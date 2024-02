16 franquias para empreender no verão e faturar até R$ 200.000 por mês

Conhecida como a estação mais quente do ano, o verão é um dos grandes impulsionadores das vendas de produtos e serviços de diversas categorias.

Dados da empresa de inteligência de dados para o varejo Scanntech mostram que, no mês de dezembro, a ‘Cesta de Verão’ -- grupo de produtos consumidos nesta estação, como sorvetes, chocolates, acessórios e outros itens -- alcançou um crescimento de 60% comparado a outros períodos sazonais do ano.

É possível deixar de ser apenas consumidor para empreender e começar um novo negócio que vai se se beneficiar nesta temporada.

Confira, a seguir, algumas opções de franquias que vão aumentar as vendas com o aumento das altas temperaturas:

Oggi Sorvetes

A Oggi Sorvetes é pioneira no modelo de franquia de loja de fábrica de sorvetes e oferece uma ampla variedade de sabores e produtos. A marca é conhecida por seu modelo de negócios enxuto e sua busca constante por inovação, contando atualmente com mais de 900 unidades em operação.

Investimento inicial: a partir de R$ 50 mil

Faturamento médio mensal: R$ 65 mil

Tempo de retorno estimado: 18 a 24 meses

Açaí da Barra

Fundada em 2015 o Açaí da Barra é a primeira loja de açaí self service do estado de São Paulo, apresentando uma proposta inovadora no mercado. Atualmente a rede está presente em 11 estados e no Distrito Federal, com 250 já em operação, oferecendo ao público mais de 15 sabores de açaí e 40 opções de sorvetes.

Investimento inicial: a partir de R$ 110 mil

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo estimado de retorno: 18 meses

TRATABEM

Criada em 2012, a TRATABEM é uma microfranquia pioneira no oferecimento de serviços de limpeza, assistência técnica, manutenção e venda de produtos para todos os tipos de piscinas, espelhos d’água, hidromassagens e ofurôs e na formação de profissionais credenciados, treinados e especializados no tratamento de água, por meio de cursos específicos.

Investimento inicial: a partir de R$ 75 mil

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil/mês no final do primeiro ano e R$ 50 mil/mês no final do segundo ano

Prazo de retorno: de 12 a 18 meses

Milky Moo

A Milky Moo, rede goiana especializada em milkshakes e que vai fechar 2023 com 400 unidades espalhadas em todos os estados do Brasil, foi a varejista que mais abriu lojas no 2º trimestre do ano, de acordo com estudo feito pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). Nascida em 2020 e com 30 opções de sabores autorais no cardápio, a franquia Milky Moo tem produto de fácil aceitação, operação simplificada no ponto de venda e estratégia de marketing de love brand.

Investimento inicial a partir de: R$ 190 mil no quiosque

Faturamento médio mensal: R$ 70 mil

Previsão de retorno: 18 a 24 meses em todos os formatos

Lucro previsto: 15 a 20%

Açaí do Rão

O Açaí Do Rão opera no sistema de franchising desde o ano passado e oferece aos potenciais investidores um modelo de microfranquia que requer o investimento inicial a partir de R$ 160 mil. A loja opera com, no mínimo, 15m2 e três funcionários. Com duas lojas instaladas no Rio de Janeiro, o Açaí Do Rão é uma marca liderada pelo empresário Guilherme Lemos, CEO do Grupo Rão, uma holding que conta com 20 redes no seu guarda-chuva, com destaque para as marcas Sushi Rão, Pizza do Rão, Najah Rão e Conglomerado Burger.

Investimento inicial: R$ 160 mil

Faturamento estimado: R$ 80 mil

Previsão de retorno: até 18 meses

Lucro previsto: 15% a 20%

Mais1.Café

Fundada em 2019, a rede é uma das maiores de cafeterias do Brasil, com mais de 30 opções de bebidas quentes e geladas feitas a partir do grão especial, além de disponibilizar acompanhamentos doces e salgados importados da América Latina e da Europa, com um atendimento digitalizado e personalizado. A franquia está presente em 220 cidades, distribuídas em 25 estados do país, além da presença no Paraguai. Para 2024, a expectativa é ultrapassar a marca de 1000 unidades comercializadas em todo o país

O que ajuda a impulsionar vendas no verão: No Verão, as opções de bebidas refrescantes ou cafés gelados ganham destaque, como Caramel, Cold Mocha, Pink Lemonade, entre outras. Além disso, a rede também conta com o Mousse Galak Negresco, sobremesa exclusiva da Mais1.Café em parceria com a Nestlé com café.

