13 franquias a partir de R$ 6.999 para empreender no interior sem contratar funcionários

Repórter de Negócios
Publicado em 28 de junho de 2026 às 12h12.
Abrir uma franquia no interior já não significa necessariamente montar uma loja grande, contratar uma equipe e investir centenas de milhares de reais.
Com os juros elevados e a busca por modelos mais eficientes, cada vez mais redes estão desenvolvendo operações enxutas voltadas para cidades menores, com formatos home office, autosserviço e microfranquias que podem ser administradas pelo próprio empreendedor.
O movimento acompanha uma mudança no franchising brasileiro. À medida que os grandes centros se tornam mais competitivos e caros, municípios de pequeno e médio porte passaram a concentrar boa parte da expansão das redes.
Ao mesmo tempo, o avanço da tecnologia permitiu o surgimento de negócios automatizados e operações de baixa estrutura, reduzindo a necessidade de pontos comerciais amplos e equipes numerosas.
Na prática, isso significa que muitas franquias já permitem começar a operação sem contratar funcionários. Em diversos modelos, o próprio franqueado é responsável pelas vendas, pelo atendimento ou pela prestação do serviço, reduzindo custos fixos e tornando o investimento inicial mais acessível.
A seguir, confira 13 franquias para empreender no interior que podem ser iniciadas sem funcionários, com investimento inicial a partir de R$ 6.999.
Rede pioneira no conceito de fast-food saudável no Brasil, a Mr. Fit opera com refeições, sanduíches e produtos voltados ao público que busca alimentação prática. O modelo home office permite ao franqueado gerenciar as entregas sem necessidade de loja física.
A Marketing Bag trabalha com publicidade em saquinhos de pão distribuídos gratuitamente em padarias parceiras. O modelo home based permite atuar sem ponto comercial, comercializando espaços publicitários para empresas locais.
Especializada em turismo nacional e internacional, a 3,2,1 GO! atua em modelo home office e oferece suporte na venda de viagens, hospedagens, seguros e roteiros personalizados.
A Azul Empréstimo é especializada em soluções financeiras, com atuação em crédito consignado, pessoal, financiamentos, consórcios, seguros e produtos próprios. Com formatos flexíveis, a operação pode começar de forma enxuta, inclusive em cidades menores.
A Publicarga atua no segmento de mídia por meio de totens de carregamento de celulares com espaços publicitários. O franqueado trabalha na comercialização dos anúncios e na gestão dos equipamentos instalados em locais de circulação.
A PitCap é uma franquia de vending machines para higienização automatizada de capacetes. O equipamento opera em sistema de autoatendimento e pode ser instalado em postos, estacionamentos e outros pontos de circulação.
Primeiro aplicativo de delivery do Brasil e integrante do Grupo Magalu, o aiqfome atua principalmente em cidades do interior. O franqueado é responsável pela expansão da plataforma junto a restaurantes, mercados, farmácias e outros estabelecimentos locais.
A Wotë é uma franquia home based voltada ao mercado de cannabis medicinal. O franqueado atua no relacionamento com clientes, profissionais da saúde, associações e parceiros do setor, sem necessidade de estrutura física própria.
A Minha Quitandinha opera minimercados autônomos instalados em condomínios residenciais e comerciais. A operação funciona 24 horas por dia por meio de tecnologia de autoatendimento.
A Prospecta Obras conecta fornecedores da construção civil a obras em andamento ou previstas por meio de inteligência de mercado e análise de dados. O modelo home based permite atuar comercialmente sem necessidade de estrutura física.
Especializada em higienização e conservação de estofados, a CleanNew opera em formato home based. O franqueado realiza atendimentos externos utilizando equipamentos fornecidos pela rede, com operação enxuta e sem necessidade de ponto comercial.
Fundada em 2021, a Peggô Market atua com mercados autônomos instalados em condomínios, empresas e universidades. A operação utiliza tecnologia de autoatendimento e funciona sem necessidade de funcionários no ponto de venda.
A Capipoint Coffee Business é uma rede brasileira de franquias de cafés de autosserviço. O formato opera por meio de máquinas instaladas em locais de grande circulação, dispensando funcionários fixos e permitindo acompanhamento remoto.