21 franquias baratas a partir de R$ 3.000 para começar a empreender antes do Natal

O ano está acabando, mas ainda dá tempo de abrir seu próprio negócio. Empreender tem se tornado uma alternativa cada vez mais atraente para aqueles que desejam deixar a rotina de funcionário e buscar maior autonomia. Neste contexto, as franquias surgem como uma opção viável e acessível.

Ao investir em franquias com modelos mais simples (microfranquias, quiosques, home based) é possível abrir seu próprio negócio ainda este ano e ter receita até o Natal. Confira, a seguir, algumas franquias para abrir e empreender ainda em 2024:

Foz Sustentável

Criada em 2015, em Recife (PE), a Foz Sustentável é uma franquia barata de sustentabilidade lucrativa, que tem o objetivo de resolver o problema do desperdício de água no Brasil. A empresa já possibilitou a economia de mais de R$ 20 milhões em contas de água, com 2 bilhões de litros preservados e milhares de clientes impactados. Na Foz Sustentável, o tempo de abertura da franquia é de apenas 15 dias, com o franqueado home based, podendo trabalhar de casa, e precisando só de um funcionário (encanador) para executar os serviços hídricos.

Investimento inicial: R$ 45.000

Faturamento médio mensal: R$ 100.000

Prazo de retorno: 6 a 8 meses

Yes! Cosmetics

Rede de cosméticos veganos, a Yes! Cosmetics está presente no mercado há mais de 20 anos. Tem mais de 130 unidades franqueadas e um portfólio com mais de 250 itens de perfumaria, maquiagens e cuidados faciais e corporais. Para os investidores, a marca oferece três modelos de negócio, entre eles, o cápsula que pode ser implantado entre 45 a 70 dias em média.

Investimento inicial: a partir de R$ 70.000 no modelo cápsula

Faturamento médio mensal: R$ 25.000 a R$ 30.000

Prazo de retorno: 10 a 15 meses

CredFácil

Rede especializada em serviços financeiros e seguros, a CredFácil tem como missão oferecer soluções financeiras a todos que necessitam de crédito. A marca está presente no mercado há 20 anos e foi eleita a quinta maior microfranquia este ano pela Associação Brasileira de Franchising (ABF). Entre os quatro modelos de negócios que a marca dispõe, com o home office você pode começar a operação em até 15 dias.

Investimento inicial: a partir de R$ 19.997 no modelo home office

Faturamento médio mensal: R$ 130 mil

Prazo de retorno: 3 a 6 meses

CleanNew

Criada em 2015, rede é uma das maiores franquias de higienização e conservação de estofados do Brasil. Atua em formato home based, ou seja, o profissional especializado vai até o cliente com uma mala repleta de equipamentos com a mais alta tecnologia para realizar os serviços de higienização e blindagem de sofás, colchões, poltronas, entre outros itens da casa. Os serviços também podem ser realizados em veículos como carros, barcos e aeronaves. A CleanNew está presente em 22 estados brasileiros e também no exterior, com franqueados na Colômbia, Argentina, Estados Unidos, Kuwait, Paris, Espanha, Angola, Abu Dhabi, Arábia Saudita, Andorra e Dubai, além de unidade prevista para África do Sul. A rede possui tempo médio de implementação de 7 dias.

Investimento inicial: a partir de R$ 59.900

Faturamento médio mensal: R$ 45.000

Prazo de retorno: de 6 a 12 meses

Maria Brasileira

Criada em 2012, a Maria Brasileira, maior rede de limpeza residencial e empresarial do país que também foi eleita destaque como franqueadora do ano pela ABF. Com mais de 90 mil atendimentos por mês, está presente em todos os estados do Brasil com mais de 500 unidades, oferecendo serviços de limpeza residencial, limpeza empresarial, passadeira, limpeza pós-obra e limpeza especializada em vidros. O tempo médio de implementação de uma unidade é em torno de 77 dias.

Investimento inicial: a partir de R$ 47.300

Faturamento médio mensal: R$ 45.000

Prazo de retorno: 14 meses

VendaComChat

Fundada em 2022 e estreante no universo do franchising, é uma rede de franquias especializada nos serviços de automação do Whatsapp para gerar maior engajamento dos clientes e, consequentemente, aumentar o faturamento de comércios locais como lojas, restaurantes e salões de beleza. Operando no modelo home based, a marca necessita de uma semana para a implementação e oferece prazo de retorno de até 3 meses.

Investimento inicial: a partir de R$ 3.000

Faturamento médio mensal: R$ 4.455 a cada 18 clientes

Prazo de retorno: até 3 meses

Minha Quitandinha

Fundada em 2020, é uma startup de tecnologia em varejo que atua no modelo de franquia de minimercado autônomo. Com lojas que funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana, sem intermediários para a realização das compras, tem o propósito de proporcionar conveniência, qualidade e segurança a complexos residenciais ou comerciais. O prazo mínimo de implementação da unidade pode variar entre 20 e 30 dias.