Investimento Inicial: R$ 190 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo estimado de retorno: de 18 a 24 meses

Casa de Bolos

Maior rede de franquias de bolos do Brasil e pioneira no segmento, a rede oferece mais de 100 opções de bolos caseiros com uma produção 100% artesanal e feita com fruta de verdade, que inclui versões clássicas, diet, funcional, mini, baby, tortas, cucas, Bolo Caseiro no Pote e sobremesas geladas.

O que ajuda a impulsionar vendas no verão: Na época mais quente do ano, nas mais de 500 unidades pelo país, a variedade de sabores do Bolo Caseiro no Pote (versões individuais) e outras sobremesas, como brigadeirão, pudim, entre outras, fazem sucesso para refrescar as altas temperaturas.

Investimento Inicial: R$ 143 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 57 mil

Prazo estimado de retorno: 24 meses

Bubble Mix

De inspiração oriental, a Bubble Mix é a maior rede brasileira de bubble tea, bebida de origem taiwanesa que une chás por infusão e pérolas de tapioca caramelizadas. Criada em 2014 no Paraná pelos sócios Rodrigo Balotin, Alex Lin e Rogério Arcanjo, a marca entrou no franchising em 2016 e hoje possui mais de 80 unidades em 17 estados. Com faturamento anual de R$ 29,4 milhões em 2023, a rede utiliza cerca de 70% dos insumos importados de Taiwan. Entre os produtos, estão os tradicionais chás, além de opções com frutas, café e até frozen yogurt, chegando a mil combinações de sabores.

O que ajuda a impulsionar vendas no verão: Bubble tea gelado, Frozen e bebidas como Fresh e Yakult.

Investimento inicial: R$ 190 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 43 mil

Prazo estimado de retorno: de 20 a 24 meses

Mr. Fit

Rede pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil. A franquia oferece refeições, sanduíches e outras iguarias saudáveis, como estrogonofe de biomassa de banana verde e sucos funcionais, além de um cardápio low carb. Está presente em 26 estados brasileiros e fora do país, com unidades em Portugal e no Paraguai.

O que ajuda a impulsionar vendas no verão: No modelo Loja Gourmet, a rede dispõe de um sistema onde é possível montar o prato ou apenas salada, na pista fria. Além disso, conta com um mini empório para a venda de congelados, insumos pré-preparados entregues pela franqueadora ao franqueado para finalização na unidade.

Investimento inicial: a partir de R$ 121 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 50 mil a R$ 120 mil

Prazo de retorno do investimento: de 10 a 36 meses

Bendito

No franchising desde 2017, a franquia especializada em cookies, brownies, cafés e salgados, tem atualmente sete lojas, todas no Rio de Janeiro e oferece três modelos de negócios: loja de rua, quiosque e o modelo de microfranquia com o Carrinho Bendito, na qual o próprio franqueado pode operar, sem necessidade de funcionário. A rede pertence ao grupo Impettus, holding que detém as marcas Espetto Carioca, Mané e Buteco Seu Rufino.

O que ajuda a impulsionar vendas no verão: Para o verão intenso, a sobremesa de sanduíche de cookie recheado de nutella com uma bola de sorvete, vai bem, mas delícias não param por aí, sobremesas como brownie de nutella com sorvete ou ainda um milkshake clássico, além dos sucos naturais para refrescar. E para quem não dispensa um café, tem as opções geladas Iced Chococoffee e Cappuccino shake.

Investimento inicial total: R$ 60 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: entre R$ 10 mil e R$ 12 mil

Prazo estimado de retorno: de 24 a 36 meses

Spicy Tuna

Rede de restaurantes fast casual tipicamente havaiano, que apresenta a verdadeira experiência da cozinha nativa de Honolulu. Com uma operação enxuta, com a utilização de automação de processos, a rede disponibiliza modelos em lojas de rua, shopping e quiosque.

