20 franquias baratas no modelo de quiosque para empreender a partir de R$ 12.000

1 /10 (A Cacau Show é a maior franquia do Brasil com 4.216 unidades em 2023)

2 /10 Boticário: Vendas do grupo cresceram 70% em dois anos (Foto: Leandro Fonseca/Exame) (O Boticário é a segunda maior franquia do país, com 3.689 unidades em 2023)

3 /10 Arcos Dorados: ESG avança em compromissos ambientais (O McDonald's é a terceira maior franquia do Brasil com 2.662)

4 /10 (Colchões OrtoBom tem 2.380 e está na 4ª posição do ranking de franquias da ABF)

5 /10 Odontocompany: no ranking das maiores franquias de 2023, a companhia chegou a 5ª posição (Odontocompany: no ranking das maiores franquias de 2023, a companhia chegou a 5ª posição)

6 /10 Lubrax+, franquia de troca de óleo, é a sexta maior do país, com 1.741 (Lubrax+, franquia de troca de óleo, é a sexta maior do país, com 1.741)

7 /10 Loja Subway (Subway: com 1.574 ,)

8 /10 Renato Stefanoni, presidente da AMPM (AMPM: rede de lojas de conveniência tem 1.540 unidades e é a 8ª maior franquia do Brasil)

9 /10 (Óticas Carol: com 1.400 unidades, a rede de franquias é a 9ª maior do Brasil)

10/10 (BK é 10ª maior franquia do Brasil, com 1.331 unidades em 2023)

Quem passou pelo Shopping Tucuruvi, na zona norte da capital paulista, nas últimas semanas se deparou com o primeiro quiosque do Habib's. A unidade piloto tem chamado a atenção dos consumidores e levado o cheiro das esfihas da marca para fora da praça de alimentação.

Assim como o Habib's, muitas redes estão lançando novos modelos de franquias. A aposta em modelos menores acontece para atrair novos investidores e explorar novos pontos de vendas, normalmente em cidades menores que não comportam grandes unidades.

Para quem está prensando em empreender no mercado de franquias, começar com o modelo de quiosque pode ser uma opção interessante. Além do investimento inicial menor, o quiosque precisa de uma quantidade menor de funcionários, o que simplifica a operação.

Confira, a seguir, 20 opções de franquias que oferecem o modelo de quiosque:

Habib's

Em busca de impulsionar o crescimento da rede nos próximos anos, Habib’s lançou na feira de franquias da ABF novos modelos de franquias focados em quiosques. O principal foco dos novos quiosques do Habib’s é a expansão em áreas internas e externas de shoppings centers que, hoje, respondem por 30% das unidades da rede. O projeto foi criado para espaços a partir de 7,5 m² e a expectativa é dobrar a quantidade de lojas nesses centros comerciais até o final de 2025.

Investimento inicial: a partir de R$ 440 mil

Faturamento médio mensal: R$ 140 mil a R$ 200 mil

Prazo de retorno: a partir de 20 meses

Brasil Cacau

A Brasil Cacau lançou na feira da ABF o modelo light para atender a uma demanda crescente por investimentos mais acessíveis e flexíveis no setor de chocolates. O valor de investimento foi reduzido, os tamanhos dos espaços foram otimizados para máxima eficiência, e houve uma troca estratégica de fornecedores de materiais.

Investimento inicial: quiosque a partir de R$ 49.000

Faturamento: R$ 900 mil ao ano

Prazo de retorno: 18 a 36 meses

Boulangerie Carioca

Inspirada nas mais sofisticadas padarias e cafeterias francesas, a rede abriu as portas da primeira loja em 2015 e encanta os clientes com um ambiente aconchegante e uma seleção variada de delícias parisienses e da culinária mundial, como macarons, pães, doces, quiches, croissants e outros quitutes fresquinhos, mas também contam com cafés, que acompanham uma linha de salgados e doces especiais.

Investimento inicial: R$ 490 mil, incluindo taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: R$ 130 mil

Prazo de retorno: Entre 18 a 36 meses

Bubble Mix

De inspiração oriental, é a maior rede brasileira de bubble tea, bebida de origem taiwanesa que une chás por infusão e pérolas de tapioca caramelizadas. Criada em 2014, a rede possui mais de 80 unidades em 17 estados, e conta com bebidas, como os tradicionais chás, além de opções com frutas e café, chegando a mil combinações de sabores.

