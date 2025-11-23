15 franquias baratas a partir de R$ 5.999 para trabalhar de home office

Com investimentos iniciais que partem de valores bem abaixo do exigido por franquias tradicionais e sem a necessidade de manter um ponto físico, o modelo home based virou uma avenida de empreendedorismo para quem busca flexibilidade, baixo custo fixo e autonomia.

Segundo uma pesquisa realizada no segundo trimestre pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), o formato home based é o que menos demanda contratações: são em média 2,5 funcionários por unidade, contra 4,3 em quiosques e 9,3 em lojas tradicionais.

Operar de casa não só reduz despesas estruturais, como também permite acelerar o retorno do investimento e testar mercados com mais rapidez, razão pela qual microfranquias digitais, consultorias e modelos autônomos têm puxado o crescimento do setor nos últimos anos.



Da tecnologia ao varejo, passando por viagens, energia solar e serviços financeiros, as opções se multiplicam e atraem tanto iniciantes quanto empreendedores experientes.

A seguir, conheça 15 franquias que permitem trabalhar de home office, todas com operação enxuta e voltadas para quem quer começar a empreender sem complicação.

Mr. Fit

Modelo digital da rede de fast-food saudável, com operação totalmente remota.

Investimento inicial: R$ 5.999

Faturamento médio mensal: R$ 4 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: 4 a 8 meses

Marketing Bag

Publicidade em saquinhos de pão distribuídos em padarias. Operação remota e baixo custo.

Investimento inicial: R$ 7.990

Faturamento médio mensal: R$ 8 mil

Prazo de retorno: 6 meses

Softcom

Empresa de software de gestão e IA para varejo.

Investimento inicial: R$ 9.900

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: 12 a 24 meses

Publicarga

Totens de carregamento de celulares com mídia digital.

Investimento inicial: R$ 9.900

Faturamento médio mensal: R$ 11.880

Prazo de retorno: 6 a 9 meses

Love Gifts

Rede de presentes criativos, com operação enxuta e estoque reduzido.

Investimento inicial: R$ 11.999

Faturamento médio mensal: R$ 6 mil a R$ 8 mil

Prazo de retorno: 8 a 12 meses

365 Fun Fest

Agência de viagens focada no público LGBTQIA+, totalmente home office.

Investimento inicial: R$ 12 mil

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$ 50 mil

Prazo de retorno: 3 a 6 meses

Legale

Consultoria especializada em vistos para mais de 40 países.

Investimento inicial: R$ 12 mil

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: 3 a 6 meses

8. 3, 2, 1 GO!

Agência de viagens personalizada, com foco em Orlando e destinos internacionais.

Investimento inicial: R$ 12 mil

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$ 50 mil

Prazo de retorno: 3 a 6 meses

VendaComChat

Modelo digital de automação de WhatsApp e consultoria comercial.

Investimento inicial: R$ 14 mil

Faturamento médio mensal: R$ 6.400

Prazo de retorno: até 3 meses

Evolve

Franquia de energia solar; franqueado atua na parte comercial.

Investimento inicial: R$ 14.900

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 100 mil

Prazo de retorno: 6 a 18 meses

Azul Empréstimo

Rede de crédito consignado, seguros e consórcios, com operação remota.

Investimento inicial: R$ 15.900

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil a R$ 150 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Santa Carga

Totens de recarga e Wi-Fi marketing, com modelo autônomo e home based.

Investimento inicial: R$ 19.900

Faturamento médio mensal: R$ 8.316

Prazo de retorno: a partir de 8 meses

Jan-Pro

Multinacional de limpeza comercial com modelo home office entre os disponíveis.

Investimento inicial: R$ 20 mil

Faturamento médio mensal: de R$ 4 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Atto Service

Serviços comerciais e residenciais de portas automáticas. Modelo home based.

Investimento inicial: R$ 20 mil

Faturamento médio mensal: R$ 9 mil

Prazo de retorno: a partir de 16 meses

SprintHub

Plataforma CRM omnichannel e IA para automação de vendas e atendimento.