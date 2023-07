Negócio milionário: 35 franquias que faturam R$ 1 milhão ao ano

Já pensou faturar um milhão empreendendo em 2023? O mercado de franquias reúne boas oportunidades para quem quer abrir o próprio negócio. Com modelos testados, as franquias no Brasil cresceram 17,2% no primeiro trimestre, com receita superior a R$ 50 bilhões.

No bilionário mercado de franquias, é possível investir no próprio negócio e alcançar o faturamento de um milhão de reais no primeiro ano do empreendimento.

Confira a seguir algumas franquias a partir de R$ 15.000 para quem quer faturar R$ 1 milhão ao ano:

TFlow

A TFlow é uma rede de franquias que comercializa roupas e acessórios para adultos, além de jovens e crianças. Administrada pelo Grupo ZNTT, uma das maiores holdings de franquias do Brasil, a empresa conta com mais de 150 lojas espalhadas pelo Brasil. São diversas opções para quem deseja empreender, de modelo home based até lojas físicas.

Investimento: R$ 125 mil (loja)

Faturamento médio (mês): R$ 85 mil

Retorno do investimento: 12 meses

Bem Seguros e Créditos

Com modelos home based e lojas, a Bem Seguros e Créditos oferece ao franqueado uma rede de com os mais diversos produtos como consórcios, seguros, empréstimos e vários outros tipos de soluções financeiras.

Investimento: R$ 59 mil (loja)

Faturamento (mês): R$ 85 mil

Retorno do investimento: 5 meses

Mordidela Burger Grill

Especializada em comida rápida, a Mordidela Burger Grill é uma rede de franquias especializada em hambúrgueres e pratos prontos. O negócio oferece o suporte de um dos maiores grupos de franquias do Brasil, o ZNTT. Os franqueados atuam com a gestão, divulgação e atendimento.

Valor de investimento: R$ 139,9 mil (loja)

Faturamento (mês): R$ 85 mil

Retorno do investimento: 12 meses

Vida Leve

Os interessados em uma franquia de healthy foods devem ficar de olho na Vida Leve. A marca está presente em várias localidades do Brasil e conta com produtos naturais para quem busca uma vida mais saudável. Além disso, os modelos oferecidos pela empresa, que é administrada pelo Grupo ZNTT, contam com estrutura enxuta e de simples operação para os franqueados.

Investimento: R$ 140 mil (loja)

Faturamento (mês): R$ 85 mil

Retorno do investimento: 12 meses (variável)

ConstruConnect

A ConstruConnect é uma rede de franquias com tecnologia que permite acompanhar obras futuras ou em andamento a fim de enviar informações para fornecedores de construção que queiram comercializar seus produtos. Além disso, recentemente, a empresa também passou a oferecer um serviço semelhante, porém, voltado para as construtoras que desejam contratar alguma demanda na área. O franqueado atua com foco no comercial e na gestão dos clientes, que pagam uma assinatura mensal que pode ir de R$450 a R$2.000.

Valor de Investimento: a partir de R$ 15 mil

Faturamento: pode chegar a R$ 85 mil por mês

Tempo de retorno: 3 meses

Giralook

A Giralook é uma rede de lojas de brechós para crianças e adolescentes. As lojas da empresa comercializam desde roupas e acessórios até mobília. As unidades também oferecem a possibilidade de troca e venda de itens. Inserida na nova economia, a Giralook conta com custos mais baixos e permite a instalação em quase todas as cidades do Brasil.

Investimento: a partir de R$ 226 mil

Faturamento médio (mês): R$ 100 mil

Retorno do investimento: 14 a 18 meses

Q! Donuts

Fundada em Campinas (SP), a Q! Donuts é uma rede especializada em donuts. Com diversos sabores para os paladares mais exigentes, os produtos oferecidos pela marca vão desde o donuts até cappuccinos e milk-shakes. As lojas contam com um ambiente alegre e descontraído, pensados para que os clientes se sintam acolhidos.

