prazo de retorno: Entre 10 e 14 meses

Norah Acessórios

Rede pernambucana de bijuterias e acessórios com 12 lojas (quatro no estado de São Paulo e oito em Pernambuco). Tem como diferencial o valor acessível das peças ofertadas, que são repostas semanalmente, levando ao consumidor novidades de forma recorrente. Oferece três formatos de negócios, dentre eles uma micro franquia.

Investimento inicial: R$ 96 mil (quiosque), com taxa de franquia, instalações e estoque inicial a R$ 196 mil (loja em shopping).

Faturamento médio mensal: Entre R$ 80 mil e R$ 100 mil

Prazo de retorno: até 12 meses

Doutor Hérnia

Rede de clínicas especializadas no tratamento de coluna vertebral e não-cirúrgico de hérnia de disco, com 215 unidades franqueadas pelo Brasil. O franqueado não precisa ser um fisioterapeuta para atuar na franquia, podendo ser gestor da unidade. Tem como diferencial a metodologia exclusiva, com uso de equipamentos que permitem a padronização do tratamento de reabilitação, que evita que 96% dos pacientes sejam levados à cirurgia de hérnia de disco.

Investimento inicial: R$ 130 mil, com taxa de franquia, equipamentos e instalações.

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil, com lucratividade de 50%

Prazo de retorno: entre 7 e 9 meses

Dr. Shape

É uma rede de suplementos alimentares e artigos esportivos, com 70 lojas no Brasil e uma em Portugal. Tem como diferencial a oferta de linhas exclusivas de produtos, como a Iconic Nutrition, The One e Dr. Shape, que aumentam a lucratividade das lojas e fidelizam o cliente.

Investimento inicial: R$ 250 mil (sem clínica estética) e R$ 350 mil (com clínica estética), com taxa de franquia, instalações e estoque inicial.

Faturamento médio mensal: R$ 70 mil

Prazo de retorno: 24 meses

ACB Seguros

A ACB Seguros nasceu em 2023, na cidade de Caruaru/PE, atuando no mercado de seguros, com opções para veículos; vida; casa; empresarial e agro. A marca iniciou sua expansão em 2024 e tem como diferencial ser a primeira franquia de seguro digital e por assinatura do país. Ela conta com os modelos de negócio Home Digital e Loja Física.

Investimento inicial: a partir de R$ 23.900 (incluso taxa franquia + capital de giro + taxa instalação)

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Prazo de retorno: Entre 6 e 24 meses

Seguralta

Com mais de 56 anos no mercado, a Seguralta é a maior rede de franquias de seguros do Brasil, com mais de 1.800 unidades em operação nos modelos home, office, basic e standard. Presente em todo o território nacional, a empresa conquistou a 3ª posição no ranking das 20 maiores microfranquias de 2024, pela Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Investimento inicial: A partir de R$ 40 mil.

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo de retorno: Entre 7 e 12 meses

Home & Tech

Especializada em sistemas inteligentes de automação residencial e corporativa, a Home & Tech nasceu na Serra Gaúcha em 2010 e conta com cinco franquias que geram experiências personalizadas para transformar ambientes em cenários inteligentes, agradáveis e eficientes.

Investimento inicial: De R$ 170 mil a R$ 270 mil

Faturamento médio mensal: De R$ 90 mil a R$ 150 mil

Prazo de retorno: Entre 7 e 14 meses

Balcão Urbano

O Balcão Urbano é uma rede de microfranquias de vending machines que alia tecnologia avançada a pontos de venda autônomos, oferecendo uma experiência de compra moderna e prática.

Investimento inicial: A partir de R$ 75 mil

Faturamento médio mensal: R$ 20 mil

Prazo de retorno: 12 meses

Marketing Bag

A Marketing Bag é uma franquia líder especializada em publicidade em saquinhos de pão. Sua estratégia inovadora, consistente em inserir materiais promocionais nas embalagens de pão, proporciona às empresas uma forma eficaz e acessível de alcançar o seu público-alvo. Através de uma rede em expansão de franqueados, a Marketing Bag segue revolucionando o setor publicitário no Brasil.

Investimento inicial: R$ 6.990 mil, incluindo taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 14 mil

Prazo de retorno: Entre 1 e 4 meses

Velox Soluções Financeiras

A Velox Soluções Financeiras nasceu em 2017, na cidade de São José do Rio Preto/SP, com atuação no mercado de seguros e créditos no modelo de licenciamento. Em outubro de 2023, após seu grande sucesso com mais de 900 unidades licenciadas, a marca iniciou sua expansão pelo franchising. O Grupo ainda possui marcas no segmento de energia solar, corretora de seguros, formatação de novas franquias e de gestão de negócios.

Investimento inicial: A partir de R$ 19.900 mil (taxa de franquia. + capital de giro + taxa instalação)

Faturamento médio mensal: R$ 120 mil

Prazo de retorno: Entre 3 e 18 meses