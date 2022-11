3 tendências tecnológicas que serão estratégicas para os negócios em 2023

Otimização, escalabilidade e pioneirismo: aliados à sustentabilidade, estes são os três pilares que a consultoria americana Gartner considera essenciais que as tecnologias implementadas pelas empresas tenham em 2023.

No relatório “Top strategic technology trends 2023”, divulgado em outubro, a empresa explica que cada um deles permite que as organizações abordem prioridades específicas: o primeiro, tem a ver com a melhoria dos sistemas de TI para potencializar a confiabilidade das decisões baseadas em dados e a conectividade em diferentes ambientes; o segundo, com a capacidade de acelerar o ritmo de entrega dos produtos; e o terceiro com a viabilização de mudanças nos modelos de negócios, reinvenção do engajamento de funcionários e clientes e aceleração das estratégias para explorar novos mercados virtuais.

Seguindo essa lógica, a empresa listou, no mesmo documento, as principais tendências em tecnologia que considera relevantes do ponto de vista estratégico para o ano que se aproxima. “Esperamos que essas tendências criem um imperativo para agir entre pelo menos 20% de nossos clientes de TI, tornem-se amplamente aplicáveis ​​aos líderes digitais, de TI e tecnologia e às ambições estratégicas de muitos CEOs”, diz o documento.

Veja algumas delas abaixo.

1. Observabilidade Aplicada

Pilar: otimização

O que é: considerada uma evolução do conceito de monitoramento, a observabilidade utiliza inteligência artificial (IA) para analisar e fazer recomendações a partir dos dados emitidos por uma organização, permitindo maior rapidez e precisão na tomada de decisões. “Quando aplicado sistematicamente, pode reduzir a latência de resposta e otimizar as operações de negócios em tempo real”, diz o relatório.

Trata-se, portanto, do uso arquitetado de dados para conduzir melhor, mais rápido e mais consistentemente as decisões de negócios. Veja em detalhes na imagem abaixo.

2. Industry Cloud Platforms

Pilar: escalabilidade

O que é: plataformas em nuvem na indústria combinam Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) e Infrastructure as a Service (IaaS) com funcionalidades personalizadas e específicas de cada setor. Segundo a Gartner, em 2027, mais de 50% das empresas utilizarão a tecnologia para acelerar suas iniciativas de negócios.

3. Metaverso

Pilar: pioneirismo

O que é: a Gartner define o metaverso como um espaço virtual que permite que as pessoas repliquem ou aprimorem experiências reais. “Isso pode acontecer transportando ou estendendo as atividades físicas para um mundo virtual ou transformando o mundo físico. É uma inovação combinatória composta por vários temas e capacidades de tecnologia e não uma única tecnologia”, dizem.

Ainda de acordo com a empresa, os impactos do metaverso devem ser observados em diferentes indústrias. Veja no gráfico abaixo:

Segundo a empresa, a expectativa é que, até 2026, mais de um quarto das empresas estejam no metaverso — e que pelo menos 25% da população mundial passe pelo menos 1 hora por dia no ambiente digital. Uma previsão que já começou a tomar forma.

A transformação já está acontecendo

Ao longo de 2022, o metaverso ganhou bastante notoriedade ao redor do mundo – com um aumento exponencial do interesse de pessoas comuns pelo tema e empresas de diferentes portes e segmentos anunciando sua entrada por lá. Nike, Adidas, Itaú, Disney, Renner, Gucci, Vans, Stella Artois são apenas alguns dos exemplos de grandes organizações que se aproximaram da tecnologia recentemente.

