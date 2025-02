17 franquias baratas a partir de R$ 4.990 para começar a empreender

O mercado de franquias no Brasil teve um crescimento relevante em 2024, superando as expectativas com um crescimento de 13,5% e faturando R$ 273 bilhões. Esse resultado reflete uma expansão sólida, impulsionada por setores como alimentação, saúde e bem-estar, e entretenimento. Mas, se por um lado as grandes redes dominaram a cena, as microfranquias também mostraram seu forte crescimento, conquistando cada vez mais espaço no mercado brasileiro.

As microfranquias, que representam cerca de 40% das redes associadas à ABF, são modelos de negócios com investimento inicial reduzido, geralmente abaixo de R$ 135 mil. Elas oferecem uma oportunidade acessível para empreendedores que buscam começar com custos mais baixos, sem abrir mão da força de uma marca consolidada e de todo o suporte que o franchising proporciona.

Essa modalidade tem se destacado especialmente entre empreendedores que buscam alternativas de baixo risco, mas com potencial de retorno, como os modelos de minimercados autônomos, serviços financeiros e educação. Com a expansão acelerada para o interior do Brasil e a digitalização das operações, as microfranquias se consolidaram como uma opção viável e atraente para quem quer investir no franchising sem grandes barreiras financeiras.

Agora, confira a lista com microfranquias para investir e empreender neste ano:

market4u

O market4u é uma rede de mercados autônomos e líder do segmento na América Latina, que atua no formato de franquia desde 2020, mesmo ano de sua fundação. Com tecnologia em seu DNA, a startup nasceu com o propósito de levar mais comodidade e segurança para as pessoas dentro dos condomínios residenciais e comerciais. A área mínima para a implantação é a partir de uma parede de três metros quadrados.

Investimento inicial: a partir de R$ 80 mil (incluso taxa de franquia e estoque inicial)

Faturamento médio mensal: de R$ 10 a R$ 15 mil

Prazo estimado de retorno: 16 a 24 meses

Mr. Fit

Criada em 2011, na cidade de Paulínia, interior de São Paulo, a rede Mr. Fit é pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil. A marca oferece comida rápida e saudável, como estrogonofe de biomassa de banana verde e sucos funcionais, além de um cardápio low carb. Com mais de 880 unidades, a rede está presente em 26 estados brasileiros e em processo de internacionalização já com unidades em Portugal e no Paraguai.

Investimento inicial: a partir de R$ 9.999 (incluso taxa de franquia e estoque inicial)

Faturamento médio mensal: de R$ 4 mil a R$ 30 mil

Prazo estimado de retorno: 4 a 8 meses

Emagrecentro

Referência nas áreas de emagrecimento e estética corporal, a rede é a única franquia de emagrecimento com metodologia aprovada por trabalho científico, e oferece o método patenteado e certificado, desenvolvido pelo Dr. Edson Ramuth, denominado Método 4 fases. Conta com mais de 415 operações, sendo duas nos Estados Unidos e uma na Espanha e Paraguai com a bandeira de Best Shape e em fase de implantação Suíça, Portugal e Índia.

Investimento Inicial: R$ 134.400 (incluso capital de instalação e taxa da franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 85 mil

Prazo estimado de retorno: 6 a 12 meses

Yes! Cosmetics

Rede vegana de cosméticos, a Yes! Cosmetics está presente no mercado há mais de 20 anos com itens de perfumaria, maquiagens e cuidados faciais e corporais. Atualmente são mais de 130 unidades franqueadas pelo Brasil.

Investimento inicial: a partir de R$ 99 mil no modelo quiosque (incluso instalação, equipamentos, entre outros)

Faturamento médio mensal: R$ 70 mil

Prazo estimado de retorno: 18 a 24 meses

Bubble Mix

De inspiração oriental, a Bubble Mix é a maior rede brasileira de bubble tea, bebida de origem taiwanesa que une chás por infusão e pérolas de tapioca caramelizadas. Entre os produtos, estão os tradicionais chás, além de opções com frutas, café e até bubble tea com yakult, chegando a mil combinações de sabores. O modelo express é uma opção para microfranquias.

Investimento inicial: R$ 130 mil (incluso estrutura, maquinário, utensílios e taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 35 mil

Prazo estimado de retorno: 20 meses

Maria Brasileira

Criada em 2012, é a maior rede de limpeza residencial e empresarial do país e também destaque entre as maiores microfranquias de 2024, segundo a ABF. Com mais de 90 mil atendimentos por mês, está presente em todos os estados do Brasil com mais de 500 unidades, oferecendo serviços de limpeza residencial, empresarial, pós-obra, passadeira e limpeza especializada em vidros.

Investimento inicial: A partir de R$ 49.300,00 (incluso taxa de franquia, kit de equipamentos para limpeza profissional, primeira compra de uniforme entre outros)

Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

Prazo estimado de retorno: 14 meses

CleanNew

É uma das maiores franquias de higienização e conservação de estofados do Brasil. A microfranquia atua em formato home based, ou seja, o profissional especializado vai até o cliente com uma mala repleta de equipamentos com a mais alta tecnologia para realizar os serviços de higienização e blindagem de estofados.

Investimento inicial: a partir de R$ 59.900 (incluso equipamentos, estoque, kits e uniforme e taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 14 mil a R$ 30 mil

Prazo estimado de retorno: de 6 a 12 meses

Padrão Enfermagem

Rede responsável pelo agenciamento de profissionais para uma série de serviços primordiais aos pacientes, é a ponte entre os profissionais da área de enfermagem e cuidadores com as famílias que precisam destes tipos de serviços. Entrou para o franchising em 2011 e atualmente a microfranquia possui 44 unidades em operação.

