30 franquias baratas a partir de R$ 4.520 para atender o público vegetariano

O Dia Internacional do Vegetarianismo é celebrado neste domingo, 1º de outubro. A data foi criada em 1977 pela Sociedade Vegetariana dos Estados Unidos com o propósito de conscientizar as pessoas sobre os benefícios de uma alimentação livre de carne animal.

Segundo um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope) em 2018, mais de 30 milhões de brasileiros se declaram adeptos ao vegetarianismo, e a expectativa é que esse número ultrapasse os 40 milhões até 2023.

Esse cenário em crescimento revela um potencial significativo para investidores e empreendedores que buscam oportunidades no mercado de franquias voltadas ao público vegetariano.

A seguir, confira 30 franquias que estão alinhadas com essa tendência crescente, atendendo às demandas do público vegetariano:

Boulangerie Carioca

Inspirada nas mais sofisticadas padarias e cafeterias francesas, a rede abriu as portas da primeira loja em 2015 e encanta os clientes com um ambiente aconchegante e uma seleção variada de delícias parisienses e da culinária mundial, como macarons, pães, doces, quiches, croissants e outros quitutes fresquinhos.

Quais opções vegetarianas oferece: Entre os produtos vegetarianos mais procurados, está a salada caprese, feita nas cores da bandeira italiana com o verde do manjericão e da rúcula, o branco da mussarela de búfala e o vermelho do tomate.

Investimento inicial: R$ 400 mil

Faturamento mensal: R$ 130 mil

Prazo de retorno: 18 a 36 meses

Johnny Rockets

Presente em mais de 20 países e com faturamento médio de R$5 bilhões (1 bilhão de dólares) por ano em todo o mundo, a marca americana criada em 1986 abriu a primeira unidade no Brasil em 2013 e pretende fechar o ano com 50 restaurantes. Todas as lojas possuem temática dos anos 1950, que permite trabalhar drinks com gin, vodka e outros destilados. Além disso, disponibilizam no cardápio as melhores opções de hambúrgueres, batatas e shakes, servidos pelos animados garçons dançarinos.

Quais opções vegetarianas oferece: Sem qualquer ingrediente de origem animal, o sanduíche The Streamliner surge como carro-chefe do cardápio veggie. Feito com carne à base de quinua, especiarias e soja, o lanche servido em pão vegano inclui ainda cebola grelhada, alface picada, tomate, mostarda e picles. Também é possível trocar a carne de qualquer lanche tradicional por um hambúrguer vegano.

Investimento inicial: R$ 960 mil

Faturamento mensal: R$ 220 mil

Prazo de retorno: 18 a 36 meses

Mané

Mané é uma rede de botecos metido a chique criada para proporcionar aos clientes experiências gastronômicas únicas por meio de um ambiente gourmet e sofisticado, mas sem perder a cultura raiz de boteco. Atualmente, conta com mais de 20 unidades no Rio de Janeiro e se prepara para expansão para outras regiões do Sudeste.

Quais opções vegetarianas oferece: Novidade no cardápio da casa, a pipoca de couve-flor é opção de petisco para vegetarianos. Suculenta e sequinha, é acompanhada do exclusivo molho de barbecue de cerveja da marca.

Investimento inicial: a partir de R$ 548 mil

Faturamento mensal: a partir de R$ 200 mil

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

Espetto Carioca

Rede de bares e restaurantes especializada em espetinhos, com mais de 45 unidades pelo Brasil que espalham o lifestyle carioca por meio de mais de 1000 combinações de pratos, bebidas e sobremesas.

Quais opções vegetarianas oferece: a rede oferece o espeto vegetariano de mandioca com abobrinha, que são bolinhos de mandioca envoltos com lâminas de abobrinha.

Investimento inicial: a partir de R$ 302.100,00

Faturamento mensal: a partir de R$ 100 mil

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

Mr Fit

Rede pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil, com mais de 500 unidades pelo país, a rede oferece refeições, sanduíches e outras iguarias saudáveis, como estrogonofe de biomassa de banana e sucos funcionais, além de um cardápio low carb. No modelo home office, o franqueado pode vender refeições congeladas sem sair de casa com a ajuda de aplicativos de entrega.

