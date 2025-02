14 franquias baratas a partir de R$ 4.990 para conciliar com o trabalho CLT

Em busca de renda extra, ter um negócio próprio sem abrir mão da segurança da CLT virou realidade para muitos brasileiros. O modelo de franquias home based e autônomas permite que empreendedores conciliem a rotina de um emprego fixo com a gestão de um negócio paralelo, ampliando a renda sem comprometer a estabilidade.

O mercado oferece diversas opções para quem quer dar esse primeiro passo. De apps de delivery e mercados autônomos a serviços de limpeza e revenda de semijoias, há franquias que exigem poucas horas semanais e podem ser administradas remotamente. Algumas operam sem funcionários, outras exigem apenas um trabalho pontual de captação de clientes ou abastecimento de estoque.

A seguir, veja uma seleção de franquias que permitem essa dupla jornada e avalie qual modelo faz mais sentido para você:

aiqfome

Criado em 2007, o aiqfome foi o primeiro aplicativo de delivery do Brasil. Com forte presença no interior, a plataforma conecta consumidores a restaurantes locais. Em 2020, foi adquirido pelo Grupo Magalu e hoje é o segundo maior app de delivery do país, com mais de 6 milhões de usuários e 33 milhões de pedidos anuais. A franquia opera em modelo home based, onde o franqueado fica responsável por comercializar o aplicativo para restaurantes da sua região.

Investimento inicial: a partir de R$ 41 mil

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

Prazo de retorno: em média 18 meses

Luah Semijoias

Fundada no Tocantins, a Luah Semijoias se especializou na venda de acessórios banhados a ouro, conquistando o Norte e o Nordeste do Brasil. Hoje, a rede tem 13 unidades em seis estados e oferece um modelo de microfranquia home office, onde a franqueada pode começar o negócio de casa e, com o tempo, abrir uma unidade física para expandir as vendas.

Investimento inicial a partir de R$ 120 mil

Faturamento médio mensal: R$ 90 mil

Prazo de retorno: 9 a 15 meses

Ixer

Criada em 2018, a Ixer atua como intermediadora de benefícios na área de saúde e bem-estar, oferecendo planos acessíveis em parceria com empresas como SulAmérica e Conexa Saúde. A rede tem cinco unidades pelo Brasil e funciona em modelo home based, sem necessidade de funcionários. O franqueado trabalha na captação de clientes e é remunerado com comissões recorrentes pelos contratos fechados.

Investimento inicial: R$ 57.890

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Prazo de retorno: em até 12 meses

Mundo Di Chocolate

Fundada em 2021 em Joinville (SC), a Mundo Di Chocolate aposta no conceito de fondue express e chocolates artesanais. A marca tem 50 unidades e oferece modelos de franquia em carrinhos móveis ou quiosques de shopping, permitindo um investimento mais acessível e flexível para o franqueado.

Investimento inicial: a partir de R$ 69 mil

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: a partir de 12 meses

Vinho24h

Criada em 2025, a Vinho24h trouxe ao mercado um modelo de adega autônoma para condomínios, operando sem funcionários e funcionando 24 horas por dia. Cada unidade comporta 90 garrafas e conta com um sistema de mídia paga, onde o franqueado pode lucrar com a venda de anúncios exibidos no equipamento.

Investimento inicial: R$ 32.900

Faturamento médio mensal: R$ 11.482

Prazo de retorno: em até 14 meses

Jan-Pro

Nascida nos Estados Unidos há mais de 30 anos, a Jan-Pro chegou ao Brasil em 1991 e hoje está presente em oito países, atendendo mais de 10 mil clientes. Especializada em limpeza comercial, a rede oferece franquias com diferentes tamanhos de operação, permitindo ao franqueado atuar sozinho ou gerenciar equipes.

Investimento inicial: a partir de R$ 20 mil

Faturamento médio mensal: R$ 4 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Santa Carga

Criada no Rio de Janeiro em 2021, a Santa Carga já tem 843 unidades em operação. A franquia consiste em totens de carregamento de celulares com Wi-Fi gratuito e espaço para exibição de anúncios publicitários, sendo uma opção de negócio passivo e automatizado para o franqueado.

Investimento inicial: R$ 19.900

Faturamento médio mensal: até R$ 8.316 por totem

Prazo de retorno: em até 8 meses

KoalaCar

A KoalaCar é uma microfranquia de limpeza a seco de veículos, com um modelo sustentável que não utiliza água. O franqueado pode atuar por agendamento, escolhendo seus horários para conciliar com a rotina CLT.

Investimento inicial: R$ 4.990

Faturamento médio mensal: R$ 10 mil

Prazo de retorno: 3 a 6 meses

market4u

Criado em 2020, o market4u é a maior rede de mercados autônomos da América Latina. O franqueado gerencia remotamente as unidades e precisa apenas abastecer presencialmente em dias específicos.

Investimento inicial: a partir de R$ 80 mil

Faturamento médio mensal: R$ 10 mil a R$ 15 mil

Prazo de retorno: 5 anos

3,2,1 GO!

Fundada em 2019, a 3,2,1 GO! é especializada em consultoria para viagens a Orlando e outros destinos. O franqueado trabalha de casa e cuida de todo o planejamento da viagem para os clientes.

Investimento inicial: R$ 12 mil

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$ 50 mil

Prazo de retorno: 3 a 12 meses

Airlocker

A Airlocker trouxe para o Brasil o conceito de armários inteligentes autogerenciáveis, usados para armazenar encomendas em condomínios e centros comerciais. O franqueado precisa dedicar poucas horas semanais à operação.

Investimento inicial: a partir de R$ 99 mil

Faturamento médio mensal: até R$ 20 mil

Prazo de retorno: até 25 meses

Minha Quitandinha

Criada em 2020, a Minha Quitandinha já tem mais de 330 lojas pelo Brasil. A rede opera com minimercados autônomos 24h, permitindo que o franqueado concilie o trabalho CLT com o abastecimento da unidade nos horários livres.

Investimento inicial: a partir de R$ 45 mil

Faturamento médio mensal: R$ 18 mil

Prazo de retorno: 10 a 18 meses

Mr. Fit

Fundada em 2014, a Mr. Fit foi pioneira no Brasil no conceito de fast-food saudável. No modelo home office, o franqueado gerencia pedidos e entregas sem precisar de um ponto físico.

Investimento inicial: a partir de R$ 9.999

Faturamento médio mensal: de R$ 4 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: 4 a 8 meses