Investimento Inicial: a partir de R$ 50 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Prazo estimado de retorno: 18 meses

Minha Quitandinha

Startup de tecnologia em varejo que atua no modelo de franquia de minimercado autônomo, foi fundada em 2020 em Balneário Camboriú (SC). As 330 unidades da rede funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana, sem intermediários para a realização das compras, tem o propósito de proporcionar conveniência, qualidade e segurança a complexos residenciais ou comerciais.

Investimento inicial: a partir de R$ 45 mil (incluso taxa de franquia e instalação)

Faturamento médio mensal: R$ 18 mil

Prazo estimado de retorno: 10 a 18 meses

Airlocker

A Airlocker nasceu com o intuito de oferecer maior praticidade e conveniência a complexos comerciais e residenciais, tornando-se a primeira franquia brasileira de armários inteligentes totalmente autogerenciáveis. Para o franqueado, a rede possibilita flexibilidade de horário de trabalho e suporte 24/7 para o software, além de um marketplace com serviços adicionais como parcerias com lavanderias, petshop e outros. Hoje a marca tem cerca de 110 franquias espalhadas pelo Brasil.

Investimento Inicial: a partir de R$ 99 mil (incluso: taxa de franquia, taxa de implementação e aproximadamente 6 armários)

Faturamento médio mensal: até R$ 20 mil

Prazo estimado de retorno: para operação de 15 armários é de até 25 meses

Hermanito

Fundada em 2017, em Joinville (SC), a Hermanito, rede de franquias fast-food de comida mexicana, trabalha com uma operação enxuta, a partir do uso da tecnologia shelf-stable, que mantém os alimentos embalados em temperatura ambiente e sem a necessidade de uma cozinha. A rede possui mais de 130 lojas confirmadas em 21 estados e disponibiliza o modelo contêiner para microfranquias.

Investimento inicial: a partir de R$ 99 mil (incluso instalações, taxa de franquia e estoque inicial)

Faturamento médio mensal: até R$ 80 mil

Prazo estimado de retorno: 18 meses

Foz Sustentável

Criada em 2018, é uma microfranquia de sustentabilidade lucrativa, que tem o objetivo de resolver o problema do desperdício de água no Brasil por meio de tecnologias inovadoras como torneiras temporizadas, sistema em descargas de caixas acopladas, bloqueadores de ar, chuveiro inteligente, entre outras. A empresa já possibilitou a economia de mais de R$ 20 milhões em contas de água, com mais de 2 bilhões de litros preservados.

Investimento inicial: R$ 45 mil (incluso enxoval e taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Prazo estimado de retorno: 6 a 8 meses

Naval Fertilizantes

Criada em 2014, é uma empresa especializada em produtos biológicos, nutrição e tecnologia de aplicação para as lavouras. Seus modelos de negócios são focados em vendedores que já atuam no segmento do agro.

Investimento inicial: a partir de R$ 83.100,00 (incluso taxa de franquia, instalações e capital de giro)

Faturamento médio mensal: de R$ 1.500.000,00 a R$ 2.000.000,00

Prazo estimado de retorno: a partir do sexto mês da operação

KoalaCar

A rede é uma microfranquia de limpeza a seco de veículos, com baixo custo, rápido retorno e consciência ambiental. Numa lavagem convencional, consome-se mais de 300 litros de água, mas com os produtos da KoalaCar, esse número é zero. A marca foi reformulada, voltou a ser franqueada em 2024 e planeja faturar R$ 15 milhões em 2025.

Investimento inicial: R$ 4.990 (Modelo Home Based, incluso taxa de franquia + kit inicial )

Faturamento médio mensal: R$ 10 mil

Prazo estimado de retorno: 3 a 6 meses

3, 2, 1 GO!

Rede de microfranquias especializada em oferecer experiências de viagem completas para os parques de Orlando e outros destinos nacionais e internacionais. A empresa atua como consultora e cuida de todos os detalhes, desde a emissão de visto e seguro viagem, até passagem aérea e hospedagem, tudo pensado de forma exclusiva e personalizada. A rede faturou R$ 4,4 milhões em 2024 e tem 60 franqueados no Brasil e no exterior, como Estados Unidos, Nepal e Portugal.

Investimento inicial: R$ 12 mil (Modelo Home Office- incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 15 e R$50 mil

Prazo estimado de retorno: de 3 a 12 meses

Vaapty

A Vaapty é a líder do franchising no segmento de intermediação de venda de veículos do Brasil. A empresa busca inovar, tornando a negociação de carros mais segura, sem burocracia e em 40 minutos. Em 2024 chegaram a 350 unidades vendidas pelo país e é líder absoluta de mercado. No final de 2024 eles lançaram o modelo Check Point, microfranquia pensada para estacionamentos de shoppings, supermercados e postos de gasolina.

Investimento inicial: a partir de R$129.990 (Modelo Check Point- incluso taxa de franquia e box)

Faturamento médio mensal: R$ 160 mil

Prazo estimado de retorno: 6 a 12 meses

Jumper! Profissões e Idiomas

Rede de ensino fundada em 2003 que conta com mais de 40 cursos profissionalizantes e de língua estrangeira para crianças e adultos. Com mais de 600 mil alunos formados pela instituição, a empresa tem 60 unidades espalhadas pelo país e possui o modelo de negócio microfranquia. Além de transformar o futuro das pessoas através da educação, a Jumper! planeja dobrar o número de franquias em 2025.