Quais opções vegetarianas oferece: a rede conta com diversas opções vegetarianas no cardápio como o nhoque de abóbora ao sugo, Moqueca de banana-da-terra, arroz de jasmim e farofa especial, Risoto de abobrinha e mix de sementes.

Investimento inicial: R$ 4.520

Faturamento mensal: R$ 4 mil a R$ 20 mil

Prazo de retorno: 4 a 8 meses

Mais1.Café

Uma das maiores redes de cafeterias do Brasil, foi fundada em 2019 e traz a agilidade do atendimento “to go”, com o melhor do café de grão especial, com um atendimento digitalizado. No cardápio, a franquia oferece bebidas em várias opções, desde o clássico coado até drinques gelados com café de grão especial, acompanhados de doces e salgados importados da Europa e da América Latina nas unidades espalhadas por todo o país.

Quais opções vegetarianas oferece: a franquia desenvolveu em parceria com a Nature’s Heart, marca do grupo Nestlé, o primeiro leite vegetal da rede. A bebida, disponível na versão barista, é uma das opções para o preparo dos mais de 20 sabores quentes e gelados da franquia, como Moccha, Caramel, Cappuccino e outras bebidas disponíveis no cardápio.

Investimento inicial: a partir de R$ 180 mil

Faturamento mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: de 18 a 24 meses

Seu Vidal

Com sete anos de vida, a Seu Vidal já virou destino certo dos cariocas antenados. Os irmãos Pedro e Ana Luiza Vidal estão à frente do negócio. Para quem não ligou o sobrenome à pessoa, os irmãos são herdeiros da tradicional Confeitaria Itajaí, inaugurada há 90 anos, no centro da cidade. O nome do empreendimento não poderia ser diferente, Seu Vidal, em homenagem ao avô, Silvério Vidal.

Quais opções vegetarianas oferece: entradas como Nacho do Vidal, nacho com guacamole, molho ranch e cebolinha; Waffle de pão de queijo cortado em cubos, coberto com parmesão, salsinha e delicioso molho aioli trufado. Destaque para o lache com pão brioche, dois ultrasmash 100% vegetais, queijo cheddar, alface, tomate em rodela, cebola roxa e molho Vidal.

Investimento inicial: a partir de R$ 250.000

Faturamento mensal: entre R$ 180.000 e R$ 250.000

Prazo de retorno: de 18 a 24 meses

Sushiloko

Rede de comida japonesa, Sushiloko, foi criada no ano de 2007 em Brasília e atualmente conta com um total de 35 lojas, sendo 22 no Distrito Federal, 11 em Goiás, uma no Mato Grosso e três em Minas Gerais, com área mínima de 40m² por unidade.

Quais opções vegetarianas oferece: O Combo Veg oferece uma seleção de preparos tradicionais asiáticos sem proteína animal: um sunomono, mais seis hots vegetarianos, oito enrolados vegetarianos (acelga, cenoura, pepino e cream cheese) e um rolinho primavera vegetal. Além do consumo no local, os pedidos também podem ser feitos pelo WhatsApp ou Ifood.

Investimento inicial: R$ 334 mil

Faturamento médio mensal: R$ 160 mil

Prazo de retorno estimado: 18 a 36 meses

Jin Jin

A Jin Jin é a maior rede de culinária asiática fast-food do Brasil. São aproximadamente 70 unidades distribuídas em oito estados brasileiros, mais o Distrito Federal, nos formatos Praça de Alimentação e Quiosque. Entre os diferenciais da marca, destacam-se a variedade do cardápio oriental e as diversas campanhas promocionais que desenvolve ao longo do ano. Em 2022, completando 30 anos, a marca foi eleita a Franqueadora do Ano pela ABF. Soma 21 Selos de Excelência em Franchising, inclusive em 2023.

Quais opções vegetarianas oferece: A Jin Jin traz em seu cardápio várias opções vegetarianas, como o poke vegetariano, que traz shimeji e berinjela crocante, opções de harumakis (rolinho primavera) de queijo e legumes, porções de cogumelo shimeji e sunomono (pepino com molho agridoce), além do yakisoba de legumes, também presentes no buffet, carro-chefe da rede.

