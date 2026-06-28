13 franquias a partir de R$ 6.999 para empreender no interior sem contratar funcionários

Abrir uma franquia no interior já não significa necessariamente montar uma loja grande, contratar uma equipe e investir centenas de milhares de reais.

Com os juros elevados e a busca por modelos mais eficientes, cada vez mais redes estão desenvolvendo operações enxutas voltadas para cidades menores, com formatos home office, autosserviço e microfranquias que podem ser administradas pelo próprio empreendedor.

O movimento acompanha uma mudança no franchising brasileiro. À medida que os grandes centros se tornam mais competitivos e caros, municípios de pequeno e médio porte passaram a concentrar boa parte da expansão das redes.

Ao mesmo tempo, o avanço da tecnologia permitiu o surgimento de negócios automatizados e operações de baixa estrutura, reduzindo a necessidade de pontos comerciais amplos e equipes numerosas.

Na prática, isso significa que muitas franquias já permitem começar a operação sem contratar funcionários. Em diversos modelos, o próprio franqueado é responsável pelas vendas, pelo atendimento ou pela prestação do serviço, reduzindo custos fixos e tornando o investimento inicial mais acessível.

A seguir, confira 13 franquias para empreender no interior que podem ser iniciadas sem funcionários, com investimento inicial a partir de R$ 6.999.

Mr. Fit

Rede pioneira no conceito de fast-food saudável no Brasil, a Mr. Fit opera com refeições, sanduíches e produtos voltados ao público que busca alimentação prática. O modelo home office permite ao franqueado gerenciar as entregas sem necessidade de loja física.

Investimento inicial: a partir de R$ 6.999

a partir de R$ 6.999 Faturamento médio mensal: R$ 4 mil a R$ 30 mil

R$ 4 mil a R$ 30 mil Prazo de retorno: 4 a 8 meses

Marketing Bag

A Marketing Bag trabalha com publicidade em saquinhos de pão distribuídos gratuitamente em padarias parceiras. O modelo home based permite atuar sem ponto comercial, comercializando espaços publicitários para empresas locais.

Investimento inicial: R$ 9.990

R$ 9.990 Faturamento médio mensal: R$ 8 mil

R$ 8 mil Prazo de retorno: 6 meses

3,2,1 GO!

Especializada em turismo nacional e internacional, a 3,2,1 GO! atua em modelo home office e oferece suporte na venda de viagens, hospedagens, seguros e roteiros personalizados.

Investimento inicial: R$ 12 mil

R$ 12 mil Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$ 50 mil

R$ 15 mil a R$ 50 mil Prazo de retorno: 3 a 6 meses

Azul Empréstimo

A Azul Empréstimo é especializada em soluções financeiras, com atuação em crédito consignado, pessoal, financiamentos, consórcios, seguros e produtos próprios. Com formatos flexíveis, a operação pode começar de forma enxuta, inclusive em cidades menores.

Investimento inicial: a partir de R$ 15.900

a partir de R$ 15.900 Faturamento médio mensal: R$ 50 mil a R$ 150 mil

R$ 50 mil a R$ 150 mil Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Publicarga

A Publicarga atua no segmento de mídia por meio de totens de carregamento de celulares com espaços publicitários. O franqueado trabalha na comercialização dos anúncios e na gestão dos equipamentos instalados em locais de circulação.

Investimento inicial: a partir de R$ 18.900

a partir de R$ 18.900 Faturamento médio mensal: R$ 8 mil

R$ 8 mil Prazo de retorno: 6 a 9 meses

PitCap

A PitCap é uma franquia de vending machines para higienização automatizada de capacetes. O equipamento opera em sistema de autoatendimento e pode ser instalado em postos, estacionamentos e outros pontos de circulação.

Investimento inicial: R$ 23.500

R$ 23.500 Faturamento médio mensal: R$ 2.500 a R$ 3 mil

R$ 2.500 a R$ 3 mil Prazo de retorno: 13 meses

aiqfome

Primeiro aplicativo de delivery do Brasil e integrante do Grupo Magalu, o aiqfome atua principalmente em cidades do interior. O franqueado é responsável pela expansão da plataforma junto a restaurantes, mercados, farmácias e outros estabelecimentos locais.

Investimento inicial: a partir de R$ 26 mil

a partir de R$ 26 mil Faturamento médio mensal: R$ 56 mil

R$ 56 mil Prazo de retorno: 18 meses

Wotë

A Wotë é uma franquia home based voltada ao mercado de cannabis medicinal. O franqueado atua no relacionamento com clientes, profissionais da saúde, associações e parceiros do setor, sem necessidade de estrutura física própria.

Investimento inicial: a partir de R$ 35 mil

a partir de R$ 35 mil Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$ 20 mil

R$ 15 mil a R$ 20 mil Prazo de retorno: 15 meses

Minha Quitandinha

A Minha Quitandinha opera minimercados autônomos instalados em condomínios residenciais e comerciais. A operação funciona 24 horas por dia por meio de tecnologia de autoatendimento.

Investimento inicial: a partir de R$ 50 mil

a partir de R$ 50 mil Faturamento médio mensal: R$ 20 mil

R$ 20 mil Prazo de retorno: 10 a 18 meses

Prospecta Obras

A Prospecta Obras conecta fornecedores da construção civil a obras em andamento ou previstas por meio de inteligência de mercado e análise de dados. O modelo home based permite atuar comercialmente sem necessidade de estrutura física.

Investimento inicial: a partir de R$ 50 mil

a partir de R$ 50 mil Faturamento médio mensal: R$ 16 mil a R$ 28 mil

R$ 16 mil a R$ 28 mil Prazo de retorno: 6 meses

CleanNew

Especializada em higienização e conservação de estofados, a CleanNew opera em formato home based. O franqueado realiza atendimentos externos utilizando equipamentos fornecidos pela rede, com operação enxuta e sem necessidade de ponto comercial.

Investimento inicial: a partir de R$ 63.799

a partir de R$ 63.799 Faturamento médio mensal: a partir de R$ 30 mil

a partir de R$ 30 mil Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Peggô Market

Fundada em 2021, a Peggô Market atua com mercados autônomos instalados em condomínios, empresas e universidades. A operação utiliza tecnologia de autoatendimento e funciona sem necessidade de funcionários no ponto de venda.

Investimento inicial: a partir de R$ 70 mil

a partir de R$ 70 mil Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

R$ 30 mil Prazo de retorno: 8 a 12 meses

Capipoint Coffee Business

A Capipoint Coffee Business é uma rede brasileira de franquias de cafés de autosserviço. O formato opera por meio de máquinas instaladas em locais de grande circulação, dispensando funcionários fixos e permitindo acompanhamento remoto.