Veja o que foi feito em 2020 para que ninguém parasse de vender

A pandemia de covid-19 fez de 2020 um ano histórico não apenas pelos desafios para a saúde pública mas também por provocar mudanças relevantes no padrão de consumo que, em maior ou menor grau, devem permanecer. O principal legado é a forte migração da economia para o ambiente digital, gerando uma série de desafios para empresas e consumidores.

Na Getnet, empresa de meios de pagamento do banco Santander, esses desafios foram encarados como oportunidades. E foram vários os movimentos da companhia em direção a uma economia mais digital, como o lançamento de pagamento por link, a possibilidade do uso de QR Code por beneficiários do auxílio emergencial e o suporte para que as empresas pudessem lançar com tranquilidade e segurança suas plataformas de e-commerce.

Soluções digitais de pagamento

Conhecida do público pelas maquininhas que processam as vendas por cartões de débito e crédito, a Getnet já vinha se posicionando como uma especialista em soluções digitais de pagamento; ideia que nasceu com a empresa e que, neste ano, ganhou ainda mais tração. “A Getnet sempre esteve atenta ao mercado digital, criando um ecossistema de soluções tecnológicas que contribui para o crescimento dos clientes. Desde que começamos, temos essa visão de ir além da oferta de máquinas, no físico e no digital”, explica Pedro Coutinho, CEO da Getnet.

Nos últimos anos, foram investidos 2 bilhões de reais em tecnologia e inovação para fortalecer a infraestrutura e o posicionamento da empresa na digitalização dos meios de pagamento. Em 2015 e 2016, a Getnet foi pioneira no movimento de interoperabilidade de bandeiras, com uma só maquininha processando operações de diferentes bandeiras.

Na sequência, a companhia iniciou a presença em marketplace e lançou o POS digital com tecnologia para aceitar cartões por aproximação (NFC – near field communication). “Os anos de 2019 e 2020 estavam desenhados para fortalecermos a presença digital e acredito que a estratégia tenha se concretizado”, diz Coutinho.

O boom dos pagamentos por aproximação

Os números do mercado e da Getnet reforçam o sucesso da estratégia. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartões (Abecs), no acumulado de janeiro a setembro, os pagamentos por aproximação cresceram 478,7%, movimentando 22,7 bilhões de reais. Além disso, as compras não presenciais foram 41,4% maiores em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo 306,9 bilhões de reais.

No balanço mais recente da Getnet, do terceiro trimestre, o faturamento das transações digitais cresceu perto de 165% sobre o mesmo período do ano passado. Já o faturamento total foi de 69 bilhões reais – um avanço de 32% na mesma base de comparação. A participação da Getnet no mercado, que era de 3% em 2014, hoje está perto de 15%.

A tendência, se olharmos o desempenho da Getnet bem superior ao do mercado durante a Black Friday deste ano, é de mais ganho de share. Entre a quinta-feira (26/11) e a sexta-feira (27/11), a companhia registrou mais de 3 milhões de transações online, um aumento de 200% em relação ao registrado em 2019 e um faturamento de mais de 1 bilhão de reais, capturando 30% de market share no e-commerce. A alta é oito vezes superior à estimada para o mercado (25%) pela consultoria Ebit | Nielsen, especializada no setor de varejo.

Parceira na pandemia

Neste ano, no início da política de distanciamento social por causa da covid-19, a Getnet lançou um plano de contingência para ajudar os clientes e reforçar sua estratégia no ambiente digital. Com isso, os beneficiários do auxílio emergencial puderam fazer compras usando um QR Code gerado pelo aplicativo da Caixa nas próprias maquininhas da Getnet.

Outra iniciativa importante, segundo Coutinho, foi o lançamento de uma loja digital voltada para empreendedores. “Oferecemos um caminho para que migrassem suas vendas para o e-commerce. Em poucos dias, podemos criar uma loja digital além de dar consultoria para o cliente ter presença digital de forma prática, simples e efetiva.” Mais recentemente, a empresa lançou o Link Getpay, um link de pagamento que pode ser compartilhado pelas redes sociais, sem a necessidade de ter uma maquininha.

Apoio aos empreendedores

Como parte da estratégia para estimular um ecossistema saudável de empreendedores, a Getnet – em parceria com o Sebrae e a Mastercard – realizou o Hackathon Empreenda Getnet. A competição tinha por objetivo fazer com que os participantes pensassem em soluções de venda à distância ou adaptações de produtos capazes de estimular a retomada da receita para ajudar pequenos e médios empreendedores fortemente impactados nesta pandemia. Foram mais de 1.000 participantes. Outra iniciativa que estimula a formação de empreendedores é o blog Negócio de Sucesso, no qual qualquer um pode ter acesso a dicas de educação financeira, empreendedorismo e novas tecnologias capazes de ajudar a transformar digitalmente os negócios.

O PIX está aí

Daqui em diante, o novo catalisador de projetos da Getnet deve ser o PIX, sistema de pagamentos desenvolvido pelo Banco Central para promover a inclusão financeira dos brasileiros, acelerando a digitalização bancária. A Getnet passará a exibir o QR Code nas máquinas para que o pagamento seja realizado de forma prática e segura.

“A novidade surge com o intuito de expandir o recurso entre os lojistas, que também poderão acessar o PIX pelo aplicativo da conta digital. Tanto o cliente pessoa física quanto o pessoa jurídica poderão gerar QR Codes no app ou na maquininha”, explica Coutinho. Os valores recebidos pelo sistema cairão diretamente na conta vinculada ao lojista. “Seremos um caminho eficiente de expansão e uso do PIX.”

Sobre o cenário pós-covid, Coutinho é cauteloso. “Não sabemos até quando a pandemia vai permanecer e esperamos que termine logo com uma vacina eficaz, mas 2021 será um ano muito desafiador também, com empresas e clientes retomando suas atividades por completo, num cenário econômico também em recuperação.”