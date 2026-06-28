Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

13 franquias a partir de R$ 6.999 para empreender no interior sem contratar funcionários

Modelos home office, mercados autônomos e franquias de serviços permitem começar um negócio em cidades menores com operação enxuta e investimento inicial reduzido

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 28 de junho de 2026 às 12h12.

Abrir uma franquia no interior já não significa necessariamente montar uma loja grande, contratar uma equipe e investir centenas de milhares de reais.

Com os juros elevados e a busca por modelos mais eficientes, cada vez mais redes estão desenvolvendo operações enxutas voltadas para cidades menores, com formatos home office, autosserviço e microfranquias que podem ser administradas pelo próprio empreendedor.

O movimento acompanha uma mudança no franchising brasileiro. À medida que os grandes centros se tornam mais competitivos e caros, municípios de pequeno e médio porte passaram a concentrar boa parte da expansão das redes.

Ao mesmo tempo, o avanço da tecnologia permitiu o surgimento de negócios automatizados e operações de baixa estrutura, reduzindo a necessidade de pontos comerciais amplos e equipes numerosas.

Na prática, isso significa que muitas franquias já permitem começar a operação sem contratar funcionários. Em diversos modelos, o próprio franqueado é responsável pelas vendas, pelo atendimento ou pela prestação do serviço, reduzindo custos fixos e tornando o investimento inicial mais acessível.

A seguir, confira 13 franquias para empreender no interior que podem ser iniciadas sem funcionários, com investimento inicial a partir de R$ 6.999.

Mr. Fit

Rede pioneira no conceito de fast-food saudável no Brasil, a Mr. Fit opera com refeições, sanduíches e produtos voltados ao público que busca alimentação prática. O modelo home office permite ao franqueado gerenciar as entregas sem necessidade de loja física.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 6.999
  • Faturamento médio mensal: R$ 4 mil a R$ 30 mil
  • Prazo de retorno: 4 a 8 meses

Marketing Bag

A Marketing Bag trabalha com publicidade em saquinhos de pão distribuídos gratuitamente em padarias parceiras. O modelo home based permite atuar sem ponto comercial, comercializando espaços publicitários para empresas locais.

  • Investimento inicial: R$ 9.990
  • Faturamento médio mensal: R$ 8 mil
  • Prazo de retorno: 6 meses

3,2,1 GO!

Especializada em turismo nacional e internacional, a 3,2,1 GO! atua em modelo home office e oferece suporte na venda de viagens, hospedagens, seguros e roteiros personalizados.

  • Investimento inicial: R$ 12 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$ 50 mil
  • Prazo de retorno: 3 a 6 meses

Azul Empréstimo

A Azul Empréstimo é especializada em soluções financeiras, com atuação em crédito consignado, pessoal, financiamentos, consórcios, seguros e produtos próprios. Com formatos flexíveis, a operação pode começar de forma enxuta, inclusive em cidades menores.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 15.900
  • Faturamento médio mensal: R$ 50 mil a R$ 150 mil
  • Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Publicarga

A Publicarga atua no segmento de mídia por meio de totens de carregamento de celulares com espaços publicitários. O franqueado trabalha na comercialização dos anúncios e na gestão dos equipamentos instalados em locais de circulação.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 18.900
  • Faturamento médio mensal: R$ 8 mil
  • Prazo de retorno: 6 a 9 meses
Quer receber a mentoria de um grande empresário no seu negócio? Inscreva-se no Choque de Gestão

PitCap

A PitCap é uma franquia de vending machines para higienização automatizada de capacetes. O equipamento opera em sistema de autoatendimento e pode ser instalado em postos, estacionamentos e outros pontos de circulação.

  • Investimento inicial: R$ 23.500
  • Faturamento médio mensal: R$ 2.500 a R$ 3 mil
  • Prazo de retorno: 13 meses

aiqfome

Primeiro aplicativo de delivery do Brasil e integrante do Grupo Magalu, o aiqfome atua principalmente em cidades do interior. O franqueado é responsável pela expansão da plataforma junto a restaurantes, mercados, farmácias e outros estabelecimentos locais.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 26 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 56 mil
  • Prazo de retorno: 18 meses

Wotë

A Wotë é uma franquia home based voltada ao mercado de cannabis medicinal. O franqueado atua no relacionamento com clientes, profissionais da saúde, associações e parceiros do setor, sem necessidade de estrutura física própria.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 35 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$ 20 mil
  • Prazo de retorno: 15 meses

Minha Quitandinha

A Minha Quitandinha opera minimercados autônomos instalados em condomínios residenciais e comerciais. A operação funciona 24 horas por dia por meio de tecnologia de autoatendimento.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 50 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 20 mil
  • Prazo de retorno: 10 a 18 meses

Prospecta Obras

A Prospecta Obras conecta fornecedores da construção civil a obras em andamento ou previstas por meio de inteligência de mercado e análise de dados. O modelo home based permite atuar comercialmente sem necessidade de estrutura física.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 50 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 16 mil a R$ 28 mil
  • Prazo de retorno: 6 meses

CleanNew

Especializada em higienização e conservação de estofados, a CleanNew opera em formato home based. O franqueado realiza atendimentos externos utilizando equipamentos fornecidos pela rede, com operação enxuta e sem necessidade de ponto comercial.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 63.799
  • Faturamento médio mensal: a partir de R$ 30 mil
  • Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Peggô Market

Fundada em 2021, a Peggô Market atua com mercados autônomos instalados em condomínios, empresas e universidades. A operação utiliza tecnologia de autoatendimento e funciona sem necessidade de funcionários no ponto de venda.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 70 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 30 mil
  • Prazo de retorno: 8 a 12 meses

Capipoint Coffee Business

A Capipoint Coffee Business é uma rede brasileira de franquias de cafés de autosserviço. O formato opera por meio de máquinas instaladas em locais de grande circulação, dispensando funcionários fixos e permitindo acompanhamento remoto.

  • Investimento inicial: R$ 95 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 12 mil
  • Prazo de retorno: 10 a 18 meses
Acompanhe tudo sobre:Franquias

Mais de Negócios

O que deixa um franqueado satisfeito? Pesquisa da ABF com 15 mil franqueados responde

O número que todo empresário deveria saber de cabeça, segundo Carole Crema

Com 'cidade perdida' e montanha-russa, interior de SP terá parque de dinossauros de R$ 60 milhões

A empresa dele criou um 'Tinder' para o mercado imobiliário e já soma R$ 2,3 bilhões em projetos

Mais na Exame

Esporte

Brasil e Argentina podem se cruzar na semifinal da Copa; veja o que precisa acontecer

Mercados

Como Alan Greenspan conseguiu ficar quase 20 anos à frente do Fed

Casual

Por que picapes ainda resistem à eletrificação e às marcas chinesas

Carreira

O que a carreira de Galvão Bueno ensina sobre marca pessoal