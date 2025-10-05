31 franquias baratas a partir de R$ 4.990 para começar a empreender ainda em 2025

Empreender está nos planos de milhões de brasileiros. Segundo levantamento do Sebrae em parceria com a Anegepe (Associação Nacional de Estudos e Pesquisas em Empreendedorismo), metade da população adulta que ainda não empreende (o equivalente a 47 milhões de pessoas) deseja abrir o próprio negócio nos próximos três anos.

As microfranquias, modelo de negócio com investimento de até R$ 135 mil, segundo a ABF, se consolidaram como uma das formas mais acessíveis de entrar no mundo do empreendedorismo.

Entre suas principais vantagens estão o baixo custo inicial, a gestão simplificada e a possibilidade de operação home based, o que reduz despesas fixas e permite conciliar o negócio com outras atividades.

Além disso, o franqueado conta com suporte da marca em áreas estratégicas, como marketing, treinamento e administração, diminuindo os riscos típicos de quem começa um negócio do zero.

O franchising brasileiro oferece opções em praticamente todos os setores (alimentação, serviços, educação, tecnologia e bem-estar) com valores a partir de R$ 5 mil e retorno em poucos meses. Confira algumas opções a seguir:

Love Gifts

Rede de presentes criativos e afetivos, com mais de 100 unidades no Brasil. A marca combina estilo, decoração e papelaria em produtos que criam conexões entre quem presenteia e quem recebe.

Investimento inicial: R$ 11,9 mil

R$ 11,9 mil Faturamento médio mensal: R$ 6 mil a R$ 8 mil

R$ 6 mil a R$ 8 mil Prazo de retorno: 8 a 12 meses

KoalaCar

Microfranquia de limpeza a seco de veículos, com operação home based e foco em sustentabilidade. O franqueado agenda os atendimentos e atua de forma autônoma.

Investimento inicial: R$ 4,9 mil

R$ 4,9 mil Faturamento médio mensal: R$ 10 mil

R$ 10 mil Prazo de retorno: 3 a 6 meses

Mr. Fit

Rede pioneira de fast-food saudável no Brasil, com refeições, sanduíches e sucos funcionais. No modelo home office, o franqueado gerencia entregas e clientes de casa.

Investimento inicial: R$ 5,9 mil

R$ 5,9 mil Faturamento médio mensal: R$ 4 mil a R$ 30 mil

R$ 4 mil a R$ 30 mil Prazo de retorno: 4 a 8 meses

3,2,1 GO!

Franquia de viagens especializada em pacotes para Orlando e outros destinos. Opera em modelo home office, permitindo trabalhar de qualquer lugar.

Investimento inicial: R$ 12 mil

R$ 12 mil Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$ 50 mil

R$ 15 mil a R$ 50 mil Prazo de retorno: 3 a 6 meses

Spaceclass

Rede de ensino de idiomas 100% digital, com metodologia focada em conversação. Conecta alunos com perfis e interesses semelhantes em grupos interativos.

Investimento inicial: R$ 20 mil

R$ 20 mil Faturamento médio mensal: R$ 12 mil a R$ 15 mil

R$ 12 mil a R$ 15 mil Prazo de retorno: 2 a 4 meses

Azul Empréstimo

Rede de franquias financeiras especializada em crédito consignado, consórcios, seguros e produtos próprios. Possui mais de 800 unidades pelo Brasil.

Investimento inicial: R$ 15,9 mil

R$ 15,9 mil Faturamento médio mensal: R$ 50 mil a R$ 150 mil

R$ 50 mil a R$ 150 mil Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Maria Brasileira

Maior rede de limpeza residencial e empresarial do país, com presença em todos os estados e mais de 90 mil atendimentos mensais.

Investimento inicial: R$ 49,3 mil

R$ 49,3 mil Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

R$ 45 mil Prazo de retorno: 14 meses

Seguralta

Maior rede de franquias de seguros do Brasil, com mais de 2.000 unidades. Oferece modelos home, office e standard.

Investimento inicial: R$ 45 mil

R$ 45 mil Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

R$ 15 mil Prazo de retorno: 12 a 20 meses

Sonhagro

Consultoria especializada em crédito e seguros rurais, com mais de 90 unidades no país. Facilita negociações e projetos técnicos junto aos bancos.

Investimento inicial: R$ 35 mil

R$ 35 mil Faturamento médio mensal: R$ 17 mil

R$ 17 mil Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Acuidar

Maior franquia de cuidadores da América Latina, com mais de 300 unidades. Oferece serviços domiciliares e hospitalares para crianças, adultos e idosos.

Investimento inicial: R$ 32,5 mil

R$ 32,5 mil Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

R$ 60 mil Prazo de retorno: 6 a 15 meses

Jan-Pro

Rede americana de limpeza comercial com mais de 10 mil franqueados no mundo e presença em oito países. No Brasil desde 1991, oferece três modelos de operação.

Investimento inicial: a partir de R$ 20 mil

a partir de R$ 20 mil Faturamento médio mensal: de R$ 4 mil a R$ 30 mil

de R$ 4 mil a R$ 30 mil Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Vinho24h

Rede de adegas autônomas para condomínios, com operação 24h e gestão remota. Cada adega comporta 90 garrafas e veicula anúncios digitais.

Investimento inicial: R$ 32,9 mil

R$ 32,9 mil Faturamento médio mensal: R$ 11,4 mil

R$ 11,4 mil Prazo de retorno: até 14 meses

Santa Carga

Rede de totens de recarga e Wi-Fi marketing com 1.000 unidades no país. O franqueado gerencia os pontos de instalação e os anúncios veiculados.