Investimento inicial: R$ 190 mil, incluindo taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: R$ 43 mil

Prazo de retorno: Entre 20 a 24 meses

Conglomerado Burguer

Com 18 lojas espalhadas por dois estados (RJ e SP), a franquia do Conglomerado Burger, que funciona como modelo de multimarcas (Bob Beef + Ogro Steaks + Rão Burger + Rão Chicken), requer um investimento inicial de R$ 220 mil, em um modelo híbrido de delivery + take away. Com faturamento médio mensal estimado em R$ 160 mil, a loja opera com, no mínimo, 40m2 e seis funcionários. Presente no franchising desde 2022, é uma marca liderada pelo empresário Guilherme Lemos, CEO do Grupo Rão, uma holding que conta com 20 redes no seu guarda-chuva, com destaque para as marcas Sushi Rão, Pizza do Rão, Najah Rão e Conglomerado Burger.

Investimento inicial: R$ 180 mil, incluindo taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: R$ 150 mil

Prazo de retorno: 24 meses

Crepe do Rão

Com 15 unidades espalhadas pelo Rio de Janeiro (Araruama, Barra da Tijuca, Centro, Friburgo, Ilha do Governador, Jacarepaguá, Niterói, Olaria, Realengo, Recreio, Região Oceânica, Teresópolis, Tijuca, Vista Alegre e Zona Sul), o Crepe do Rão é mais uma aquisição recente que entrou em 2023 para somar o Grupo Rão. A marca requer um investimento inicial a partir de R$ 80 mil, em um modelo híbrido de delivery + take away. a loja opera com, no mínimo, 15 m² e dois funcionários. Crepe do Rão é uma marca liderada pelo empresário Guilherme Lemos, CEO do Grupo Rão, uma holding que conta com 20 redes.

Investimento inicial: R$ 80 mil, incluindo taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

Prazo de retorno: 24 meses

Cuor Di Crema

Rede fundada em 2012 que respeita as tradições e os processos de produção das legítimas gelaterias italianas, com produtos 100% naturais, sem adição de gordura, aromatizantes e conservantes. Com sabores autênticos de quase 100 receitas, cada uma com experiência única por seu preparo com matérias-primas nacionais e importadas, além do uso exclusivo de frutas in natura.

Investimento inicial: R$ 475 mil, incluindo taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Prazo de retorno: Entre 22 a 38 meses

Espetto Carioca

Rede de bares e restaurantes criada em 2011, na zona oeste do Rio de Janeiro. Fundada por Leandro Souza, que já foi considerado o "Rei dos Espetinhos" na capital fluminense, hoje espalha o lifestyle carioca pelo país. No modelo quiosque oferece mais de 1000 combinações de pratos, dos espetinhos de churrasco mais de 30 opções, além de bebidas e sobremesas.

Investimento inicial: R$ 257 mil, incluindo taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Prazo de retorno: Entre 24 a 36 meses

Flow

Fundada em 2017, a rede goiana Flow, especializada em alimentação saudável, conta com 75 lojas presente em 24 estados. Além da tradicional franquia de restaurante, que tem a proposta de simplificar a rotina dos clientes que buscam produtos naturais e feitos na hora, a marca ainda conta com unidades no formato de quiosque e de contêiner em rua. Esse último conceito, funciona apenas com o serviço de take away e to go. Com quatro unidades containers pelo Brasil, a franquia contêiner take away da Flow requer o investimento inicial de R$ 180 mil e projeção de faturamento médio mensal de R$ 65 mil, com lucro líquido de R$ 9.750. A previsão de retorno do investimento é de 19 meses.

Investimento inicial: R$ 180 mil, incluindo taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: R$ 65 mil

Prazo de retorno: 19 meses

Kapeh Cosméticos e Cafés Especiais

Fundada em 2007 por Vanessa Vilela, em Três Pontas, sul de Minas Gerais, a Kapeh Cosméticos e Cafés Especiais é uma rede de franquias que oferece dois modelos de negócios em um, unindo em um mesmo espaço uma cafeteria com foco em cafés especiais e uma loja de cosméticos inovadores à base de café. O espaço necessário para o modelo quiosque é uma área de 9m².

Investimento inicial: R$ 177.900 mil, incluindo taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo de retorno: 24 meses

Mais1. Café

Uma das maiores redes de cafeterias do Brasil, propõe-se a unir a praticidade e a tecnologia para o acesso ao café de alta qualidade. Assim, a rede conta com mais de 30 opções de bebidas quentes e geladas feitas a partir do café de grão especial, além de acompanhamentos doces e salgados importados da Europa e da América Latina, como cookies, empanadas, donuts e croissants.

Investimento inicial: R$ 210 mil, incluindo taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: Entre 18 a 24 meses

Touti

A Touti nasceu em 2014 em Pernambuco, e se inspira na beleza de Paris para criar a sua linha de perfumes, capilar e corporal com alto poder de fixação e ótima relação custo-benefício. A marca é cruelty free e está em franca expansão com mais de 570 unidades no Brasil, tendo o seu número dobrado mesmo durante a pandemia.