Investimento: a partir de R$ 170 mil

Faturamento (mês): R$ 90 mil

Retorno do investimento: 24 meses

Chicken & Beer

Criada em 2010, no ABC Paulista, a Chicken & Beer é uma rede de franquias de frango crocante no balde estilo americano mas com “tempero genuinamente brasileiro, além de lanches e pratos executivos exclusivos no mercado. Em franca expansão, a franqueadora conta com tecnologia e estrutura para acompanhamento e apoio na gestão e operação do negócio de toda a rede, que apresenta as menores taxas do mercado, “com o propósito de sermos a melhor rede de frango crocante no balde do Brasil”.

Investimento: a partir de R$ 220 mil

Faturamento (mês): R$ 85 mil

Retorno do investimento: entre 18 e 24 meses

Vox2you

A Vox2you é a maior rede de escolas de oratória da América Latina. Já transformamos a vida de mais de 50 mil alunos que se apaixonaram não apenas pelo curso, mas pela experiência única vivida na Vox2you. Possuímos professores com alto know – how e uma metodologia de ensino única, com mais de 150 dinâmicas e 80 técnicas de oratória e comunicação.

Valor de investimento: a partir de R$ 60 mil

Faturamento médio (mês): R$ 83 mil

Retorno do investimento: 18 meses

Temaki Fry

Especializada em comida japonesa, a Temaki Fry é uma rede de franquias que se notabiliza pela qualidade e variedade dos produtos servidos. As operações da marca se destacam pelos pratos servidos, mas também pela praticidade e conveniência. As lojas, em sua grande maioria, ficam abertas até de madrugada e oferecem um ambiente moderno e agradável.

Investimento: a partir de R$ 300 mil

Faturamento (mês): R$180 mil (médio)

Retorno do investimento: 24 a 36 meses

H MANY HANDS

A H MANY HANDS é uma rede de franquias voltada para o bem-estar das pessoas. Com produtos voltados para a redução do estresse e da ansiedade, a marca surgiu com o propósito de oferecer itens como óleos essenciais, pedras naturais, incensos, terapias vibracionais, massoterapias e outros tratamentos para ajudar no equilíbrio de cada um.

Valor de investimento: a partir de R$ 137 mil

Faturamento mensal (médio): R$82 mil

Tempo de retorno: a partir de 12 meses

T&D Sustentável

Greentech do segmento de “Construção Civil e Sustentabilidade” que tem como propósito desenvolver tecnologias e serviços totalmente focados no combate ao desperdício de água. A rede está presente, com suas filiais e unidades franqueadas, em mais de 30 cidades do Brasil, além de já terem evitado o desperdício de mais de 335 milhões de litros de água.

Investimento: R$ 195 mil (home based) e R$ 230 mil (standard)

Faturamento (mês): Até R$ 170 mil para cidades de até 500 mil habitantes (dependendo do número de contratos conquistados)

Retorno do investimento: 24 meses

Depyl Action

Rede de franquias que apresenta diversas soluções para gerenciamento de pelos e cuidados com a pele. Fundada em 1996, conta com mais de 90 espalhadas pelo Brasil e também na Venezuela.

Investimento inicial: a partir de R$ 350 mil

Faturamento: a partir de R$ 50 mil

Retorno do investimento: a partir de 20 meses

Frango no Pote

Há dez anos no mercado, a rede de franquias Frango no Pote é conhecida pelo frango frito com gostinho 100% brasileiro, possuindo atualmente cerca de 65 unidades em operação no país.

Investimento inicial: a partir de R$ 499 mil

Faturamento: R$150 mil

Retorno do investimento: a partir de 18 meses

Emporium da Beleza

Fundada em 2005 por Ana Paula Ferro, a Emporium da Beleza é uma franquia seis em um de estética avançada e emagrecimento. Oferece tratamentos para facial, corporal, emagrecimento, depilação a laser, nutri & dermocosméticos e e-commerce. Atualmente conta com mais de 100 unidades, sendo uma delas em Portugal.

Investimento: a partir R$ 311 mil

Faturamento (mês): R$ 171 mil no modelo premium

Retorno do investimento: de 14 meses a 22 meses

Maislaser

Rede de clínicas de depilação a laser, rejuvenescimento facial e remoção de tatuagens. A empresária e apresentadora Ana Hickmann é sócia da marca juntamente com o Grupo Kalaes, holding multisetorial de franquias, e Wlamir Bello, especialista em negócios. Foi fundada em 2018 e possui mais de 250 unidades em todo o país.

