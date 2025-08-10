16 franquias baratas a partir de R$ 4.990 para quem quer mudar de carreira ainda em 2025

Em um cenário econômico que valoriza cada vez mais a autonomia profissional e o empreendedorismo, investir em uma franquia tem se mostrado uma alternativa eficiente para quem deseja mudar de carreira ainda em 2025.

Com modelos que atendem a diversos perfis, desde microfranquias home based até operações maiores com pontos físicos, o mercado de franquias brasileiro oferece oportunidades acessíveis e diversificadas — incluindo opções a partir de R$ 4.990.

Seja para quem busca flexibilidade de horários, rápida implantação ou atuação remota, o franchising se destaca por fornecer suporte estruturado, marcas consolidadas e modelos testados que minimizam riscos.

Além disso, setores como limpeza, alimentação saudável, tecnologia, educação e serviços pessoais têm apresentado crescimento robusto, impulsionando a demanda por novos franqueados.

A seguir, você confere uma lista de opções de franquias que cabem em diferentes orçamentos, detalhando investimento inicial, faturamento médio e prazo de retorno para ajudar na escolha do negócio ideal para sua transição profissional ainda neste ano.

KoalaCar

Microfranquia de limpeza a seco de veículos, com rápido retorno e consciência ambiental. Para quem deseja empreender ainda em 2025 e trocar de carreira, a franquia tem um investimento inicial baixo, com implantação em 30 dias, não exige ponto físico e permite flexibilidade de horários, já que o serviço é feito por agendamento.

Investimento inicial: R$4.990 (incluso taxa de franquia + kit inicial)

Faturamento médio mensal: R\$ 10.000

Prazo de retorno: de 3 a 6 meses

3, 2, 1 GO!

Rede de franquias especializada em oferecer experiências de viagens completas para os parques de Orlando e outros destinos nacionais e internacionais. O franqueado pode atuar no modelo de negócio home office, que possibilita a atuação de casa ou qualquer lugar do mundo e o tempo de implantação é de 30 dias. A rede tem 70 franqueados dentro do Brasil e no exterior, como Estados Unidos, Europa e Ásia.

Investimento inicial: R$ 12 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 15 mil a R$ 50 mil em média

Prazo de retorno: de 3 a 12 meses

Minha Quitandinha

Startup de tecnologia em varejo, atua no modelo de franquia de minimercado autônomo. As lojas funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana e sem intermediários para a realização das compras, proporcionando conveniência, qualidade e segurança.

Investimento inicial: a partir de R$ 45 mil (incluso taxa de franquia e instalação)

Faturamento médio mensal: R$ 18 mil

Prazo de retorno estimado: 10 a 18 meses

Maria Brasileira

Reconhecida como a maior rede de limpeza residencial e empresarial do país, a marca também foi eleita Franqueadora do Ano pela ABF. Com mais de 90 mil atendimentos mensais, está presente em todos os estados brasileiros por meio de mais de 515 unidades. Seu portfólio inclui serviços como limpeza residencial e empresarial, passadoria, limpeza pós-obra e higienização especializada de vidros.

Investimento inicial: A partir de R$ 49.300 (incluso taxa de franquia, capital de giro, kit de equipamentos, entre outros)

Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

Prazo de retorno: 14 meses

Mr. Fit

Rede de fast-food de alimentação saudável no Brasil com refeições, sanduíches e outras iguarias saudáveis, como estrogonofe de biomassa de banana e sucos funcionais, além de um cardápio low carb. Com o prazo de implantação de até 90 dias, modelo de negócio de microfranquia de cafeterias, possibilita ao franqueado oferecer opções completas de lanches e sobremesas saudáveis para os consumidores ainda em 2025, com opções de lanches e sobremesas saudáveis.

Investimento inicial total: a partir de R$ 55 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 40 mil a 70 mil

Prazo de retorno estimado: 10 a 36 meses

CleanNew

A rede é uma das maiores franquias de higienização e conservação de estofados do Brasil. Atua em formato home based, ou seja, o profissional especializado vai até o cliente com uma mala repleta de equipamentos com a mais alta tecnologia para realizar os serviços de higienização e blindagem de sofás, colchões, poltronas, entre outros itens da casa.

Investimento inicial: R$ 59.900 (incluso equipamentos, estoque, kits e uniforme e taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 14 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: de 6 a 12 meses

market4u

Líder na América Latina no segmento de mercados autônomos, a rede atua no formato de franquia desde sua fundação, em 2020, e já conta com mais de 2,2 mil pontos de experiência (PDXs) distribuídos em 155 cidades brasileiras. O modelo permite ao franqueado gerenciar a operação de forma remota, exigindo presença apenas para o abastecimento das unidades em dias programados.

Investimento inicial: a partir de R$ 80 mil (incluso estoque inicial, taxa de franquia, equipamentos e câmeras)

Faturamento médio mensal: de R$ 10 mil a R$ 15 mil por unidade

Prazo de retorno do investimento: 16 a 24 meses

Airlocker

Primeira franquia brasileira de armários inteligentes, a Airlocker oferece maior praticidade e conveniência a moradores de condomínios e ao público que frequenta complexos comerciais. Para o franqueado, a rede possibilita o gerenciamento do próprio negócio por meio de uma tecnologia de ponta e sem burocracias, com implantação de 45 dias e instalação do armário em 24 horas.