Investimento inicial: R$ 12.000

Faturamento médio mensal: R$ 15.000

Prazo de retorno: 5 meses

Mr. Fit

Rede pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil. A franquia oferece refeições, caldos, sanduíches e outras iguarias saudáveis, como estrogonofe de biomassa de banana verde e sucos funcionais, além de um cardápio low carb. Presente em 26 estados brasileiros, a rede segue em processo de internacionalização, com unidades em Portugal e no Paraguai.

Investimento inicial: R$ 60 mil, incluindo taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: De R$ 30 mil a R4 60 mil

Prazo de retorno: Entre 10 a 36 meses

Najah do Rão

Em 2019, o Grupo Rão lançava mais uma novidade no mercado: Najah Rão, o delivery árabe que combina o estilo artesanal de produção aliado à paixão pela culinária árabe. Com 14 lojas espalhadas no Rio de Janeiro, a franquia da marca requer um investimento inicial de R$ 220 mil em um modelo híbrido de delivery + take away. Com faturamento médio mensal estimado em R$ 150 mil, a loja da Najah Rão opera com, no mínimo, 40m2 e seis funcionários. Presente no franchising desde 2021, a marca ganhou o Selo de Excelência 2023. A rede é liderada pelo empresário Guilherme Lemos, CEO do Grupo Rão, uma holding que conta com 20 redes no seu guarda-chuva, com destaque para as marcas Sushi Rão, Pizza do Rão, Açaí Rão e Conglomerado Burger.

Investimento inicial: R$ 220 mil, incluindo taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: R$ 120 mil

Prazo de retorno: 24 meses

Pizza do Rão

Ao final de 2018, o Grupo Rão apresentava ao mercado de food service a Pizza do Rão, que chegou a vender mais de 10 unidades apenas no seu coquetel de lançamento. Com 35 lojas espalhadas por 5 estados brasileiros, além de uma unidade em Portugal, a franquia da Pizza do Rão requer um investimento inicial de R$ 230 mil para um modelo híbrido de delivery + take away.

Com faturamento médio mensal estimado em R$ 210 mil, a loja opera com, no mínimo, 40m2 e seis funcionários. A marca já ganhou diversos prêmios como: Selo de Excelência 2021, 2022 e 2023 e Certificado de Franquia Internacional 2023. Presente no franchising desde 2019, é uma marca liderada pelo empresário Guilherme Lemos, CEO do Grupo Rão, uma holding que conta com 20 redes no seu guarda-chuva, com destaque para as marcas Sushi Rão, Açaí do Rão, Najah Rão e Conglomerado Burger.

Investimento inicial: R$ 270 mil, incluindo taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: R$ 210 mil

Prazo de retorno: 24 meses

Porto do Sabor

Com 24 anos de existência, o restaurante Porto do Sabor, especializado em comida saudável, possui 33 lojas espalhadas pelo Rio de Janeiro. A rede é idealizada pela cozinheira e responsável pelas criações, Arlete Wolfram, que se preocupava com a saúde e o bem-estar de seus amigos e colegas. Com faturamento de R$ 40 milhões em 2023 e previsão de R$ 57 milhões com mais de 55 unidades pela cidade carioca em 2024, o Porto do Sabor começou no franchising em 2013 e requer um investimento inicial de R$ 349 mil.

Investimento inicial: R$ 349 mil, incluindo taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: R$ 120 mil

Prazo de retorno: 28 a 36 meses

Spicy Tuna

Rede de restaurantes fast casual tipicamente havaiano, que apresenta a verdadeira experiência da cozinha nativa de Honolulu a partir de um cardápio completo do café da manhã até o jantar. No modelo quiosque, oferece uma variedade de pokes com o legítimo sabor do Havaí, além de burgers, bubble teas e saladas.

Investimento inicial: R$ 190 mil, incluindo taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: De R$ 120 mil a R$ 150 mil

Prazo de retorno: 18 meses

Sua Hora Unha

Rede especializada em cuidados e embelezamento das unhas, a Sua Hora Unha foi criada em 2018, no Estado de São Paulo com a missão de oferecer serviços de forma ágil e sem hora marcada. Atualmente a rede soma mais de 40 unidades entre funcionamento e comercializadas.

Investimento inicial: R$ 130 mil, incluindo taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: R$ 35 mil

Prazo de retorno: 20 meses

Yes! Cosmetics

Rede de cosméticos veganos e cruelty free, a Yes! Cosmetics está presente no mercado há mais de 20 anos com itens de perfumaria, maquiagens e cuidados faciais e corporais. Atualmente com mais de 130 unidades franqueadas pelo Brasil, a rede oferece três opções de franquias, entre elas, a modalidade quiosque.