Investimento inicial: a partir de R$ 450 mil

Faturamento mensal: R$ 150 mil

Prazo de retorno: a partir de 30 meses

Croasonho

A rede Croasonho, a única do país especializada em croissants recheados, possui mais de 70 lojas, em nove estados mais o Distrito Federal, e atua no mercado com diferentes modelos de negócio: o de rua, presente em pontos centrais das metrópoles, o sistema em praças de alimentação de shoppings, Croa Café e quiosque. O grande diferencial gastronômico da marca são os Croasonhos artesanais, produzidos com massa crocante por fora e macia por dentro e mais de 30 recheios, entre doces e salgados. A marca soma seis Selos de Excelência em Franchising.

Quais opções vegetarianas oferece: Especializada em croissants recheados, a Croasonho tem como opção salgada o “Croa Tomate seco, muçarela e rúcula”, além de todo o cardápio de croissants doces. No cardápio ainda possui prato executivo com massa ao molho branco e, na linha Santo Strogonoff, o sabor legumes, com abobrinha, berinjela, palmito e champignon no lugar das carnes.

Investimento inicial: a partir de R$ 200 mil no modelo quiosque

Faturamento mensal: R$ 80 mil

Prazo de retorno: a partir de 24 meses

Griletto

Fundado há 19 anos, o Griletto é a maior rede do Brasil especializada em grelhados e parmegianas. Atualmente, são mais de 140 lojas franqueadas em diferentes regiões do país. O Griletto oferece um cardápio variado, para todos os gostos e bolsos, com opções que vão desde grelhados, parmegianas e massas a pratos infantis e lights, porções e tábuas para compartilhar, além de sobremesas.

Quais opções vegetarianas oferece: o Griletto tem em seu cardápio opções como o omelete, que pode ser servido com salada ou arroz, feijão e batata frita. Além disso, também existem os parmegianas de berinjela, na versão vegetariana (com arroz e batata frita), e vegana (com arroz e legumes) e a massa pappardelle com molho sugo.

Investimento inicial: a partir de R$ 390 mil

Faturamento mensal: R$ 140 mil

Prazo de retorno: a partir de 30 meses

Água Doce Sabores do Brasil

Os restaurantes da Água Doce são destino para famílias e grupos de amigos que buscam fazer de almoços, jantares, happy hours e confraternizações variadas um momento especial de entretenimento. Atualmente, são 80 unidades em sete estados.

Quais opções vegetarianas oferece: A rede oferece opções vegetarianas do famoso escondidinho da rede. As opções são palmito e alho-poró.

Investimento inicial: a partir de R$ 305.706 mil

Faturamento mensal: a partir de R$ 90 mil

Prazo de retorno: a partir de 36 meses

Crepefy

A Crepefy nasceu em 2022 na cidade de São Paulo, se tornando uma marca especializada no modelo europeu de crepe francês, com uma ampla variedade de crepes doces, salgados e vegetarianos. Ela é a única creperia que consegue dar experiência de marca em três momentos de consumo diferentes: balcão (loja física), delivery e eventos corporativos.

Quais opções vegetarianas oferece: Crepe de marguerita, crepe de dois queijos, crepe de quatro queijos, crepe de palmito, crepe de rúcula, crepe de brócolis, crepe de escarola e salada.

Investimento inicial: a partir de R$ 80 mil

Faturamento mensal: R$ 35 mil

Prazo de retorno: de 9 a 18 meses

Janela Bar

Criada com a proposta de popularizar a alta coquetelaria, a rede curitibana Janela Bar oferece um cardápio de drinques autorais a preços acessíveis. Atualmente, a marca possui mais de 30 unidades espalhadas pelo país, e deve encerrar o ano com mais de 40 lojas abertas, e um faturamento estimado em R$ 40 milhões. Além disso, o Janela é um dos membros fundadores do Grupo Rua, que surge com a proposta de fortalecer a gastronomia urbana (de rua).