Investimento inicial: a partir de R$ 99 mil (incluso taxa de franquia, taxa de implementação e aproximadamente 6 armários)

Faturamento médio mensal: até R$ 20 mil

Prazo de retorno: para operação de 15 armários é de até 25 meses

Jumper! Profissões e Idiomas

É uma rede de ensino que conta com mais de 40 cursos profissionalizantes e de língua estrangeira para crianças e adultos. Com mais de 600 mil alunos formados pela instituição, a empresa tem 60 unidades espalhadas pelo país.

Para quem quer mudar de carreira ainda este ano, essa é uma opção de franquia com propósito, credibilidade e alto potencial de crescimento. A rede possui tempo médio de implantação de 60 dias.

Investimento inicial: R$127 mil (incluso taxa de franquia, adequação do ponto, mobiliário e material pedagógico)

Faturamento médio mensal: R$ 66.600

Prazo de retorno: 12 meses

Vaapty

Líder do franchising no segmento de intermediação de venda de veículos do Brasil. Para quem busca uma virada de chave na carreira e quer investir em um negócio com um faturamento mensal maior, com lucros que giram em torno de 30% até 45%, a Vaapty é uma empresa inovadora, que torna a negociação de carros mais segura, sem burocracia, em 40 minutos e o tempo de implantação é de 90 dias.

Investimento inicial: a partir de R$129.990

Faturamento médio mensal: cerca de R$160 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Emagrecentro

Referência nas áreas de emagrecimento e estética corporal, é a única franquia de emagrecimento no mundo com metodologia aprovada por trabalho científico, e oferece o método patenteado e certificado, desenvolvido pelo Dr. Edson Ramuth, denominado Método 4 fases. Hoje, conta com mais de 415 operações, além das unidades internacionais com a bandeira Best Shape nos Estados Unidos e Paraguai.

Investimento inicial: R$ 134.400 (inclui capital de instalação e taxa da franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 85 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Pizza Prime

Fundada em 2011, em Indaiatuba (SP), é a maior rede brasileira de pizzarias e oferece pizzas de longa fermentação, opções veganas e sabores doces inovadores. A marca possui uma cozinha central própria que distribui insumos porcionados além de manter a loja conceito localizada em Indaiatuba, onde realiza treinamentos e garante excelência aos franqueados.

No modelo de negócios Smart Delivery, o franqueado tem a possibilidade de trabalhar exclusivamente com entregas. O tempo mínimo de implantação é de 90 dias, o que possibilita que o empreendedor mude de carreira e comece a atuar no food service ainda esse ano.

Investimento inicial: a partir de R$ 179 mil (Incluso taxa de franquia e instalação)

Faturamento médio mensal: R$ 210 mil

Prazo de retorno: de 24 a 36 meses

Lavô

Maior franquia de lavanderias self-service do Brasil, conta com mais de 600 unidades em operação e mais de mil comercializadas. Com a missão de democratizar e simplificar o serviço, a franquia dispensa funcionários e pode ser gerenciada à distância, através do sistema online. Com tempo de implantação de 120 dias, é uma excelente opção para quem quer mudar de carreira e busca autonomia, escalabilidade e um modelo de negócio consolidado.

Investimento inicial: a partir de R$ 230 mil (incluso taxa de franquia, máquinas e mobiliário)

Faturamento médio mensal: de R$ 20 a R$ 30 mil

Prazo de retorno: 18 meses

JAH Açaí, Sorvetes e Picolés

Criado em 2009, na cidade de Conselheiro Lafaiete (MG), o JAH Açaí, Sorvetes e Picolés oferece o conceito de lifestyle jovem, saudável e divertido. Entregando ao consumidor autonomia total sobre seu produto, desde o tamanho do pote, passando pelas torneiras de açaí até os toppings, o JAH está desde 2015 no franchising e conta com mais de 180 unidades em operação em 14 estados e uma unidade na Alemanha. No Brasil, o tempo de implantação de uma loja é, em média, de 60 dias.

Investimento inicial total: R$ 280 mil (no modelo quiosque, incluindo estrutura, equipamentos e taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 70 mil

Prazo de retorno estimado: 12 a 24 meses

Di Blasi Pizzas

Criada em 2012, é uma rede de pizzarias referência no mercado de delivery que, presente no franchising desde 2021, detém 50 unidades, sendo 34 em operação e 16 em implantação. Com cardápios adaptados por região, a marca mantém rígido controle de qualidade e atenção a cada etapa: da massa ao atendimento final.

Com 3 modelos de negócios disponíveis, a rede também opera com o dark kitchen que é focado exclusivamente em entregas e pode ser implantada ainda em 2025, já que o prazo mínimo de implantação é de 45 dias.

Investimento inicial total: a partir de R$ 290 mil (incluso taxa de franquia e implantação)

Faturamento médio mensal: R$ 160 mil

Prazo de retorno estimado: a partir de 18 meses

Grupo HSH

O Grupo HSH, rede de delivery especializada em culinária asiática e havaiana, formado pelas marcas Home Sushi Home, ManguShoyu e HotChop. Rede fundada em João Pessoa (PB) conta com 20 unidades distribuídas em 12 estados brasileiros. Com o modelo de franquia enxuta com formato 3 por 1, unindo três marcas em um único serviço.

A implementação do negócio é ágil com prazo de 45 dias entre a assinatura do contrato e a inauguração da unidade, o que possibilita abrir a loja ainda neste ano.