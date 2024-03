12 franquias de saúde, beleza e bem-estar para faturar pelo menos R$ 25.000 por mês

Em qual segmento do franchising investir e empreender? O mercado de franquias como todo tem presentado bons resultados. No ano passado o setor faturou mais de R$ 240 bilhões, alta de 13,8%.

Olhar para os segmentos que lideram o crescimento do setor pode ser uma boa estratégia. Entre os setores que ocupam o topo do ranking que mais cresceram, estão os segmentos de saúde, beleza e bem-estar, com alta de 17,5%.

A diversidade de opções dentro da categoria oferece um leque de oportunidades para quem deseja ingressar no franchising.

Conheça, a seguir, 12 franquias que seguem em expansão e que valem a pena investir:

Home Angels

A rede é pioneira no segmento e se consolidou no mercado rapidamente, tornando-se referência como a maior rede de cuidadores de idosos supervisionados da América Latina. As unidades Home Angels prestam serviço de excelência em assistência física e emocional, tendo sempre um atendimento supervisionado e personalizado aos assistidos e suas famílias.

Investimento Inicial: a partir de R$ 60 mil (incluso taxa de franquia e capital de giro)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 80 mil

Prazo estimado de retorno: 6 a 12 meses

Padrão Enfermagem

Com a longevidade da população houve um avanço notável na oferta de serviços voltados para saúde e bem-estar da terceira idade. Fundada em 2006, a rede é especializada no agenciamento de profissionais da saúde para uma série de serviços primordiais aos pacientes, como: acompanhamento hospitalar, serviços de enfermagem, cuidador de idosos, entre outros. A franquia, que segue em expansão e contabiliza mais de 50 unidades no Brasil, projeta alcançar a marca de 100 unidades em 2024.

Investimento Inicial: R$ 80 mil (incluso: capital de giro, taxa da franquia, instalações iniciais e marketing inicial)

Faturamento médio mensal: R$ 25.000

Prazo estimado de retorno: 18 meses

Emagrecentro

Referência nas áreas de emagrecimento e estética corporal, o Emagrecentro foi fundado em 1986 e entrou para o franchising em 1994. A rede é a única franquia de emagrecimento no mundo com metodologia aprovada por trabalho científico, e oferece o método patenteado e certificado, desenvolvido pelo Dr. Edson Ramuth, denominado Método 4 fases. Atualmente, conta com mais de 350 operações, além das unidades internacionais com a bandeira Best Shape nos Estados Unidos e Espanha, a rede segue em internacionalização, pretendendo chegar a outros países como Europa, América do Sul e Ásia.

Investimento Inicial: R$ 134.400 (incluso capital de instalação e taxa da franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 85.000

Prazo estimado de retorno: 6 a 12 meses

Ad Clinic

Há quase 10 anos no mercado, a rede de clínicas de estética completa facial e corporal, Ad Clinic, foi criada em Curitiba/PR e conta com unidades comercializadas pelas principais cidades e capitais do Brasil. A empresa trabalha com os três pilares mais importantes da estética: o tratamento corporal, a harmonização facial e a depilação definitiva, além de tratamentos mais específicos como lipo sem cortes e massagens, para o público feminino e masculino.

Investimento inicial: a partir de R$ 152.000 no Modelo Harmony (incluso taxa de franquia, taxa de implantação, arquitetura, instalações, reformas e adequações no espaço, equipamentos básicos iniciais, inauguração e assessoria)

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Prazo estimado de retorno: 13 meses

Yes! Cosmetics

Empresa de cosméticos 100% veganos no mercado há mais de 20 anos, a Yes! Cosmetics conta com um portfólio com mais de 250 itens de perfumaria, maquiagens e cuidados pessoais e faciais, a preços acessíveis, conta ainda com fórmulas livres de parabenos e triclosan, e com selo cruelty free. Os produtos podem ser encontrados através do e-commerce, venda direta ou em uma das mais de 130 unidades pelo Brasil.

Investimento inicial: a partir de R$ 150.000 no modelo quiosque (incluso instalação, taxa de franquia e sistemas)

Faturamento médio mensal: R$ 65.000

Prazo estimado de retorno: 18 a 24 meses

Fast Tennis

A Fast Tennis é uma rede de academias de tênis que traz uma proposta inovadora e se dedica a transformar a prática do esporte em uma experiência única e divertida. Com foco na experiência do cliente e uma abordagem personalizada para todas as idades, a empresa oferece aulas dinâmicas e flexíveis, promovendo saúde, diversão, inclusão e um estilo de vida saudável.