Quais opções vegetarianas oferece: em relação aos pratos, o espaço oferece diversas opções veganas, como o Vegan, com pão brioche, maionese e queijo cheddar veganos, além de um hambúrguer feito à base de plantas, e o Nãoggets, uma porção de nuggets veganos

Investimento inicial: a partir de R$290 mil

Faturamento mensal: R$ 120 mil

Prazo de retorno: 15 meses

Rede Megamatte

Com quase três décadas de atuação no mercado de gastronomia, a rede Megamatte já é conhecida pelos produtos de alta qualidade – como açaí orgânico, pão de queijo e mate orgânico – e por ser a primeira franquia brasileira a se tornar signatária do Pacto Global da ONU. A marca já conta com 150 unidades no Brasil e visa crescimento exponencial para 2024, com faturamento superior a R$ 135 milhões.

Quais opções vegetarianas oferece: na seção sanduíches gourmet, o de abobrinha grelhada e pasta de berinjela no pão ciabatta; dentre os croissants e pastéis de forno, o croissant de queijo minas com cebolinha e o pastel de palmito com champignon; os pães de batata, campeões de venda também contam com sabores vegetarianos como o recheado com requeijão. Uma linha de empadas lançadas recentemente está fazendo sucesso e dentre elas, a de palmito é a que representa a linha vegetariana.

Investimento inicial: a partir de R$ 325.723,71

Faturamento mensal: R$ 75.000 mensal

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

Bella Capri Pizzaria

A Bella Capri é uma rede de pizzarias que oferece pizzas gourmet, com receitas exclusivas, feitas e assadas na hora, com entrega em até 10 minutos para retirada e drive thru nas lojas com modelo Agile (sem restaurante). Nas lojas no modelo Tradizione (com restaurante) o destaque é a experiência gastronômica com especial atenção para, além da pizza, adega e ambientação inspirada nas vilas italianas. Atualmente tem 40 lojas operando em 28 cidades em três estados (SP, MG e MS).

Quais opções vegetarianas oferece: As opções vegetarianas são Zucchina, Fiorella e Contadina. Zucchina: Molho de tomate italiano, mussarela fatiada, abobrinha, parmesão, orégano e azeitonas pretas; Contadina: molho tomate italiano, mussarela, antepasto de berinjela, abobrinha, tomate cerveja, gorgonzola, orégano e alho poró; Fiorella: Molho tomate italiano, mussarela fatiada abobrinha, queijo brie, tomates cereja, parmesão e orégano. Como opção vegana tem Giuseppe: Massa de pizza sem glúten, molho de tomate italiano, requeijão vegano, brócolis, ervilhas, tomates e cebola.

Investimento inicial: a partir R$ 299.890,00

Faturamento mensal: R$ 140 mil

Prazo de retorno: de 24 meses a 33 meses

Mini Kalzone

Com 30 anos de mercado, a Mini Kalzone é a primeira rede de calzones com a concepção de fast food do mundo e nasceu com o propósito de servir alimentos de qualidade, com valor nutritivo e preço acessível.

Quais opções vegetarianas oferece: Kalzone 4 Queijos, Kalzone Margherita, Kalzone Brócolis, Kalzone Chocolate, Kalzone Nutella e o mais novo lançamento, o Kalzone Vegano.

Investimento inicial a partir de R$ R$ 425 mil

Faturamento mensal: R$ 180.000,00

Prazo de retorno: de 24 a 34 meses

Sterna Café

Maior rede brasileira de cafeterias premium, que serve cafés especiais, doces, bolos, refeições e brunchs. Após 1 ano em operação, em 2016, a loja virou uma marca e consequentemente uma rede de franquias com 12 unidades. Foi a primeira rede de cafeteria a servir o seu próprio café, além de utilizar 100% grãos especiais e diversos métodos de extração. Um outro diferencial da marca é o de oferecer mensalmente um café especial do Brasil ou de um lugar do mundo. Hoje a Sterna conta com mais de 80 unidades em 9 estados brasileiros.

Quais opções vegetarianas oferece: Moqueca de banana da terra; Salada Caesar com wrap vegano, feito com proteína de fibra de bambu sabor frango; Brunch com croissant e ovo plant-based.

