A 23andMe, companhia de biotecnologia focada em testes genéticos diretos ao consumidor, deu início a um processo de recuperação judicial nos Estados Unidos neste domingo, 25. O pedido foi registrado sob o Chapter 11, mecanismo do sistema jurídico norte-americano que equivale à RJ no Brasil.

A decisão ocorre em meio à deterioração do desempenho financeiro da empresa e à dificuldade em atrair compradores. A companhia — que já teve uma avaliação de mercado de US$ 3,5 bilhões em 2021 — hoje vale apenas cerca de US$ 50 milhões, segundo dados da LSEG, uma queda de 98,57%.

Sua mais recente tentativa de venda, liderada pela cofundadora Anne Wojcicki, foi de apenas US$ 0,41 por ação, o que representaria um valuation de cerca de US$ 11 milhões.

Além da queda de valor, a empresa reduziu em 40% seu quadro de funcionários, cortando aproximadamente 200 posições, e abandonou todos os projetos voltados ao desenvolvimento de terapias.

O que significa o Chapter 11 — e como ele se compara à legislação brasileira

O Chapter 11 permite que empresas em dificuldades financeiras reorganizem suas dívidas sob supervisão judicial, sem perder o controle imediato sobre as operações. Diferente do modelo brasileiro de recuperação judicial, o pedido suspende automaticamente a exigibilidade de todos os débitos, incluindo aqueles ligados a contratos de leasing, garantias e arrendamento mercantil.

Já no Brasil, a recuperação judicial não tem o mesmo alcance: contratos com garantia fiduciária, arrendamento mercantil e compra e venda com reserva de domínio não são suspensos e continuam válidos mesmo durante o processo de reestruturação.

A 23andMe afirmou que seguirá funcionando normalmente enquanto conduz a reestruturação, viabilizada por um novo financiamento no valor de US$ 35 milhões via um mecanismo chamado debtor-in-possession (DIP), comum em processos do tipo. Os passivos e ativos da empresa foram estimados entre US$ 100 milhões e US$ 500 milhões.

A saída de Wojcicki da presidência também foi confirmada. Ela será substituída interinamente por Joe Selsavage, atual CFO. A executiva, no entanto, sinalizou que pretende apresentar uma nova oferta durante o processo de falência supervisionado pela Justiça norte-americana.

Além dos desafios financeiros, a 23andMe ainda enfrenta os efeitos de um vazamento de dados que expôs informações de 6,9 milhões de clientes em 2023. A empresa concordou em pagar US$ 30 milhões e oferecer três anos de monitoramento de segurança como parte de um acordo judicial.