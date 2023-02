20 franquias que faturam mais de R$ 100 mil por mês

O mercado de franquias está cada vez mais atrativo no Brasil, Dados recentes da Associação Brasileira de Franchising (ABF), mostraram que o setor cresceu 14,3% em 2022, gerando um faturamento de R$ 211 bilhões.

Para quem busca faturar mensalmente mais de R$ 100 mil, o franchising oferece variadas opções nos setores de construção civil, food-service e beleza e serviços.

Em número de unidades, o mercado de franquias cresceu 7,8% em 2022, totalizando mais de 184,3 mil unidades. Para ajudar quem está em busca de um negócio com uma ótima rentabilidade, confira a seguir uma lista com 20 redes de franquias:

1. Tintas MC

É a maior rede de lojas de tintas no Brasil e uma das maiores varejistas do setor na América do Sul. Com 200 lojas no país, a marca está há 58 anos no mercado e cresceu 30% em 2022. Um dos seus diferenciais é o benefício do cashback, que gira entre R$ 30 mil a R$ 50 mil. A empresa oferece 3 modelos de negócio: Loja Tradicional, Shop in Shop e Conversão.

Investimento: a partir de R$ 110 mil até R$ 420 mil

Tempo de retorno: 24 a 36 meses

Faturamento médio mensal: até dois anos, R$ 180 mil. Acima de dois anos R$ 250 mil

2. Sal e Brasa Grill Express

A Sal e Brasa Grill Express é uma rede de franquias fast food especializada em grelhados, que faturou mais de R$84 milhões em 2021 e teve um crescimento de quase 55% em relação ao ano de 2020. Hoje, a rede conta com mais de 50 unidades espalhadas pelo Brasil. Para 2023, a empresa fará um trabalho diferenciado nas regiões sudeste e prevê a abertura de 40 unidades em quatro anos.

Investimento: a partir de R$ 400 mil

Tempo de retorno: 36 meses

Faturamento médio mensal: R$ 300 mil

3. Portal Solar

O franqueado da Portal Solar deve fazer a prospecção de novos clientes para realizar a instalação das placas de energia fotovoltaica. Além dos técnicos e também do know how, a rede oferece aos seus franqueados um aplicativo que em pouco tempo faz o orçamento para o cliente e mostra como será realizada a instalação.

Investimento: R$ 35 mil

Tempo de retorno: 6 a 8 meses

Faturamento médio mensal: R$ 150 mil

4. CIA Cuidadores

Com mais de 10 anos de existência, a CIA Cuidadores oferece profissionais para prestar cuidados a idosos, seja a domicílio ou para acompanhar em hospitais. A missão da rede é ajudar famílias a manter o seu ente querido em casa, com tranquilidade e segurança, sem perder a qualidade de vida de todos os envolvidos.

Na prática, o franqueado deve realizar a gestão da unidade e dos cuidadores. A rede oferece todo o suporte e seu know how, com processos estruturados e validados para o franqueado.

Investimento: R$ 48,6 mil (inclui a taxa de franquia e capital para marketing inaugural)

Tempo de retorno: 9 a 12 meses

Faturamento médio mensal: R$ 250 mil

5. Donuts Now

Criada pelo chef italiano Giovanni Lo Grasso, a Donuts Now é uma marca de Balneário Camboriú. Nasceu do sonho de oferecer qualidade, cuidado e encanto em forma de doces. Hoje, ela possui fabricação própria, não necessita de mão de obra qualificada, oferece treinamento completo para equipe, apresenta novidade mensal no cardápio e tem modelo de fácil manufatura e gestão.

Investimento: a partir de 149 mil

Tempo de retorno: 12 a 18 meses

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

6. Ecoville Brasil

A maior rede de franquias de produtos de limpeza do Brasil, a marca possui Indústria que oferece para o varejo produtos de limpeza residencial e profissional com alta qualidade. Vendas através de franquias de baixo custo e alta lucratividade. Um modelo de sucesso para franqueados e clientes, que resultou em recorde de expansão nacional de lojas em 2015/2016, além da conquista de diversos prêmios e certificações.