Investimento inicial: a partir de R$ 42.000

Faturamento médio mensal: R$ 18.000

Prazo de retorno: 10 a 18 meses

Padrão Enfermagem

Rede especializada no agenciamento de profissionais da área da saúde, como enfermeiros e cuidadores, para serviços primordiais como acompanhamento domiciliar e hospitalar, cuidador de idosos e infantil, serviços de enfermagem, entre outros. Com modelo de atuação home based, possui o prazo de implementação em até 60 dias, sendo uma opção para quem busca investir e faturar ainda esse ano. Sem a necessidade de ponto físico, o franqueado tem a facilidade de gerir o negócio à distância, controlando o fluxo de colaboradores e agendamentos de serviços, através de um banco de dados, em que ele concentra as informações necessárias.

Investimento Inicial: a partir de R$ 50.000

Faturamento médio mensal: R$ 25.000

Prazo estimado de retorno: 18 meses

3,2,1 GO!

Fundada em 2019, a 3,2,1 GO! é uma rede de franquias especializada em oferecer experiências de viagem completas para a Disney e outros destinos nacionais e internacionais. A empresa atua como consultora e cuida de todos os detalhes, desde a emissão de visto e seguro viagem, até passagem aérea e hospedagem, tudo pensado de forma exclusiva e personalizada. A marca visa explorar o potencial do mercado de turismo em expansão e também atua com viagens para empreendedores que buscam fazer estudo de viabilidade de seus negócios fora do país. O tempo médio de implantação da franquia é de 30 dias.

Investimento Inicial: R$ 12.000 no modelo home office

Faturamento médio mensal: entre R$ 15.000 e R$50.000

Prazo estimado de retorno: 3 a 12 meses

KoalaCar

Fundada em 2015, a KoalaCar é uma microfranquia de limpeza a seco de veículos, com baixo custo, rápido retorno, consciência ambiental e pode ser implantada em até 30 dias após a assinatura do contrato. O nome da marca foi inspirado no coala, que não bebe água e se hidrata apenas das plantas. Numa lavagem convencional, consome-se mais de 300 litros de água, mas com os produtos da empresa, esse número é zero.

Investimento inicial: R$ 4.990

Faturamento médio mensal: R$ 8.800

Prazo estimado de retorno: 3 a 6 meses

DoctorFit

Criada em 2012, a DoctorFit é uma franquia de estúdios de treinamento personalizados, opção ideal para quem empreender ainda este ano. Com uma metodologia inovadora, que une o melhor da medicina e da prática esportiva para oferecer uma experiência única de treinamento. Eles atendem desde gestantes até idosos com comprometimentos severos, crianças e atletas de alto rendimento. A marca foi fundada em Santa Catarina e oferece modelo de negócio para cidades a partir de 8 mil habitantes. O tempo médio de implantação é de 60 dias.

Investimento inicial: a partir de R$ 90.000

Faturamento médio mensal: entre R$ 30.000 e R$ 40.000

Prazo de retorno estimado: de 16 a 24 meses

Mr Fit

Criada em 2011 pela empresária Camila Miglhorini, na cidade de Paulínia, interior de São Paulo, a rede Mr. Fit é pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil. A franquia oferece refeições, sanduíches e outras iguarias saudáveis, além de um cardápio low carb. A rede está presente em 26 estados brasileiros com 886 unidades, sendo 811 no modelo home office, no qual o franqueado pode realizar a venda através de apps e parcerias comerciais, sem a necessidade de um funcionário, sendo implantada em apenas 20 dias para operar. Para mais, a marca está em processo de internacionalização com unidades já presentes em Portugal e no Paraguai.

Investimento inicial total: a partir de R$ 6.999

Faturamento médio mensal: entre R$ 4 mil e R$ 30 mil

Prazo estimado de retorno: de 4 a 8 meses

Emagrecentro

Referência nas áreas de emagrecimento e estética corporal, o Emagrecentro foi fundado em 1986 e entrou para o franchising em 1994. A rede é a única franquia de emagrecimento no mundo com metodologia aprovada por trabalho científico, e oferece o método patenteado e certificado, desenvolvido pelo Dr. Edson Ramuth, denominado Método 4 fases. Atualmente, conta com mais de 415 operações, além das unidades internacionais com a bandeira Best Shape nos Estados Unidos e Espanha. O modelo de loja tem um prazo de implantação de 30 a 60 dias, o que é uma excelente opção para quem deseja investir até dezembro.

Investimento total: R$ 134.400

Faturamento médio mensal: R$ 85.000

Prazo de retorno estimado: 6 a 12 meses

aiqfome

O aiqfome é um aplicativo de delivery que atua principalmente em cidades do interior. A rede opera com um modelo de negócio home based, de baixo investimento, no qual o franqueado comercializa o aplicativo para os restaurantes da região. Foi o 1º app de delivery do Brasil, atualmente o 2º maior do país, líder no interior, com mais de 6 milhões de usuários e mais de 33 milhões de pedidos por ano. Desde 2020 integra a vertical food do Grupo Magalu.