Investimento inicial: R$ 19,9 mil

R$ 19,9 mil Faturamento médio mensal: R$ 8,3 mil

R$ 8,3 mil Prazo de retorno: a partir de 8 meses

Honest Market Brasil

Líder nacional em minimercados autônomos, com mais de 550 lojas em 23 estados. As unidades funcionam 24h, sem atendentes e com gestão digital.

Investimento inicial: R$ 50 mil

R$ 50 mil Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

R$ 25 mil Prazo de retorno: 12 meses

Porto do Sabor

Rede carioca de alimentação saudável com cardápio de sucos, açaí e sanduíches naturais. O modelo container otimiza custos e espaço.

Investimento inicial: R$ 135 mil

R$ 135 mil Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

R$ 40 mil Prazo de retorno: 28 a 36 meses

Maria Açaí

Fundada em Santa Catarina, a marca é referência em açaí artesanal e já conta com mais de 70 lojas. Oferece formatos express para expansão.

Investimento inicial: R$ 110 mil

R$ 110 mil Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

R$ 45 mil Prazo de retorno: a partir de 12 meses

Açaí Sunset

Rede nordestina com 16 lojas, que produz açaí sem xarope de guaraná. Modelo simples, de alta demanda regional.

Investimento inicial: R$ 120 mil

R$ 120 mil Faturamento médio mensal: R$ 30 mil a R$ 100 mil

R$ 30 mil a R$ 100 mil Prazo de retorno: 18 a 24 meses

aiqfome

Primeiro app de delivery do Brasil, hoje o segundo maior do país e líder no interior. Modelo home based com baixo custo e retorno rápido.

Investimento inicial: R$ 41 mil

R$ 41 mil Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

R$ 60 mil Prazo de retorno: 18 meses

SorriaMed

Rede de clínicas odontológicas com 20 anos de experiência e mais de 120 mil pacientes atendidos. Começou no franchising em 2024.

Investimento inicial: R$ 120 mil

R$ 120 mil Faturamento médio mensal: R$ 400 mil

R$ 400 mil Prazo de retorno: 18 meses

YES! Idiomas

Com mais de 50 anos de história e 200 escolas, a YES! integra o Grupo BDC e oferece modelos compactos e de alta rentabilidade.

Investimento inicial: R$ 30 mil

R$ 30 mil Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

R$ 40 mil Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Follow ME Idiomas

Escola de idiomas do Grupo BDC, criada em 2018, com metodologia moderna e operação flexível.

Investimento inicial: R$ 58 mil

R$ 58 mil Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

R$ 25 mil Prazo de retorno: 18 a 24 meses

BR Barbearia

Maior rede de barbearias da América Latina, com 62 unidades e operação baseada na Lei do Salão Parceiro, sem necessidade de funcionários.

Investimento inicial: R$ 90 mil

R$ 90 mil Faturamento médio mensal: R$ 28 mil a R$ 40 mil

R$ 28 mil a R$ 40 mil Prazo de retorno: 12 a 24 meses

Fizzoli Sorvetes

Marca do Grupo BDC lançada em 2025, com proposta de oferecer sorvetes de alta qualidade a preço de fábrica.

Investimento inicial: R$ 130 mil

R$ 130 mil Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

R$ 45 mil Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Momento Bendito

Cafeteria artesanal com cardápio de cafés e doces selecionados. Propõe uma experiência acolhedora e alto potencial de fidelização.

Investimento inicial: R$ 87 mil

R$ 87 mil Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

R$ 50 mil Prazo de retorno: 24 a 36 meses

Atto Service

Empresa especializada em instalação e manutenção de portas automáticas. Modelo home based, sem equipe e com alto faturamento médio.

Investimento inicial: R$ 14,9 mil

R$ 14,9 mil Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

R$ 80 mil Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Peggô Market

Rede de mercados autônomos com 350 unidades em 17 estados. Modelo simples, baixo investimento e operação tecnológica.

Investimento inicial: R$ 55 mil

R$ 55 mil Faturamento médio mensal: R$ 20 mil

R$ 20 mil Prazo de retorno: 8 a 12 meses

Unhas Cariocas

Maior franquia de esmalteria do mundo, reconhecida pela ABF. A marca se destaca pela técnica exclusiva que realiza o serviço em cerca de 30 minutos e pelo foco em biossegurança e atendimento padronizado.

Investimento inicial: R$ 115 mil

R$ 115 mil Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

R$ 80 mil Prazo de retorno: 12 a 24 meses

Mary Help

Pioneira no agenciamento de diaristas no Brasil, com mais de 9 mil profissionais cadastradas e 700 mil diárias por ano. Oferece serviços rápidos e padronizados com baixo investimento inicial.

Investimento inicial: R$ 40 mil

R$ 40 mil Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

R$ 30 mil Prazo de retorno: 12 a 14 meses

Loucos por Coxinhas

Rede de fast-food potiguar especializada em mini coxinhas, churros e kibes. Presente em 13 estados, combina qualidade e operação enxuta em quatro formatos de negócio.

Investimento inicial: R$ 133 mil

R$ 133 mil Faturamento médio mensal: R$ 35 mil

R$ 35 mil Prazo de retorno: 24 meses

Itália no Box

Franquia de culinária italiana com conceito de massas artesanais servidas em caixinhas. Modelo delivery e operação leve garantem expansão acelerada pelo país.

Investimento inicial: R$ 120 mil

R$ 120 mil Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

R$ 100 mil Prazo de retorno: 18 meses

SuperGeeks

Primeira escola de programação e robótica do Brasil, criada em 2014. O modelo SuperClass permite atuação dentro de escolas e coworkings, com foco em educação tecnológica.

Investimento inicial: R$ 90 mil

R$ 90 mil Faturamento médio mensal: não informado

não informado Prazo de retorno: 24 a 36 meses

Veja o primeiro episódio do Choque de Gestão