3 dicas infalíveis para quem está em dúvida sobre investir em criptoativos

Em outubro de 2020, Paypal anunciou que os usuários nos Estados Unidos poderiam passar a comprar, vender, reter e efetuar pagamentos com criptomoedas usando a sua própria conta pessoal na plataforma de serviços financeiros.

A boa notícia para os consumidores do Paypal certamente acabou por agradar aos investidores em bitcoin, já que no início daquele mês a cotação rondava os 10.000 dólares e no fim do período bateu os 13.000 dólares, levando ao segundo melhor mês da história – até então.

Já em maio de 2021, o bitcoin chegou a perder quase 40% de seu valor em um dia, quando autoridades da China disseram que iriam tomar medidas repressivas contra instituições financeiras que usassem ou facilitassem transações com moedas digitais. A essa altura, porém, o bitcoin já havia atingido a maior cotação de todos os tempos – 64.829 dólares – e chegava ao nível mais baixo desde fevereiro: 36.219 dólares.

Com tamanha oscilação em um período relativamente curto, é natural que os investidores busquem respostas para três perguntas que de certa forma estão interligadas: 1. O que causou essa volatilidade? 2. Investir em moedas digitais é seguro? 3. Qual o futuro dos criptoativos?

O que move o mercado de criptoativos

E as respostas guardam semelhança com o contexto do mercado de capitais. “O que explica as flutuações de bitcoin e outros criptoativos é a expectativa futura em relação a eles, porque ainda é um mercado pequeno comparando com outros”, diz Fabricio Tota, diretor do Mercado Bitcoin, exchange que possui 3 milhões de clientes com ativos digitais. “Ou seja: está suscetível ao contexto: as boas notícias são boas demais, as más notícias são ruins demais, o que faz com que haja essa amplitude no preço”.

O executivo do Mercado Bitcoin – maior plataforma de criptoativos da América Latina – destaca quatro fatores econômicos e políticos que se sucederam ao movimento do Paypal e geraram euforia nos criptoinvestidores desde então.

O primeiro deles foi a eleição de Joe Biden para a presidência dos Estados Unidos; seguido pelas grandes alocações em bitcoin – cerca de 2 bilhões de dólares – feitas pela empresa de Business Intelligence MicroStrategy, do empreendedor Michael J. Saylor.

O IPO da Coinbase, maior exchange do mundo; e, há alguns dias, a regulamentação do uso do bitcoin em El Salvador, do presidente millenial Nayib Bukele, que determina que qualquer comerciante do país deve aceitar pagamentos nessa criptomoeda também contribuíram para a euforia.

Por outro lado, as restrições na China e os questionamentos públicos do empresário sul-africano Elon Musk, fundador da Tesla, a respeito dos impactos ambientais negativos do bitcoin assustaram os mercados, cripto e de capitais, mesmo depois de ele ter anunciado que seguirá investindo em bitcoin.

“A gente já viu esse filme: antes o bitcoin era tido como coisa de pessoas de perfil mais geek – ou nerd – e hoje há empresas listadas em bolsa fazendo alocação. Ou seja, o movimento é esse, de começar em nicho e depois crescer”, acrescenta Fabricio Tota.

Mercado global e futuro

Além do pequeno market cap do mercado cripto – 2 trilhões de dólares, equivalente à soma do capital das cinco maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos –, o fato de os criptoativos serem negociados livremente em escala global faz com que estejam sujeitos a uma lei básica da economia: a da oferta e da procura.

“E há outros ativos negociados em escala global, como petróleo e commodities, que dependem de fatores logísticos, safra e entrega, e sofrem oscilações absurdas”, compara Fabricio Tota.

Quanto ao futuro das criptomoedas, o executivo do Mercado Bitcoin diz que não é possível cravar o que vai acontecer. Mas algumas coisas já se sabe: se a oscilação nos preços é da natureza de um mercado ainda pequeno em comparação com outros, ela também está associada às possibilidades de uso prático.

Se já são usados como meio de pagamento e reserva de valor, os criptoativos se expandiram para o mercado de artes, com as emissões de NFTs (tokens não-fungíveis colecionáveis); o de crédito, por meio de contratos inteligentes, descentralizados, sem a necessidade de um ente regulador para empréstimos; e o de fan tokens, que clubes e marcas ligadas ao esporte vêm lançando mão, com o objetivo de interagir com seu público.

Em meados de setembro, por exemplo, o Corinthians lançou seu fan token na plataforma do Mercado Bitcoin.

Segurança

A quem está acostumado à centralização das decisões econômicas e ao sistema bancário tradicional, a tecnologia blockchain pode parecer estranha. Mas é ela que garante a transparência e a segurança das negociações dos ativos, pois toda movimentação é registrada nesse imenso banco de dados compartilhado de maneira pública e auditável por 100% dos participantes da rede.

E para aqueles que querem conhecer mais o mercado de criptoativos e têm lá suas dúvidas, o diretor do Mercado Bitcoin recomenda três passos:

1 - Conheça o seu patrimônio e quais os valores que você tem para investir. Deve ser uma parcela com a qual você se sinta confortável para encarar as oscilações de preço;

2 - Procure uma exchange de boa reputação, como o Mercado Bitcoin, que tornou-se o primeiro unicórnio das criptomoedas no Brasil e, em 2020, foi selecionado entre as 25 exchanges mais seguras e confiáveis do mundo em um estudo conduzido pelo Blockchain Transparency Institute (BTI);

3 - Não fique ansioso com as oscilações do dia-a-dia. Saiba que é um investimento de longo prazo. É possível ter uma estratégia mais ativa mas deve criar o hábito de fazer aportes ao longo do tempo. “Pense que longo prazo é o tempo que você vai levar para acumular, proteger e fazer com que esse ativo se valorize ao longo do tempo e o ajude a conquistar um objetivo”, diz Fabricio Tota.