32 franquias baratas de serviços a partir de R$ 5.000 para quem gosta de vendas

Empreender com pouco dinheiro e alta capacidade de retorno é o objetivo de quem busca uma franquia de serviços.

O modelo de negócios permite atuar com investimentos acessíveis, operação enxuta e foco total em vendas em áreas como turismo, educação, tecnologia, finanças, limpeza, estética e assistência domiciliar.

Para quem tem perfil comercial e gosta de lidar com o público, essas franquias representam um caminho promissor: muitas dispensam ponto físico, podem ser operadas de forma 100% remota e têm faturamento mensal superior a R$ 30.000.

Além disso, diversos modelos exigem apenas dedicação à prospecção e relacionamento com o cliente, enquanto toda a operação técnica é realizada pela franqueadora.

Nesta lista, reunimos 32 opções de franquias baratas de serviços com investimento inicial a partir de R$ 5 mil, com ideais para quem quer vender, crescer e ganhar escala rapidamente.

Jan Pro

A Jan-Pro é uma rede de franquias especializada em serviços de limpeza comercial, com modelos para cada perfil de investidor, seja com ou sem a necessidade de funcionários na equipe. Nascida nos Estados Unidos e com mais de 30 anos de experiência, a marca chegou ao Brasil em 1991 e hoje está presente em 8 países e conta com mais de 10 mil franqueados no mundo.

Investimento inicial: a partir de R$ 20 mil

Faturamento médio mensal: de R$ 4 mil a R$ 30 mil (depende do modelo)

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Atto Service

A Atto Service é uma empresa especializada em serviços técnicos, que vão desde a venda, instalação e manutenção de portas automáticas de enrolar e portas automáticas de vidro para comércios, indústrias e residências. Fundada em 2018 por Priscila Fernandes e Victor Fernandes, no bairro da Taquara, no Rio de Janeiro, a marca hoje está presente também em Curitiba e no Espírito Santo com mais de 5 mil clientes atendidos. O formato de microfranquia é 100% home based e sem a necessidade de equipe, o franqueado atua na prospecção de clientes.

Investimento inicial: a partir de R$ 20 mil

Faturamento médio mensal: R$ 9 mil

Prazo de retorno: a partir de 16 meses

BR Barbearia

Fundada em 2017, em Belém do Pará, a BR Barbearia é a maior rede de barbearias da América Latina, com 60 unidades e, em termos tecnológicos, possivelmente a mais avançada do mundo. Com operação baseada 100% na Lei do Salão Parceiro e sem necessidade de funcionários, a rede oferece alta rentabilidade e autonomia total ao franqueado, que gerencia a unidade à distância. Seu maior diferencial está na tecnologia proprietária, composta por três pilares: SMC – Sistema de Monitoramento Contínuo; Software Financeiro e Software de Fidelidade (em desenvolvimento).

Investimento inicial: a partir de R$ 100 mil

Faturamento médio mensal: entre R$ 28 mil e R$ 40 mil mensais

Prazo de retorno: entre 12 e 24 meses

SorriaMed

A SorriaMed é uma rede de franquias de consultórios odontológicos que nasceu em 2005 com intuito de oferecer um atendimento odontológico que superasse as expectativas dos pacientes. Há 20 anos no mercado e com mais de 120 mil pacientes atendidos, as clínicas são equipadas com alta tecnologia permitindo que todas as etapas de procedimentos sejam realizadas nas próprias unidades. Referência em bem-estar, e saúde bucal, a rede iniciou seu franchising em 2024 e já possui quatro unidades no Rio de Janeiro. A rede possui dois modelos de franquias que se diferencem em quantidades de cadeiras e área do imóvel, com investimento inicial a partir de R$120 mil.

Investimento inicial: a partir de R$ 120 mil

Faturamento médio mensal: R$ 400 mil

Prazo de retorno: 18 meses

Cor & Unha

Fundada em 2012, a Cor & Unha é uma rede de salões especializada em esmaltaria com mais de 50 unidades espalhadas pelo eixo RJ x SP. A franquia oferece modelos de operação adaptáveis que se enquadram na realidade de cada investidor, desde opções com menor aporte até opções com implantação mais elaboradas, com investimento inicial a partir de R$ 153 mil e previsão de retorno dentro de 24 meses, com um faturamento médio mensal de R$ 25 mil. A marca pertence ao Grupo BDC.

