15 franquias baratas a partir de R$ 300 para quem quer deixar de ser CLT em 2025

Empreender tem se tornado uma alternativa cada vez mais atraente para aqueles que desejam deixar a rotina de funcionário e buscar maior autonomia. Pesquisa da realizada pela Global Entrepreneurship Monitor aponta que ter o próprio negócio é o terceiro sonho mais comum entre brasileiros. Neste contexto, as franquias surgem como uma opção viável e acessível.

As microfranquias, em especial, têm demonstrado um crescimento notável e uma consolidação significativa no mercado. Segundo estudo da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o número de redes que oferecem microfranquias quase dobrou nos últimos anos, com um aumento de 87%, passando de 322 para 604 em 2023.

Conheça alguns modelos de negócios simples e com investimento inicial de até R$ 135 mil:

BM VAGAS

A BM VAGAS é uma empresa de recrutamento que integra comunicação e marketing para otimizar os processos de RH. Com o uso de tecnologias, inclusive inteligência artificial, ela apoia empresas na busca estratégica por candidatos. Os franqueados, que podem trabalham em unidades físicas e também home office, são responsáveis ​​por atrair clientes e coordenar os processos seletivos, contando com suporte e treinamento completo da franqueadora, sem necessidade de experiência prévia em recursos humanos.

Investimento inicial: a partir de R$ 12.000 (por tempo limitado)

Faturamento médio mensal: entre R$ 30.000 e R$ 60.000

Prazo de retorno: 3 meses

Dr. Escritura

A Dr. Escritura é uma rede de franquias especializada em regularização de imóveis. Com mais de 15 anos de atuação, a empresa ajuda donos de terrenos, casas, espaços comerciais e outros com a regularização junto aos órgãos públicos. Isso tanto na parte urbana, quanto na rural. Tudo pensado para tornar o processo simples e acessível. O papel do franqueado é atuar na prospecção e administração da carteira de clientes. Toda a parte técnica tem o suporte da franqueadora, do início ao fim de cada atendimento.

Investimento inicial: a partir de R$ 18.000

Faturamento médio mensal: R$ 21.000

Prazo de retorno: 4 meses

Bem Soluções Financeiras

Com modelos home based e lojas, a Bem Soluções Financeiras oferece ao franqueado uma rede de com os mais diversos produtos como consórcios, seguros, empréstimos e vários outros tipos de soluções financeiras.

Investimento inicial: a partir de R$ 14.900

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 12.000

Prazo de retorno: 3 a 5 meses (pode variar)

4Charge

A 4Charge é uma rede de franquias de totens e carregadores. A marca foi fundada em 2019 e atua com publicidade nos terminais de recarga, que também exibem propagandas. O franqueado trabalha em modelo home based com visitas periódicas a clientes e parceiros. Além disso, a marca oferece suporte permanente aos franqueados.

Investimento inicial: a partir de R$ 14.900

Faturamento médio mensal: R$ 4.000

Retorno do investimento: até 6 meses

VendaComChat

Fundada em 2022 e estreante no universo do franchising, a marca, que opera em modelo home based, a VendaComChat é uma rede especializada nos serviços de automação do Whatsapp para gerar maior engajamento dos clientes e, consequentemente, aumentar o faturamento de comércios locais como lojas, restaurantes e salões de beleza.

Investimento inicial: a partir de R$ 7.500 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 4.455 a cada 18 clientes

Prazo de retorno do investimento: até 3 meses

MoviBio

Criada em 2022, a MoviBio é uma rede de franquias especializada em instalações e manutenção de painéis solares para residências, comércio e indústrias. O papel do franqueado é atuar com a prospecção de clientes. O restante, da instalação até a manutenção, é responsabilidade da franqueadora. O negócio pode ser operado de qualquer lugar, sem necessidade de ponto comercial..

Investimento inicial: R$ 300

Faturamento médio mensal: R$ 150.000

Prazo de retorno: 4 meses

Energy+

Fundada em 2019, em Toledo (PR), a Energy+ é uma rede de tecnologia em energias renováveis que oferece soluções voltadas para a geração de energia distribuída. Figurando entre as 50 maiores empresas do segmento no Brasil, a empresa atua desde o desenvolvimento e a construção, até o financiamento e operações da cadeia de energia solar.

A Energy+ é um excelente investimento para 2025, pois a energia solar é uma fonte de energia infinita, com baixa necessidade de manutenção, além de ser uma energia limpa, contribuindo para a sustentabilidade do meio ambiente, uma vez que reduz a emissão de carbono na atmosfera. Além disso, o modelo de negócio proporciona alta escalabilidade e retorno, já que os paineis solares representam 40% da energia produzida atualmente no país e o setor segue em pleno crescimento.

Investimento inicial: R$ 120.000

Faturamento médio mensal: R$ 350.000

Prazo de retorno: 12 meses

CleanNew

Criada em 2015, rede é uma das maiores franquias de higienização e conservação de estofados do Brasil. Atua em formato home based, ou seja, o profissional especializado vai até o cliente com uma mala repleta de equipamentos com a mais alta tecnologia para realizar os serviços de higienização e blindagem de sofás, colchões, poltronas, entre outros itens da casa. O negócio é um bom investimento pois os serviços também podem ser realizados em veículos como carros, barcos e aeronaves, o que aumenta o leque de opções de contratação.

