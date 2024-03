21 franquias baratas de quiosque para empreender a partir de R$ 12.000

Franquias de quiosque estão se tornando uma presença cada vez mais marcante em locais de alto tráfego, como shoppings, estações de metrô e trens. Com um investimento inicial mais baixo e uma operação menor, uma ampla gama de empresas, desde alimentação até beleza, está abraçando esse modelo.

Oferecendo serviços rápidos, economia de escala e suporte operacional, as franquias de quiosque estão se destacando como uma opção atraente para empreendedores.

Confira, a seguir, uma seleção de 21 franquias baratas no modelo de quiosque:

Touti

A Touti nasceu em 2014 em Pernambuco, e se inspira na beleza de Paris para criar a sua linha de perfumes, capilar e corporal com alto poder de fixação e ótima relação custo-benefício. A marca é cruelty free e está em franca expansão com mais de 570 unidades no Brasil, tendo o seu número dobrado mesmo durante a pandemia.

Investimento inicial: R$ 12.000

Faturamento médio mensal: R$ 15.000

Prazo de retorno: 5 meses

Fini

A Fini, que celebra 20 anos de história no Brasil, é a maior franqueadora no segmento de candies a granel do país. Sendo um dos modelos mais tradicionais e um dos mais vistos também, os quiosques Fini são práticos e já conhecidos por quem passa por shoppings e galerias, áreas comerciais, universidades e rodoviárias.

Investimento inicial: R$ 153.000

Faturamento médio mensal: R$ 22.900

Prazo de retorno: a partir de 20 meses

Havanna

Fundada em 1939 na Argentina, como uma fábrica de alfajores, a Havanna é uma rede de cafeteria referência em iguarias argentinas. Reconhecida por seu doce de leite e alfajores, a empresa está presente em 2500 pontos de venda em 12 países. No Brasil, a rede conta com mais de 200 unidades em operação, sendo a maior parte em modelo de franquia.

Investimento inicial: a partir de R$ 249.000

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 60.000

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

Kopenhagen

Marca com 95 anos de história que se mostra ousada e inovadora. Esta é a Kopenhagen, líder e precursora no segmento de chocolates finos no Brasil que, desde 1928, está presente nos mais doces momentos dos fãs e apreciadores dos sabores únicos de seus produtos.

Investimento inicial: R$ 180.000 (incluso taxa de franquia)

Faturamento: a perspectiva é de faturar R$ 1,2 milhão anualmente

Prazo de retorno: 18 a 36 meses

Brasil Cacau

Jovem, democrática, inovadora e divertida. Assim é a Brasil Cacau, marca do Grupo CRM, que já tem 14 anos de história. Oferecendo um chocolate de alta qualidade, a Brasil Cacau possui um amplo portfólio com mais de 150 produtos de diferentes sabores e tamanhos.

Investimento inicial: R$ 120.000 (incluso taxa de franquia)

Faturamento: a perspectiva é de faturar R$ 750.000 anualmente

Prazo de retorno: 18 a 36 meses

Açaí do Rão

O Açaí Do Rão opera no sistema de franchising desde o ano passado e oferece aos potenciais investidores um modelo de quiosque que requer o investimento inicial a partir de R$ 180 mil. A loja opera com, no mínimo, 15m2 e três funcionários. Com três lojas instaladas no Rio de Janeiro, o Açaí Do Rão é uma marca liderada pelo empresário Guilherme Lemos, CEO do Grupo Rão, uma holding que conta com mais 20 redes no seu guarda-chuva.

Investimento inicial: a partir de R$ 180.000

Faturamento médio mensal: R$ 60.000

Lucro médio mensal estimado: R$ 5000 a R$ 20.000

Prazo de retorno estimado: 24 a 36 meses

Flow

Fundada em 2017, a rede goiana Flow, especializada em alimentação saudável, conta com 75 lojas presente em 24 estados. Além da tradicional franquia de restaurante, que conta com uma proposta de simplificar a rotina dos clientes que buscam produtos naturais e feitos na hora, a marca ainda aposta com unidades no conceito de quiosque.

