17 franquias baratas a partir de R$ 4.990 para abandonar o CLT — e faturar até R$ 160 mil por mês

Sair do emprego com carteira assinada para empreender pode parecer um salto arriscado. Mas o franchising brasileiro tem mostrado que há caminhos mais seguros e com menor risco para essa transição.

Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o setor movimentou 240 bilhões de reais em 2023, com crescimento de 13,8% em relação ao ano anterior — puxado principalmente por modelos de baixo investimento e operação enxuta.

O número de unidades também aumentou: já são mais de 195 mil franqueados no país. Entre os modelos que mais crescem estão os home based, microfranquias e negócios autônomos, que exigem menos estrutura física e oferecem mais flexibilidade de horários.

Para quem busca essa virada de chave e quer largar o CLT com mais autonomia e controle da própria rotina, listamos 17 franquias de até 135 mil reais que oferecem estrutura simples, modelos escaláveis e prazos de retorno enxutos.

Airlocker

Armários inteligentes em condomínios e centros comerciais. Não exige funcionários e a operação é remota.

Investimento: a partir de 99 mil reais Faturamento: até 20 mil reais/mês Retorno: até 25 meses



market4u

Mercados autônomos em condomínios. Loja 24h e sem atendente.

Investimento: a partir de 80 mil reais Faturamento: de 10 a 15 mil reais/mês Retorno: 16 a 24 meses



Emagrecentro

Franquia de estética e emagrecimento com método próprio certificado.

Investimento: 134.400 reais Faturamento: 85 mil reais/mês Retorno: de 6 a 12 meses



Maria Brasileira

Rede de limpeza com mais de 500 unidades. Serviço recorrente traz previsibilidade.

Investimento: a partir de 49.300 reais Faturamento: 45 mil reais/mês Retorno: 14 meses



Mr. Fit

Fast-food saudável com modelo home office.

Investimento: 9.999 reais Faturamento: de 4 a 30 mil reais/mês Retorno: 4 a 8 meses



KoalaCar

Limpeza de carro a seco, sem uso de água e com apelo sustentável.

Investimento: 4.990 reais Faturamento: 10 mil reais/mês Retorno: 3 a 6 meses



3, 2, 1 GO!

Agência de viagens focada em Orlando e pacotes personalizados. Modelo home office.

Investimento: 12 mil reais Faturamento: de 15 a 50 mil reais/mês Retorno: 3 a 12 meses



Minha Quitandinha

Minimercados autônomos com 330 unidades no país. Operação 24h.

Investimento: a partir de 45 mil reais Faturamento: 18 mil reais/mês Retorno: 10 a 18 meses



CleanNew

Serviços de higienização e blindagem de estofados. Modelo home based.

Investimento: a partir de 59.900 reais Faturamento: de 14 a 30 mil reais/mês Retorno: de 6 a 12 meses



Padrão Enfermagem

Agência de profissionais da saúde. Operação 100% digital.

Investimento: a partir de 50 mil reais Faturamento: 25 mil reais/mês Retorno: 18 meses



Vaapty

Intermediação de venda de veículos. Operação enxuta e rápida.

Investimento: a partir de 129.990 reais Faturamento: 160 mil reais/mês Retorno: de 6 a 12 meses



GraalSeg

Franquia home office na área de segurança do trabalho.

Investimento: 18.500 reais Faturamento: 30 mil reais/mês Retorno: 9 meses



Jumper!

Rede de ensino profissionalizante e de idiomas. Modelo Micro.

Investimento: 127 mil reais Faturamento: 66 mil reais/mês Retorno: 12 meses



Santa Carga

Totens de recarga de celular com Wi-Fi e anúncios digitais.

Investimento: 19.900 reais Faturamento: 8.316 reais/mês Retorno: 8 meses



Jan-Pro

Franquia de limpeza comercial com presença global.

Investimento: a partir de 20 mil reais Faturamento: de 4 mil a 30 mil reais/mês Retorno: 12 a 18 meses



Vinho24h

Adegas autônomas em condomínios com clube do vinho e mídia digital.

Investimento: 32.900 reais Faturamento: 11.482 reais/mês Retorno: até 14 meses



aiqfome

Segundo maior app de delivery do país, com foco no interior.

Investimento: 41 mil reais Faturamento: 60 mil reais/mês Retorno: 18 meses