O que ajuda a impulsionar vendas no verão: Com um cardápio completo da hora do almoço ao happy hour, a franquia oferece, além da original opção refrescante do original poke havaiano, lanches, sobremesas e bubbles para todos os gostos e estilos de vida, que combinam com o Verão.

Investimento inicial: a partir de R$ 290 mil

Faturamento médio mensal: de R$ 120 mil a R$ 150 mil

Prazo do retorno de investimento: 18 meses

Cuor di Crema

Rede fundada em 2012 que respeita as tradições e os processos de produção das legítimas gelaterias italianas, com produtos 100% naturais, sem adição de gordura, aromatizantes e conservantes. Com quase 100 receitas homologadas, no cardápio estão também variadas opções de cafés, sobremesas e salgados. Para os interessados em empreender, são dois modelos de negócios: quiosque e loja. Atualmente, a Cuor di Crema possui 9 unidades em operação.

O que ajuda a impulsionar vendas no verão: além dos clássicos sabores, a marca investe em edições limitadas, como o gelato de Kit Kat.

Investimento inicial: R$ 475 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Prazo estimado de retorno: 22 a 38 meses

Boulangerie Carioca

Inspirada nas mais sofisticadas padarias e cafeterias francesas, a rede abriu as portas da primeira loja em 2015 e encanta os clientes com um ambiente aconchegante e uma seleção variada de delícias parisienses e da culinária mundial, como macarons, pães, doces, quiches, croissants e outros quitutes fresquinhos. Para atender o público em todos os horários, a Boulangerie Carioca reposicionou a marca e passou a servir também opções de brunch, sopas e pratos rápidos.

O que ajuda a impulsionar vendas no verão: Com opções de chás gelados, sanduíches frios, saladas e frappuccino especial, a casa se torna um oásis em meio a tantas opções de alimentação quente.

Investimento inicial: R$ 490 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 130 mil

Prazo estimado de retorno: 18 a 36 meses

Espetto Carioca

Rede de bares e restaurantes especializada em espetinhos que espalha o lifestyle carioca pelo país com mais de 1000 combinações de pratos, bebidas e sobremesas, além de uma cartela exclusiva de drinks sensoriais, que podem ser encontrados nas mais de 54 unidades. A franquia faz parte do grupo Impettus, holding que detém também as marcas Mané, Buteco Seu Rufino e Bendito.

O que ajuda a impulsionar vendas no verão: Além do tradicional chopp gelado, o Espetto Carioca também oferece um cardápio amplo de drinks clássicos e sensórios. Tradição no Brasil, as caipirinhas também fazem parte do cardápio.

Investimento inicial: a partir de R$ 525 mil no modelo fast casual (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 150 mil

Retorno do investimento: de 24 a 36 meses

Mané

A rede foi criada para proporcionar aos clientes experiências gastronômicas únicas sem perder a cultura raiz de boteco. Hoje são 27 unidades em funcionamento no Rio de Janeiro e faturamento de R$ 65 milhões e há planos de inaugurar 7 botecos na região sudeste até o final do ano. Desde 2021, a rede faz parte do grupo Impettus, holding que detém também as marcas Espetto Carioca, Buteco Seu Rufino e Bendito.

O que ajuda a impulsionar vendas no verão: criadas pelos bartenders da casa, as opções podem ser o drink Mané apaixonado 2.0, que leva whisky ou ‘Já é’ ou ‘Já era’, um drink equilibrado feito com gin, tônica de melancia, manjericão, suco de limão, tabasco, bitter, xarope de açúcar e espuma de gengibre.

Investimento inicial: a partir de R$ 548 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 200 mil

Retorno do investimento: 24 a 36 meses

Buteco Seu Rufino

Ideal para quem deseja investir em franquia de entretenimento e gastronomia e gosta de um boteco raiz. Com mais de 10 unidades, é uma rede que oferece aos clientes uma experiência única de um ambiente familiar, com uma gastronomia original e caseira - tem o famoso torresmo da casa-, além, claro, de cerveja gelada. A rede também faz parte do grupo Impettus, holding que detém também as marcas Espetto Carioca, Mané e Bendito.

O que ajuda a impulsionar vendas no verão: durante o verão nada melhor do que aproveitar o calor com uma bebida gelada como o chopp zero grau, acompanhada de petiscos saborosos como frango a passarinho.