Investimento: R$ 530 mil

Faturamento (mês): R$ 120 mil

Retorno do investimento: entre 18 e 24 meses

Mercadão dos Óculos

Rede com mais de 750 unidades, fundada em São José do Rio Preto (SP), em 2012. A franquia oferece um modelo de negócio rentável para cidades de até 30 mil habitantes e capitais, e vende apenas produtos de marca própria (armações e lentes).

Investimento: a partir R$ 250 mil

Faturamento (mês): R$ 85 mil

Retorno do investimento: de 18 meses a 24 meses

Sucos S/A

Franquia de alimentação saudável que oferece em seu cardápio uma variedade de sucos, saladas, açaís, sanduíches naturais, caldos e tapiocas. A rede conta com modelos de negócios no formato loja, container e quiosque. Atualmente, possui mais de 20 unidades com forte presença no interior de São Paulo.

Investimento: a partir de R$ 250 mil

Faturamento (mês): R$ 85 mil

Retorno do investimento: entre 22 e 30 meses

ActionRH

Há 13 anos no mercado, a ActionRH é uma franquia especializada em consultoria, assessoria, seleção e recrutamento. A rede atua com empresas de pequeno, médio e grande porte, oferecendo soluções estratégicas na gestão de pessoas, com ações específicas para cada empresa, a fim de auxiliá-las a atingir os seus objetivos.

Investimento: R$ 129 mil

Faturamento (mês): R$ 85 mil

Retorno do investimento: 8 meses

Trevo Açaí

Rede de açaiteria fundada em Fortaleza, em 2014, que oferece em seu cardápio uma variedade de açaís, cremes, gelatos, paletas, crepes, tapiocas, granolas, mel. A franquia conta com os modelos de negócios quiosque, container, loja e express.

Investimento: a partir de R$ 100 mil

Faturamento (mês): R$ 85 mil

Retorno do investimento: 13 a 20 meses

Inovahouse

A Inovahouse é uma franquia de construção a seco light steel frame (construção a seco) para a produção de casas, projetos comerciais, de lazer e para reformas ou ampliações. A rede tem como propósito promover um mercado da construção mais ágil, econômico e ecológico.

Investimento: R$ 250 mil

Faturamento (mês): R$ 500 mil

Retorno do investimento: 6 meses

Johnny Rockets

Presente em mais de 20 países e com faturamento médio de R$5 bilhões (1 bilhão de dólares) por ano em todo o mundo, a marca americana criada em 1986 abriu a primeira unidade no Brasil em 2013 e pretende fechar o ano com 60 restaurantes. Todas as lojas possuem temática dos anos 1950, que permite trabalhar drinks com gin, vodka e outros destilados. Além disso, disponibilizam no cardápio as melhores opções de hambúrgueres, batatas e shakes, servidos pelos animados garçons dançarinos.

Investimento: a partir de R$ 1,7 milhões (no modelo casual, incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 200 mil, no modelo casual

Prazo médio para retorno: 18 a 36 meses

Boulangerie Carioca

Inspirada nas mais sofisticadas padarias e cafeterias francesas, a rede abriu as portas da primeira loja em 2015 e encanta os clientes com um ambiente aconchegante e uma seleção variada de delícias parisienses e da culinária mundial, como macarons, pães, doces, quiches, croissants e outros quitutes fresquinhos. Para atender o público em todos os horários, a Boulangerie Carioca reposicionou a marca e passou a servir também opções de brunch, sopas e pratos rápidos. Este ano, como parte do Grupo Antaris Franchising, pretende chegar até dezembro com 10 unidades. Com lojas de rua, de shopping ou mesmo quiosques, a marca chama atenção e se adapta a públicos de metrópoles ou cidades menores.

