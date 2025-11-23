15 franquias baratas a partir de R$ 5.999 para trabalhar de home office

Repórter de Negócios
Publicado em 23 de novembro de 2025 às 12h12.
Com investimentos iniciais que partem de valores bem abaixo do exigido por franquias tradicionais e sem a necessidade de manter um ponto físico, o modelo home based virou uma avenida de empreendedorismo para quem busca flexibilidade, baixo custo fixo e autonomia.
Segundo uma pesquisa realizada no segundo trimestre pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), o formato home based é o que menos demanda contratações: são em média 2,5 funcionários por unidade, contra 4,3 em quiosques e 9,3 em lojas tradicionais.
Operar de casa não só reduz despesas estruturais, como também permite acelerar o retorno do investimento e testar mercados com mais rapidez, razão pela qual microfranquias digitais, consultorias e modelos autônomos têm puxado o crescimento do setor nos últimos anos.
Da tecnologia ao varejo, passando por viagens, energia solar e serviços financeiros, as opções se multiplicam e atraem tanto iniciantes quanto empreendedores experientes.
A seguir, conheça 15 franquias que permitem trabalhar de home office, todas com operação enxuta e voltadas para quem quer começar a empreender sem complicação.
Modelo digital da rede de fast-food saudável, com operação totalmente remota.
Publicidade em saquinhos de pão distribuídos em padarias. Operação remota e baixo custo.
Empresa de software de gestão e IA para varejo.
Totens de carregamento de celulares com mídia digital.
Rede de presentes criativos, com operação enxuta e estoque reduzido.
Agência de viagens focada no público LGBTQIA+, totalmente home office.
Consultoria especializada em vistos para mais de 40 países.
Agência de viagens personalizada, com foco em Orlando e destinos internacionais.
Modelo digital de automação de WhatsApp e consultoria comercial.
Franquia de energia solar; franqueado atua na parte comercial.
Rede de crédito consignado, seguros e consórcios, com operação remota.
Totens de recarga e Wi-Fi marketing, com modelo autônomo e home based.
Multinacional de limpeza comercial com modelo home office entre os disponíveis.
Serviços comerciais e residenciais de portas automáticas. Modelo home based.
Plataforma CRM omnichannel e IA para automação de vendas e atendimento.