Investimento inicial: a partir de R$ 285 mil quiosque e R$ 372 mil loja

Faturamento mensal: R$ 84 mil média mês, 15% lucro

Prazo de retorno: de 24 a 36 meses

FiChips Food

A FiChips Food é uma rede de franquias brasileira de fast-food de prato especializado na culinária do Reino Unido, que nasceu como o primeiro fast-food de filé de peixe empanado com batatas fritas do Brasil. A franquia trabalha com cinco modelos de negócios, todos habilitados para trabalhar delivery e possui um cardápio único, com opções para todas as horas do dia, incluindo menu elaborado para crianças e opções vegetarianas.

Quais opções vegetarianas oferece: Lanche “London Veggie”, com pão brioche, hambúrguer à base de soja e cereais empanado e frito, alface, tomate e acompanha batata frita. Também há o prato executivo, com arroz, hambúrguer à base de soja e cereais, acrescido de três acompanhamentos à critério do cliente.

Investimento inicial: a partir de R$ 162 mil

Faturamento mensal: entre R$ 60 mil a R$ 122 mil

Prazo de retorno: de 14 a 24 meses

The BBurgers

A The BBurgers é uma rede de hamburgueria gourmet com 150 lojas pelo Brasil.

Quais opções vegetarianas oferece: Como opção vegetariana está a Salada Ceasar, com alface, tomate, croutons, queijo parmesão, molho à base de mostarda e mel. E como opção vegana está o Futuro Burger: pão brioche, blend Futuro (hambúrguer vegano da marca Futuro, receita exclusiva para a The BBurgers), cheddar veg-junior, cebola caramelizada.

Investimento inicial: a partir de R$ 135 mil

Faturamento médio mensal: R$ 110 mil

Prazo de retorno: De 8 a 24 meses

3Brasseurs

A 3Brasseurs é a primeira rede de cervejaria artesanal francesa e restaurante a se instalar no Brasil. Possui duas casas na capital paulista e acaba de iniciar sua expansão por franquias para todo o Brasil.

Quais opções vegetarianas oferece: Les Flammekueches – São as pizzas em estilo francês, retangulares e que levam cerveja na massa. Vegetariana: Molho de tomate, brócolis, abobrinha, tomate cereja e alho frito. Le Veggie: Hambúrguer vegano: Pão, legumes grelhados, queijo brie e salada. Acompanhada de fritas. Salada Vegana: Quinoa, abobrinha, mix de folhas, berinjela e tomate.

Investimento inicial: a partir de R$ 2,5 milhões

Faturamento médio: R$ 8 milhões anuais

Prazo de retorno: De 18 a 24 meses

B.LEM Padaria Portuguesa

A B.LEM Padaria Portuguesa é uma rede com 50 lojas pelo Brasil. Tem, como diferencial, a fabricação própria de produtos 100% artesanais, sem corantes ou conservantes. Como modelo de negócio, oferece lojas ou quiosques de rua ou shoppings, com espaço para consumo no local e itens tipicamente portugueses para serem degustados em casa.

Quais opções vegetarianas oferece: Creme de cebola com torradinhas da B.LEM; Folhado de Cogumelos com Ricota, salgado de massa folhada recheado com cogumelo paris fatiado, pedacinhos de ricota, cebola e espinafre; Linha de produtos naturais veganos: Snacks 30g: Os snacks Greenpeople são produtos assados, sem glúten e veganos, produzidos com ingredientes naturais e orgânicos. Sabores: Mandioca, Batata Doce e Alecrim; Madioca e Cacau; Mandioca e Gergelim; Mandioca; Grão de Bico e Pimenta; Mandioca e Coco; Mandioca e Amendoim.

Investimento inicial: De R$ 250 mil a R$ 300 mil (quiosque)

Faturamento médio mensal: Entre R$ 50 mil e R$ 100 mil

Prazo de retorno: De 18 a 30 meses

Patroni

A rede foi fundada em 1984 pelo economista Rubens Augusto Júnior para dar emprego ao pai que estava sem trabalho. Atualmente, oferece o modelo de negócio 3 em 1, em que o franqueado compra um único negócio em que pode trabalhar três marcas da Patroni em setores diferentes: pizzas (Patroni), culinária brasileira (Don) e lanches (Carcamanos), tornando o investimento mais eficiente

Quais opções vegetarianas oferece: Brócolis: Brócolis temperado, alho crocante, cobertos com mussarela Patroni, azeitonas e orégano. Vegetariana: Brócolis, ervilhas, mix de pimentões, tomate cereja, alho crocante, azeitonas e orégano.

