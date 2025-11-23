Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

15 franquias baratas a partir de R$ 5.999 para trabalhar de home office

Modelos home based combinam baixo investimento, operação remota e retorno acelerado no franchising

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 12h12.

Com investimentos iniciais que partem de valores bem abaixo do exigido por franquias tradicionais e sem a necessidade de manter um ponto físico, o modelo home based virou uma avenida de empreendedorismo para quem busca flexibilidade, baixo custo fixo e autonomia.

Segundo uma pesquisa realizada no segundo trimestre pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), o formato home based é o que menos demanda contratações: são em média 2,5 funcionários por unidade, contra 4,3 em quiosques e 9,3 em lojas tradicionais.

Operar de casa não só reduz despesas estruturais, como também permite acelerar o retorno do investimento e testar mercados com mais rapidez, razão pela qual microfranquias digitais, consultorias e modelos autônomos têm puxado o crescimento do setor nos últimos anos.

Da tecnologia ao varejo, passando por viagens, energia solar e serviços financeiros, as opções se multiplicam e atraem tanto iniciantes quanto empreendedores experientes.

A seguir, conheça 15 franquias que permitem trabalhar de home office, todas com operação enxuta e voltadas para quem quer começar a empreender sem complicação.

Mr. Fit

Modelo digital da rede de fast-food saudável, com operação totalmente remota.

  • Investimento inicial: R$ 5.999
  • Faturamento médio mensal: R$ 4 mil a R$ 30 mil
  • Prazo de retorno: 4 a 8 meses

Marketing Bag

Publicidade em saquinhos de pão distribuídos em padarias. Operação remota e baixo custo.

  • Investimento inicial: R$ 7.990
  • Faturamento médio mensal: R$ 8 mil
  • Prazo de retorno: 6 meses

Softcom

Empresa de software de gestão e IA para varejo. 

  • Investimento inicial: R$ 9.900
  • Faturamento médio mensal: R$ 30 mil
  • Prazo de retorno: 12 a 24 meses

Publicarga

Totens de carregamento de celulares com mídia digital. 

  • Investimento inicial: R$ 9.900
  • Faturamento médio mensal: R$ 11.880
  • Prazo de retorno: 6 a 9 meses

Love Gifts

Rede de presentes criativos, com operação enxuta e estoque reduzido.

  • Investimento inicial: R$ 11.999
  • Faturamento médio mensal: R$ 6 mil a R$ 8 mil
  • Prazo de retorno: 8 a 12 meses

365 Fun Fest

Agência de viagens focada no público LGBTQIA+, totalmente home office.

  • Investimento inicial: R$ 12 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$ 50 mil
  • Prazo de retorno: 3 a 6 meses

Legale

Consultoria especializada em vistos para mais de 40 países.

  • Investimento inicial: R$ 12 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 30 mil
  • Prazo de retorno: 3 a 6 meses

8. 3, 2, 1 GO!

Agência de viagens personalizada, com foco em Orlando e destinos internacionais.

  • Investimento inicial: R$ 12 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$ 50 mil
  • Prazo de retorno: 3 a 6 meses

VendaComChat

Modelo digital de automação de WhatsApp e consultoria comercial.

  • Investimento inicial: R$ 14 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 6.400
  • Prazo de retorno: até 3 meses

Evolve

Franquia de energia solar; franqueado atua na parte comercial.

  • Investimento inicial: R$ 14.900
  • Faturamento médio mensal: a partir de R$ 100 mil
  • Prazo de retorno: 6 a 18 meses

Azul Empréstimo

Rede de crédito consignado, seguros e consórcios, com operação remota.

  • Investimento inicial: R$ 15.900
  • Faturamento médio mensal: R$ 50 mil a R$ 150 mil
  • Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Santa Carga

Totens de recarga e Wi-Fi marketing, com modelo autônomo e home based.

  • Investimento inicial: R$ 19.900
  • Faturamento médio mensal: R$ 8.316
  • Prazo de retorno: a partir de 8 meses

Jan-Pro

Multinacional de limpeza comercial com modelo home office entre os disponíveis.

  • Investimento inicial: R$ 20 mil
  • Faturamento médio mensal: de R$ 4 mil a R$ 30 mil
  • Prazo de retorno: 12 a 18 meses

 Atto Service

Serviços comerciais e residenciais de portas automáticas. Modelo home based.

  • Investimento inicial: R$ 20 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 9 mil
  • Prazo de retorno: a partir de 16 meses

SprintHub

Plataforma CRM omnichannel e IA para automação de vendas e atendimento.

  • Investimento inicial: R$ 20 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 40 mil
  • Prazo de retorno: 6 meses
yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:FranquiasEmpreendedorismo

Mais de Negócios

Cacau Show vai faturar R$ 219 milhões com sua produção de cacau no Brasil

Do improviso ao topo: Arquiteto de Bolso cresce com IA treinada no Brasil

Chip cerebral para restaurar fala recebe autorização para testes em humanos

‘Queremos levar companhias a saltos quânticos com IA’, diz sócio da CI&T

Mais na Exame

Mundo

Prisão de Bolsonaro foi 'provocativa', diz embaixada dos EUA no Brasil

Brasil

Rio terá virada no tempo com chuva, raios e ventos moderados neste domingo

EXAME Agro

EUA registram segunda morte do ano ligada à gripe aviária

Minhas Finanças

Mega-sena volta a acumular e pode pagar R$ 18 milhões na próxima terça