Investimento Inicial: R$250 mil (incluso construção, capital de giro, taxa de franquia e taxa de implantação)

Faturamento médio mensal: entre R$60.000 e R$70.000

Prazo estimado de retorno: 21 meses

OdontoCompany

A OdontoCompany é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo, com mais de 2000 unidades comercializadas espalhadas em todos os estados brasileiros. Há mais de 33 anos no mercado e mais de 13 no franchising, a rede integra a SMZTO Holding de Franquias, que congrega outras importantes empresas dos mais diversos segmentos. É reconhecida pelo pioneirismo em implantar técnicas de ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia.

Investimento Inicial: R$ 300 mil - Modelo de negócio para cidades com mais de 150 mil habitantes (Incluso obras, equipamentos, móveis, taxa de franquia e capital de giro)

Faturamento médio mensal: R$ 190.000

Prazo estimado de retorno: a partir de 12 meses

Oral Sin

Referência em implantes dentários, a Oral Sin é uma rede de clínicas odontológicas que está no mercado há duas décadas proporcionando conforto e segurança aos seus pacientes. Fazendo parte do Grupo OdontoCompany a rede possui mais de 550 unidades e está presente em todos os estados do país. A Oral Sin realiza cerca de 30 mil tratamentos por mês, o que a coloca como a número um em implantes dentários.

Investimento Inicial: a partir de R$ 300 mil (incluso capital de giro)

Faturamento médio mensal: R$ 210.000

Prazo estimado de retorno: 21 meses

OrthoDontic

A OrthoDontic é a maior rede de franquias de ortodontia do Brasil, com mais de 350 unidades espalhadas por todo o país e somam mais de sete milhões de pessoas atendidas. A rede foi fundada em 2002 por cinco amigos recém-formados no curso de odontologia da Universidade Estadual de Londrina, que buscavam ir além de seus consultórios particulares para tornar o tratamento ortodôntico acessível a todos. Em 2004, encontrou no sistema de Franchising a melhor alternativa para expandir a marca por todo o Brasil. Desde então, a marca coleciona prêmios e reconhecimentos que atestam seu sucesso. Conquistou por onze vezes consecutivas o selo de Excelência em Franchising, pela ABF (2022 – 2012) e se tornou a primeira marca de odontologia do mundo a ser case de sucesso do Facebook, do grupo Meta. Há um ano, a OrthoDontic se juntou ao grupo OdontoCompany.

Investimento Inicial: entre R$415.000 a R$432.000 (incluso taxa de franquia, capital de giro e instalações)

Faturamento médio mensal: R$ 200.000

Prazo estimado de retorno: de 25 a 29 meses

Kapeh Cosméticos e Cafés

Fundada em 2007 por Vanessa Vilela, em Três Pontas, sul de Minas Gerais, a Kapeh Cosméticos e Cafés é uma rede de franquias que oferece dois modelos de negócios em um, unindo uma cafeteria completa e a venda de cosméticos. Possui no portfólio mais de 170 produtos que tem como base o monoproduto café e conta hoje com 21 operações no Brasil e pretende fechar o ano com 100 unidades.

Investimento Inicial: a partir de R$ 177.900 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 50.000

Prazo estimado de retorno: de 24 a 36 meses

PróRir

Fundada em 2006, a rede de consultórios odontológicos, atende com serviços de qualidade que vão de estética a procedimentos cirúrgicos. Desde 2017 no franchising, a marca possui atualmente 19 unidades no estado do Rio de Janeiro, tendo realizado mais de 1 milhão de atendimentos ao longo dos anos. Hoje, a empresa tem como meta um crescimento a nível nacional.

Investimento inicial: a partir de R$ 300 mil (incluso taxa de franquia e instalação)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 100.000

Prazo estimado de retorno: de 18 meses a 24 meses

Academia Gaviões

No cenário paulista há quase 50 anos e no franchising desde 2019 a Academia Gaviões conta hoje com 63 unidades e pretende chegar a 100 em operação até o final de 2025. A rede oferece modelos de negócios onde o franqueado pode ser o administrador ou somente o investidor, já que também oferece a opção do empreendedor contratar um serviço de administração especializado na marca. Todas as unidades oferecem um mix de aulas, atendimento diferenciado para iniciantes e modernos equipamentos de musculação.