21 franquias baratas a partir de R$ 10 mil para ter o seu próprio negócio

Ser dono do próprio negócio é um desejo antigo de milhões de brasileiros, mas a crença de que empreender exige um capital alto ainda afasta muita gente do primeiro passo.

A realidade do franchising, porém, conta uma história diferente: é possível ingressar em uma rede estruturada, com marca, metodologia e suporte, com aportes que cabem no bolso.

Nesta seleção, a Exame reuniu 21 franquias com investimento inicial a partir de R$ 10 mil, distribuídas em setores como alimentação, serviços domésticos, saúde, beleza, educação e tecnologia.

Os dados de faturamento e prazo de retorno são estimativas fornecidas pelas próprias redes — e, como em qualquer investimento, os resultados variam conforme localização, perfil do franqueado e dedicação à operação. Confira:

1. RecarregaÊ

Lançada em 2025, a RecarregaÊ aposta em um modelo inusitado: totens inteligentes instalados em academias, clínicas e centros comerciais que carregam até 14 dispositivos móveis simultaneamente enquanto exibem publicidade e conteúdo informativo em tempo real. Com presença em locais de alto fluxo e operação passiva, a rede se posiciona como mídia indoor de baixo custo e retorno acelerado.

Investimento inicial: a partir de R$ 10 mil

Faturamento médio mensal: R$ 8.430

Prazo de retorno: 6 a 9 meses

2. Azul Empréstimo

Fundada em 2010, a Azul Empréstimo opera no segmento de soluções financeiras com foco em crédito consignado, pessoal, financiamentos, consórcios e seguros. Com mais de 1.000 unidades em todo o país, a rede oferece modelos flexíveis de operação e suporte próximo ao franqueado, apostando em transparência e desempenho como pilares do negócio.

Investimento inicial: a partir de R$ 15.900

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil a R$ 150 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

3. SprintHub

A SprintHub é uma plataforma de CRM omnichannel com inteligência artificial voltada à automação de vendas e atendimento. A solução centraliza a gestão do relacionamento com clientes e otimiza processos comerciais com foco em produtividade e conversão — um modelo de negócio 100% digital, com operação leve e margem elevada.

Investimento inicial: R$ 20 mil

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo de retorno: 6 meses

4. aiqfome

O primeiro app de delivery do Brasil, hoje o segundo maior do país e líder absoluto no interior, com mais de 6 milhões de usuários e 33 milhões de pedidos por ano. Desde 2020 integra a vertical food do Grupo Magalu. O franqueado comercializa o aplicativo para restaurantes, farmácias, pet shops e supermercados da sua região — um modelo B2B com alta recorrência e demanda crescente fora dos grandes centros.

Investimento inicial: a partir de R$ 26 mil

Faturamento médio mensal: R$ 56 mil

Prazo de retorno: 18 meses (média)

5. Mary Help

Fundada em 2011, a Mary Help atua na intermediação de serviços domésticos e se consolidou como referência pelo modelo acessível e pela demanda recorrente. A rede realiza cerca de 700 mil diárias por ano, conta com mais de 9 mil profissionais ativas e acumula cinco chancelas de excelência da ABF. Ideal para cidades de até 50 mil habitantes, o modelo explora um mercado de alta necessidade e baixa concorrência organizada.

Investimento inicial: R$ 40 mil

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: 12 a 14 meses

6. Seguralta

Com mais de cinco décadas de atuação, a Seguralta é a maior rede de franquias de seguros do Brasil. São mais de 2.000 unidades comercializadas em diferentes formatos, com presença nacional e base de mais de 270 mil clientes atendidos. Um negócio de serviços com baixo custo fixo e receita recorrente — o modelo ideal para quem busca estabilidade no empreendedorismo.

Investimento inicial: a partir de R$ 45 mil

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo de retorno: 12 a 20 meses

7. Asia Source

Fundada em 2019, a Asia Source opera como um ecossistema de comércio exterior, conectando empresas brasileiras ao mercado internacional. Com sede na China e mais de 150 unidades, a rede atua na gestão e consultoria de importação para diferentes segmentos da indústria — um nicho de alto valor agregado que combina consultoria especializada e margens expressivas.

Investimento inicial: a partir de R$ 49 mil

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: 3 a 12 meses

Lucratividade: até 60%

8. Sonhagro

Especializada em soluções financeiras e seguros para o agronegócio, a Sonhagro atua na estruturação de crédito rural e na gestão de projetos técnicos. Com mais de 11 anos de mercado e mais de 90 unidades em operação no país, a rede posiciona o franqueado no coração de um setor que movimenta trilhões de reais na economia brasileira.

Investimento inicial: a partir de R$ 55 mil

Faturamento médio mensal: R$ 33 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

9. Acuidar

Fundada em 2016 e no franchising desde 2020, a Acuidar é hoje a maior franquia de cuidadores da América Latina, com mais de 300 unidades. Especializada em assistência domiciliar e hospitalar para crianças, adultos e idosos, a rede opera com serviços personalizados e alta recorrência mensal — um segmento em expansão acelerada com o envelhecimento da população brasileira.

Investimento inicial: a partir de R$ 55 mil

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

Prazo de retorno: 6 a 15 meses

10. Peggô Market

Fundada em 2021, a Peggô Market já conta com 360 franquias em operação distribuídas em 18 estados. O modelo de microfranquia foi desenhado para oferecer baixo investimento inicial com retorno acelerado — uma opção enxuta para quem quer entrar no varejo alimentar sem a complexidade de uma operação de grande porte.

