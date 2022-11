19 franquias baratas para investir seu 13º salário em 2022

A primeira parcelado 13º salário começa a ser paga na próxima quarta-feira, 30 de novembro. Dados divulgadas pelo Dieese mostram que os benefícios recebidos no último ano foram responsáveis por incremento de R$ 232 bilhões na economia.

O valor do 13º salário é o equivalente a 1 salário mensal integral a cada 12 meses trabalhados. Então, quem trabalha há 12 meses ou mais na empresa recebe um salário completo no 13º, enquanto quem está há menos de um ano no atual emprego receberá proporcionalmente.

O dinheiro geralmente é destinado para quitar dívidas, pagar contas como IPTU e IPVA e até mesmo comprar presentes de Natal. No entanto, usar para empreender também é uma opção. Os modelos de licenciamento e franquia se destacam, já que proporcionam ao empreendedor a possibilidade de investir em uma marca consolidada no mercado.

Para quem pretende utilizar o 13º para começar empreender com o pé direito, veja abaixo algumas empresas que estão com oportunidades abertas para licenciados e franqueados:

1. Botocenter

A franquia de estética especializada na aplicação de toxina botulínica, nasceu em 2019 na cidade de Recife com a proposta de oferecer um serviço de qualidade com custo-benefício para os públicos das classes B e C.

Valor do Investimento: a partir de R$ 97 mil

Faturamento médio mensal: a projeção é de R$ 500 mil no primeiro ano de operação

Retorno do investimento: 12 a 24 meses

2. Franquia Sollar Energy

A franquia atua no ramo de soluções em energia fotovoltaica e tem a missão de oferecer energia renovável, que respeita o meio ambiente para todas as casas, empresas e também em áreas rurais.

Valor do investimento: a partir de R$ 23.997

Faturamento médio mensal: entre R$ 100 e R$ 300 mil

Retorno do investimento: 4 meses

3. Yes! Cosmetics

Franquia do segmento da beleza, com itens de perfumaria, cuidados corporais e faciais, maquiagem e acessórios.

Valor do Investimento: a partir de R$ 70 mil

Faturamento médio mensal: R$25 mil a R$30 mil

Retorno do investimento: 15 a 18 meses

4. Santa Carga:

Maior franquia de totens de carregamento de celular e mídia paga com capacidade de até 40 espaços publicitários do Brasil e com mais de 320 unidades em diferentes estados.

Valor do investimento: R$ 19.900

Faturamento médio mensal: R$8 mil

Retorno do investimento: 8 a 18 meses

5. Maria Brasileira

Maior rede de franquias de limpeza e cuidados do Brasil com operações espalhadas em diversos estados, que realizam mais de 70 mil atendimentos por mês.

Valor do investimento: a partir de R$ 42.920

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Retorno de investimento: 14 meses

6. Otto Energia Sustentável

Franquia trabalha com o serviço completo de venda e instalação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica, para autoconsumo ou investimento, desde o projeto até o pós-venda.

Valor do investimento: a partir de R$29.500

Faturamento médio mensal: R$13 mil

Retorno do investimento: 5 meses

7. Minha Quitandinha

Startup de tecnologia em varejo que atua no modelo de franquia de minimercado autônomo. O negócio leva praticidade, conveniência, qualidade e segurança baseada no conceito de honest market, que opera durante 24 horas por dia, sete dias por semana.

Valor do investimento: a partir de R$ 42 mil

Faturamento médio mensal: R$ 18 mil

Retorno do investimento: de 10 a 18 meses

8. Take

Rede de smart vending cooler, nome dado às geladeiras de bebidas alcoólicas e não alcoólicas instaladas em áreas residenciais e comerciais

Valor do investimento: a partir de R$ 16 mil

Faturamento médio mensal: de 13% a 22% do investimento inicial

Retorno do investimento: de 12 a 24 meses

9. Doggi

A startup especializada em serviços e cuidados para cachorros com agendamento por aplicativo. Foi fundada pelos empresários Rodolfo Calvo e Thiago Calixto em 2021, na cidade de Ribeirão Preto (SP).

