15 franquias baratas para quem quer deixar de ser CLT a partir de R$ 6.999

Empreender tem se tornado uma alternativa cada vez mais atraente para aqueles que desejam deixar a rotina de funcionário e buscar maior autonomia. Pesquisa da realizada pela Global Entrepreneurship Monitor aponta que ter o próprio negócio é o terceiro sonho mais comum entre brasileiros. Neste contexto, as franquias surgem como uma opção viável e acessível.

As microfranquias, em especial, têm demonstrado um crescimento notável e uma consolidação significativa no mercado. Segundo estudo da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o número de redes que oferecem microfranquias quase dobrou nos últimos anos, com um aumento de 87%, passando de 322 para 604 em 2023.

Conheça alguns modelos de negócios simples e com investimento inicial de até R$ 135 mil:

market4u

O market4u é uma rede de mercados autônomos e líder do segmento no Brasil, que atua no formato de franquia desde 2020, mesmo ano de sua fundação. Com tecnologia em seu DNA, a startup nasceu com o propósito de levar mais comodidade e segurança para as pessoas dentro dos condomínios residenciais e comerciais. Hoje tem mais de 2 mil PDXs espalhados em 24 estados brasileiros e no Distrito Federal, que funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana e sem a necessidade de atendentes. O tempo médio de implantação é de 90 dias.

Investimento inicial: a partir de R$ 80 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 10 a R$ 15 mil

Prazo de retorno estimado: 16 a 24 meses

Energy+

Fundada em 2019, em Toledo no Paraná (PR), a Energy+ é uma rede de tecnologia em energias renováveis que oferece soluções voltadas para a geração de energia distribuída. Figurando entre as 50 maiores empresas do segmento no Brasil, a Energy+ atua desde o desenvolvimento e a construção, até o financiamento e operações da cadeia de energia solar. A marca entrou para o franchising em 2023, e está atualmente com 7 operações, todas no sul do país, e prevê inaugurar em 2024, 36 unidades em todo o território nacional e faturar cerca de R$ 67 milhões. O tempo de implantação do negócio é de aproximadamente 90 dias.

Investimento inicial: R$ 120.000,00 (incluso taxa de franquia e instalações)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 350.000,00

Prazo de retorno estimado: 12 meses

Naval Fertilizantes

Criada em 2014, em Campo Novo do Parecis (MT), a Naval Fertilizantes é uma empresa especializada em produtos biológicos, nutrição e tecnologia de aplicação para as lavouras de arroz, soja, feijão, algodão, milho, milho pipoca, girassol, cana de açúcar e pastagens. Com faturamento de R$ 52 milhões em 2023, a marca entra para o franchising em junho/2024 para expandir o negócio, com expectativa de abrir 40 unidades ainda este ano e alcançar a casa dos R$ 120 milhões de faturamento. Em cinco anos, a meta é chegar a mais de mil unidades, em todas as regiões agrícolas do país e faturar acima de R$ 2 bilhões. O prazo de implantação do negócio é de 90 dias.

Investimento inicial: R$ 83.100,00 (incluso taxa de franquia, instalações e capital de giro)

Faturamento médio mensal: De R$ 1.500.000,00 a R$ 2.000.000,00

Prazo de retorno estimado: A partir do sexto mês

CredFácil

Maior ecossistema de serviços financeiros e seguros do Brasil com mais de 200 produtos, a CredFácil está presente no mercado há 20 anos oferecendo soluções financeiras a todas as pessoas que necessitam de crédito. Este ano, a empresa foi eleita a quinta maior microfranquia pela Associação Brasileira de Franchising. Atualmente são mais de mil unidades distribuídas por todos os estados brasileiros e com projeção de alcançar o faturamento de R$ 500 milhões até o final de 2024. Diante dos modelos que a rede oferece, a modalidade home based é a ideal para sair do CLT até o fim do ano por não necessitar de um ponto físico, avaliação estratégica do local, obras etc. Tendo um notebook ou computador com internet, você pode começar em até 15 dias.

