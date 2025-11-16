18 franquias baratas a partir de R$ 5.999 para empreender no litoral

Com a chegada do verão e o aumento expressivo do fluxo de turistas nas cidades litorâneas, cresce também o interesse por negócios de baixo investimento capazes de aproveitar o movimento sazonal — especialmente nas áreas de alimentação, turismo, estética e serviços rápidos.

Nesse cenário, as microfranquias, com investimento inicial de até R$ 135 mil segundo a ABF, despontam como uma das portas de entrada mais acessíveis para quem deseja empreender no litoral.

Esses modelos exigem estruturas compactas, equipes reduzidas e, muitas vezes, permitem operação home based, o que reduz custos e facilita a adaptação a pontos de grande circulação, como orlas, quiosques, galerias e centros comerciais próximos às praias.

Além disso, o formato já traz processos padronizados e suporte contínuo, uma vantagem para quem quer começar rápido e sem complicações.

Selecionamos 18 franquias baratas, com valores a partir de R$ 5.999, que apresentam bom encaixe com o estilo de vida litorâneo e forte potencial de faturamento em regiões aquecidas pelo turismo.

São redes que vão de fast-food saudável a esmalterias, passando por sorveterias, agências de viagem e até academias premium, todas com modelos acessíveis para quem quer aproveitar a alta temporada e construir um negócio de longo prazo no litoral.

1. Mr. Fit

Rede pioneira em fast-food saudável no Brasil, com foco em refeições leves, opções veganas e low carb. No modelo home office, o franqueado gerencia entregas de casa, ideal para cidades litorâneas e de clima quente.

Investimento inicial: R$ 5.999

R$ 5.999 Faturamento mensal: R$ 4 mil a R$ 30 mil

R$ 4 mil a R$ 30 mil Retorno: 4 a 8 meses

2. Publicarga

Franquia de mídia que usa totens de carregamento de celular com espaços publicitários. O modelo é 100% home based — muito buscado em áreas turísticas com alto fluxo de visitantes.

Investimento inicial: R$ 9.900

R$ 9.900 Faturamento mensal: R$ 11.880

R$ 11.880 Retorno: 6 a 9 meses

3. Love Gifts (Home Start)

Rede de presentes criativos e afetivos, com mix exclusivo de decoração, papelaria e itens personalizados. Forte apelo para turistas que buscam lembranças e mimos temáticos.

Investimento inicial: R$ 11.999

R$ 11.999 Faturamento mensal: R$ 6 mil a R$ 8 mil

R$ 6 mil a R$ 8 mil Retorno: 8 a 12 meses

4. 3, 2, 1 GO!

Agência de viagens especializada em parques de Orlando e roteiros internacionais. Atua de forma consultiva e personalizada, com forte pico no verão e feriados prolongados.

Investimento inicial: R$ 12 mil

R$ 12 mil Faturamento mensal: R$ 15 mil a R$ 50 mil

R$ 15 mil a R$ 50 mil Retorno: 3 a 6 meses

5. 365 Fun Fest

Agência de turismo focada no público LGBTQIA+, com roteiros inclusivos no Brasil e no exterior. Cresce com a demanda por experiências autênticas e acolhedoras.

Investimento inicial: R$ 12 mil

R$ 12 mil Faturamento mensal: R$ 15 mil a R$ 50 mil

R$ 15 mil a R$ 50 mil Retorno: 3 a 6 meses

6. Legale

Rede especializada em assessoria de vistos para mais de 40 países. Atende turistas, estudantes e profissionais com serviços de consultoria, documentação e parcerias com agências.

Investimento inicial: R$ 12 mil

R$ 12 mil Faturamento mensal: R$ 30 mil

R$ 30 mil Retorno: 3 a 6 meses

7. Trip In

Rede de agências de viagens com modelos home based a loja completa. Trabalha com pacotes nacionais e internacionais e oferece suporte integral ao franqueado.

Investimento inicial: R$ 19.900

R$ 19.900 Faturamento mensal: a partir de R$ 50 mil

a partir de R$ 50 mil Retorno: 6 a 18 meses

8. Mary Help

Primeira franquia do Brasil especializada em diaristas e serviços domésticos. Atende alta demanda em cidades turísticas com fluxo intenso de aluguel por temporada.

Investimento inicial: R$ 40 mil

R$ 40 mil Faturamento mensal: R$ 30 mil

R$ 30 mil Retorno: 12 a 14 meses

9. Seguralta

Maior rede de franquias de seguros do país, com mais de 2.000 unidades. Oferece seguros para residências, comércios, veículos e empresas — essencial em regiões litorâneas.

Investimento inicial: R$ 45 mil

R$ 45 mil Faturamento mensal: R$ 15 mil

R$ 15 mil Retorno: 12 a 20 meses

10. Espetto Carioca

Uma das maiores redes de espetos do Brasil, com mais de 30 sabores e cardápio variado. O modelo container é compacto, barato e combina com o estilo litorâneo despojado.

Investimento inicial: R$ 100 mil

R$ 100 mil Faturamento mensal: R$ 100 mil

R$ 100 mil Retorno: 18 a 24 meses

11. Mané

Rede de bares cariocas vibrantes, famosa pelo clima democrático e estilo de boteco moderno. O formato container permite abrir em pontos compactos e com baixo custo.

Investimento inicial: R$ 100 mil

R$ 100 mil Faturamento mensal: R$ 100 mil

R$ 100 mil Retorno: 18 a 24 meses

12. Unhas Cariocas

Maior esmalteria do mundo segundo a ABF. Famosa pelo método rápido e seguro, é muito procurada por turistas que querem serviço sem agendamento durante o verão.

Investimento inicial: R$ 115 mil

R$ 115 mil Faturamento mensal: R$ 80 mil

R$ 80 mil Retorno: 12 a 24 meses

13. Açaí Sunset

Rede nordestina especializada em açaí sem xarope de guaraná e sem aromatizantes. Sucesso no Maranhão e Piauí, combina 100% com o clima e consumo do litoral.

Investimento inicial: R$ 120 mil

R$ 120 mil Faturamento mensal: R$ 30 mil a R$ 100 mil (média: R$ 50 mil)

R$ 30 mil a R$ 100 mil (média: R$ 50 mil) Retorno: 18 a 24 meses

14. Fizzoli Sorvetes

Marca criada em 2025 com foco em sorvete de alta qualidade a preço de fábrica. Opera com modelo simplificado e flexível — ideal para cidades turísticas e veraneio.

Investimento inicial: R$ 130 mil

R$ 130 mil Faturamento mensal: R$ 45 mil

R$ 45 mil Retorno: 18 a 24 meses

15. Emagrecentro

Rede referência em emagrecimento e estética corporal, com método patenteado. Cresce no verão com demanda por tratamentos estéticos rápidos e eficientes.

Investimento inicial: R$ 134.400

R$ 134.400 Faturamento mensal: R$ 85 mil

R$ 85 mil Retorno: 6 a 12 meses

16. Porto do Sabor

Rede carioca fundada em 1997, com foco em sucos, açaí e lanches naturais. A microfranquia opera em espaços a partir de 12m², com cardápio de mais de 600 opções