Investimento: a partir de R$ 199 mil

Tempo de retorno: 12 a 18 meses

Faturamento médio mensal: até R$ 200 mil

7 . Vazoli Empréstimos e Financiamentos

Rede de financiamento e créditos fundada em 2008, possui mais de 100 unidades distribuídas em mais de 20 estados do Brasil. Os clientes da Vazoli têm à sua disposição as melhores oportunidades para adquirir produtos como crédito pessoal, crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS, financiamento de veículos, crédito imobiliário, seguros e consórcio.

Investimento: a partir de R$ 70 mil (inclui taxa de instalação e de franquia)

Tempo de retorno: 8 a 15 meses

Faturamento médio mensal: R$ 350 mil

8. It Case

Uma franquia de produtos exclusivos e acessórios personalizados para celulares. A marca possui coleção própria e um ótimo mix de produtos. Presente em todo Brasil, a marca foi criada em 2015 e vem crescendo de forma exponencial no setor de smartphones.

Investimento: a partir de R$ 190

Tempo de retorno: 12 a 15 meses

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

9. Euro Colchões

Presente no mercado desde 2005, a Euro Colchões é uma empresa que nasceu com o desejo de oferecer soluções de bem-estar, conforto e saúde – fundamentais para uma boa qualidade de sono. A empresa está sempre atenta a inovações tecnológicas e investindo nas melhores matérias-primas, garantindo produtos de altíssimo nível.

Investimento : R$ 280 mil

Tempo de retorno: 24 meses

Faturamento médio mensal: R$ 170 mil

10. Ekim Semi Joias

É uma empresa que preza pela qualidade de todas as peças. A coleção de semijoias é única e personalizada. A empresa tem como missão ser reconhecida como a empresa que faz a diferença na vida de todos que nela estão envolvidos, com resultados rentáveis e sonhos conquistados.

Nas peças são utilizados ouro Montblanc 18 quilates ou ródio branco e negro, o que confere peças mais brilhantes e puras. A sua grande vantagem é ser um produto de alta aceitabilidade.

Investimento: R$ 113 mil

Tempo de retorno: 12 a 18 meses

Faturamento médio mensal: R$ 200 mil

11. Star Clinics

Fundada em 2021 em São Paulo, a Stars Clinics, rede de franquias de "clínicas full”, com tratamentos completos e não invasivos da Face, Corpo e Sorriso, no segmento de saúde, beleza e bem-estar. Primeiro e único “Clube de estética por assinatura” no Brasil, a rede aposta no acesso aos pacientes através da venda de planos recorrentes vitalícios de assinatura e na conversão de bandeira para expandir nacionalmente.

Investimento : R$ 100 mil à R$ 150 mil

Tempo de retorno: 6 a 18 meses

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil à R$ 370 mil

12. Federal Invest

A Federal Invest, maior rede de fomento comercial do país, auxilia milhares de empresas de todos os portes e ramos de atividade com soluções que vão além do factoring convencional. Somando mais de duas décadas de experiência no mercado e 100 unidades distribuídas em todo o território nacional, a Federal Invest oferece diferentes produtos que permitem compor soluções financeiras completas e ajustadas ao perfil e às necessidades de cada cliente. A Federal Invest é a evolução do factoring.

Investimento : R$ 148 mil

Tempo de retorno: 12 a 24 meses

Faturamento médio mensal: R$ 180 mil

13. Farmácia Artesanal

O Grupo Farmácia Artesanal é um dos maiores conglomerados de franquias de farmácias de manipulação do Brasil. Presente em nove estados e no Distrito Federal, a rede de franquias conta com mais de 80 unidades em todo território nacional e está focada em sua expansão e a expectativa do Grupo é chegar a 200 lojas até 2025.

