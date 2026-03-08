20 franquias baratas a partir de R$ 5 mil para mulheres abrirem seu primeiro negócio

Empreender pela primeira vez nem sempre começa com uma grande operação, equipe numerosa ou investimento alto. Em muitos casos, o ponto de partida está em modelos mais enxutos, com estrutura simples, operação remota e suporte da franqueadora.

No Dia Internacional da Mulher, a busca por alternativas de renda, autonomia e construção de patrimônio ganha ainda mais relevância. Para quem quer dar o primeiro passo no empreendedorismo, as microfranquias aparecem como uma porta de entrada possível, especialmente em segmentos como serviços, turismo, publicidade, tecnologia, educação e saúde.

A lista a seguir reúne 20 franquias com investimento inicial mais baixo entre os cases enviados, além de modelos que, em geral, não exigem experiência prévia ou foram desenhados para uma operação simplificada.

Há opções para trabalhar de casa, atuar com atendimento comercial, operar negócios autônomos e até entrar em mercados em expansão, como inteligência artificial, energia solar e minimercados.

Alfabetizei

Rede de franquias de alfabetização com metodologia própria e proposta de atendimento simplificado. É uma opção para quem busca um negócio de baixo aporte e atuação direta com famílias e crianças.

Investimento inicial: a partir de R$ 5 mil

a partir de R$ 5 mil Faturamento médio mensal: R$ 11,5 mil

R$ 11,5 mil Prazo de retorno: 12 meses

Mr. Fit

Franquia de alimentação saudável com modelo home office. A operação é enxuta e o franqueado atua na gestão das entregas, sem necessidade de estrutura física robusta.

Investimento inicial: a partir de R$ 5.999

a partir de R$ 5.999 Faturamento médio mensal: de R$ 4 mil a R$ 30 mil

de R$ 4 mil a R$ 30 mil Prazo de retorno: de 4 a 8 meses

Freewet

Rede de serviços automotivos sustentáveis, com foco em lavagem a seco e estética automotiva. Tem proposta acessível e apelo para quem busca um negócio com viés ESG.

Investimento inicial: a partir de R$ 8.490

a partir de R$ 8.490 Faturamento médio mensal: R$ 7 mil

R$ 7 mil Prazo de retorno: 3 meses

Trust Viagens e Intercâmbios

Franquia de turismo e intercâmbio com investimento inicial baixo. O modelo pode atrair quem gosta de vendas e relacionamento com clientes.

Investimento inicial: a partir de R$ 9 mil

a partir de R$ 9 mil Faturamento médio mensal: a partir de R$ 45 mil, podendo passar de R$ 150 mil

a partir de R$ 45 mil, podendo passar de R$ 150 mil Prazo de retorno: 3 meses

365 Fun Fest

Rede de viagens voltada ao público LGBTQIA+, com operação home office e foco em roteiros personalizados. É uma opção para quem quer empreender no turismo de nicho.

Investimento inicial: R$ 12 mil

R$ 12 mil Faturamento médio mensal: de R$ 15 mil a R$ 50 mil

de R$ 15 mil a R$ 50 mil Prazo de retorno: de 3 a 6 meses

Legale

Franquia de assessoria para vistos, com atuação em home office e foco em consultoria. A operação pode ser interessante para quem quer atuar com atendimento e captação de clientes.

Investimento inicial: R$ 12 mil

R$ 12 mil Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

R$ 30 mil Prazo de retorno: de 3 a 6 meses

3, 2, 1 GO!

Rede de viagens personalizadas com foco em Orlando e destinos internacionais. O franqueado atua como consultor, organizando experiências e roteiros.

Investimento inicial: R$ 12 mil

R$ 12 mil Faturamento médio mensal: de R$ 15 mil a R$ 50 mil

de R$ 15 mil a R$ 50 mil Prazo de retorno: de 3 a 6 meses

Prime2B

Franquia de marketing digital voltada a pequenas e médias empresas. O modelo pode ser uma porta de entrada para quem quer atuar com vendas consultivas e presença comercial local.

Investimento inicial: R$ 15 mil

R$ 15 mil Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

R$ 50 mil Prazo de retorno: 3 meses

Evolve

Franquia de energia solar em que o franqueado atua principalmente na parte comercial. É uma opção para quem quer entrar em um setor em crescimento sem operar a parte técnica.

Investimento inicial: R$ 14.900

R$ 14.900 Faturamento médio mensal: a partir de R$ 100 mil

a partir de R$ 100 mil Prazo de retorno: de 6 a 18 meses

4Charge

Rede de mídia com totens e carregadores para celulares. O modelo é home based e combina captação comercial com gestão de pontos parceiros.

Investimento inicial: R$ 14,9 mil

R$ 14,9 mil Faturamento médio mensal: R$ 4 mil

R$ 4 mil Prazo de retorno: até 6 meses

AF Seguros

Franquia de seguros com foco em construção de carteira e relacionamento com clientes. Pode ser uma alternativa para quem quer atuar em serviços financeiros com suporte da rede.

Investimento inicial: R$ 14,9 mil

R$ 14,9 mil Faturamento médio mensal: R$ 50 mil a R$ 100 mil

R$ 50 mil a R$ 100 mil Prazo de retorno: 12 a 36 meses

BM VAGAS

Empresa de recrutamento e seleção com uso de tecnologia e IA. Segundo o material, o franqueado recebe suporte e treinamento completo, sem necessidade de experiência prévia em RH.

Investimento inicial: a partir de R$ 16.970

a partir de R$ 16.970 Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

R$ 30 mil Prazo de retorno: a partir de 3 meses

Santa Carga

Rede de totens de recarga com venda de mídia e operação autônoma. O modelo é home based e sem funcionários, o que reduz a complexidade da operação.

Investimento inicial: R$ 19.900

R$ 19.900 Faturamento médio mensal: R$ 8.316

R$ 8.316 Prazo de retorno: a partir de 8 meses

Publicarga

Franquia de mídia em totens de carregamento de celular. A operação é remota e o franqueado atua principalmente na venda dos espaços publicitários.

Investimento inicial: a partir de R$ 18.900

a partir de R$ 18.900 Faturamento médio mensal: R$ 8 mil

R$ 8 mil Prazo de retorno: entre 6 e 9 meses

Jan Pro

Rede de limpeza comercial com diferentes formatos de operação. É uma opção para quem busca entrar no setor de serviços com suporte da franqueadora.

Investimento inicial: a partir de R$ 20 mil

a partir de R$ 20 mil Faturamento médio mensal: de R$ 4 mil a R$ 30 mil

de R$ 4 mil a R$ 30 mil Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Atto Service

Franquia de serviços técnicos para portas automáticas, com modelo home based e sem necessidade de equipe. Tem estrutura mais enxuta para quem quer começar pequeno.

Investimento inicial: a partir de R$ 20 mil

a partir de R$ 20 mil Faturamento médio mensal: R$ 9 mil

R$ 9 mil Prazo de retorno: a partir de 16 meses

SprintHub

Plataforma de CRM omnichannel com uso de IA, focada em automação de atendimento e vendas. Pode interessar a quem quer atuar em tecnologia com viés comercial.

Investimento inicial: R$ 20 mil

R$ 20 mil Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

R$ 40 mil Prazo de retorno: 6 meses

aiqfome

Aplicativo de delivery com atuação forte em cidades do interior. O franqueado comercializa a solução para lojistas locais, em uma operação mais voltada para expansão comercial.

Investimento inicial: a partir de R$ 26 mil

a partir de R$ 26 mil Faturamento médio mensal: em média R$ 56 mil

em média R$ 56 mil Prazo de retorno: em média 18 meses

HelpDigital

Franquia de serviços de TI voltada a pequenas e médias empresas, com foco em gestão de TI, nuvem e cibersegurança. É uma alternativa para quem quer empreender em serviços corporativos.

Investimento inicial: R$ 27.500

R$ 27.500 Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

R$ 60 mil Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Acuidar

Rede de assistência para crianças, adultos e idosos, com serviços em domicílio e ambiente hospitalar. É uma opção para quem quer entrar no setor de cuidados e bem-estar.

Investimento inicial: R$ 32,5 mil

R$ 32,5 mil Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

R$ 60 mil Prazo de retorno: 6 a 15 meses