Investimento inicial: a partir de R$ 19.997,00 no modelo home office (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 130 mil

Prazo de retorno estimado: 3 a 6 meses

Sua Hora Unha

Rede especializada em cuidados com as unhas, mãos e pés, a Sua Hora Unha foi criada em 2018 no estado de São Paulo, com a missão de oferecer serviços ágeis e sem hora marcada, garantindo bem-estar seguindo os mesmos padrões de biossegurança e higiene adotados em clínicas odontológicas. Atualmente são mais de 60 unidades entre funcionamento e comercializadas pelo Brasil. Entre os modelos de negócios que a marca oferece, o quiosque tem um tempo de implantação de 90 dias, logo, uma opção vantajosa para quem busca sair do CLT e empreender até o final de 2024.

Investimento inicial: a partir de R$ 129.648,00 (inclui taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 35 mil

Prazo de retorno estimado: 20 meses

Yes! Cosmetics

Rede vegana de cosméticos, a Yes! Cosmetics está presente no mercado há mais de 20 anos com itens de maquiagens, perfumaria e cuidados faciais e corporais, que podem ser encontrados nas mais de 130 unidades franqueadas pelo Brasil, pelo site oficial da marca e através da venda direta. Dentre os modelos de franquia que a empresa tem, a cápsula apresenta vantagens para quem deseja empreender até o final do ano graças ao seu tempo de implantação girar em média de 45 a 70 dias.

Investimento inicial: a partir de R$ 70 mil (Inclui taxa de franquia, estoque, equipamentos e sistema e frete)

Faturamento médio mensal: R$25 mil a R$30 mil

Prazo de retorno estimado: 10-15 meses

Minha Quitandinha

Startup de tecnologia em varejo que atua no modelo de franquia de minimercado autônomo. Fundada em 2020, em Balneário Camboriú (SC), a rede de franquias funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, sem intermediários para a realização das compras, com o propósito de proporcionar conveniência, qualidade e segurança a complexos residenciais ou comerciais. Com um prazo de até 30 dias para implantação, as unidades possuem uma gestão facilitada, a partir da tecnologia da própria rede, denominada de QDash, o empreendedor consegue autogerenciar o negócio por completo, com flexibilidade na rotina e dinamismo com os recursos digitais.

Investimento inicial: a partir de R$ 42 mil (incluso taxa de franquia e instalação)

Faturamento médio mensal: R$ 18 mil

Prazo de retorno estimado: de 10 a 18 meses

Emagrecentro

Referência nas áreas de emagrecimento e estética corporal, o Emagrecentro foi fundado em 1986 e entrou para o franchising em 1994. A rede é a única franquia de emagrecimento no mundo com metodologia aprovada por trabalho científico, e oferece o método patenteado e certificado, desenvolvido pelo Dr. Edson Ramuth, denominado Método 4 fases. Atualmente, conta com mais de 400 operações, além das unidades internacionais com a bandeira Best Shape nos Estados Unidos e Espanha. O modelo de loja tem um prazo de implantação de 30 a 60 dias, o que é uma excelente opção para quem deseja deixar o CLT e empreender até o final do ano.

Investimento total: R$ 134.400 mil(inclui capital de instalação e taxa da franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 85 mil

Prazo de retorno estimado: 6 a 12 meses

Jumper! Profissões e Idiomas

Criada em 2003, a Jumper! Profissões e Idiomas é uma opção de negócio para quem deseja trocar o CLT pelo empreendedorismo. A rede de ensino conta com mais de 40 cursos profissionalizantes e de língua estrangeira, para crianças e adultos. Com mais de 600 mil alunos formados pela instituição, a empresa tem 60 unidades espalhadas pelo país, faturou R$35 milhões em 2023 e planeja chegar a R$40 milhões em 2024. Além de transformar o futuro das pessoas através da educação, a Jumper! almeja chegar em 70 unidades até o final do ano e vai dobrar o número de franquias até 2025. O tempo médio de implantação é de 60 dias.

