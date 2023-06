15 franquias de fast food para faturar mais de R$ 100 mil por mês

O setor de fast food é um mercado em constante crescimento, e empreender com uma franquia nessa área pode ser uma ótima oportunidade de negócio. Com a possibilidade de aliar a segurança de uma marca consolidada ao desejo de independência financeira, empreender por meio de franquias tem se mostrado uma tendência promissora.

As redes de fast food estão acompanhando o bom desempenho do mercado de franquias, que cresceu mais de 17% no primeiro trimestre. Neste período, a receita do segmento de Alimentação cresceu 21,2%, de acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Se você está interessado em investir em uma franquia de fast-food e iniciar seu próprio negócio, veja algumas opções com faturamento mensal superior a R$100 mil.

Super Pizza Pan

Um dos principais atrativos da Super Pizza Pan, fundada em 2005, é a oportunidade de saborear pizzas assinadas por chefs renomados, que trazem suas criações exclusivas para o cardápio da pizzaria. Com isso, a Super Pizza Pan se consolida como uma referência no mercado de pizzas, combinando qualidade, sabor e acessibilidade para satisfazer os paladares mais exigentes.

Investimento inicial: R$ 360 mil

Faturamento médio mensal: R$ 140 mil

Tempo de retorno: 24 a 30 meses

Sal e Brasa Grill Express

O Grupo Sal e Brasa nasceu em 1994, na cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Com a marca já consolidada no mercado, o grupo idealizou outros três modelos de negócios, entre eles a rede de franquias Sal e Brasa Grill Express, criada em 2015 e voltada para o segmento food service para shoppings centers. O modelo conta com 45 unidades espalhadas pelo Brasil e tornou-se a maior rede de grelhados do Nordeste.

Investimento inicial: R$ 445 mil

Faturamento médio mensal: R$ 165 mil

Tempo de retorno: 36 meses

Jin Jin

A Jin Jin é a maior rede de culinária asiática fast-food do Brasil. São aproximadamente 60 unidades distribuídas em oito estados do país e pelo Distrito Federal, nos formatos Praça de Alimentação e Quiosque. Entre os diferenciais da marca, destacam-se a variedade do cardápio oriental e as diversas campanhas promocionais que desenvolve ao longo do ano.

Investimento inicial: R$ 450 mil

Faturamento médio mensal: R$ 150 mil

Tempo de retorno: 30 meses

Croasonho

A rede Croasonho, a única do país especializada em croissants recheados, possui mais de 70 lojas, em 13 estados, e atua no mercado com diferentes modelos de negócio: o de rua, presente em pontos centrais das metrópoles, o sistema em praças de alimentação de shoppings, Croa Café e quiosque. O grande diferencial gastronômico da marca são os Croasonhos artesanais, produzidos com massa crocante por fora e macia por dentro e mais de 30 recheios, entre doces e salgados.

Investimento inicial: R$ 300 mil

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Tempo de retorno: 30 meses

Menu Poke

Essa rede de franquias de fresh food foi criada para acompanhar a tendência mundial de alimentação saudável, com comidas frescas e servidas próximas da data de colheita. Considerada uma das maiores empresas de fresh food do país, a Menu Poke leva alimentação 100% saudável por meio de um produto modular, ou seja, montado pelo cliente com opções veganas, vegetarianas e que atendem qualquer tipo de intolerância alimentar.

Investimento inicial: R$ 200 mil

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Tempo de retorno: 12 a 24 meses

Sushiloko

A rede de franquias Sushiloko nasceu com a missão de democratizar a comida japonesa, oferecendo um sushi de qualidade a um preço acessível. A marca também se destaca pelo bom atendimento e pela qualidade dos pratos, servidos em um ambiente moderno e descontraído.

Investimento inicial: R$ 289 mil

Faturamento médio mensal: R$ 162 mil

Tempo de retorno: 18 a 36 meses

FiChips Food

A FiChips Food é uma rede de franquias brasileira de fast-food especializada na culinária do Reino Unido. A marca nasceu como o primeiro fast-food de filé de peixe empanado com batatas fritas do Brasil, e desde então vem ganhando o mercado local. A franquia trabalha com cinco modelos de negócios: delivery, para cidades até 50 mil habitantes, container, shopping, quiosque e loja de rua em formato de pub, além de contar com alta rentabilidade e fácil gestão.