Investimento inicial: a partir de R$ 153 mil

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Prazo de retorno: 24 meses

Espaço Facial

Fundada em 2019, no Rio de Janeiro, a Espaço Facial é uma rede de clínicas especializada em estética facial e corporal, com destaque para procedimentos de harmonização facial. A marca tem como sócios os artistas Márcio Garcia e Deborah Secco, que reforçam a credibilidade e a visibilidade da franquia no mercado. Com modelo de negócio sólido e em expansão, a Espaço Facial exige investimento inicial a partir de R$ 270 mil, oferecendo faturamento médio mensal de R$ 150 mil e prazo de retorno entre 12 e 18 meses.

Investimento inicial: a partir de R$ 270 mil

Faturamento médio mensal: R$ 150 mil

Prazo de retorno: entre 12 e 18 meses

ACUIDAR

Fundada em 2016, a rede oferece serviços de assistência especializada para crianças, adultos e idosos, no domicílio do cliente ou durante acompanhamento hospitalar, com opções de diárias avulsas e planos mensais. A marca entrou no franchising em 2020, contando hoje com mais de 300 unidades e se consolidando como a maior franquia de cuidadores da América Latina

Investimento Inicial: R$ 32,5 mil (incluindo taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

Prazo de retorno: 6 a 15 meses

UNHAS CARIOCAS

Considerada pela ABF (Associação Brasileira de Franchising) como a maior franquia de esmalteria do mundo, a marca preza pela proteção e biossegurança dos clientes, com colaboradoras treinadas para um atendimento padronizado, com rapidez e qualidade. Com técnica exclusiva, as unhas são feitas, em média, em 30 minutos.

Investimento inicial: a partir de R$ 115 mil

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Prazo de retorno: entre 12 a 24 meses

MARY HELP

Fundada em 2011, a rede se destaca pelo baixo investimento inicial, a partir de R$40 mil, e pelo alto volume de diárias realizadas, cerca de 700 mil por ano. Com mais de 9 mil diaristas ativas, preparadas para oferecer serviços rápidos, práticos e seguros, a marca acumula quatro chancelas de excelência da ABF, reconhecendo a qualidade de seus serviços. Além disso, oferece um seguro para suas profissionais parceiras, consolidando seu pioneirismo no setor. Cidades até 50 mil habitantes:

Investimento inicial: R$ 40 mil

Faturamento médio mensal (estimado): R$ 30 mil

Prazo de retorno do investimento: de 12 a 14 meses

SEGURALTA

Com mais de 56 anos no mercado, a Seguralta é a maior rede de franquias de seguros do Brasil, com mais de 2.000 unidades em operação nos modelos home, office, basic e standard. Presente em todo o território nacional, a marca já atendeu mais de 270 mil clientes.

Investimento inicial a partir de R$ 45 mil

Faturamento médio mensal: R$15 mil

Prazo estimado de retorno 12 a 20 meses

SONHAGRO

Especializada soluções financeiras e seguridade com foco em produtores rurais, a rede visa facilitar os processos burocráticos, atuando no gerenciamento das negociações e na execução dos projetos técnicos exigidos pelos bancos. Com mais de 11 anos de história, a rede conta com mais de 90 unidades comercializadas em todo o país.

Investimento inicial a partir de R$35 mil

Faturamento médio mensal: R$17 mil

Prazo de retorno 6 a 12 meses

SOFTCOM

Fundada em 1999, em João Pessoa (PB), a Softcom é referência nacional em softwares de gestão e inteligência artificial voltados ao varejo. A empresa oferece uma plataforma integrada com módulos financeiro, vendas, estoque e fiscal, além de recursos como emissão de NF-e, integração com apps de delivery (iFood), PIX no PDV, backup em nuvem e a inteligência artificial própria, a DRIKA IA. Reconhecida pelo selo Super Integradora iFood (nível máximo), a marca atua com foco em eficiência operacional e inovação, apoiando pequenos e médios negócios em sua digitalização.

Investimento inicial: R$ 9,9 mil

Faturamento médio mensal (estimado): R$ 30 mil

Prazo de retorno do investimento: de 12 a 24 meses

SPRINTHUB

A SprintHub é uma empresa de tecnologia que oferece uma plataforma CRM omnichannel e AI-powered, dedicada a ajudar empresas de todos os portes a automatizar seus processos de vendas e atendimento, otimizar o relacionamento com clientes e impulsionar o crescimento na era digital.

