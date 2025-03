19 franquias baratas para empreender a partir de R$ 3.600 e fazer renda extra

Empreender com microfranquias tem se tornado uma das alternativas mais acessíveis e vantajosas para quem deseja começar um negócio próprio com baixo investimento e riscos controlados. Esse modelo de negócios oferece a oportunidade de atuar de forma independente, sem a necessidade de grandes instalações ou equipes de funcionários, o que o torna ideal para quem busca uma renda extra ou quer iniciar no mundo dos negócios com maior flexibilidade e menor complexidade. Muitas microfranquias permitem o trabalho em formato home office, proporcionando ainda mais liberdade para quem precisa conciliar com outra atividade profissional.

Além disso, ao optar por uma microfranquia, o empreendedor conta com a vantagem de um modelo de negócio testado e consolidado, com o suporte de uma rede que já tem experiência no mercado. Com um baixo valor de investimento inicial, os franqueados podem começar a operar rapidamente e alcançar um bom retorno financeiro em um prazo mais curto. Seja para quem deseja gerar uma renda extra ou até mesmo substituir sua fonte principal de renda, as microfranquias têm se mostrado uma excelente oportunidade, especialmente para aqueles que buscam maior autonomia e flexibilidade no trabalho.

Se você está em busca de uma forma prática e rentável de empreender, confira abaixo algumas microfranquias que podem ser o caminho ideal para o seu sucesso.

MoviBio

Criada em 2022, a MoviBio é uma rede de franquias especializada em instalações e manutenção de painéis solares para residências, comércio e indústrias. O papel do franqueado é atuar com a prospecção de clientes. O restante, da instalação até a manutenção, é responsabilidade da franqueadora. O negócio pode ser operado de qualquer lugar, sem necessidade de ponto comercial.

Investimento inicial: R$3.600

Faturamento médio mensal de uma unidade: R$ 150.000

Tempo de retorno do investimento: 4 meses

Market4U

O Market4U é uma rede de mercados autônomos e líder do segmento na América Latina. O modelo de negócio é autônomo, com 2.185 mil PDXs espalhados em 155 cidades brasileiras, não exige a presença de funcionários, favorecendo quem pretende fazer uma renda extra por conta do modelo de negócio autônomo. As unidades são monitoradas por câmeras, e a marca oferece diversas tecnologias de controle de entrada e saída de pessoas, além de um aplicativo próprio que facilita a venda dos produtos.

Investimento inicial: a partir de R$ 80 mil (incluso taxa de franquia e estoque inicial)

Faturamento médio mensal: R$ 10 a R$ 15 mil

Prazo estimado de retorno: 16 a 24 meses

Mr. Fit

A rede Mr. Fit é pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil, oferecendo refeições, sanduíches e outras iguarias saudáveis, como estrogonofe de biomassa de banana verde e sucos funcionais, além de um cardápio low carb. O modelo home office é uma opção para quem pretende fazer uma renda extra, permitindo definir os dias e horários de trabalho. Para isso, é necessário ter apenas um local físico para instalar o freezer que armazena as marmitas congeladas e ativar os aplicativos de entrega nos momentos de disponibilidade.

Investimento inicial: R$ 9.999 (incluso taxa de franquia e estoque inicial)

Faturamento médio mensal: de R$ 4 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno do investimento: 4 a 8 meses

Bubble Mix

De inspiração oriental, a Bubble Mix é a maior rede brasileira de bubble tea, bebida de origem taiwanesa que une chá gelado e bolhas saborizadas de fruta que explodem na boca. A loja Express possui estrutura de quiosque, com cardápio e custos otimizados, além de autoatendimento, sendo uma opção ideal para quem busca uma renda extra, com a necessidade de ao menos um colaborador para a operação.

Investimento inicial: R$ 130 mil (modelo Express, incluso taxa de franquia e mobiliário)

Faturamento médio mensal: R$ 35 mil

Prazo estimado de retorno: 20 meses

Airlocker

A Airlocker oferece armários inteligentes autogerenciáveis, ideais para complexos comerciais e residenciais. A franquia proporciona flexibilidade de horário e suporte 24/7 para o software, além de um marketplace com serviços adicionais como parcerias com lavanderias, petshops e outros. Hoje, a marca tem cerca de 128 franquias espalhadas pelo Brasil.

Investimento Inicial: a partir de R$ 99 mil (incluso taxa de franquia, taxa de implementação e aproximadamente 6 armários)

Faturamento médio mensal: até R$ 20 mil

Prazo estimado de retorno: para operação de 15 armários, até 25 meses

GraalSeg

Fundada em 2010, a GraalSeg se consolidou como referência em Segurança e Medicina do Trabalho. Em 2023, a marca ingressou no franchising e oferece um modelo de microfranquia home office ideal para quem é da área de Segurança ou Medicina do Trabalho e busca flexibilidade de horário para uma renda extra. Não há necessidade de contratação de funcionários.

Investimento inicial: R$ 18,5 mil (incluso taxa de franquia + equipamentos, instalações e serviços)

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo estimado de retorno: 6 meses

Minha Quitandinha

Com foco em conveniência e qualidade, a Minha Quitandinha é uma franquia de minimercado autônomo que opera 24 horas por dia, sete dias por semana, sem necessidade de funcionários. A rede tem mais de 300 unidades e é ideal para quem quer investir pouco tempo semanal para gerar uma renda extra.

