22 anos de “I’m Lovin’ It”: como três palavras salvaram o McDonald’s da irrelevância

No início dos anos 2000, o McDonald’s enfrentava um cenário desafiador. O preço das ações despencou e os clientes deixaram de ver valor na marca.

O então diretor de marketing, Larry Light, descreveu o momento como uma crise de relevância: o público não se sentia mais conectado à empresa.

"Os franqueados perderam a confiança na liderança. Os clientes percebiam que a marca McDonald's não era mais relevante", escreveu Light.

Foi em setembro de 2003 que o McDonald’s lançou o que viria a ser a campanha publicitária mais forte de sua história e talvez a mais importante. Em meio a uma crise de reputação, queda nas ações e desconfiança dos próprios franqueados, três palavras simples mudaram tudo.

Se você quer dominar as melhores estratégias para vender nas redes sociais, acompanhe esse treinamento sobre marketing da EXAME e Saint Paul; apenas R$ 37,00 e com três horas de carga horária. Inscreva-se aqui

Depois de 22 anos, o slogan (frase de efeito que tem fácil memorização e resume as características de um produto) segue firme, sendo usado em mais de 100 países. Mais do que uma frase de efeito, ele representa um case de transformação que ainda inspira profissionais de marketing em todo o mundo. Essas informações foram retiradas da Inc.

O marketing como peça-chave da virada

Enquanto aspectos operacionais e financeiros estavam fora de seu controle, Light sabia que o marketing poderia ser o diferencial. Mas ainda existia o problema das campanhas anteriores parecerem autoritárias, tentando falar o que os consumidores deveriam sentir.

Frases como “Você merece um descanso hoje” ou “McDonald’s é o seu tipo de lugar” não ressoam mais com as gerações mais jovens, que buscavam autenticidade.

A solução veio de uma pequena agência na Alemanha, a Heye & Partner que, após uma competição global entre agências, foi a que apresentou a ideia de um slogan simples, emocional e não-impositivo: “Ich Liebe Es” (“I’m lovin’ it” ou “eu estou adorando isso”).

O poder de uma frase e de uma música

Antes mesmo de o slogan estrear globalmente, o McDonald’s já trabalhava nos bastidores para torná-lo um sucesso cultural. A empresa contratou o cantor Justin Timberlake para gravar uma música com o mesmo nome, co-produzida por Pharrell Williams.

A canção se tornou um hit nos Estados Unidos e na Europa, preparando o terreno para a campanha publicitária, que nem mesmo menciona o McDonald’s em seu videoclipe original.

O objetivo era fixar o slogan no imaginário coletivo antes mesmo de vinculá-lo explicitamente à marca. Funcionou. E muito.

https://www.youtube.com/watch?v=-IHcp8Pl_X4&list=RD-IHcp8Pl_X4&start_radio=1

O que o marketing pode aprender com “I’m Lovin’ It”?

A longevidade e o impacto dessa campanha oferecem lições valiosas para qualquer empresa:

A relevância é tudo;

Simplicidade na linguagem;

Som, emoção e repetição constroem memórias ;

Não subestime o poder da cultura pop .

Mesmo após duas décadas, o McDonald’s não sentiu necessidade de reformular o slogan. Afinal, como disse Larry Light: “Se não está quebrado, não conserte.”

Quer ser um líder estratégico de marketing na sua empresa? Posicione sua marca no topo com esse pré-MBA em marketing, branding e performance com duração de quatro aulas 100% online e uma certificação exclusiva; garanta sua vaga agora mesmo

Destaque-se no mercado com estratégia e performance

Seja qual for o tamanho da empresa ou o estágio da sua carreira, acompanhar — e aplicar — as tendências do mercado pode ser o diferencial que o separa da concorrência.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance.

Esse é um treinamento virtual e com certificado, apresentado por Leonardo Cirino, que revela o caminho para conquistar uma posição de liderança nas áreas de Marketing. Durante o treinamento, os alunos irão aprender como:

Transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento;

Liderar estratégias de branding e performance;

Impulsionar as vendas dentro da empresa.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo com Cirino), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

Lidere estrategicamente o marketing da sua marca e posicione ela no topo com o pré-MBA da EXAME + Saint Paul; são quatro aulas (com três horas de duração) e com direito a um certificado para turbinar seu currículo. Não perca tempo! Acesse aqui e garanta a sua vaga