Investimento para nova loja a partir de R$570 mil.

Tempo de retorno: a partir de 36 meses

Faturamento médio mensal: R$170 mil

14. Coconut

A Coconut é uma empresa de comércio de calçados que oferece produtos de qualidade e fabricação própria. Os modelos de franquia foram cuidadosamente elaborados, baseando-se na história da marca, na experiência da fundadora e na avaliação de potencial do mercado.

Investimento: R$ 217 mil

Tempo de retorno: 23 a 29 meses

Faturamento médio mensal : R$ 100 mil

15. Mestre da Obra

A Mestre da Obra Locações de Equipamentos Franquia atua no mercado de locação e manutenção de máquinas e equipamentos em todas as regiões do Brasil. Com mais de 170 unidades, a marca foi montada e estruturada para atender pessoas físicas e jurídicas relacionadas à locação de equipamentos para construção civil. A franquia é um modelo de negócio formatado para empreendedores que desejam participar de um negócio inovador, abrindo a possibilidade de expandir a marca e a qualidade do atendimento a todas as regiões do país, ou em outros países. Além de atender um público amplo para locações específicas.

Investimento: R$ 299 mil

Tempo de retorno: 12 meses

Faturamento médio mensal: R$ 140 mil

16. 300C Consultoria & Educação

A 300 C é uma franquia que transforma o empreendedor em um especialista de negócios, que realiza a captação de marcas para um maior player de franquias. A rede está voltada para a capacitação e educação de empresários que desejam formatar ou acelerar a empresa, transformando-a em uma franquia de sucesso. Ela faz parte do ecossistema da 300 Franchising Group e é voltada para pequenas empresas.

Investimento: a partir de R$ 35 mil (taxa de franquia, estrutura, treinamento, suporte e capital de giro)

Tempo de retorno: 6 meses

Faturamento médio mensal: R$ 110 mil

17. Browbar

Com 10 anos de know how, a marca atua no setor de estética, que é um dos setores que mais crescem no país, a Browbar oferece ao franqueados técnicas e produtos exclusivos, além de quatro serviços em um único negócio: sobrancelhas, escovaria e esmalteria express e depilação facial.

Investimento: modelo Express R$ R$ 179 mil. Modelo Premium R$ 265 mil

Tempo de retorno: a partir de 12 meses

Faturamento médio mensal: até R$ 200 mil

18. Nação Verde

A Nação Verde é uma rede de franquias de lojas de produtos naturais. O objetivo da marca é mais do que apenas comercializar itens do ramo, a marca procura levar novos hábitos para as pessoas, transformando vidas e comunidades, uma por vez. Com 100 unidades espalhadas pelo Brasil, a empresa tem um faturamento anual superior a R$11 milhões. Para 2023, a Nação Verde espera atingir a marca de 300 unidades, focando sua expansão no modelo de franquias digitais e também na região Nordeste.

Investimento na Super Loja: a partir de R$ 350 mil

Tempo de retorno: 24 a 36 meses

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

19. Atend Já

A Atend Já é uma franquia de clínica médica popular com mais de 20 especialidades. A proposta da franquia consiste em dar às famílias sem acesso ao sistema de saúde, serviços médicos de qualidade a preços muito acessíveis. Além das consultas tem exames laboratoriais, de imagem e tratamentos estéticos. São diversas especialidades com excelentes médicos, em consultórios próprios.

Investimento: a partir de R$ 250 mil

Tempo de retorno: a partir de 12 meses

Faturamento médio mensal: R$ 200 mil

20. The Bburger

A The B-Burgers é uma rede de hamburguerias gourmet, com 400 lojas, dentre comercializadas e em operação, que tem dentre os sócios o influenciador e humorista Carlinhos Maia e tem cardápio diferenciado, comandado pelo chef Ítalo Bruno. Traz, como destaque, a altíssima qualidade de seus produtos, que encanta paladares dos mais exigentes.