31 franquias baratas a partir de R$ 4.990 para começar a empreender ainda em 2025

Repórter de Negócios
Publicado em 5 de outubro de 2025 às 13h45.
Última atualização em 5 de outubro de 2025 às 13h48.
Empreender está nos planos de milhões de brasileiros. Segundo levantamento do Sebrae em parceria com a Anegepe (Associação Nacional de Estudos e Pesquisas em Empreendedorismo), metade da população adulta que ainda não empreende (o equivalente a 47 milhões de pessoas) deseja abrir o próprio negócio nos próximos três anos.
As microfranquias, modelo de negócio com investimento de até R$ 135 mil, segundo a ABF, se consolidaram como uma das formas mais acessíveis de entrar no mundo do empreendedorismo.
Entre suas principais vantagens estão o baixo custo inicial, a gestão simplificada e a possibilidade de operação home based, o que reduz despesas fixas e permite conciliar o negócio com outras atividades.
Além disso, o franqueado conta com suporte da marca em áreas estratégicas, como marketing, treinamento e administração, diminuindo os riscos típicos de quem começa um negócio do zero.
O franchising brasileiro oferece opções em praticamente todos os setores (alimentação, serviços, educação, tecnologia e bem-estar) com valores a partir de R$ 5 mil e retorno em poucos meses. Confira algumas opções a seguir:
Rede de presentes criativos e afetivos, com mais de 100 unidades no Brasil. A marca combina estilo, decoração e papelaria em produtos que criam conexões entre quem presenteia e quem recebe.
Microfranquia de limpeza a seco de veículos, com operação home based e foco em sustentabilidade. O franqueado agenda os atendimentos e atua de forma autônoma.
Rede pioneira de fast-food saudável no Brasil, com refeições, sanduíches e sucos funcionais. No modelo home office, o franqueado gerencia entregas e clientes de casa.
Franquia de viagens especializada em pacotes para Orlando e outros destinos. Opera em modelo home office, permitindo trabalhar de qualquer lugar.
Rede de ensino de idiomas 100% digital, com metodologia focada em conversação. Conecta alunos com perfis e interesses semelhantes em grupos interativos.
Rede de franquias financeiras especializada em crédito consignado, consórcios, seguros e produtos próprios. Possui mais de 800 unidades pelo Brasil.
Maior rede de limpeza residencial e empresarial do país, com presença em todos os estados e mais de 90 mil atendimentos mensais.
Maior rede de franquias de seguros do Brasil, com mais de 2.000 unidades. Oferece modelos home, office e standard.
Consultoria especializada em crédito e seguros rurais, com mais de 90 unidades no país. Facilita negociações e projetos técnicos junto aos bancos.
Maior franquia de cuidadores da América Latina, com mais de 300 unidades. Oferece serviços domiciliares e hospitalares para crianças, adultos e idosos.
Rede americana de limpeza comercial com mais de 10 mil franqueados no mundo e presença em oito países. No Brasil desde 1991, oferece três modelos de operação.
Rede de adegas autônomas para condomínios, com operação 24h e gestão remota. Cada adega comporta 90 garrafas e veicula anúncios digitais.
Rede de totens de recarga e Wi-Fi marketing com 1.000 unidades no país. O franqueado gerencia os pontos de instalação e os anúncios veiculados.
Líder nacional em minimercados autônomos, com mais de 550 lojas em 23 estados. As unidades funcionam 24h, sem atendentes e com gestão digital.
Rede carioca de alimentação saudável com cardápio de sucos, açaí e sanduíches naturais. O modelo container otimiza custos e espaço.
Fundada em Santa Catarina, a marca é referência em açaí artesanal e já conta com mais de 70 lojas. Oferece formatos express para expansão.
Rede nordestina com 16 lojas, que produz açaí sem xarope de guaraná. Modelo simples, de alta demanda regional.
Primeiro app de delivery do Brasil, hoje o segundo maior do país e líder no interior. Modelo home based com baixo custo e retorno rápido.
Rede de clínicas odontológicas com 20 anos de experiência e mais de 120 mil pacientes atendidos. Começou no franchising em 2024.
Com mais de 50 anos de história e 200 escolas, a YES! integra o Grupo BDC e oferece modelos compactos e de alta rentabilidade.
Escola de idiomas do Grupo BDC, criada em 2018, com metodologia moderna e operação flexível.
Maior rede de barbearias da América Latina, com 62 unidades e operação baseada na Lei do Salão Parceiro, sem necessidade de funcionários.
Marca do Grupo BDC lançada em 2025, com proposta de oferecer sorvetes de alta qualidade a preço de fábrica.
Cafeteria artesanal com cardápio de cafés e doces selecionados. Propõe uma experiência acolhedora e alto potencial de fidelização.
Empresa especializada em instalação e manutenção de portas automáticas. Modelo home based, sem equipe e com alto faturamento médio.
Rede de mercados autônomos com 350 unidades em 17 estados. Modelo simples, baixo investimento e operação tecnológica.
Maior franquia de esmalteria do mundo, reconhecida pela ABF. A marca se destaca pela técnica exclusiva que realiza o serviço em cerca de 30 minutos e pelo foco em biossegurança e atendimento padronizado.
Pioneira no agenciamento de diaristas no Brasil, com mais de 9 mil profissionais cadastradas e 700 mil diárias por ano. Oferece serviços rápidos e padronizados com baixo investimento inicial.
Rede de fast-food potiguar especializada em mini coxinhas, churros e kibes. Presente em 13 estados, combina qualidade e operação enxuta em quatro formatos de negócio.
Franquia de culinária italiana com conceito de massas artesanais servidas em caixinhas. Modelo delivery e operação leve garantem expansão acelerada pelo país.
Primeira escola de programação e robótica do Brasil, criada em 2014. O modelo SuperClass permite atuação dentro de escolas e coworkings, com foco em educação tecnológica.