Investimento inicial: A partir de R$ 162 mil

Faturamento médio mensal: R$ 105 mil

Tempo de retorno: 14 a 24 meses

Divino Fogão

Desde 1984, o Divino Fogão é uma rede nacionalmente reconhecida por suas receitas próprias e exclusivas foram desenvolvidas ao longo dos anos, procurando atender o gosto e o paladar nacional. O Divino Fogão conta hoje com mais de 200 pontos de vendas, entre restaurantes e cozinhas invisíveis.

Investimento inicial: A partir de R$ 800 mil

Faturamento médio mensal: R$ 220 mil

Tempo de retorno: 36 meses

Frango no Pote

Há dez anos no mercado, a rede de franquias Frango no Pote é conhecida pelo frango frito com gostinho 100% brasileiro, possuindo atualmente cerca de 65 unidades em operação no país.

Investimento inicial: a partir de R$ 299 mil

Faturamento médio mensal: R$ 120 mil

Tempo de retorno: de 18 a 36 meses

Mr. Cheff

Com 19 lojas presentes em praças de alimentação de shoppings das regiões Sul e Sudeste do Brasil, a rede de comida caseira tem a proposta de oferecer um preço acessível para todos os públicos e reúne em seu cardápio porções e pratos executivos, que são muito bem servidos e se destacam pela quantidade de comida e pela qualidade dos produtos. Já o carro-chefe é a porção ‘A Famosa’, que seduz o cliente tanto pelo tamanho (2kg) quanto pelo preço, além de ser disposta em formato de pirâmide com frango à milanesa, batatas fritas e calabresa.

Investimento inicial: a partir de R$ 350 mil (inclui taxa de franquia, adequação do ponto de venda, equipamentos, utensílios e capital de giro)

Faturamento médio mensal: R$ 130 mil

Tempo de retorno: 18 meses

Market Pão

Essa rede de padarias e cafeterias traz um conceito disruptivo, pois é a primeira franquia do setor sem padeiro do Brasil. Ou seja, trata-se de um negócio que permite ao empreendedor ter alta rentabilidade sem mão de obra qualificada, uma vez que todos os produtos já vêm prontos da fábrica, para que apenas sejam levados ao forno no local.

Investimento inicial: a partir de R$ 250 mil

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Tempo de retorno: de 18 a 24 meses

Sucos S/A

A Sucos S/A é uma rede de alimentação saudável criada em 2009, em Araçatuba, que busca democratizar a alimentação saudável por meio de um cardápio que oferece sucos, saladas, açaís, sanduíches naturais, caldos e tapiocas. Atualmente, possui 15 unidades pelo país e segue em franca expansão.

Investimento inicial: a partir de R$ 250 mil

Faturamento médio mensal: 100 mil

Tempo de retorno: de 22 a 30 meses

Patroni

A rede foi fundada em 1984 pelo economista Rubens Augusto Júnior para dar emprego ao pai que estava sem trabalho. Atualmente, oferece o modelo de negócio 3 em 1, em que o franqueado compra um único negócio em que pode trabalhar três marcas da Patroni em setores diferentes: pizzas (Patroni), culinária brasileira (Don) e lanches (Carcamanos), tornando o investimento mais eficiente.

Investimento inicial: R$ 350 mil

Faturamento médio mensal: 160 mil

Tempo de retorno: de 18 a 24 meses

Griletto

Fundado há 18 anos, o Griletto é a maior rede do Brasil especializada em grelhados e parmegianas. Atualmente, são mais de 140 lojas franqueadas em diferentes regiões do país. A marca já recebeu 12 Selos de Excelência em Franchising, conferidos pela ABF (Associação Brasileira de Franchising). O Griletto oferece um cardápio variado, para todos os gostos e bolsos, com opções que vão desde grelhados, parmegianas e massas a pratos infantis e lights, porções e tábuas para compartilhar, além de sobremesas.

Investimento inicial: A partir de R$ 390 mil

Faturamento médio mensal: 140 mil

Tempo de retorno: a partir de 30 meses

Taco Bell

De origem californiana, a Taco Bell é a maior marca mundial de comidas rápidas com inspiração mexicana. A rede conta com mais de 8 mil restaurantes espalhados por 32 países. No Brasil, são mais de 30 unidades, nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.