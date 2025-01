16 franquias baratas a partir de R$ 300 para fazer renda extra em 2025

Franquias que permitem operar de forma autônoma ou com estruturas enxutas estão ganhando espaço no Brasil. O modelo atrai quem busca uma renda extra sem comprometer o orçamento com custos fixos, como aluguel e equipe. Em 2024, o setor de franquias faturou mais de 264,8 bilhões de reais até o terceiro trimestre, crescimento de 14% em relação ao ano anterior, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF).

A tendência dos formatos home-based também segue forte, impulsionada pela preferência por mais flexibilidade. Uma pesquisa do InfoJobs e Top RH revelou que 85,3% dos brasileiros estariam dispostos a trocar de emprego por mais dias de home office. Além disso, o modelo reduz despesas e facilita o início do negócio.

Confira abaixo opções de franquias baratas em diferentes segmentos para começar em 2025:

MoviBio

Criada em 2022, a MoviBio é uma rede de franquias especializada em instalações e manutenção de painéis solares para residências, comércio e indústrias. O papel do franqueado é atuar com a prospecção de clientes. O restante, da instalação até a manutenção, é responsabilidade da franqueadora. O negócio pode ser operado de qualquer lugar, sem necessidade de ponto comercial..

Valor de investimento: R$300,00

Faturamento médio mensal de uma unidade: R$ 150.000,00

Tempo de retorno do investimento: 4 meses

BM VAGAS

A BM VAGAS é uma empresa de recrutamento que integra comunicação e marketing para otimizar os processos de RH. Com o uso de tecnologias, inclusive inteligência artificial, ela apoia empresas na busca estratégica por candidatos. Os franqueados, que podem trabalham em unidades físicas e também home office, são responsáveis por atrair clientes e coordenar os processos seletivos, contando com suporte e treinamento completo da franqueadora, sem necessidade de experiência prévia em recursos humanos.

Investimento: a partir de R$23 mil (com capital de giro incluso)

Faturamento médio mensal: R$30 mil

Tempo de retorno: 3 meses

SmartCred

A SmartCred é uma rede de franquias de crédito e soluções financeiras. A proposta da empresa é trabalhar com crédito de forma inteligente, oferecendo mais de 300 produtos e serviços com foco em soluções financeiras em 360º para os seus clientes. O papel do franqueado é atuar no gerenciamento da operação. Toda a parte de contratação e estrutura é papel da franqueadora.

Investimento: a partir de R$14,5 mil

Faturamento: R$17 mil

Tempo de retorno: 3 a 6 meses

Maria Gasolina Express

A Maria Gasolina Express é uma rede de franquias de minimercados autônomos gourmet com mais de 150 franqueados espalhados por todo o Brasil. A rede se destaca pelo oferecimento de um mix variado de produtos e pelos espaços das lojas, com lay-out agradável e área de convivência com internet, micro-ondas e forno elétrico para que os clientes possam preparar e comer as suas refeições no local. O papel do franqueado é administrar o ponto comercial - o que pode ser feito em qualquer horário.

Valor de investimento: a partir de R$50 mil

Faturamento médio mensal: R$45 mil (em média)

Tempo de retorno do investimento: média de 22 meses

4Charge

A 4Charge é uma rede de franquias de totens e carregadores. A marca foi fundada em 2019 e atua com publicidade nos terminais de recarga, que também exibem propagandas. O franqueado trabalha em modelo home based com visitas periódicas a clientes e parceiros. Além disso, a marca oferece suporte permanente aos franqueados.

Valor de investimento: a partir de 14,9 mil

Faturamento (mês): R$4 mil (médio)

Retorno do investimento: até 6 meses

Ixer

Fundada em 2018, a Ixer é uma intermediadora de benefícios na área de saúde e bem-estar com preços acessíveis e atuação nacional. Atualmente, a rede conta com 05 unidades pelo Brasil e oferece aos investidores um formato de microfranquia home based e que dispensa a contratação de funcionários. Seu modelo de negócio, que atende tanto o público B2B quanto B2C, requer o investimento inicial de apenas R$ 57.890 mil. Nele, o franqueado atua como um Gestor Comercial, sendo remunerado através de comissionamentos recorrentes pelos contratos fechados através da plataforma IXER, que oferece serviços de grandes parceiros como SulAmérica, Conecta Saúde, Total Pass e muito mais.

Investimento inicial: R$ 57.890

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Prazo de retorno: em até 12 meses

aiqfome

O aiqfome é um aplicativo de delivery que atua principalmente em cidades do interior. A rede opera com um modelo de negócio home based, de baixo investimento, no qual o franqueado comercializa o aplicativo para os restaurantes da região. Foi o 1º app de delivery do Brasil, atualmente o 2º maior do país, líder no interior, com mais de 6 milhões de usuários e mais de 33 milhões de pedidos por ano. Desde 2020 integra a vertical food do Grupo Magalu. Período de implantação em até 2 meses.

Investimento inicial: até 20 mil habitantes: R$ 41 mil / até 40 mil habitantes: R$ 82 mil

Faturamento médio mensal: 20 mil habitantes: R$ 14 mil / até 40 mil habitantes: R$ 27 mil

Previsão de retorno: 18 meses

Luah Semijoias

A Luah Semijoias, rede tocantinense especializada em acessórios banhados a ouro, conta com 13 unidades em seis estados, todos na região Nordeste e Norte do país. A marca disponibiliza dois modelos de negócios para os interessados em investir em uma franquia de moda, entre eles, está o de microfranquia home office. Este formato permite que a franqueada trabalhe de casa por até 10 meses, até que consiga se capitalizar para inaugurar uma unidade física e aumentar os lucros.