Investimento Inicial: 20 mil

Faturamento médio mensal: 40 mil

Prazo de retorno: 6 meses

AZUL EMPRÉSTIMO

Fundada em 2010, a Azul Empréstimo é uma rede de franquias especializada em crédito consignado, pessoal, financiamento, consórcios, seguros e produtos exclusivos como AzulPay e AzulPrev. Com mais de 780 unidades em operação em todo o Brasil, oferece modelos de negócio flexíveis, suporte humanizado e treinamento diferenciado para seus franqueados, atuando com ética, transparência e foco em resultados.

Investimento inicial a partir de R$ 15.900

Faturamento médio mensal: R$ 50.000 a R$ 150.000

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

4Charge

A 4Charge é uma rede de franquias especializada em totens e carregadores que aliam praticidade e visibilidade para marcas. Fundada em 2019, a empresa já conta com mais de 100 unidades espalhadas pelo país, consolidando-se como uma opção inovadora no segmento de publicidade. Os equipamentos, além de recarregar dispositivos, funcionam como plataformas para exibição de anúncios. O modelo de negócio é home based, permitindo ao franqueado flexibilidade na rotina e atuação estratégica com visitas a clientes e parceiros nas vendas. A 4Charge também garante suporte contínuo para o crescimento das unidades franqueadas.

Investimento inicial: R$14,9 mil

Faturamento médio mensal: R$4 mil (médio)

Prazo de retorno: até 6 meses

Restaura Jeans

A Restaura Jeans é a maior rede de franquias especializada em serviços de restauração, customização e tingimento de roupas do Brasil. Fundada em 1991, a marca nasceu com o propósito de oferecer soluções inteligentes e sustentáveis para o reaproveitamento de peças do vestuário, combinando economia, criatividade e consciência ambiental. Ao longo de mais de três décadas, a Restaura Jeans conquistou a confiança de milhares de clientes, consolidando-se como referência em seu segmento.

Com um modelo de negócio acessível, eficiente e de fácil operação, a rede conta com centenas de unidades espalhadas por todo o país. A marca oferece suporte completo aos franqueados e continua inovando com serviços voltados à economia circular, contribuindo para um futuro mais sustentável.

Investimento inicial: a partir de R$ 119 mil

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno: de 18 a 24 meses em média

Vision AI

A Vision AI é a primeira franquia de assistentes de inteligência artificial do Brasil. Criada por Diego Castro e Douglas Ferro, a empresa une tecnologia de ponta ao modelo de franchising para democratizar o acesso a soluções de IA. O sistema atua 24 horas por dia, automatizando atendimentos, agendamentos, vendas e suporte em canais como WhatsApp, web e CRM. Com operação enxuta, o franqueado foca na prospecção de clientes enquanto a franqueadora cuida da parte técnica. O modelo proporciona aumento de conversões, redução de custos e criação de um padrão de excelência no atendimento. Com investimento inicial acessível e alta escalabilidade, a Vision AI surge como oportunidade inovadora para quem busca empreender no setor de tecnologia.

Investimento inicial: R$ 50 mil

Faturamento médio mensal: R$ 70 mil (após 12 meses)

Prazo de retorno: 4 meses

Trust Viagens e Intercâmbios

Fundada em 2009 por Mariana Cardoso, a Trust Viagens e Intercâmbios é uma rede de franquias especializada em turismo e programas de intercâmbio. Com investimento inicial acessível, a marca se destaca por oferecer oportunidades de negócio atrativas para empreendedores que desejam atuar em um setor em constante crescimento. Atualmente, a Trust conta com mais de 30 unidades em operação no Brasil e no exterior, proporcionando experiências únicas a clientes que buscam estudar, trabalhar ou viajar pelo mundo.

Investimento inicial: a partir de R$9 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$45 mil podendo passar de R$150 mil

Prazo de retorno: 3 meses

BM VAGAS

A BM VAGAS é uma empresa de recrutamento que integra comunicação e marketing para otimizar os processos de RH. Com o uso de tecnologias, inclusive inteligência artificial, ela apoia empresas na busca estratégica por candidatos. Os franqueados, que podem trabalhar em unidades físicas e também home office, são responsáveis por atrair clientes e coordenar os processos seletivos, contando com suporte e treinamento completo da franqueadora, sem necessidade de experiência prévia em recursos humanos.