Investimento inicial: a partir de R$ 59.900 (incluso equipamentos, estoque, kits e uniforme e taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 14.000 a R$ 30.000

Prazo de retorno: de 6 a 12 meses

Maria Brasileira

Criada em 2012, a Maria Brasileira, maior rede de limpeza residencial e empresarial do país que também foi eleita destaque como franqueadora do ano pela ABF. Com mais de 90 mil atendimentos por mês, está presente em todos os estados do Brasil com mais de 500 unidades. Essa é uma opção de negócio para quem procura baixo investimento e alta procura.

Investimento inicial: a partir de R$ 47.300

Faturamento médio mensal: R$ 45.000

Prazo de retorno: 14 meses

Luah Semijoias

A Luah Semijoias, rede tocantinense especializada em acessórios banhados a ouro, conta com 13 unidades em seis estados, todos na região Nordeste e Norte do país. A marca disponibiliza dois modelos de negócios para os interessados em investir em uma franquia de moda,entre eles, está o de microfranquia home office. Este formato permite que a franqueada trabalhe pelo celular, em seu lar por até 10 meses, até que consiga se capitalizar para inaugurar uma unidade física e aumentar os lucros.

Investimento inicial: a partir de R$ 120.000

Faturamento médio mensal: R$ 90.000

Tempo de retorno do investimento: de 9 a 15 meses

aiqfome

Fundado em 2007, o aiqfome é o maior aplicativo de delivery do interior do Brasil e o 2° maior do país. Em expansão pelo sistema de franquias desde 2012, ele oferece três formatos de microfranquias home based e que dispensam a contratação de funcionários. O franqueado do aiqfome opera como um representante comercial da sua cidade, prospectando novos comércios locais e ampliando a área de atuação do app. Idealizado pelo casal paranaense Steph Gomides e Igor Remigio, o aplicativo foi adquirido pelo Grupo Magalu em 2020 e integra a vertical food do conglomerado.

Investimento inicial: até 20 mil habitantes: R$ 41 mil / até 40 mil habitantes: R$ 82 mil

Faturamento médio mensal: 20 mil habitantes: R$ 14 mil / até 40 mil habitantes: R$ 27 mil

Previsão de retorno: 18 meses

Ixer

Fundada em 2018, a Ixer é uma intermediadora de benefícios na área de saúde e bem-estar com preços acessíveis e atuação nacional. Atualmente, a rede conta com 05 unidades pelo Brasil e oferece aos investidores um formato de microfranquia home based e que dispensa a contratação de funcionários. Seu modelo de negócio, que atende tanto o público B2B quanto B2C, requer o investimento inicial de apenas R$ 57.890 mil. Nele, o franqueado atua como um Gestor Comercial, sendo remunerado através de comissionamentos recorrentes pelos contratos fechados através da plataforma IXER, que oferece serviços de grandes parceiros como SulAmérica, Conecta Saúde, Total Pass e muito mais.

Investimento inicial: R$ 57.890

Faturamento médio mensal: R$ 120.000

Prazo de retorno: em até 12 meses

Jan Pro

A Jan-Pro é uma empresa de limpeza dedicada a oferecer o mais alto padrão em serviços de limpeza comercial e a criar oportunidades de negócios rentáveis através de franquias. Nascida nos Estados Unidos e com mais de 30 anos de experiência, chegou ao Brasil em 1991, hoje está presente em 8 países e conta com mais de 10 mil clientes. Possui um conjunto completo de processos de limpeza, sistemas de suporte e padrões de atendimento ao cliente. A trajetória da rede é marcada por inovação e compromisso com a excelência.

Investimento inicial: a partir de R$ 20.000

Faturamento médio mensal: De R$ 4.000 a R$ 30.000 (depende do modelo)

Prazo de retorno do investimento: 12 a 18 meses

Lavô

Maior franquia de lavanderias self-service do Brasil, inaugurada em 2018, entrou para o franchising em 2020 e já conta com mais de 500 unidades pelo Brasil. Com a missão de democratizar e simplificar o serviço, a franquia dispensa funcionários e pode ser gerenciada à distância, através do sistema online. Com o aumento da procura por serviços de autoatendimento, essa é uma opção de investimento que será tendência em 2025.

Investimento inicial: a partir de R$ 230.000 (incluso taxa de franquia, máquinas e mobiliário)

Faturamento médio mensal: de R$ 20.000 a R$ 30.000

Prazo de retorno: 18 meses em média

Aprova Crédito

Criada em 2017, a Aprova Crédito é uma rede de franquias que vai além do crédito e dos serviços financeiros. Desenvolvida por Wilian Baldacin, a empresa tem se tornado um hub das finanças, com cerca de 45 tipos de serviços e produtos. O franqueado pode atuar com empréstimos, consórcios, seguros e financiamentos, mas, também, com venda de projetos de energia solar e abertura de contas para clientes.