Investimento inicial: a partir de R$ 350 mil

Faturamento mensal: R$ 160 mil

Prazo de retorno: de 18 a 24 meses

Sodiê Doces

A Sodiê Doces, maior franquia de bolo do país, possui atualmente 370 lojas abertas no Brasil e duas unidades na cidade de Orlando, nos EUA. Em seu cardápio há mais de 80 variedades de sabores, uma linha Zero Açúcar, bolos caseiros e a versão vegana. Mensalmente a marca traz os Bolos do Mês, com dois sabores, que ganham desconto especial em todas as unidades. A rede fechou 2022 com faturamento de 560 milhões de reais, registrando crescimento de 20,5% em comparação com 2021.

Quais opções vegetarianas oferece: O Bolo Vegano de Chocolate é produzido com massa de chocolate, preparada com bebida vegetal de cacau, da Nature’s Heart, linha de nutrição planted based, 100% natural, comercializada pela Nestlé. Na finalização o bolo ganha calda de chocolate, lascas de coco e nozes picadas - opção para atender o público que é adepto a uma dieta baseada em vegetais, livre de todos os alimentos de origem animal. Também oferece Torta de Palmito, Mini Bolinha de Requeijão, Pastel Quatro Queijos, Mini Pastel de Palmito, Quiche de Alho Poró, Mini Pão de Queijo Tradicional.

Investimento inicial: a partir de R$ 110 mil reais no modelo express

Faturamento mensal: entre 50 mil reais e 60 mil reais

Prazo de retorno: 36 meses

B.Cup!

A B.Cup é uma rede de franquias de batatas fritas, estilo belga, que surgiu pela paixão do seu CEO, Willians Tadeu, por fast-foods. Além da protagonista da marca, a batata frita, a B.Cup! também disponibiliza em seu cardápio seus acompanhamentos exclusivos como os molhos artesanais, sucos naturais, milkshakes e sobremesas. A marca apresenta um único modelo de negócio, com método de implantação integrado, com equipamentos e desenvolvido pelo próprio time da B.Cup!. A franquia é adaptada para lojas em galerias, shoppings ou lojas de rua e entregue pronta ao franqueado em até três meses.

Quais opções vegetarianas oferece: além da protagonista, a batata frita servida em cones, em diferentes tamanhos, os molhos artesanais como barbecue, mostarda e mel, maionese, catchup, são deliciosas opções que harmonizam perfeitamente com as batatas e atendem ao público vegetariano, assim como as porções de palitos de queijo e onion rings. A marca também oferece sucos naturais e milkshakes e churros com porções de doce de leite para acompanhar. São refeições rápidas e saborosas.

Investimento inicial: a partir de 180 mil reais

Faturamento mensal: de 90 a 150 mil reais

Prazo de retorno: de 12 a 36 meses

CaKech - Empório de Pães & Doces

A CaKech é uma rede de franquias que traz um modelo inovador de 'padaria sem padeiro', na qual, os franqueados já recebem todos os produtos prontos de um amplo portfólio com itens gourmet, como os pães de fermentação natural, produzidos por Rogério Shimura (considerado o maior padeiro do mundo) e os doces, com receitas inspiradas na renomada escola Lenôtre de Paris. A rede oferece três modelos de negócios: empório Tuc Tuc, um ‘mini carro’ com compartimento adequado para transportar os pães, doces e demais produtos da marca.

Quais opções vegetarianas oferece: além dos pães de fermentação natural, o cardápio da CaKech também oferece os tradicionais pães de queijo, lanches, os crepes e quiches de variados sabores, como os de queijo, além das pinsas romanas como a 'Francesa', um mix de cogumelos shitake, shimeji, champignon cobertos com manjericão fresco da horta, que atende, perfeitamente, ao público vegetariano, sem contar as opções de cafés, milk shakes e sobremesas, como os macarons, carolinas e os Choux Cream, por exemplo, feito de massa com cobertura de amêndoas nos sabores baunilha francesa, chocolate ou pistache.

