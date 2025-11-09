25 franquias baratas para começar a empreender a partir de R$ 4.990

Empreender é um sonho para milhões de brasileiros. De acordo com uma pesquisa do Sebrae em parceria com a Anegepe (Associação Nacional de Estudos e Pesquisas em Empreendedorismo), cerca de 47 milhões de pessoas planejam abrir uma empresa nos próximos três anos.

Nesse cenário, as microfranquias despontam como uma das portas de entrada mais acessíveis para o empreendedorismo. Com investimento inicial de até R$ 135 mil, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), esse modelo combina baixo custo com o respaldo de uma marca já estruturada.

Entre as principais vantagens das microfranquias estão o investimento reduzido, a gestão simplificada e a possibilidade de operação no formato home based, o que diminui as despesas fixas e permite conciliar o negócio com outras atividades profissionais.

Outro diferencial é o suporte oferecido pelas redes franqueadoras, que vai desde treinamentos e estratégias de marketing até apoio na gestão do dia a dia, uma ajuda valiosa para quem está começando e busca minimizar os riscos de empreender do zero.

O setor de franquias no Brasil oferece oportunidades em praticamente todos os segmentos (como alimentação, serviços, educação, tecnologia e bem-estar) com opções a partir de R$ 5 mil e retorno financeiro em poucos meses. Veja a seguir algumas redes que se destacam nesse formato.

Love Gifts

Rede de presentes criativos e afetivos, com mais de 100 unidades no Brasil. A marca combina estilo, decoração e papelaria em produtos que criam conexões entre quem presenteia e quem recebe.

Investimento inicial: R$ 11,9 mil

R$ 11,9 mil Faturamento médio mensal: R$ 6 mil a R$ 8 mil

R$ 6 mil a R$ 8 mil Prazo de retorno: 8 a 12 meses

KoalaCar

Microfranquia de limpeza a seco de veículos, com operação home based e foco em sustentabilidade. O franqueado agenda os atendimentos e atua de forma autônoma.

Investimento inicial: R$ 4,9 mil

R$ 4,9 mil Faturamento médio mensal: R$ 10 mil

R$ 10 mil Prazo de retorno: 3 a 6 meses

Mr. Fit

Rede pioneira de fast-food saudável no Brasil, com refeições, sanduíches e sucos funcionais. No modelo home office, o franqueado gerencia entregas e clientes de casa.

Investimento inicial: R$ 5,9 mil

R$ 5,9 mil Faturamento médio mensal: R$ 4 mil a R$ 30 mil

R$ 4 mil a R$ 30 mil Prazo de retorno: 4 a 8 meses

3,2,1 GO!

Franquia de viagens especializada em pacotes para Orlando e outros destinos. Opera em modelo home office, permitindo trabalhar de qualquer lugar.

Investimento inicial: R$ 12 mil

R$ 12 mil Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$ 50 mil

R$ 15 mil a R$ 50 mil Prazo de retorno: 3 a 6 meses

Spaceclass

Rede de ensino de idiomas 100% digital, com metodologia focada em conversação. Conecta alunos com perfis e interesses semelhantes em grupos interativos.

Investimento inicial: R$ 20 mil

R$ 20 mil Faturamento médio mensal: R$ 12 mil a R$ 15 mil

R$ 12 mil a R$ 15 mil Prazo de retorno: 2 a 4 meses

Azul Empréstimo

Rede de franquias financeiras especializada em crédito consignado, consórcios, seguros e produtos próprios. Possui mais de 800 unidades pelo Brasil.

Investimento inicial: R$ 15,9 mil

R$ 15,9 mil Faturamento médio mensal: R$ 50 mil a R$ 150 mil

R$ 50 mil a R$ 150 mil Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Maria Brasileira

Maior rede de limpeza residencial e empresarial do país, com presença em todos os estados e mais de 90 mil atendimentos mensais.

Investimento inicial: R$ 49,3 mil

R$ 49,3 mil Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

R$ 45 mil Prazo de retorno: 14 meses

Seguralta

Maior rede de franquias de seguros do Brasil, com mais de 2.000 unidades. Oferece modelos home, office e standard.

Investimento inicial: R$ 45 mil

R$ 45 mil Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

R$ 15 mil Prazo de retorno: 12 a 20 meses

Sonhagro

Consultoria especializada em crédito e seguros rurais, com mais de 90 unidades no país. Facilita negociações e projetos técnicos junto aos bancos.

Investimento inicial: R$ 35 mil

R$ 35 mil Faturamento médio mensal: R$ 17 mil

R$ 17 mil Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Acuidar

Maior franquia de cuidadores da América Latina, com mais de 300 unidades. Oferece serviços domiciliares e hospitalares para crianças, adultos e idosos.

