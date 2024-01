15 franquias home based a partir de R$ 2.320 para empreender de qualquer lugar em 2024

Já imaginou ter o próprio negócio com a possibilidade de estar em qualquer lugar do mundo ao mesmo tempo em que faz a sua gestão? A busca por independência profissional e flexibilidade no mercado de trabalho está ganhando cada vez mais relevância -- e as franquias despontam como uma ótima opção de investimento.

De acordo com o relatório mais recente da Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 60% dos brasileiros sonham em ter o próprio negócio, sendo que 82% dos entrevistados afirmaram que a principal motivação é a busca por uma vida melhor e a necessidade de enfrentar a escassez de emprego.

Neste cenário, as franquias home based, também conhecidas por permitir que o empreendedor trabalhe de casa, tornam-se uma alternativa cada vez mais atraente para quem deseja abrir o próprio negócio com um custo acessível.

Conheça franquias para empreender de qualquer lugar em 2024:

EfincKids

Voltada para a educação financeira de crianças da pré-escola (a partir de três anos) até ao ensino médio, adolescentes (até 18 anos). A rede oferece o formato de gestão do negócio de maneira home based, com a necessidade de visitas presenciais apenas no processo de implementação e acompanhamento do projeto dentro das escolas. Funciona assim: através de metodologia própria, o franqueado oferece um projeto completo para inserir a matéria dentro da grade da escola, o que inclui livros didáticos e paradidáticos, aplicativos e aulas online para os pais.

Investimento inicial: R$ 35 mil

Faturamento estimado: a partir de R$ 25 mil/ mês

Lucro previsto: a partir de R$ 12.500

Previsão de retorno: 12 a 18 meses

Health Money

Com objetivo de fazer a gestão financeira estratégica das pequenas e microempresas, chega ao mercado a Health Money. Com operação 100% home based, a microfranquia é voltada para a consultoria, gestão estratégica e financeira das pequenas e médias empresas. A Health Money oferece serviços de consultoria, gestão estratégica, controladoria além de BPO financeiro: emissão de nota fiscal, realização de cobranças, controle de pagamentos e tudo o que a empresa necessita para ser saudável e crescer com sustentabilidade.

Investimento inicial: R$ 35 mil

Faturamento estimado: a partir de 30 mil/ mês

Lucro previsto: a partir de R$ 20.000/mês

Previsão de retorno: 6 a 18 meses

60 franquias baratas para empreender a partir de R$ 997 em 2024

SÓ Multas

A SÓ Multas foi criada pelo advogado Clayton Vitor e o ex-despachante Junior Seixas, em 2014, na cidade de Belo Horizonte (MG) com o objetivo de auxiliar motoristas com infrações de trânsito e processos administrativos de suspensão e cassação de habilitação. Além disso, são associados à ABF desde 2018.

Investimento inicial: R$ 19.990

Faturamento estimado: R$ 18.000 (mês)

Lucro previsto: 20% (mês)

Previsão de retorno: 6 a 12 meses

Power Mais Energia Fotovoltaica

A Power Mais Energia Fotovoltaica nasceu em 2011 como um produto financeiro para redução de custo fixo em uma fintech. Após seu grande sucesso, migrou para o franchising em 2020 e faz parte do Grupo License Consultoria e Franchise. O franqueado da marca não se preocupa com nenhuma etapa do processo após a venda, tudo é feito por intermédio da matriz, garantindo um padrão de qualidade em todo Brasil. Atualmente, a rede disponibiliza dois modelos de negócio, um deles o home office.

Investimento inicial: R$ 19.990, incluso taxa de franquia, instalação e capital de giro.

Faturamento estimado: R$ 30 mil

Lucro previsto: R$ 7 mil

Previsão de retorno: 3 meses

AF Crédito Soluções Financeiras

A AF Crédito Soluções Financeiras nasceu em 2013, na cidade de São José do Rio Preto (SP) e entrou para o mercado de franchising em 2019, com atuação no mercado de seguros e créditos com a possibilidade de ganhos imediatos. A marca atua com três modelos de negócios, sendo um deles o home based.

Investimento inicial: R$ 24 mil, incluso taxa de franquia e capital de giro.

Faturamento estimado: R$ 10 mil (faturamento bruto são as comissões auferidas)

Lucro previsto: R$ 10 mil

Previsão de retorno: 2 meses

Mister Fix

A Mister Fix é uma rede de franquias especializada em marido de aluguel, pequenos reparos e manutenções residenciais e predial. Fundada em 2016 e franqueando desde 2017, a marca possui 9 unidades franqueadas em operação. A expectativa é de inaugurar mais 15 unidades até o fim de 2024.

Investimento Inicial: R$ 9 mil, incluindo taxa de franquia, capital de giro e equipamentos

Faturamento médio mensal: R$ 20 mil

Prazo Estimado de Retorno: 3 a 5 meses

Dia do Empreendedor: 22 franquias baratas a partir de R$ 4.520 para quem está começando

É Seguro Corretora

Atua com mais de 14 segmentos como seguros, consórcios, seguro residencial, telemedicina, plano odontológico, recebimento de boletos via máquina de cartão de crédito. No site, pela ferramenta de e-commerce, o cliente realiza a contratação de vários serviços 100% online diretamente na companhia indicada pela empresa.

