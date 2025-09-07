23 franquias baratas a partir de R$ 4.990 para faturar todos os meses do ano

Nem toda franquia precisa de grandes investimentos ou ponto comercial para funcionar. As microfranquias, modelo com investimento inicial de até 135.000 reais segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), vêm ganhando espaço no mercado justamente por oferecer uma operação mais simples, com estrutura enxuta, e possibilidade de atuação no modelo home based (ou seja, direto de casa).

Além de acessíveis, muitas dessas redes têm outro diferencial importante: receita recorrente o ano inteiro.

Seja com serviços essenciais, como limpeza e manutenção, ou com modelos autônomos e baseados em tecnologia, essas franquias tendem a sofrer menos com os altos e baixos de datas sazonais, como férias, Natal ou volta às aulas, períodos que afetam o desempenho de muitos negócios tradicionais.

Confira, a seguir, 23 microfranquias com modelos consolidados, baixo investimento inicial e retorno financeiro atrativo.

KoalaCar

Microfranquia de limpeza a seco de veículos. O serviço é feito por agendamento, sem uso de água, o que reduz o consumo de recursos e amplia a atuação em diferentes cenários. O modelo é home based e oferece flexibilidade de horários.

Investimento inicial: 4.990 reais

Faturamento médio mensal: 10.000 reais

Prazo de retorno: 3 a 6 meses

Mr. Fit

Rede de fast-food saudável com atuação via delivery e modelo home office. Conta com presença nacional e unidades internacionais. O cardápio inclui refeições low carb, sucos funcionais e marmitas congeladas.

Investimento inicial: a partir de 5.999 reais

Faturamento médio mensal: de 4.000 a 30.000 reais

Prazo de retorno: 4 a 8 meses

Spaceclass

Rede de ensino de idiomas com modelo 100% online, metodologia voltada para conversação e algoritmos que agrupam alunos com perfis semelhantes. Fundada em 2022, a marca já soma 37 unidades.

Investimento inicial: 9.000 reais

Faturamento médio mensal: 8.000 reais

Prazo de retorno: 3 a 6 meses

3, 2, 1 GO!

Franquia de viagens especializada em pacotes para Orlando e outros destinos, com atendimento personalizado e modelo home office. A rede tem presença global com 70 franqueados.

Investimento inicial: 12.000 reais

Faturamento médio mensal: de 15.000 a 50.000 reais

Prazo de retorno: 3 a 12 meses

Santa Carga

Franquia de totens de recarga de celular com Wi-Fi marketing. O franqueado é responsável pela instalação e comercialização de anúncios exibidos nos equipamentos.

Investimento inicial: 19.900 reais

Faturamento médio mensal: 8.316 reais

Prazo de retorno: a partir de 8 meses

Jan-Pro

Rede internacional de limpeza comercial com três modelos de operação: microfranquia, gerencial e empresarial. Opera no Brasil desde 1991.

Investimento inicial: a partir de 20.000 reais

Faturamento médio mensal: de 4.000 a 30.000 reais

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Vinho24H

Rede de adegas autônomas para condomínios com funcionamento 24 horas e tela para veiculação de anúncios. O modelo é home based e sem funcionários.

Investimento inicial: 32.900 reais

Faturamento médio mensal: 11.482 reais

Prazo de retorno: até 14 meses

aiqfome

Aplicativo de delivery com foco em cidades do interior. O franqueado atua na comercialização do app junto aos restaurantes da região.

Investimento inicial: a partir de 41.000 reais

Faturamento médio mensal: 60.000 reais

Prazo de retorno: 18 meses

Minha Quitandinha

Minimercado autônomo instalado em condomínios. Funciona 24 horas por dia, sem intermediários. Possui mais de 400 unidades.

Investimento inicial: a partir de 45.000 reais

Faturamento médio mensal: 18.000 reais

Prazo de retorno: 10 a 18 meses

Maria Brasileira

Rede de serviços de limpeza residencial e empresarial. Atua com modelo home based e tem mais de 500 unidades no país.

Investimento inicial: a partir de 49.000 reais

Faturamento médio mensal: 45.000 reais

Prazo de retorno: 14 meses

Honest Market Brasil

Minimercado autônomo com mais de 550 lojas. Funciona 24 horas, sem atendentes, e oferece mix de produtos personalizados.

Investimento inicial: 50.000 reais

Faturamento médio mensal: 25.000 reais

Prazo de retorno: 12 meses

CleanNew

Rede de higienização de estofados com atendimento domiciliar. Atua em modelo home based com equipamentos de alta tecnologia.

Investimento inicial: a partir de 59.900 reais

Faturamento médio mensal: de 14.000 a 30.000 reais

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Mikro Market

Franquia de mercado de conveniência autônomo. Presente em condomínios, hotéis e ambientes corporativos.

Investimento inicial: a partir de 60.000 reais

Faturamento médio mensal: 25.000 reais

Prazo de retorno: a partir de 6 meses

market4u

Maior rede de mercados autônomos da América Latina, com mais de 2.300 pontos. O franqueado faz apenas o abastecimento dos produtos.

Investimento inicial: a partir de 80.000 reais

Faturamento médio mensal: de 10.000 a 15.000 reais por unidade

Prazo de retorno: 16 a 24 meses

Momento Bendito

Cafeteria artesanal com cardápio variado e modelo store in store.

Investimento inicial: a partir de 87.000 reais

Faturamento médio mensal: 50.000 reais

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

Airlocker

Rede de armários inteligentes autogerenciáveis. Utilizado em condomínios e centros comerciais.

Investimento inicial: a partir de 99.000 reais

Faturamento médio mensal: até 20.000 reais

Prazo de retorno: até 25 meses (para operação com 15 armários)

Espetto Carioca

Rede de espetos com mais de 30 sabores. Atua com modelo contêiner e ambiente informal.

Investimento inicial: a partir de 100.000 reais

Faturamento médio mensal: 100.000 reais

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Maria Açaí

Franquia especializada em açaí artesanal, com lojas express no formato contêiner.

Investimento inicial: a partir de 110.000 reais

Faturamento médio mensal: 45.000 reais

Prazo de retorno: a partir de 12 meses

Açaí Sunset

Rede com 16 unidades nos estados do Maranhão e Piauí. O açaí é produzido sem xarope de guaraná.

Investimento inicial: a partir de 120.000 reais

Faturamento médio mensal: de 30.000 a 100.000 reais

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Jumper! Profissões e Idiomas

Rede de ensino com mais de 40 cursos e 60 unidades no país.

Investimento inicial: 127.000 reais

Faturamento médio mensal: 66.000 reais

Prazo de retorno: 12 meses

Vaapty

Líder no setor de intermediação de vendas de veículos. Modelo Check Point com atendimento simplificado.

Investimento inicial: a partir de 129.990 reais

Faturamento médio mensal: 160.000 reais

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Emagrecentro

Rede de clínicas de emagrecimento com metodologia própria e certificada. Presente também nos Estados Unidos e na Espanha.

Investimento inicial: 134.400 reais

Faturamento médio mensal: 85.000 reais

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Porto do Sabor

Franquia de sucos, açaí e lanches naturais com 37 lojas. Modelo ideal para contêineres.

Investimento inicial: a partir de 135.000 reais

Faturamento médio mensal: 40.000 reais

Prazo de retorno: 28 a 36 meses

