Brasileiros querem viver mais ao ar livre, porém foco ainda é a produtividade, mostra Cerveja Corona

Com o fim do ano se aproximando, chegou aquela época em que todo mundo faz um balanço do ciclo que passou e traça metas para o que vai começar. Sete em cada dez brasileiros já fizeram sua clássica lista de resoluções de ano-novo, segundo levantamento feito pela Ipsos a pedido da cerveja Corona.

Os planos da maioria para 2024 estão ligados ao aumento de produtividade – nas finanças, na saúde física e na profissão. Guardar mais dinheiro, investir, praticar mais exercícios ou adquirir hábitos mais saudáveis, ir mais vezes à academia, mudar de emprego e ser promovido são alguns dos exemplos que fazem parte dessas metas e por exemplo, estão no topo da lista dos respondentes de metas, citadas por cerca de 40% dos entrevistados.

Entre tantos objetivos importantes, porém, o estudo mostrou que as pessoas têm deixado de priorizar também curtir a vida. Passar mais tempo ao ar livre está nas resoluções de apenas 16%, lazer e bem-estar são citados por 26% e cuidar da saúde mental aparece somente em quarto lugar, nos desejos de 35% dos entrevistados.

As promessas de ano novo refletem a forma como os brasileiros usaram seu tempo em 2023: as principais atividades foram trabalhar (41%), cuidar da família (29%) e assistir a filmes e séries (29%), todas ações que se passam geralmente dentro de ambientes fechados, em escritórios e casas.

Enquanto isso, passear na natureza ou explorar a cidade vieram apenas na 17ª 18ª e 16ª posição, com, respectivamente, 5% e 6% do tempo gasto. Boa parte das pessoas, entretanto, gostaria de ter aproveitado melhor a vida lá fora este ano, com coisas como viajar, praticar exercícios/esportes e relaxar.

Por mais momentos outdoor

Que tal então fazer diferente em 2024, investindo mais tempo naquilo que acabou ficando de lado? É essa a conversa que a Corona, icônica cerveja do grupo Ambev, protagoniza neste verão com o conceito “A Vida é Aqui Fora”.

A proposta é convidar as pessoas a repensar suas resoluções de ano novo, incluindo também na lista de metas desconectar-se um pouco da rotina para curtir mais a vida outdoor.

“As metas diárias de produtividade são importantes, mas incentivamos também a busca em 2024 por uma vida mais plena, experimentando verdadeiramente o mundo lá fora – aprender um esporte novo, explorar outros lugares, sentir a areia sob os pés, aproveitar a luz do sol”, diz Gabriela Gallo, head de Corona no Brasil.

Conciliar as obrigações com mais momentos de relaxamento na natureza: é o que a Corona propõe para 2024 com o conceito #AVidaéAquiFora (Corona/divulgação)

Conciliar as obrigações com mais momentos de relaxamento na natureza: é o que a Corona propõe para 2024 com o conceito #AVidaéAquiFora

Esse lifestyle é o que a marca Corona, desde 2015 no Brasil, representa e quer inspirar: de descompressão, reenergização e contato com a natureza, inclusive para quem vive nas grandes cidades.

A ideia é celebrar e valorizar os instantes simples e memoráveis da vida passados ao ar livre, como tomar uma Corona gelada com limão com os amigos à beira-mar em uma tarde de sol.

“Cada vez mais, percebemos que momentos assim têm se perdido no dia a dia, pela rotina e correria diária. Mas as pessoas querem viver a vida do lado de fora, só não conseguem encontrar espaço para essas experiências”, conta Gabriela.

Música, natureza e bem-estar

Em sinergia com esse convite para curtir mais a vida em 2024, a Corona vai promover neste fim de ano uma série de eventos unindo música e natureza em diferentes praias pelo país.

O principal é o festival Corona Sunsets World Tour Experience, que, depois de passar por mais de dez países, encerra a primeira turnê mundial no Brasil, nos dias 27, 28 e 29 de dezembro, nas areias da praia de Preá, no Ceará.

Com um formato inédito, uma reinvenção do conceito de grandes festivais, o evento unirá em um cenário paradisíaco grandes atrações musicais, uma intensa programação cultural e atividades de bem-estar.

“O evento traz uma série de experiências pensadas para conectar o público com sua essência e com a vida do lado de fora, na natureza, com os pés na areia, curtindo o pôr do sol e tomando uma Corona gelada”, comenta Gabriela Gallo.

Entre os artistas do line-up, no dia 27 se apresentam a cantora baiana de MPB Luedji Luna, o trio de música eletrônica Rooftime e o DJ Marky. Já no dia 28, sobem ao palco Soja a DJ destaque do house music Aline Rocha, a banda Xique-Xique e Criolo, com o projeto Samba Só.

Iniciativas voltadas para a cultura local, como práticas de gastronomia regional, também fazem parte do festival, além de arte, consciência ambiental, limpeza de praia, esporte e atividades para relaxamento.

Paralelamente, a Corona vai patrocinar as festas de Réveillon de várias das praias mais deslumbrantes do país, como Jericoacoara (CE), Trancoso (BA), São Miguel dos Milagres (AL) e Fernando de Noronha (PE) – todas com esse mood “isso é viver”.

“Corona é uma cerveja que nasceu na praia, feita da natureza, com ingredientes naturais. Para a gente, faz todo o sentido convidar o público a aproveitar a vida ao ar livre, curtindo a natureza, a praia, o sol”, afirma a diretora de marketing. “Somos a cerveja oficial dos momentos vividos do ‘lado de fora’, está em nosso DNA e faz parte da nossa história”, finaliza.