Investimento inicial: R$14.900

Faturamento médio mensal: R$ 50.000

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

É Seguro Pay

A rede de distribuição de máquinas de cartão permite que o empreendedor tenha sua fintech de meios de pagamentos com máquinas de cartão, emissão de boletos e recebimento de boletos em até 18 vezes via cartão, e se dedique em tempo integral ou parcial, busque clientes de todas as áreas e tenha renda recorrente.

Investimento inicial: R$12.900

Faturamento médio: R$ 30.000

Previsão de retorno: 6 a 12 meses

Doutor Sofá

Rede especializada em limpeza de estofados em geral. Foi criada em Joinville, Santa Catarina, e atualmente está em 25 estados mais o Distrito Federal com mais de 280 unidades em operação, além de ter iniciado a expansão internacional na Espanha, Estados Unidos, Portugal, Paraguai, Uruguai e Inglaterra.

Investimento inicial total: a partir de R$ 32 mil

Faturamento médio: R$ 15 mil a R$ 30 mil

Previsão de retorno: 6 meses

Keep Charged

Rede de microfranquia de publicidade em carregadores de celulares e smartphones. A Curitibana nasceu em 2019 para atender uma demanda do mercado, aliando tecnologia e solução para as marcas anunciantes. Atualmente conta com mais de 126 pontos de carregamentos em 23 estados brasileiros, impactando mais de 100 mil pessoas diariamente.

Investimento inicial R$ 4.900 (inclui taxa de franquia e primeiro kit de displays e cabos).

Faturamento médio: R$ 5 mil a R$ 12 mil

Previsão de retorno: 2 a 4 meses

Dot Bank

O Dot Bank é um banco digital voltado para empresas que desejam automatizar processos, como o de pagamentos e recebimentos. Além desses serviços, a plataforma conta com um portfólio de produtos que atendem empresas de pequeno e médio porte do comércio e varejo, como aquelas com alto volume de emissão de boletos bancários. Com atuação no mercado de franquias, o Dot Bank atua com o modelo home office.

Investimento inicial: a partir de R$ 2.320 (incluso taxa de franquia, taxa de instalação e capital de giro).

Faturamento estimado: R$ 8 mil

Lucro previsto: entre R$ 2 mil a R$ 5.500

Previsão de retorno: 3 a 12 meses

25 franquias baratas para faturar pelo menos R$ 10.000 por mês

Gigatron Franchising

A Gigatron Franchising se destaca pela inovação e qualidade de seus produtos e serviços dentro da área de Tecnologia da Informação, especialmente ao que se refere a softwares. Com o uso de uma metodologia própria, o crescente desenvolvimento do negócio e a propagação de um serviço inovador criado pela empresa – o Software de Gestão Giga ERP - impulsionou a entrada da marca no franchising em 2012 com o modelo home based.

Investimento inicial: a partir de R$ 2.500 (incluso taxa de franquia e capital de giro)

Faturamento estimado: entre R$ 5 mil a R$ 9.400

Lucro previsto: entre R$ 3.500,00 a R$ 5.900,00

Previsão de retorno: 1 a 12 meses

Mr. Fit

Rede pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil, com 570 unidades pelo país, a rede oferece refeições, sanduíches e outras iguarias saudáveis, como estrogonofe de biomassa de banana e sucos funcionais, além de um cardápio low carb. No modelo home office, o franqueado pode operar o freezer de marmitas ultracongeladas, além de sucos, lanches e sobremesas saudáveis sem glúten e lactose, por meio da venda em aplicativos de entrega.

Investimento inicial: a partir de R$ 4.520 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 4 mil a R$ 20 mil

Prazo de retorno do investimento: de 4 a 8 meses

Ultra Cursos

A rede de franquias Ultra Cursos, fundada em 2016 por Pedro Paixão em Pernambuco, tem atualmente 26 unidades em operação, presente em oito estados brasileiros e com um polo licenciado no Japão. A rede de ensino profissionalizante atende principalmente os públicos das classes C, D e E oferecendo acesso a ensino de qualidade.

Investimento inicial: a partir de R$ 14.500 (inclui taxa de franquia e capital e giro)

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo estimado de retorno: 3 a 9 meses

Total Clean

Rede referência em limpeza de estofados, que atua no modelo home based, onde o profissional realiza o serviço diretamente no endereço do cliente. Oferecem limpeza, higienização e impermeabilização de sofás, tapetes, carpetes, colchões, além de hidratação de couro, limpeza de itens infantis como carrinho e bebê conforto, e o diferencial com limpeza interna de embarcações e aeronaves. Atualmente possui 162 unidades.

Investimento inicial: R$ 34 mil (inclui taxa de franquia e kit de trabalho)

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo estimado de retorno: 6 a 12 meses

30 franquias baratas a partir de R$ 2.320 para trabalhar de casa

Home Angels

A rede é pioneira no segmento e se consolidou no mercado rapidamente, tornando-se referência como a maior rede de cuidadores de idosos supervisionados da América Latina. As unidades Home Angels prestam serviço de excelência em assistência física e emocional, tendo sempre um atendimento supervisionado e personalizado aos assistidos e suas famílias.