Investimento inicial: R$127 mil (incluso taxa de franquia, adequação do ponto, mobiliário e material pedagógico)

Faturamento médio mensal: R$ 66.600 mil

Prazo de retorno estimado: 12 meses

DoctorFit

Criada em 2012, a DoctorFit é uma franquia de estúdios de treinamento personalizados, opção ideal para quem empreender ainda este ano. Com uma metodologia inovadora, que une o melhor da medicina e da prática esportiva para oferecer uma experiência única de treinamento. Eles atendem desde gestantes até idosos com comprometimentos severos, crianças e atletas de alto rendimento. A marca foi fundada em Santa Catarina e oferece modelo de negócio para cidades a partir de 8 mil habitantes. A DoctorFit possui 53 unidades vendidas pelo país e até o final de 2024 planeja chegar a 100 franquias comercializadas e mais de 45 em operação. O tempo médio de implantação é de 60 dias.

Investimento inicial: a partir de R$ 90 mil (incluso equipamentos, custo de infraestrutura, taxa de franquia inicial)

Faturamento médio mensal: entre R$ 30.000 e R$ 40.000

Prazo de retorno estimado: de 16 a 24 meses

Padrão Enfermagem

Rede especializada no agenciamento de profissionais da área da saúde, como enfermeiros e cuidadores, para serviços primordiais como acompanhamento domiciliar e hospitalar, cuidador de idosos e infantil, serviços de enfermagem, entre outros. Com modelo de atuação home based, é uma opção para quem quer sair do CLT e empreender, já que não precisa de um ponto físico para operação e possui um prazo de implantação em 60 dias .

Investimento inicial: a partir de R$ 50 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Prazo de retorno estimado: 18 meses

CleanNew

Criada em 2015, a rede é uma das maiores franquias de higienização e conservação de estofados do Brasil. Atua em formato home based, ou seja, o profissional especializado vai até o cliente com uma mala repleta de equipamentos com a mais alta tecnologia para realizar os serviços de higienização e blindagem de sofás, colchões, poltronas, entre outros itens da casa. Os serviços também podem ser realizados em veículos como carros, barcos e aeronaves. A CleanNew está presente em 22 estados brasileiros e também no exterior, com franqueados na Colômbia, Argentina, Estados Unidos, Kuwait, Paris, Espanha, Angola, Abu Dhabi, Arábia Saudita, Andorra e Dubai, além de unidade prevista para África do Sul. O tempo de implantação é de 7 dias.

Investimento inicial: a partir de R$ 59.900 (incluso equipamentos, estoque, kits e uniforme e taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 14 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno estimado: de 6 a 12 meses

Maria Brasileira

Criada em 2012, a Maria Brasileira é a maior rede de franquias de limpeza residencial e empresarial do país que também foi eleita destaque como franqueadora do ano pela ABF. Com mais de 90 mil atendimentos por mês, está presente em todos os estados do Brasil com 500 unidades, oferecendo serviços de limpeza residencial, limpeza empresarial, passadeira, limpeza pós-obra, sanitização e limpeza especializada em vidros. O tempo médio de implantação de uma operação da rede é de 77 dias.

Investimento inicial: a partir de R$ 47.300 (incluso taxa de franquia e kit de equipamentos para limpeza profissional)

Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

Prazo de retorno estimado: 14 meses

Borda & Lenha

Fundada em 2016, é a primeira rede de fast-pizza do Brasil e oferece no cardápio pizzas preparadas com massa artesanal, além de proporcionar que o consumidor selecione o sabor a partir de mais de 25 opções de toppings. O tempo de implantação de uma unidade da marca é de três meses.

Investimento inicial: R$ 105 mil (incluso taxa de franquia, estoque inicial e instalação)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 55 mil

Prazo de retorno estimado: até 18 meses

Mr. Fit

Criada em 2013, é pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil. A ideia e formatação do negócio foi da empresária Camila Miglhorini, que depois de enfrentar dificuldades para encontrar uma comida rápida e saudável, em um mundo repleto de produtos artificiais e industrializados, fundou a franquia que oferece refeições, sanduíches e outras iguarias saudáveis, como estrogonofe de biomassa de banana verde e sucos funcionais, além de um cardápio low carb. Com nove modelos de negócios disponíveis, a Mr. Fit oferece aos empreendedores a possibilidade de operar em home-office, vendendo refeições congeladas sem sair de casa com a ajuda de aplicativos de entrega. Neste modelo, o tempo de implementação é de 20 dias.