Software Doggi Gestor: R$ 59,90 por mês

Taxa de Serviço: 20%

Rentabilidade: de 25% a 30%

Retorno do investimento: 24 meses

10. CleanNew

A rede especializada em higienização e blindagem de estofados. Os serviços também podem ser realizados em veículos como carros, barcos e aeronaves.

Valor do investimento: a partir de R$ 34.610

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 14.500

Retorno do investimento: a partir de 6 meses

11. Franquias CotaFácil

A maior rede de consórcio e seguros do Brasil, oferece soluções financeiras a pessoas que necessitam de crédito.

Valor do investimento: a partir de R$ 19.997

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil a R$ 200 mil

Retorno do investimento: entre 6 e 12 meses

12. CredFácil

No mercado desde 2004, a rede atua no ramo de empréstimos e financiamentos consignados e tem como missão oferecer soluções financeiras a pessoas que necessitam de crédito.

Valor do investimento: a partir de R$ 29 mil

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Retorno do investimento: 6 meses

13. DinDinPag

A franquia de soluções financeiras completa do ramo de empréstimos e financiamentos consignados, oferecendo diversos produtos como cartão de crédito, financiamentos de imóveis e automóveis, seguros, capital de giro, consórcios e outros serviços.

Valor do investimento: a partir de R$ 14.997

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Retorno do investimento: a partir de 3 meses

14. Casa de Bolos

A rede pioneira no segmento de bolos caseiros, oferece um cardápio com mais de 100 sabores em versões diet, integral, funcional, bolo caseiro no pote, bolos baby, tortas, cucas e bolos de aniversário. Com mais de 400 unidades em operação, a rede é também a maior do segmento.

Valor do investimento: R$ 96 mil

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Retorno de investimento: 24 meses

15. market4u

A franquia de minimercados autônomos que nasceu com o propósito de levar mais comodidade e segurança para as pessoas por meio do conceito de honest market dentro dos condomínios residenciais e comerciais.

Valor do investimento: a partir de R$ 70 mil (incluso a taxa de franquia para mais 4 lojas, no valor de R$ 50 mil, estoque inicial, equipamentos e câmeras)

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Retorno de investimento: de 16 a 24 meses

16. Home Angels

A rede de franquias especializada em cuidadores de pessoas supervisionadas e referência na América Latina com o cuidado de idosos, oferece atendimento personalizado aos assistidos e suas famílias, com cuidadores treinados, capacitados e supervisionados constantemente.

Valor do investimento: a partir de R$ 45 mil

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Retorno de investimento: a partir de 12 meses

17. Prospecta Analytica

A empresa oferece o serviço de Big Data com informações sobre as principais empresas, profissionais e lojistas nas áreas da saúde, agronegócio, construção civil e business no Brasil. Na plataforma digital é possível encontrar dados como fornecedores, endereços, serviços e atividades de cada setor. Os clientes têm acesso a partir de uma assinatura mensal.

Valor do investimento: a partir de R$ 50 mil

Faturamento médio mensal: entre R$ 35 mil e R$ 42 mil

Retorno do investimento: 6 meses

18. Mr. Fit

A rede pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil oferece opções de refeições, como estrogonofe de biomassa de banana verde, sanduíches, sucos funcionais, entre outras variedades que atenda ao cardápio Low Carb. No modelo home based, o franqueado pode vender refeições congeladas sem sair de casa com a ajuda de aplicativos de entrega ou optar por distribuir as marmitas em comércios da região.

Valor do investimento: R$ 6 mil

Faturamento médio mensal: de R$ 2 mil a R$ 20 mil

Retorno do Investimento: de 4 a 12 meses

19. Park Education

A rede especializada em educação bilíngue que investe em programas educacionais e oferece cursos que vão desde idiomas a negócios, como marketing, criatividade, empreendedorismo, tecnologia e soft skills.