Investimento: R$ 400 mil (no modelo quiosque, incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$130 mil, no modelo quiosque

Prazo para retorno: 18 a 36 meses

Cuor di Crema

Rede fundada em 2012 que respeita as tradições e os processos de produção das legítimas gelaterias italianas que garantem produtos 100% naturais, sem adição de gordura, aromatizantes e conservantes. O gelato Cuor di Crema tem uma lista extensa de sabores autênticos, são mais de 90 receitas que proporcionam uma experiência única por seu preparo com matérias-primas nacionais e importadas, além do uso exclusivo de frutas in natura. No cardápio, estão também variadas opções de cafés, sobremesas e salgados. Para os interessados em empreender na marca, são dois modelos de negócios: quiosque e loja.

Investimento: R$ 655 mil (no modelo loja, incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 130 mil, no modelo loja

Prazo para retorno: 18 a 36 meses

CotaFácil

Fundada em Umuarama, interior do Paraná, em 2015, a CotaFacíl é uma rede de franquias de soluções financeiras e foi idealizada com o intuito de atender as necessidades e o bolso de pessoas que têm o desejo de se tornarem donos do seu próprio negócio. Atualmente conta com 278 unidades em operação espalhadas pelo país.

Investimento: Modelo Prime a partir R$ 199,9 mil (já incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 500 mil

Prazo médio para retorno: 60 meses

Sestini

Referência no segmento de bolsas, mochilas, malas e acessórios, a Sestini atua no mercado há 29 anos e lança anualmente centenas de produtos. Ao longo deste período, conquistou prestígio entre todos os públicos e hoje é reconhecida por ser uma marca capaz de unir qualidade, inovação, estilo e preços acessíveis. Possui parceria com grandes marcas nacionais e internacionais para o desenvolvimento de coleções exclusivas que atendem a diversas ocasiões. Os produtos de rede estão disponíveis em mais de 60 lojas físicas espalhadas pelo país, incluindo unidades próprias e franquias, além de milhares de pontos de venda multimarcas, lojas online e também no aplicativo da Sestini.

Investimento: Modelo Standart a partir R$ 450 mil (já incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 150 mil

Prazo médio para retorno: de 24 a 36 meses

AgroBar

Novo modelo de negócios da Folks Franquias, holding de entretenimento com essência sertaneja, o AgroBar tem um quê de fazenda e uma pegada rústica e raiz, apoiando-se em três pilares: publicidade nacional, produtos próprios e bar temático voltado à experiência do convidado. Além de proporcionar entretenimento de qualidade, bom atendimento, ambiente descontraído e conforto aos convidados, a rede, que prevê inaugurar a primeira unidade até o final de julho, em Sertanópolis, no Paraná, tem investido em um cardápio com receitas autorais, como as bebidas Agrobeer e Agrochopp, e os lanches Agro Burguer, Agro Chicken e Agro Bruto. Até dezembro, o AgroBar tem como meta inaugurar 20 unidades e faturar cerca de R$ 10 milhões.

Investimento: a partir de R$ 250 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 208 mil

Retorno do investimento: a partir de 6 meses

Folks Pub

Fundada em 2014, a Folks Pub une o ambiente rústico e intimista com a elegância das public houses britânicas e a energia das baladas brasileiras, promovendo show diários com cantores promissores locais e trabalhando um cardápio que oferece cervejas, drinques personalizados e petiscos. Parte da holding Folks Franquias, a rede entrou para o franchising em 2019 e atualmente é a maior do segmento, com 11 unidades inauguradas em três estados brasileiros e previsão de faturar cerca de R$ 65 milhões até o final de 2023.

Investimento: de R$ 700 mil a R$ 1.2 milhão (incluso taxa de franquia, capital de giro e estoque inicial)

Faturamento médio mensal: R$ 533 mil

Retorno do investimento: a partir de 8 meses

Mr. Cheff

Fundada em 2011, o Mr. Cheff é uma rede de comida caseira que se destaca nas praças de alimentação dos shoppings pela quantidade de comida no prato, que é muito bem servido, e a qualidade dos produtos utilizados, o que dá mais sabor à comida caseira. No cardápio, porções e pratos executivos que tem a proposta de atrair todos os públicos. No franchising desde 2018, a rede tem 20 unidades nos estados de Paraná, Santa Catarina e São Paulo.