Investimento inicial: a partir de R$13.970

Faturamento médio mensal: R$30 mil

Prazo de retorno: a partir de 3 meses

Ecodecor

A Ecodecor é uma rede de franquias especializada em decoração e revestimentos de parede. Com linha exclusiva de produtos desenvolvidos em fábrica própria e fornecedores homologados, a empresa se destaca não apenas pela venda de materiais para revestimentos de parede, mas pelo atendimento completo oferecido também. O cliente, ao escolher o revestimento, já recebe o produto aplicado no imóvel desejado. São centenas de opções que vão do papel de parede líquido (Ecopaper) até linhas de revestimentos internos e externos. O papel do franqueado é prospectar clientes, administrar a unidade e a equipe. Tudo com o suporte da franqueadora.

Investimento inicial: a partir de R$ 135 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$20 mil

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

My Place Office

A My Place Office, criada em 2009, é uma franquia de coworking que oferece não só espaços físicos de trabalho, mas também uma série de soluções virtuais que enriquecem a experiência de coworking. Esses serviços incluem atendimento personalizado de secretárias, gestão de correspondências e outros. A particularidade do modelo está nas possibilidades aos franqueados: permite a geração de receitas tanto através do aluguel dos espaços físicos quanto pela oferta dos serviços de atendimento virtuais. A marca também possui o selo de excelência em franchising da Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Investimento inicial: a partir de R$180 mil

Faturamento médio mensal: R$50 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Bem Soluções Financeiras

Com modelos home based e de lojas, a Bem Soluções Financeiras oferece ao franqueado uma rede de com os mais diversos produtos como consórcios, seguros, empréstimos e vários outros tipos de soluções financeiras. É uma das principais redes do segmento no Brasil, com diversos recordes e prêmios. As modalidades oferecidas pela marca permitem que os franqueados possam ter o negócio como uma segunda fonte de renda.

Investimento inicial: a partir de R$ 14,9 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 12 mil

Prazo de retorno: 3 a 5 meses (pode variar)

Alfabetizei

Criada em 2020, a Alfabetizei é uma rede de franquias de alfabetização. Com o uso de cores e metodologia própria, a empresa atua com a alfabetização de crianças com algum tipo de dificuldade, seja pedagógica ou relacionada à saúde. A ideia é transformar o processo de aprendizado em algo simples e lúdico. Já são mais de 650 atendimentos prestados. O papel do franqueado é atender, aplicar a metodologia e atuar com a prospecção de novos clientes (caso seja da área de educação ou saúde).

Investimento inicial: a partir de R$5 mil

Faturamento médio mensal: R$11,5 mil

Prazo de retorno: 12 meses

3, 2, 1 GO!

Rede de franquias especializada em oferecer experiências de viagens completas para os parques de Orlando e outros destinos nacionais e internacionais. Para quem gosta de vendas, mas está em busca de um negócio no setor de turismo e com baixo investimento inicial, a 3, 2, 1 GO! cuida de todos os detalhes, desde a emissão de visto e seguro viagem, até passagem aérea e hospedagem, tudo pensado de forma exclusiva e personalizada para cada perfil de viajante. O franqueado pode atuar no modelo home office, que possibilita a atuação de casa ou qualquer lugar do mundo e o tempo de implantação é de 30 dias. A rede tem 97 franqueados dentro do Brasil e no exterior, como Estados Unidos, Europa e Ásia.

Investimento inicial: R$ 12 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 15 mil a R$50 mil em média

Prazo de retorno: de 3 a 12 meses

market4u

É a maior rede de mercados autônomos da América Latina, com mais de 2.300 PDXs espalhados em 170 cidades brasileiras. Instalados em condomínios residenciais e comerciais, os pontos funcionam 24 horas por dia, sem atendentes, oferecendo conveniência para o consumidor e eficiência para o operador. Toda a gestão é feita via aplicativo, enquanto o franqueado realiza apenas o abastecimento em dias específicos. O formato se mostra especialmente atrativo para quem gosta de vendas e busca por franquias do setor de serviços, a opção alia tecnologia, praticidade e recorrência de consumo.