Investimento inicial a partir de: R$ 41.000

Faturamento médio mensal: R$ 350.000 em vendas por mês e um faturamento bruto que varia entre 12% e 18% desse valor.

Previsão de retorno investimento: 18 meses

Mundo di Chocolate

Fundada em 2021 na cidade de Joinville (SC), a Mundo Di Chocolate é uma rede de franquias que aposta no conceito inovador de fondue express, com o objetivo democratizar o acesso à sobremesa com chocolate nobre e padrão europeu. Além do seu carro chefe, que gira em torno dos produtos à base de cacau sustentável e livre de gorduras artificiais, a marca ainda oferece gelato natural, sorvete, açaí e salada de frutas. Com mais de 50 unidades por 14 estados brasileiros, a marca está no sistema de franchising desde o seu nascimento com o formato de quiosque para shoppings centers. O modelo de negócio requer o investimento inicial a partir de R$ 180 mil, já com a taxa de franquia, e pode ser implementado em até 30 dias.

Investimento inicial: a partir de R$ 180.000

Faturamento médio mensal: R$ 45.000

Prazo de retorno médio: a partir de 12 meses

Milky Moo

Em quatro anos de história a Milky Moo, rede especializada em milkshakes já conta com 422 unidades espalhadas por todos os estados brasileiros. Com um plano agressivo de expansão para 2024, a rede aposta em três formatos de franquias: além das lojas de rua e lojas de shopping, destaque para a versão quiosque que requer o investimento inicial de R$ 190 mil e faturamento médio de R$ 70 mil. A previsão é fechar o ano de 2024 com 700 unidades.

Investimento inicial: a partir de R$ 190.000

Faturamento médio de: R$ 70.000

Previsão de retorno: 18 a 24 meses

Maria Açaí

Fundada em 2017, em Joinville (SC), a rede especializada em açaí artesanal Maria Açaí já conta com mais de 70 lojas em 6 estados brasileiros (RJ, SP, BSB, RS, PR e SC). De olho em acelerar a sua expansão nacional, a marca acaba de lançar seu sétimo formato de franquia: o modelo Quiosque – com área de 7m² e itens opcionais de deck, mesas, ombrelone e balanço instagramável. O modelo pode ser implementado em até 45 dias.

Investimento inicial: a partir de R$ 170.000

Faturamento médio mensal: de R$ 50.000 a R$ 70.000

Tempo de retorno do investimento: 24 meses

Luah Semijoias

A Luah Semijoias, rede tocantinense especializada em acessórios banhados a ouro, vem apostando em um plano de expansão pelo Nordeste, dano continuidade ao crescimento em espiral pela sua região de origem e por onde já conta com outras 13 unidades em seis estados. A marca investe em dois modelos de negócios para os interessados em investir em uma franquia de moda: entre os modelos de microfranquia home office. O formato foi pensado com a finalidade de permitir que empresárias operem dentro de casa por 10 meses até que consigam se capitalizar para inaugurar sua unidade física.

Investimento inicial: a partir de R$ 120.000

Faturamento médio mensal: R$ 90.000

Tempo de retorno do investimento: de 9 a 15 meses

YES! Idiomas

Com mais de 50 anos de história e mais de 200 escolas em 16 estados e no Distrito Federal, a YES! Idiomas é uma rede especializada no ensino de inglês e de espanhol. Atualmente, a marca conta com a opção de microfranquia no Modelo Educacional, voltado para instituições de ensino que desejam incorporar o padrão YES! Idiomas em um espaço de até 50m², com isso, é possível investir na marca agora e inaugurar até o Natal, por se tratar de um modelo com a caracterização mais simples.

Investimento inicial: a partir de R$ 30.000 no modelo educacional

Faturamento médio mensal: R$ 30.000

Prazo de retorno: de 18 a 24 meses

American Cookies

A rede de cookies nasceu na cozinha do apartamento do casal Francielle Faria e Rafael Macedo e hoje conta com 56 unidades em 10 estados (DF, GO, SP, MG, PR, SC, PE, PB, TO e PA). Para os planos de expansão, a rede aposta nos formatos de franquias os quiosques e os containers.

Investimento Inicial: a partir de R$ 189.000 no quiosque

Faturamento médio mensal:R$ 50.000 a R$ 100.000

Previsão de Retorno: 18 a 24 meses

Açaí do Rão

Fundada no ano passado pela holding do Grupo Rão, a rede Açaí do Rão conta com 12 lojas no Rio de Janeiro. E para acelerar a sua expansão dentro de shoppings centers, a marca oferece dois modelos de franquias: além da loja de shopping, o recém-lançado quiosque, com abertura prevista em até 3 meses.