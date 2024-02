29% das empresas brasileiras fecham nos primeiros 5 anos; veja como a IA pode mudar essa realidade

Somente em 2023, o Brasil registrou a abertura de 2,7 milhões novos negócios, segundo o Mapa de Empresas, elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). O desejo de empreender é comum entre os brasileiros, porém, a realidade mostra que, na maioria das vezes, essa jornada empreendedora tem curta duração.

Um estudo realizado pelo Sebrae mostra que 29% dos CNPJs cadastros como Microempreendedor Individual (MEI) fecham após cinco anos de atividade. Poucas informações relevantes sobre o mercado, falta de planejamento a longo e médio prazo e gestão deficiente são os principais fatores identificados que contribuem para o fechamento das empresas.

Para os que se mantêm ativos, inovação e capacitação foram os fatores determinantes para o sucesso. É diante desse cenário que manter-se atualizado sobre as tecnologias e tendências de mercado se mostra essencial para quem deseja realizar o sonho do próprio negócio — e mantê-lo aberto.

EXAME apresenta live gratuita Como abrir seu negócio utilizando Inteligência Artificial. Clique aqui para acompanhar

Inteligência Artificial como um caminho mais assertivo

A inteligência artificial já é considerada a tecnologia do século. Com a aplicação desse recurso nos negócios é possível, por exemplo, identificar tendências de mercado, analisar a concorrência, identificar áreas de ineficiência, otimizar os processos do negócio a fim de diminuir riscos, aumentar a eficiência, tomar decisões mais informadas e muito mais.

Para isso, existem centenas de ferramentas que qualquer empreendedor pode aprender a dominar e aplicar em negócios de todos os tipos e tamanhos, desde o planejamento até a administração das questões do dia a dia.

Criar um negócio do zero nunca foi tão fácil. Assista à transmissão online e gratuita da EXAME e saiba como abrir sua empresa. Clique aqui para se inscrever

As possibilidades de uso da inteligência artificial têm se mostrado cada vez mais amplas no mundo dos negócios. Alguns empreendedores estão elevando sua aplicabilidade e importância a níveis cada vez mais altos, como no caso da criação do e-commerce de camisetas que faturou cerca de R$ 53 mil nos primeiros cinco dias com ajuda do ChatGPT do português.

Para a criação da empresa, o empreendedor João Ferrão dos Santos desafiou o ChatGPT a criar um plano de negócios para ele com base em um capital inicial de mil dólares. Em duas horas, a solução apresentada pela IA — já com nome, logotipo e conceito de marca — foi a criação de um e-commerce de impressão de camisetas produzidas com algodão orgânico. Além do apoio na estruturação do negócio, hoje o ChatGPT é o principal responsável pelas decisões estratégicas na empresa.

Como abrir o seu negócio com IA?

Pensando nisso, na próxima quarta-feira, 28, às 19h30, a EXAME vai apresentar uma transmissão ao vivo e totalmente gratuita com o tema Como abrir seu negócio utilizando Inteligência Artificial.

Na ocasião, o especialista em IA e coordenador do MBA de Inteligência Artificial para Negócios da Faculdade EXAME, Miguel Lannes Fernandes, irá mostrar, na prática, como usar ferramentas como ChatGPT, Gemini, Brainstorm.io e outras para criar um negócio do zero.

Assim, os participantes terão acesso a uma hora de conteúdo ao vivo criado por especialistas para apresentar de forma didática e prática o verdadeiro passo a passo para abrir o seu negócio do zero, usando apenas a IA. Clique aqui para saber mais e garantir a sua vaga.

Assista à transmissão online e gratuita da EXAME e saiba como abrir sua empresa. Clique aqui para se inscrever

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME