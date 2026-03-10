Aos 29 anos, ela desafiou um regulador federal e construiu um gigante de US$ 11 bilhões

A cofundadora Luana Lopes Lara, então com 29 anos, aguardava a decisão do Tribunal de Apelações do Circuito de Washington em um processo contra a Commodity Futures Trading Commission.

A startup havia acionado a Justiça após o órgão impedir a negociação de contratos ligados às eleições americanas. A decisão poderia definir o futuro da empresa e estabelecer novos limites para mercados financeiros baseados em previsões. As informações foram retiradas de Inc.

A aposta jurídica que poderia redefinir um mercado

A Kalshi opera um modelo pouco convencional dentro do sistema financeiro. A empresa permite que usuários comprem e vendam contratos baseados em resultados de eventos futuros. O preço desses contratos reflete a percepção coletiva do mercado sobre a probabilidade de determinado resultado ocorrer.

Entre os exemplos estavam contratos sobre resultados eleitorais, como qual partido conquistaria a maioria na Câmara dos Estados Unidos. Para Lara e seu sócio Tarek Mansour, colega de MIT, a inclusão desse tipo de ativo era uma evolução natural para o conceito de mercados de previsão.

A CFTC, no entanto, bloqueou a iniciativa. O órgão regulador argumentou que a negociação de contratos ligados às eleições deveria ser impedida. A resposta da startup foi incomum para uma empresa jovem do setor financeiro. Em vez de recuar, decidiu processar o próprio regulador federal.

A disputa judicial passou a representar muito mais do que um desacordo regulatório. Investidores e executivos do setor acompanhavam o caso porque a decisão poderia determinar se mercados de previsão seriam reconhecidos como instrumentos financeiros legítimos dentro da estrutura regulatória dos Estados Unidos.

Um momento decisivo para investidores e para o modelo de negócio

Na época do julgamento, a Kalshi tinha cerca de 1,3 milhão de usuários nos Estados Unidos. No mês anterior à decisão judicial, a plataforma havia registrado aproximadamente US$ 21 milhões em volume nocional negociado.

A urgência era evidente. Caso o tribunal decidisse rapidamente a favor da empresa, os contratos eleitorais poderiam ser listados antes das eleições americanas que ocorreriam oito semanas depois. Isso abriria espaço para o primeiro mercado federalmente regulamentado no país dedicado a apostas sobre resultados eleitorais.

A pressão era enorme. Uma derrota poderia limitar a expansão da startup e reduzir a confiança de investidores. Para muitos observadores do mercado, o caso representava um verdadeiro ponto de inflexão para a companhia.

Ali Partovi, um dos primeiros investidores da Kalshi e CEO da aceleradora Neo, descreveu o momento como decisivo. Ele estava no escritório da empresa no dia do anúncio e relatou que Lara manteve a calma durante toda a espera. Segundo Partovi, ela estava “cool as a cucumber”.

Crescimento acelerado e impacto nas finanças modernas

Poucos meses após o julgamento, o crescimento da plataforma evidenciou o impacto da decisão. Na semana encerrada em 21 de dezembro, a empresa registrou um recorde de US$ 2,3 bilhões em volume de negociações.

O número sinaliza a dimensão que os mercados baseados em previsões podem alcançar dentro do sistema financeiro. Esses ambientes transformam expectativas coletivas em ativos negociáveis, aproximando dados, probabilidades e comportamento de investidores.

Para profissionais que atuam em finanças corporativas, o avanço desse modelo revela uma mudança estrutural. O mercado financeiro passa a incorporar novas formas de análise baseadas em informação coletiva e probabilidades, ampliando o repertório de instrumentos disponíveis para avaliação de risco e tomada de decisão.

A trajetória da Kalshi mostra como inovação financeira, estratégia regulatória e visão de mercado podem convergir para criar novos segmentos dentro do sistema financeiro global. Em um cenário no qual dados e previsões ganham valor econômico crescente, entender essas transformações tornou-se parte essencial da formação de profissionais que desejam acompanhar a evolução das finanças contemporâneas.

