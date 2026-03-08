20 franquias baratas a partir de R$ 5 mil para mulheres abrirem seu primeiro negócio

Repórter de Negócios
Publicado em 8 de março de 2026 às 12h12.
Empreender pela primeira vez nem sempre começa com uma grande operação, equipe numerosa ou investimento alto. Em muitos casos, o ponto de partida está em modelos mais enxutos, com estrutura simples, operação remota e suporte da franqueadora.
No Dia Internacional da Mulher, a busca por alternativas de renda, autonomia e construção de patrimônio ganha ainda mais relevância. Para quem quer dar o primeiro passo no empreendedorismo, as microfranquias aparecem como uma porta de entrada possível, especialmente em segmentos como serviços, turismo, publicidade, tecnologia, educação e saúde.
A lista a seguir reúne 20 franquias com investimento inicial mais baixo entre os cases enviados, além de modelos que, em geral, não exigem experiência prévia ou foram desenhados para uma operação simplificada.
Há opções para trabalhar de casa, atuar com atendimento comercial, operar negócios autônomos e até entrar em mercados em expansão, como inteligência artificial, energia solar e minimercados.
Rede de franquias de alfabetização com metodologia própria e proposta de atendimento simplificado. É uma opção para quem busca um negócio de baixo aporte e atuação direta com famílias e crianças.
Franquia de alimentação saudável com modelo home office. A operação é enxuta e o franqueado atua na gestão das entregas, sem necessidade de estrutura física robusta.
Rede de serviços automotivos sustentáveis, com foco em lavagem a seco e estética automotiva. Tem proposta acessível e apelo para quem busca um negócio com viés ESG.
Franquia de turismo e intercâmbio com investimento inicial baixo. O modelo pode atrair quem gosta de vendas e relacionamento com clientes.
Rede de viagens voltada ao público LGBTQIA+, com operação home office e foco em roteiros personalizados. É uma opção para quem quer empreender no turismo de nicho.
Franquia de assessoria para vistos, com atuação em home office e foco em consultoria. A operação pode ser interessante para quem quer atuar com atendimento e captação de clientes.
Rede de viagens personalizadas com foco em Orlando e destinos internacionais. O franqueado atua como consultor, organizando experiências e roteiros.
Franquia de marketing digital voltada a pequenas e médias empresas. O modelo pode ser uma porta de entrada para quem quer atuar com vendas consultivas e presença comercial local.
Franquia de energia solar em que o franqueado atua principalmente na parte comercial. É uma opção para quem quer entrar em um setor em crescimento sem operar a parte técnica.
Rede de mídia com totens e carregadores para celulares. O modelo é home based e combina captação comercial com gestão de pontos parceiros.
Franquia de seguros com foco em construção de carteira e relacionamento com clientes. Pode ser uma alternativa para quem quer atuar em serviços financeiros com suporte da rede.
Empresa de recrutamento e seleção com uso de tecnologia e IA. Segundo o material, o franqueado recebe suporte e treinamento completo, sem necessidade de experiência prévia em RH.
Rede de totens de recarga com venda de mídia e operação autônoma. O modelo é home based e sem funcionários, o que reduz a complexidade da operação.
Franquia de mídia em totens de carregamento de celular. A operação é remota e o franqueado atua principalmente na venda dos espaços publicitários.
Rede de limpeza comercial com diferentes formatos de operação. É uma opção para quem busca entrar no setor de serviços com suporte da franqueadora.
Franquia de serviços técnicos para portas automáticas, com modelo home based e sem necessidade de equipe. Tem estrutura mais enxuta para quem quer começar pequeno.
Plataforma de CRM omnichannel com uso de IA, focada em automação de atendimento e vendas. Pode interessar a quem quer atuar em tecnologia com viés comercial.
Aplicativo de delivery com atuação forte em cidades do interior. O franqueado comercializa a solução para lojistas locais, em uma operação mais voltada para expansão comercial.
Franquia de serviços de TI voltada a pequenas e médias empresas, com foco em gestão de TI, nuvem e cibersegurança. É uma alternativa para quem quer empreender em serviços corporativos.
Rede de assistência para crianças, adultos e idosos, com serviços em domicílio e ambiente hospitalar. É uma opção para quem quer entrar no setor de cuidados e bem-estar.