Investimento inicial: a partir de R$ 120mil

Faturamento médio mensal: R$ 90 mil

Tempo de retorno do investimento: de 9 a 15 meses

Jan Pro

A Jan-Pro é uma empresa de limpeza dedicada a oferecer o mais alto padrão em serviços de limpeza comercial e a criar oportunidades de negócios rentáveis através de franquias. Nascida nos Estados Unidos e com mais de 30 anos de experiência, chegou ao Brasil em 1991, hoje está presente em 8 países e conta com mais de 10 mil clientes. Possui um conjunto completo de processos de limpeza, sistemas de suporte e padrões de atendimento ao cliente. A trajetória da rede é marcada por inovação e compromisso com a excelência

Investimento: A partir de R$ 20 mil

Faturamento Mensal: De R$ 4 mil a R$ 30 mil (depende do modelo)

Prazo de retorno do investimento: 12 a 18 meses

Santa Carga

Fundada em 2021, a Santa Carga é uma rede de franquias especializada em totens carregadores que oferecem Wi-Fi marketing e capacidade para recarregar até 14 dispositivos móveis simultaneamente. A empresa nasceu no Rio de Janeiro e hoje conta com 843 unidades espalhadas pelo Brasil. Com um modelo de negócio autônomo, home based e sem funcionários, a microfranquia da Santa Carga requer o investimento inicial de R$19.900 mil. Nesse formato, o franqueado é dono de sua própria unidade (totem), tendo como responsabilidade localizar os pontos para instalação dos totens e captação e gerenciamento de até 40 anúncios que o aparelho comporta.

Investimento inicial: R$19.900

Faturamento médio mensal (para cada totem): até R$8.316,00/mês.

Prazo de retorno: em até 8 meses

Vinho24h

Fundada em 2025, a Vinho24h é uma rede de franquias de adegas autônomas para condomínios, operando 24 horas e 7 dias por semana, sem funcionários. Cada adega comporta 90 garrafas a um preço fixo sugerido de R$ 49,90 com cinco nacionalidades, mais de 15 rótulos. A adega autônoma da Vinho24h ainda dispõe de uma tela de led para veiculação de anúncios de mídia paga. Além da compra de rótulos selecionados a preços acessíveis, a rede ainda oferece assinaturas para seu clube do vinho, onde os sócios têm benefícios e cupons de descontos, além de eventos exclusivos. Com um modelo de negócio autônomo, home based e sem funcionários, a microfranquia da Vinho24h requer o investimento inicial de R$ 32.900 mil. Nesse formato, o franqueado atua como gestor da sua franquia, monitorando as vendas remotamente, captando anúncios e fomentando o clube do vinho no condomínio em que a adega estará instalada.

Investimento inicial: R$ 32.900 mil

Faturamento médio mensal: R$11.482 (6 vendas por dia + 5 anunciantes)

Prazo de retorno: em até 14 meses

market4u

O market4u é uma rede de mercados autônomos e líder do segmento na América Latina, que atua no formato de franquia desde 2020, mesmo ano de sua fundação. A startup nasceu com o propósito de levar mais comodidade e segurança para as pessoas dentro dos condomínios residenciais e comerciais. O franqueado consegue operar a distância, sem a necessidade de funcionários e sem o custo de aluguel do espaço.

Investimento inicial: R$ 80 mil (incluso taxa de franquia, estoque inicial)

Faturamento médio mensal: de R$ 10 a R$ 15 mil

Prazo de retorno do investimento: 16 a 24 meses

Mr Fit

A Mr. Fit é uma rede pioneira no conceito de fast-food saudável no Brasil, com um cardápio que inclui opções veganas e low carb, a rede atende a um público crescente que busca alimentação prática e saudável. No modelo home office, o franqueado fica responsável por gerenciar as entregas dos produtos do conforto de casa, sem a necessidade de funcionários.

Investimento inicial: a partir de R$9.999 (incluso taxa de franquia e estoque inicial)

Faturamento médio mensal: entre R$ 4 mil e R$ 30 mil

Prazo de retorno do investimento: de 4 a 8 meses

Minha Quitandinha

A Minha Quitandinha é uma startup de tecnologia em varejo que atua no modelo de franquia de minimercado autônomo em complexos residenciais ou comerciais. Com lojas que operam 24h e sem intermediários para a realização das compras, a marca possibilita que o franqueado opere sem funcionários e sem contrato de aluguel de espaço.

Investimento inicial: a partir de R$ 45 mil (Incluso taxa de franquia e instalação)

Faturamento médio mensal: R$ 18 mil

Prazo de retorno do investimento: de 10 a 18 meses

3, 2, 1 GO!

Rede de franquias especializada em oferecer experiências de viagem completas para a Disney e outros destinos nacionais e internacionais. Eles atuam como consultora e cuidam de todos os detalhes, pensado de forma exclusiva e personalizada. A rede oferece o modelo home office, que possibilita que o franqueado tenha o negócio como renda extra. Eles têm 50 unidades no Brasil e no exterior, como Orlando, Nepal e Portugal.

Investimento inicial: R$ 12 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 15 e R$ 50 mil em média

Prazo de retorno do investimento: 3 a 12 meses

KoalaCar

A rede é uma microfranquia de limpeza a seco de veículos, com baixo custo, rápido retorno e consciência ambiental. O nome da marca foi inspirado no coala, que não bebe água e se hidrata apenas das plantas. Numa lavagem convencional, consome-se mais de 300 litros de água, mas com os produtos da empresa, esse número é zero. Com um modelo de negócio Home Based, o franqueado pode ter o negócio como renda extra, já que não exige espaço físico e nem funcionários.