Investimento inicial: R$ 180.000

Faturamento médio mensal: R$ 65.000

Lucro médio mensal: R$ 9.750

Prazo de retorno: 19 meses

Milky Moo

Em quatro anos de história a Milky Moo, rede especializada em milkshakes já conta com 422 unidades espalhadas por todos os estados brasileiros. A previsão é fechar o ano de 2024 com 700 unidades.

Investimento inicial: R$ 190.000

Faturamento médio mensal: R$ 70.000

Previsão de retorno: entre 18 a 24 meses

Lucro previsto: 15 a 20%

American Cookies

A rede de cookies nasceu na cozinha do apartamento do casal Francielle Faria e Rafael Macedo e hoje conta com 57 unidades em 11 estados (DF, GO, SP, MG, PR, SC, BA, PE, PB e TO). Para os planos de expansão, a rede aposta em três formatos de franquias os quiosques, os containers e as tradicionais lojas.

Investimento Inicial: a partir de R$ 189.000

Previsão de Retorno: entre 18 a 24 meses

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 50.000

Lucro Previsto: 15 a 20%

Mr. Fit

Criada em 2013, na cidade de Paulínia, interior de São Paulo, a rede Mr. Fit é pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil. A ideia e formatação do negócio foi da empresária Camila Miglhorini, que após enfrentar dificuldades para encontrar uma comida rápida e saudável. A rede está presente em 26 estados brasileiros e em processo de internacionalização já com unidades em Portugal e no Paraguai.

Investimento inicial do modelo quiosque: a partir de R$ 60.000 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 30.000 a R$ 60.000

Prazo estimado de retorno: 10 a 36 meses

Kapeh Cosméticos e Cafés Especiais

Fundada em 2007 por Vanessa Vilela, em Três Pontas, sul de Minas Gerais, a Kapeh Cosméticos e Cafés Especiais é uma rede de franquias que oferece dois modelos de negócios em um, unindo em um mesmo espaço uma cafeteria com foco em cafés especiais e uma loja de cosméticos inovadores à base de café. Hoje conta com 21 operações no Brasil e pretende fechar o ano com 100 unidades.

Investimento inicial do modelo quiosque: a partir de R$177.900 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 40.000

Prazo estimado de retorno: 24 meses

Yes! Cosmetics

Rede de cosméticos 100% veganos com selo cruelty free e a preços acessíveis. Conta com portfólio com mais de 250 itens de perfumaria, maquiagens e cuidados corporais e faciais. A Yes! Cosmetics está no mercado há mais de 20 anos e atualmente está presente em 25 estados com três modelos de franquia aos possíveis empreendedores e já soma mais de 130 unidades franqueadas pelo Brasil.

O espaço necessário para o modelo quiosque é uma área de 6m² para comportar, além dos produtos, entre 4 a 5 funcionários. O tempo de implantação gira em torno de 45 a 70 dias.

Investimento Inicial do modelo quiosque: R$ 150.000 (incluso instalação, taxa de franquia e sistemas)

Faturamento médio mensal: R$ 65.000

Prazo estimado de retorno: 18 a 24 meses

Espetto Carioca

O Espetto Carioca é uma rede de bares e restaurantes criada em 2011, na zona oeste do Rio de Janeiro, pelo empresário Leandro Souza. No ano de 2012, entrou para o franchising e conta atualmente com 54 unidades que espalham o lifestyle carioca pelo país por meio de uma rede que oferece mais de 1000 combinações de pratos, bebidas e sobremesas.

Presente em cinco estados, a rede possui quatro modelos de negócios: fast causal, quiosque, Bar e Restaurante, e mais recentemente a vending machine, uma geladeira de autoatendimento.

Investimento inicial do modelo quiosque: a partir de R$ 241.000 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 80.000

Prazo estimado de retorno: 24 a 36 meses

Bendito

Rede de cafeteria premium especializada em cookies, brownies e cafés gourmets. Dentro do conceito de confeitaria fina, a marca trabalha com receitas exclusivas e o mais puro chocolate belga Callebault, o que garante requinte e originalidade do produto final.