Investimento inicial: a partir de R$ 80 mil (incluso estoque inicial, taxa de franquia, equipamentos e câmeras)

Faturamento médio mensal: de R$ 10 mil a R$ 15 mil por unidade

Prazo de retorno: 16 a 24 meses

365 Fun Fest

Rede de franquias de viagens voltada para o público LGBTQIA+, com o propósito de promover experiências turísticas, com foco em inclusão e respeito em qualquer época do ano. Para quem está em busca de um negócio flexível no setor de turismo e tem afinidade com vendas e atendimento ao público, a agência tem o propósito de oferecer roteiros autênticos e inclusivos, no Brasil e no exterior, com viagens personalizadas de acordo com o perfil de cada viajante.

Investimento inicial: R$ 12 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 15 mil e R$50 mil em média

Prazo de retorno: de 3 a 12 meses

CleanNew

É uma das maiores franquias de higienização e conservação de estofados do Brasil. Atua em formato home based, ou seja, o profissional especializado vai até o cliente com uma mala repleta de equipamentos com a mais alta tecnologia para realizar os serviços de higienização e blindagem de sofás, colchões, poltronas, entre outros itens da casa. Com baixo investimento inicial e forte apelo comercial, é um modelo que atrai quem tem perfil de vendas e busca retorno rápido.

Investimento inicial: R$ 59.900 (incluso equipamentos, estoque, kits e uniforme e taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 14 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Minha Quitandinha

Startup de tecnologia em varejo, atua no modelo de franquia de minimercado autônomo. Com lojas enxutas, que funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana e sem intermediários para a realização das compras, proporcionando conveniência, qualidade e segurança. Com operação automatizada e baixo investimento, se destaca como uma franquia inovadora de serviços para quem tem perfil de vendas e busca empreender com tecnologia, conveniência e gestão simplificada.

Investimento inicial: a partir de R$ 45 mil (incluso taxa de franquia e instalação)

Faturamento médio mensal: R$ 18 mil

Prazo de retorno: 10 a 18 meses

Maria Brasileira

É a maior rede de limpeza residencial e empresarial do país, com presença em todos os estados e mais de 90 mil atendimentos mensais. Oferece soluções completas, incluindo limpeza residencial, empresarial, pós-obra, limpeza de vidros e serviço de passadeira. Para quem tem perfil para vendas, o modelo é atrativo, pois trata-se de um setor em franco crescimento e a marca pode ser operada no modelo home office.

Investimento inicial: R$ 49.300 (incluso taxa de franquia, kit de equipamentos para limpeza profissional, capital de giro, etc.)

Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

Prazo de retorno: 14 meses

Legale

Rede de franquias especializada em assessoria para vistos internacionais, auxiliando quem deseja estudar, trabalhar, investir, morar ou apenas visitar o exterior. Para quem tem afinidade com vendas, atendimento ao público ou é da área do direito, a rede é uma ótima opção de investimento. Eles oferecem suporte completo para obtenção de vistos de turismo, residência e investimento em mais de 40 países, incluindo Estados Unidos, Canadá e México. O modelo de franquia permite atuação B2B e B2C, com foco em captação, consultoria e parcerias com agências de viagem. Para 2026, a Legale planeja abrir uma unidade em cada estado brasileiro.

Investimento inicial: R$ 12 mil (Modelo Home office ou Coworking)

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: de 3 a 6 meses

Vaapty

Líder do franchising no segmento de intermediação de venda de veículos do Brasil, esse é um tipo de negócio para quem gosta de vendas, atendimento ao público e quer empreender. A Vaapty é uma empresa inovadora, que torna a negociação de carros mais segura, sem burocracia e em 40 minutos. Em 2024, a marca foi chancelada pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) com o selo de excelência, tem 400 unidades vendidas pelo país e é líder absoluta de mercado.

Investimento inicial: a partir de R$ 129.990 (modelo Check Point, incluso taxa de franquia e box)

Faturamento médio mensal: cerca de R$ 160 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Spaceclass

Criada em 2022, a Spaceclass é uma rede de franquias especializada em soluções de ensino de idiomas, que opera em um modelo 100% digital. Com uma metodologia inovadora e focada em conversação, a marca tem um algoritmo que une perfis profissionais e áreas de interesse semelhantes em um mesmo treinamento ao vivo, facilitando a interação, o aprendizado e levando os alunos a fluência em até três anos.