18 franquias baratas a partir de R$ 5.999 para empreender no litoral

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 13h17.
Com a chegada do verão e o aumento expressivo do fluxo de turistas nas cidades litorâneas, cresce também o interesse por negócios de baixo investimento capazes de aproveitar o movimento sazonal — especialmente nas áreas de alimentação, turismo, estética e serviços rápidos.
Nesse cenário, as microfranquias, com investimento inicial de até R$ 135 mil segundo a ABF, despontam como uma das portas de entrada mais acessíveis para quem deseja empreender no litoral.
Esses modelos exigem estruturas compactas, equipes reduzidas e, muitas vezes, permitem operação home based, o que reduz custos e facilita a adaptação a pontos de grande circulação, como orlas, quiosques, galerias e centros comerciais próximos às praias.
Além disso, o formato já traz processos padronizados e suporte contínuo, uma vantagem para quem quer começar rápido e sem complicações.
Selecionamos 18 franquias baratas, com valores a partir de R$ 5.999, que apresentam bom encaixe com o estilo de vida litorâneo e forte potencial de faturamento em regiões aquecidas pelo turismo.
São redes que vão de fast-food saudável a esmalterias, passando por sorveterias, agências de viagem e até academias premium, todas com modelos acessíveis para quem quer aproveitar a alta temporada e construir um negócio de longo prazo no litoral.
Rede pioneira em fast-food saudável no Brasil, com foco em refeições leves, opções veganas e low carb. No modelo home office, o franqueado gerencia entregas de casa, ideal para cidades litorâneas e de clima quente.
Franquia de mídia que usa totens de carregamento de celular com espaços publicitários. O modelo é 100% home based — muito buscado em áreas turísticas com alto fluxo de visitantes.
Rede de presentes criativos e afetivos, com mix exclusivo de decoração, papelaria e itens personalizados. Forte apelo para turistas que buscam lembranças e mimos temáticos.
Agência de viagens especializada em parques de Orlando e roteiros internacionais. Atua de forma consultiva e personalizada, com forte pico no verão e feriados prolongados.
Agência de turismo focada no público LGBTQIA+, com roteiros inclusivos no Brasil e no exterior. Cresce com a demanda por experiências autênticas e acolhedoras.
Rede especializada em assessoria de vistos para mais de 40 países. Atende turistas, estudantes e profissionais com serviços de consultoria, documentação e parcerias com agências.
Rede de agências de viagens com modelos home based a loja completa. Trabalha com pacotes nacionais e internacionais e oferece suporte integral ao franqueado.
Primeira franquia do Brasil especializada em diaristas e serviços domésticos. Atende alta demanda em cidades turísticas com fluxo intenso de aluguel por temporada.
Maior rede de franquias de seguros do país, com mais de 2.000 unidades. Oferece seguros para residências, comércios, veículos e empresas — essencial em regiões litorâneas.
Uma das maiores redes de espetos do Brasil, com mais de 30 sabores e cardápio variado. O modelo container é compacto, barato e combina com o estilo litorâneo despojado.
Rede de bares cariocas vibrantes, famosa pelo clima democrático e estilo de boteco moderno. O formato container permite abrir em pontos compactos e com baixo custo.
Maior esmalteria do mundo segundo a ABF. Famosa pelo método rápido e seguro, é muito procurada por turistas que querem serviço sem agendamento durante o verão.
Rede nordestina especializada em açaí sem xarope de guaraná e sem aromatizantes. Sucesso no Maranhão e Piauí, combina 100% com o clima e consumo do litoral.
Marca criada em 2025 com foco em sorvete de alta qualidade a preço de fábrica. Opera com modelo simplificado e flexível — ideal para cidades turísticas e veraneio.
Rede referência em emagrecimento e estética corporal, com método patenteado. Cresce no verão com demanda por tratamentos estéticos rápidos e eficientes.
Rede carioca fundada em 1997, com foco em sucos, açaí e lanches naturais. A microfranquia opera em espaços a partir de 12m², com cardápio de mais de 600 opções