Investimento: a partir de R$ 350 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 130 mil

Retorno do investimento: 18 meses

market4u

Fundado em 2020, o market4u é uma rede de mercados autônomos que opera por meio do conceito de honest market em condomínios comerciais e residenciais, proporcionando comodidade e conforto para as pessoas através de lojas que funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana, sem a necessidade de um atendente. Com mais de 2 mil lojas espalhadas em 20 estados brasileiros, a rede prevê alcançar 700 franqueados, 5 mil lojas abertas e o faturamento de R$ 500 milhões até dezembro deste ano.

Investimento: a partir de R$ 75 mil (incluso taxa de franquia e estoque inicial)

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Retorno do investimento: de 16 a 24 meses

Home Angels

A rede é pioneira no segmento e se consolidou no mercado rapidamente, tornando-se referência como a maior rede de cuidadores de idosos da América Latina. As unidades Home Angels prestam serviço de excelência em assistência física e emocional, tendo sempre um atendimento supervisionado e personalizado aos assistidos e suas famílias.

Investimento: modelo Premium a partir R$ 70 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: modelo Premium a partir de R$ 130 mil

Retorno do investimento: de 12 meses a 18 meses

Home Sushi Home

No franchising desde 2019, a rede de delivery proporciona a melhor experiência da culinária oriental e havaiana no conforto do lar por meio de um atendimento personalizado e com um cardápio que segue as maiores tendências da gastronomia. Com a operação gerenciada em dark kitchens, a franquia ainda tem as marcas Mangu Shoyu e HotChop, com variações dos principais pratos disponíveis na rede. No último ano, a rede faturou R$ 27 milhões e pretende conquistar 40 unidades em operação e um faturamento de R$ 34 milhões até o fim deste ano.

Investimento: R$ 180 mil (taxa de franquia inclusa)

Faturamento médio mensal: R$ 140.000,00

Prazo médio para retorno: 18 a 24 meses

Red Fitness

Rede de academias foi fundada em 2013 pelo casal Ellen Fernandes e Ronaldo Godoi. A companhia oferece, além das modalidades triviais, a micro gym Red Burn - modelo patenteado de treino. Hoje, com quatro operações em funcionamento e duas em implantação no Estado de São Paulo, a marca está em expansão das unidades para todo o País por meio do franchising. Quase uma década depois, a rede faturou R$ 6,5 milhões em 2022.

Investimento: a partir de R$ 3,1 milhões (incluso: equipamentos, obras, projeto, marketing inicial e taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 322 mil

Prazo médio para retorno: 23 meses

OdontoCompany

A OdontoCompany é a maior rede de clínicas odontológicas do Brasil, com mais de 2000 unidades comercializadas espalhadas em todos os estados brasileiros. Há mais de 30 anos no mercado e mais de 10 no franchising, a rede integra a SMZTO Holding de Franquias, que congrega outras importantes empresas dos mais diversos segmentos. É reconhecida pelo pioneirismo em implantar técnicas de ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia.

Investimento: a partir de R$ 300 mil, para cidades com mais de 150 mil habitantes (incluso capital de instalação e taxa da franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 190 mil

Prazo médio para retorno: 16 a 20 meses

Casa de Bolos

Com mais de 430 unidades pelo país, a rede de bolos mantém uma rigorosa qualidade dos bolos oferecidos. A Casa de Bolos tem no cardápio mais de 100 sabores, com uma produção 100% artesanal e com fruta de verdade. São versões clássicas, diet, funcional, mini, baby, tortas, cucas, Bolo Caseiro no Pote e sobremesas geladas.

Investimento: R$ 168 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 115 mil

Prazo médio para retorno: 24 meses

Ad Clinic

A Ad Clinic é uma rede de franquias de clínicas de estética fundada em 2014, na região Sul do Brasil, contando hoje com mais de 100 unidades comercializadas nas principais cidades e capitais, que vem crescendo de forma exponencial e conquistando o mercado de beleza, sendo reconhecida pelo uso da alta tecnologia em seus procedimentos. A empresa entrou para o franchising em 2019.