Investimento inicial do modelo quiosque: a partir de R$ 237.000 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 40.000

Prazo estimado de retorno: 24 a 36 meses

Bubble Mix

De inspiração oriental, a Bubble Mix é a maior rede brasileira de bubble tea, bebida de origem taiwanesa que une chás por infusão e pérolas de tapioca caramelizadas. Criada em 2014 no Paraná pelos sócios Rodrigo Balotin, Alex Lin e Rogério Arcanjo, a marca entrou no franchising em 2016 e hoje possui mais de 80 unidades em 17 estados.

Investimento inicial do modelo quiosque: R$ 190.000 (incluso estrutura, maquinário, utensílios e taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 43.000

Prazo estimado de retorno: 20 a 24 meses

Cuor di Crema

Rede fundada em 2012 que respeita as tradições e os processos de produção das legítimas gelaterias italianas, com produtos 100% naturais, sem adição de gordura, aromatizantes e conservantes. Os gelatos Cuor di Crema têm uma lista extensa de sabores autênticos: são quase 100 receitas, cada uma com experiência única por seu preparo com matérias-primas nacionais e importadas, além do uso exclusivo de frutas in natura.

Investimento inicial do modelo quiosque: R$ 475.000 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 80.000

Prazo estimado de retorno: 22 a 38 meses

Boulangerie Carioca

Inspirada nas mais sofisticadas padarias e cafeterias francesas, a rede abriu as portas da primeira loja em 2015 e encanta os clientes com um ambiente aconchegante e uma seleção variada de delícias parisienses e da culinária mundial, como macarons, pães, doces, quiches, croissants e outros quitutes fresquinhos. Para atender o público em todos os horários, a Boulangerie Carioca reposicionou a marca e passou a servir também opções de brunch, sopas e pratos rápidos.

Com lojas de rua, de shopping ou mesmo quiosques, a marca chama atenção e se adapta a públicos de metrópoles ou cidades menores.

Investimento inicial do modelo quiosque: R$ 490.000 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 130.000

Prazo estimado de retorno: 18 a 36 meses

Spicy Tuna

Rede de restaurantes fast casual tipicamente havaiano, que apresenta a verdadeira experiência da cozinha nativa de Honolulu. Com um cardápio completo da hora do almoço ao happy hour, a franquia também oferece, além do original poke havaiano, lanches, sobremesas e bubbles para todos os gostos e estilos de vida.

Com uma operação enxuta, com a média de 3 a 4 colaboradores, a rede utiliza a automação de processos, no formato quiosque, para levar o melhor do sabor do Havaí para todos os lugares.

Investimento inicial do modelo quiosque: a partir de R$ 190.000 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 120.000 a R$ 150.000

Prazo do retorno de investimento: em até 18 meses

Mais1.Café

Fundada em 2019, a rede é uma das maiores de cafeterias do Brasil, com mais de 30 opções de bebidas feitas a partir do grão especial, além de disponibilizar acompanhamentos doces e salgados importados da América Latina e da Europa, com um atendimento digitalizado e personalizado. A franquia está presente em 220 cidades, distribuídas em 25 estados do país, além da presença no Paraguai. Para 2024, a expectativa é ultrapassar a marca de 1000 unidades comercializadas em todo o país.

Investimento inicial do modelo quiosque: a partir de R$ 210.000 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 30.000

Prazo estimado de retorno: de 18 a 24 meses

JAH Açaí

Com mais de 160 unidades em operação, o JAH, rede de franquia de açaí, sorvetes e picolés artesanais, feitos sem saborizantes artificiais e gordura vegetal em sua formulação. Fundada em 2008 em Minas Gerais, a rede expandiu-se rapidamente, inaugurando sua primeira unidade franqueada em 2016 na cidade de Belo Horizonte. O sucesso do seu formato exclusivo de autoatendimento levou à expansão para todo o Brasil. Na contramão do açaí de tigela, o JAH foi a primeira loja de açaí self-service do país.