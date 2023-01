3 tendências em inovação que podem te enriquecer nos próximos anos

O caos da década de 2020 não afetou apenas as organizações.

Ele acelerou a inovação por dentro e forçou os profissionais a se transformarem de maneiras que antes não pareciam possíveis - ou necessárias. E quem não se adaptou está ficando pra trás. Quer saber por quê?

As empresas terão que lidar com os efeitos posteriores da pandemia global, desafios econômicos, bem como um desenvolvimento mais rápido de tecnologias. Então irão precisar de profissionais cada vez mais qualificados.

O problema, é que por serem necessidades novas, existem poucos profissionais que resolvem os problemas específicos que as empresas precisam resolver.

Por isso, quem não se adaptar ao “novo mercado de trabalho” está perdendo uma grande chance de subir de carreira.

3 tendências de maior impacto no mercado de trabalho em 2023

1: Transformação Digital dando (ainda) mais oportunidades

A tecnologia em 2023 pode ajudar as pequenas empresas a enfrentar desafios e oportunidades. Ela promete aumentar a eficiência operacional, melhorar a experiência do cliente e impulsionar a sustentabilidade com a tecnologia.

Algumas pessoas podem ter medo disso, com receio de que a tecnologia irá roubar seus trabalhos. Mas os espertos, vão se preocupar mesmo em dominá-las e usá-las a seu favor em sua profissão.

2: ESG (Ambiental, Social e Governança)

Uma ação vale mais que mil palavras. E as pessoas também estão se tornando mais conscientes de coisas como ‘greenwashing’ e ‘social washing', por exemplo.

Sem falar que nos últimos tempos, as empresas que se comprometeram com ESG viram seus lucros aumentarem bastante. Pois isso diz aos investidores que você está reduzindo os riscos e abraçando as oportunidades de crescimento. Além de que os clientes adoram marcas que compartilham seus valores.

Portanto as marcas precisam mais do que nunca de profissionais desse ramo - mas acredite ou não, ainda é difícil de se encontrar.

3: CVB - A nova era da inovação

O mercado de trabalho precisa de você. Ou melhor, ele precisa de profissionais de Corporate Venture Building.

Depois de perguntar para 800 gestores executivos… A McKinsey disse que 52% enxergam a criação de novos negócios como a melhor saída para crescer pós-pandemia. E afirma que “podemos estar entrando em uma nova onda da inovação”.

O melhor de tudo, é que com o mercado se sofisticando e novas concorrências aparecendo… cada vez mais empresas vão precisar adotar esse modelo se não quiserem ficar para trás.

Vemos isso cada vez mais em empresas brasileiras. Como a Ambev criando o Zé Delivery, por exemplo, ou a Vivo com a Vivo Money, e entre outras gigantes.

Como se preparar para uma das tendências mais importantes da inovação?