Investimento inicial: a partir de R$ 65 mil

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Prazo de retorno: 8 a 12 meses

11. Follow Me Idiomas

Fundada em 2018 e pertencente ao Grupo BDC — holding com mais de 50 anos de experiência em educação —, a Follow Me é uma escola de idiomas que aposta no modelo low cost com operações adaptáveis à realidade de cada investidor. A metodologia concilia técnicas tradicionais de ensino com abordagens modernas para eliminar a timidez dos iniciantes e engajá-los no processo de aprendizado.

Investimento inicial: a partir de R$ 75 mil

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

12. Momento Bendito

Uma cafeteria artesanal que valoriza os detalhes, os ingredientes selecionados e o conforto. Com cardápio variado de cafés, doces e lanches, o Momento Bendito se posiciona como um refúgio para quem busca uma pausa saborosa em meio à rotina — um conceito que ressoa com a cultura crescente de consumo consciente e experiências afetivas.

Investimento inicial: a partir de R$ 87 mil

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

13. SuperGeeks

Fundada em 2014, a SuperGeeks é uma rede de ensino de programação e robótica com metodologia lúdica que atende diferentes faixas etárias. Posicionada como edtech voltada à preparação para o futuro digital, a marca aposta na formação de criadores de tecnologia — um mercado em crescimento constante e com alta demanda dos pais por educação complementar de qualidade.

Investimento inicial: R$ 90 mil

Faturamento médio mensal: não informado

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

14. Espetto Carioca

Uma das maiores redes de espetos do país, com mais de 30 sabores no cardápio — de carnes tradicionais a opções veganas — e mais de 150 mil espetos consumidos mensalmente. Inspirado no lifestyle descontraído do Rio de Janeiro, o Espetto Carioca combina sabor, inovação e ambiente acolhedor em um modelo que já conquistou espaço em todo o Brasil.

Investimento inicial: a partir de R$ 100 mil

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

15. Itália no Box

Criada em 2016 por Gabriel Alberti, a Itália no Box nasceu com a proposta de democratizar a culinária italiana. A rede aposta em massas servidas em box, com operação enxuta e foco em delivery — aliando variedade de cardápio, escala produtiva e o apelo afetivo de uma gastronomia que conquista qualquer mesa.

Investimento inicial: R$ 120 mil

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Prazo de retorno: 18 meses

16. Instituto Visão Solidária (IVS)

Fundado em 2015, o IVS é uma rede de franquias do setor óptico com propósito claro: democratizar o acesso a óculos de qualidade no Brasil. O modelo inovador oferece armações e lentes a preços acessíveis, com entrega rápida e experiência diferenciada de compra — combinando propósito social e resultado financeiro em um dos setores de maior crescimento no varejo nacional.

Investimento inicial: a partir de R$ 120 mil

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil a R$ 300 mil

Prazo de retorno: 13 a 18 meses

17. SorriaMed

A SorriaMed nasceu em 2005 com o objetivo de superar as expectativas dos pacientes no atendimento odontológico. Com mais de 20 anos de mercado, mais de 120 mil pacientes atendidos e clínicas equipadas com alta tecnologia, a rede iniciou seu franchising em 2024 e já possui cinco unidades no Rio de Janeiro — unindo saúde bucal, bem-estar e um modelo de negócio com faturamento expressivo.

Investimento inicial: a partir de R$ 120 mil

Faturamento médio mensal: R$ 400 mil

Prazo de retorno: 18 meses

18. Fizzoli Sorvetes

Lançada em 2025 e parte do Grupo BDC, a Fizzoli Sorvetes nasceu com um modelo de expansão estruturado e operação simplificada. O posicionamento é direto: sorvetes de alta qualidade a preço de fábrica, democratizando o acesso ao produto com uma ampla gama de sabores. Uma franquia pensada para quem quer empreender com autonomia e qualidade de vida.

Investimento inicial: a partir de R$ 130 mil

Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

19. Porto do Sabor

Criada em 1997 no Rio de Janeiro e no franchising desde 2014, a Porto do Sabor é especializada em sucos, açaí e sanduíches naturais. O modelo low cost exige espaços a partir de 12m² e equipes enxutas de até 5 funcionários por dia. Com mais de 600 opções de refeições e lanches rápidos, a rede tem o açaí e a torta integral de frango como carros-chefe.

Investimento inicial: a partir de R$ 135 mil

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo de retorno: 28 a 36 meses

20. Unhas Cariocas

Reconhecida pela ABF como a maior rede de esmalteria do mundo, a Unhas Cariocas se destaca pelo padrão rigoroso de biossegurança e pela eficiência operacional. Com técnica exclusiva, os serviços são realizados em cerca de 30 minutos — combinando agilidade, padronização e alto volume de atendimento em um segmento de beleza com demanda constante e fidelização elevada.

Investimento inicial: a partir de R$ 115 mil

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Prazo de retorno: 12 a 24 meses

21. Freshy Clean

Criada pelo Grupo Stuqui, a Freshy Clean é uma rede de limpeza profissional voltada a brasileiros que desejam empreender ou investir em Portugal. A marca opera com serviços prediais, urbanos e de limpeza de vidros, e se diferencia pela entrega de contratos já estruturados ao franqueado — permitindo início rápido e gestão flexível, inclusive à distância.