Investimento inicial: a partir de R$ 45 mil (inclui taxa de franquia e instalação)

Faturamento médio mensal: R$ 18 mil

Prazo estimado de retorno: 10 a 18 meses

KoalaCar

A KoalaCar oferece um serviço de limpeza a seco de veículos, utilizando produtos que não consomem água, sendo uma opção ambientalmente sustentável. O modelo de negócio é home based, não exige espaço físico e os serviços são prestados por agendamento, permitindo maior flexibilidade de horário para o franqueado.

Investimento inicial: R$ 4.990 (Modelo Home Based, incluso taxa de franquia + kit inicial)

Faturamento médio mensal: R$ 10 mil

Prazo estimado de retorno: de 3 a 6 meses

3, 2, 1 GO!

A 3, 2, 1 GO! é uma franquia especializada em oferecer experiências de viagens completas para os parques de Orlando e outros destinos nacionais e internacionais. O modelo home office permite que o franqueado trabalhe de casa, com flexibilidade de horário, enquanto cuida de todos os detalhes das viagens para os clientes.

Investimento inicial: R$ 12 mil (Modelo Home Office, incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 15 a R$ 50 mil

Prazo estimado de retorno: de 3 a 12 meses

Foz Sustentável

A Foz Sustentável é uma microfranquia focada em soluções para o desperdício de água no Brasil. O franqueado prospecta clientes e agenda as visitas técnicas, sem a necessidade de um ponto físico. Os serviços são executados por um encanador, e o modelo é flexível, ideal para quem deseja fazer uma renda extra enquanto mantém outro emprego.

Investimento inicial: R$ 45 mil (incluso enxoval e taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Prazo estimado de retorno: 6 a 8 meses

Santa Carga

Fundada em 2021, a Santa Carga é uma rede de franquias especializada em totens que oferecem Wi-Fi marketing e capacidade para recarregar até 14 dispositivos móveis simultaneamente. Com um modelo de negócio autônomo, home based e sem funcionários, a microfranquia permite que o franqueado gerencie o negócio de qualquer lugar. O franqueado é responsável pela localização dos pontos para instalação dos totens e pela captação e gerenciamento de anúncios.

Investimento inicial: R$ 19.900

Faturamento médio mensal (para cada totem): R$ 8.316

Prazo de retorno: até 8 meses

Jan-Pro

A Jan-Pro é uma empresa de limpeza dedicada a oferecer o mais alto padrão em serviços de limpeza comercial. Com mais de 30 anos de experiência, a rede oferece um modelo de franquia acessível e rentável, com processos e suporte diferenciados. Ideal para quem deseja atuar no mercado de limpeza e manutenção.

Investimento inicial: a partir de R$ 20 mil

Faturamento mensal: de R$ 4 mil a R$ 30 mil (dependendo do modelo)

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Vinho 24h

A Vinho 24h é uma franquia de adegas autônomas para condomínios, funcionando 24 horas e sem necessidade de funcionários. O modelo de negócio é autônomo e home based, permitindo que o franqueado monitore as vendas remotamente, capte anúncios e gerencie o clube do vinho.

Investimento inicial: R$ 29.900

Faturamento médio mensal: R$ 11.482

Prazo de retorno: a partir de 14 meses

YES! Idiomas

Com mais de 50 anos de história, a YES! Idiomas é uma rede especializada no ensino de idiomas e oferece várias opções de franquias. O modelo Educacional, ideal para instituições de ensino, tem um baixo investimento inicial e grande potencial de faturamento.

Investimento inicial: a partir de R$ 30 mil (Modelo Educacional)

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil (Modelo Educacional)

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Aiqfome

O Aiqfome é um aplicativo de delivery que atua principalmente em cidades do interior. O modelo de negócio home based é acessível e permite que o franqueado promova o aplicativo para restaurantes da região.

Investimento inicial: a partir de R$ 41 mil

Faturamento mensal: R$ 60 mil (média)

Prazo de retorno: em média 18 meses

FOLLOW ME Idiomas

A Follow Me Idiomas aposta em franquias low cost, com alto potencial de rentabilidade. O modelo flexível permite que o franqueado tenha um bom retorno com um investimento inicial reduzido.

Investimento inicial: a partir de R$ 58 mil

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Luah Semijoias

A Luah Semijoias é especializada em acessórios banhados a ouro e oferece modelos de negócios home office para quem quer empreender com moda.

Investimento inicial: a partir de R$ 120 mil

Faturamento médio mensal: R$ 90 mil

Prazo de retorno: 9 a 15 meses

Açaí Sunset

Com 16 lojas em operação, o Açaí Sunset oferece um modelo de franquia que combina saúde e sabor, com açaí artesanal e sem aromatizantes artificiais.

Investimento inicial: a partir de R$ 120 mil

Faturamento médio mensal: de R$ 30 mil a R$ 100 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Porto do Sabor

Especializada em sucos, açaí e sanduíches naturais, a Porto do Sabor oferece um modelo low-cost de microfranquia com ótimas perspectivas de lucro.

Investimento inicial: a partir de R$ 135 mil

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo de retorno: 28 a 36 meses

Maria Açaí

Pioneira no açaí com toppings, a Maria Açaí conta com 70 lojas e aposta em diferentes modelos de franquias para acelerar sua expansão.