Investimento inicial: R$ 32,5 mil

R$ 32,5 mil Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

R$ 60 mil Prazo de retorno: 6 a 15 meses

Jan-Pro

Rede americana de limpeza comercial com mais de 10 mil franqueados no mundo e presença em oito países. No Brasil desde 1991, oferece três modelos de operação.

Investimento inicial: a partir de R$ 20 mil

a partir de R$ 20 mil Faturamento médio mensal: de R$ 4 mil a R$ 30 mil

de R$ 4 mil a R$ 30 mil Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Vinho24h

Rede de adegas autônomas para condomínios, com operação 24h e gestão remota. Cada adega comporta 90 garrafas e veicula anúncios digitais.

Investimento inicial: R$ 32,9 mil

R$ 32,9 mil Faturamento médio mensal: R$ 11,4 mil

R$ 11,4 mil Prazo de retorno: até 14 meses

Santa Carga

Rede de totens de recarga e Wi-Fi marketing com 1.000 unidades no país. O franqueado gerencia os pontos de instalação e os anúncios veiculados.

Investimento inicial: R$ 19,9 mil

R$ 19,9 mil Faturamento médio mensal: R$ 8,3 mil

R$ 8,3 mil Prazo de retorno: a partir de 8 meses

Honest Market Brasil

Líder nacional em minimercados autônomos, com mais de 550 lojas em 23 estados. As unidades funcionam 24h, sem atendentes e com gestão digital.

Investimento inicial: R$ 50 mil

R$ 50 mil Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

R$ 25 mil Prazo de retorno: 12 meses

aiqfome

Primeiro app de delivery do Brasil, hoje o segundo maior do país e líder no interior. Modelo home based com baixo custo e retorno rápido.

Investimento inicial: R$ 41 mil

R$ 41 mil Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

R$ 60 mil Prazo de retorno: 18 meses

YES! Idiomas

Com mais de 50 anos de história e 200 escolas, a YES! integra o Grupo BDC e oferece modelos compactos e de alta rentabilidade.

Investimento inicial: R$ 30 mil

R$ 30 mil Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

R$ 40 mil Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Follow ME Idiomas

Escola de idiomas do Grupo BDC, criada em 2018, com metodologia moderna e operação flexível.

Investimento inicial: R$ 58 mil

R$ 58 mil Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

R$ 25 mil Prazo de retorno: 18 a 24 meses

BR Barbearia

Maior rede de barbearias da América Latina, com 62 unidades e operação baseada na Lei do Salão Parceiro, sem necessidade de funcionários.

Investimento inicial: R$ 90 mil

R$ 90 mil Faturamento médio mensal: R$ 28 mil a R$ 40 mil

R$ 28 mil a R$ 40 mil Prazo de retorno: 12 a 24 meses

Momento Bendito

Cafeteria artesanal com cardápio de cafés e doces selecionados. Propõe uma experiência acolhedora e alto potencial de fidelização.

Investimento inicial: R$ 87 mil

R$ 87 mil Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

R$ 50 mil Prazo de retorno: 24 a 36 meses

Atto Service

Empresa especializada em instalação e manutenção de portas automáticas. Modelo home based, sem equipe e com alto faturamento médio.

Investimento inicial: R$ 14,9 mil

R$ 14,9 mil Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

R$ 80 mil Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Peggô Market

Rede de mercados autônomos com 350 unidades em 17 estados. Modelo simples, baixo investimento e operação tecnológica.

Investimento inicial: R$ 55 mil

R$ 55 mil Faturamento médio mensal: R$ 20 mil

R$ 20 mil Prazo de retorno: 8 a 12 meses

Unhas Cariocas

Maior franquia de esmalteria do mundo, reconhecida pela ABF. A marca se destaca pela técnica exclusiva que realiza o serviço em cerca de 30 minutos e pelo foco em biossegurança e atendimento padronizado.

Investimento inicial: R$ 115 mil

R$ 115 mil Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

R$ 80 mil Prazo de retorno: 12 a 24 meses

Mary Help

Pioneira no agenciamento de diaristas no Brasil, com mais de 9 mil profissionais cadastradas e 700 mil diárias por ano. Oferece serviços rápidos e padronizados com baixo investimento inicial.

Investimento inicial: R$ 40 mil

R$ 40 mil Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

R$ 30 mil Prazo de retorno: 12 a 14 meses

Loucos por Coxinhas

Rede de fast-food potiguar especializada em mini coxinhas, churros e kibes. Presente em 13 estados, combina qualidade e operação enxuta em quatro formatos de negócio.

Investimento inicial: R$ 133 mil

R$ 133 mil Faturamento médio mensal: R$ 35 mil

R$ 35 mil Prazo de retorno: 24 meses

SuperGeeks

Primeira escola de programação e robótica do Brasil, criada em 2014. O modelo SuperClass permite atuação dentro de escolas e coworkings, com foco em educação tecnológica.