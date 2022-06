240 companhias aéreas se reúnem para debater futuro da aviação

A 78ª Reunião Geral Anual (AGM) da Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA) será realizada entre os dias 19 e 21 de junho em Doha, capital do Catar. O evento vai receber os principais líderes do setor de aviação para refletir sobre as mudanças políticas, econômicas e tecnológicas que as viagens aéreas enfrentam à medida que o setor se recupera da pandemia de covid-19.

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

“Os participantes vão acompanhar o progresso das metas de diversidade de gênero e a determinação da indústria de atingir zero emissões líquidas de carbono até 2050. Com a alta do preço do petróleo, guerra e inflação global, o encontro será uma oportunidade para as companhias aéreas fazerem um balanço dos desafios econômicos à sua frente”, disse Willie Walsh, diretor geral da IATA.

A conferência de três dias reunirá cerca de 240 companhias aéreas da IATA, compostas por mais de 750 representantes do setor de aviação reunidos para discutir questões e tendências globais que vão guiar o futuro do setor aéreo.

Um dos principais tópicos a serem discutidos durante o evento é em torno da sustentabilidade, focando nos passos que a indústria da aviação tomará coletivamente para atingir zero emissões líquidas de carbono até 2050. Além disso, políticas para reduzir o uso de plástico descartável, compensação de carbono e a produção de combustíveis de aviação sustentáveis e com baixo teor de carbono.

VEJA TAMBÉM:

Tráfego de passageiros da Azul (AZUL4) aumentou 74% em maio de 2022

Ministério da Justiça multa Ibéria em R$ 1,3 mi por erro em promoção

Gol, Azul e Latam retomam serviço de bordo