Investimento inicial: a partir de R$ 250 mil no modelo loja

Faturamento mensal: média de R$ 120 mil

Prazo de retorno: de 18 a 24 meses

Bio Mundo

A Bio Mundo é uma rede de lojas de produtos naturais e nutrição esportiva detentora do maior granel do país, com mais de 300 itens disponíveis.

Quais opções vegetarianas oferece: Todas as unidades possui tudo que uma alimentação vegana precisa, desde as mais variadas castanhas, cereais, farinhas e grãos, inúmeros produtos a base de soja, até uma vasta gama de produtos complementares, como iogurtes, leites vegetais, barras de cereal, snacks, pães e suplementos veganos.

Investimento inicial: a partir de R$ 350 mil

Faturamento mensal: R$ 150 mil

Prazo de retorno: de 18 meses

Splash Bebidas Urbanas

Franquia de bebidas e alimentos prontos para o consumo, criada pelo casal de empresários Brunna Farizel e Lucas Moreira. Anunciou recentemente a entrada da apresentadora Sabrina Sato como sócia da marca. A rede tem, entre seus trunfos, um mix de produtos doces, salgados, bebidas quentes e geladas, cafés e opções veganas ou sem açúcar. Atualmente possui mais de 112 unidades.

Quais opções vegetarianas oferece: pão de queijo multigrãos recheado ou não com requeijão, tomate seco e orégano (tradicional ou na chapa) e combo mini pão de queijo; croissant sem recheio (receita original francesa).

Investimento total inicial a partir de: R$ 200 mil

Faturamento mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno: de 15 a 18 meses

Havanna

Fundada em 1939 na Argentina, como uma fábrica de alfajores, a Havanna é uma rede de cafeteria referência em iguarias argentinas. Reconhecida por seu doce de leite e alfajores, a empresa está presente em 2500 pontos de venda em 12 países. No Brasil, a rede conta com mais de 200 unidades em operação, sendo a maior parte em modelo de franquia.

Quais opções vegetarianas oferece: Recoleta: Pão rústico com cereais, pasta de cream cheese com molho pesto, muçarela de búfala e tomate assado com ervas. Acompanha chips.170g

Investimento inicial: a partir de R$ 249 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 60 mil

Prazo de retorno: de 24 a 36 meses

Taco Bell

Fundada por Glen Bell em 1962, a Taco Bell é a maior rede californiana de restaurantes inspirada em comida mexicana do mundo. A rede conta com mais de 8 mil restaurantes espalhados pelos 32 países em que está presente, sendo mais de 30 unidades no Brasil.

Quais opções vegetarianas oferece: Burritos, quesadillas, tacos (Todo o cardápio da marca pode ser personalizado e os clientes podem substituir a proteína por feijão para vegetarianos).

Investimento inicial: de R$ 1,7 milhão a 1.8 milhão

Faturamento médio mensal: R$ 250 a 350 mil

Retorno do investimento: de três a quatro anos

Detroit Steakhouse

A steakhouse no estilo fast & casual é voltada para o Publico B e C.

Quais opções vegetarianas oferece: Jeep Veggie Burger - hambúrguer vegetariano grelhado ou a parmegiana, acompanhamentos como: arroz branco, batata frita, caesar salad, chips, farofa, onion rings, purê, vinagrete, salada tex mex, espetinho de vegatais. Alem disto no nosso cardápio do Open temos diversos itens.

Investimento inicial a partir de R$ 250.000,00 + obra

Faturamento mensal: média de R$ 350.000,00

Prazo de retorno: de 12 a 24 meses

Di Napoli Pizzaria

A Delivery Di Nápoli, uma das pizzarias mais queridas e tradicionais do Brasil, que começou sua jornada em 2007 na cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul.

Quais opções vegetarianas oferece: pizza vegetariana com brócolis, tomate, cebola, pimentão, azeitonas, entre outras opções sem carne.