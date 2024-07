11 franquias mais baratas do que viajar para as Olimpíadas de Paris

1 /10 (A Cacau Show é a maior franquia do Brasil com 4.216 unidades em 2023)

2 /10 Boticário: Vendas do grupo cresceram 70% em dois anos (Foto: Leandro Fonseca/Exame) (O Boticário é a segunda maior franquia do país, com 3.689 unidades em 2023)

3 /10 Arcos Dorados: ESG avança em compromissos ambientais (O McDonald's é a terceira maior franquia do Brasil com 2.662)

4 /10 (Colchões OrtoBom tem 2.380 e está na 4ª posição do ranking de franquias da ABF)

5 /10 Odontocompany: no ranking das maiores franquias de 2023, a companhia chegou a 5ª posição (Odontocompany: no ranking das maiores franquias de 2023, a companhia chegou a 5ª posição)

6 /10 Lubrax+, franquia de troca de óleo, é a sexta maior do país, com 1.741 (Lubrax+, franquia de troca de óleo, é a sexta maior do país, com 1.741)

7 /10 Loja Subway (Subway: com 1.574 ,)

8 /10 Renato Stefanoni, presidente da AMPM (AMPM: rede de lojas de conveniência tem 1.540 unidades e é a 8ª maior franquia do Brasil)

9 /10 (Óticas Carol: com 1.400 unidades, a rede de franquias é a 9ª maior do Brasil)

10/10 (BK é 10ª maior franquia do Brasil, com 1.331 unidades em 2023)

Se você pensou em usar suas economias para viajar e assistir aos Jogos Olímpicos em Paris, por que não considerar investir em seu próprio negócio? Ao investir numa microfranquia é possível começar a empreender com o valor de uma viagem internacional.

As microfranquias são negócios com modelos enxutos e investimento inicial de até R$ 135.000. Existem opções em diversos segmentos e modelos. Cacau Show, Chilli Beans e outras redes apostam no modelo de contêiner, por exemplo, com investimento inicial a partir de R$30.000, para acelerar sua expansão.

Assistir aos Jogos Olímpicos em Paris pode custar cerca de R$ 79.600 para duas pessoas, incluindo passagens aéreas, hospedagem, ingressos e alimentação, conforme cotação realizada pela EXAME. Os voos de ida e volta saindo do Brasil podem chegar a R$ 13.600 para duas pessoas. A hospedagem, em média, custa R$ 24.000 para uma estadia de 20 dias. Os ingressos para os eventos podem somar R$ 18.000, enquanto a alimentação chega a aproximadamente R$ 24.000.

Conheça, a seguir, algumas opções de franquias com investimento inicial menor do que uma viagem para as Olimpíadas.

YES! Idiomas

A YES! Idiomas, rede com mais de 50 anos de história e mais de 200 escolas em 16 estados e no Distrito Federal, oferece três modelos de franquia: o Educacional, para instituições de ensino que desejam incorporar o padrão YES! em um espaço de 50m²; e os modelos de loja própria Soft (120m²), Light (150m²) e Premium (250m²), com tamanhos variados para atender a diferentes demandas populacionais. A marca possui um investimento inicial a partir de R$30 mil, com um faturamento estimado em R$40 mil.

Investimento inicial: a partir de R$ 30.000 no modelo Educacional

Faturamento médio mensal: de R$ 40.000 a R$ 120.000

Prazo de retorno: de 18 a 24 meses para todos os formatos

Crepe do Rão

Com 15 unidades espalhadas pelo Rio de Janeiro, o Crepe do Rão é mais uma aquisição recente do Grupo Rão. A marca requer um investimento inicial a partir de R$80 mil, que funciona dentro de outra cozinha do Grupo Rão. A loja opera com, no mínimo, 15 m² e dois funcionários. Crepe do Rão é uma marca liderada pelo empresário Guilherme Lemos, CEO do Grupo Rão, uma holding que conta com 20 redes.

Investimento inicial: a partir de R$ 80.000

Faturamento estimado: R$ 60.000

Previsão de retorno: 24 meses

10 franquias baratas para quem quer deixar de ser funcionário a partir de R$ 2.850

CredFácil

Rede especializada em serviços financeiros e seguros, a CredFácil atua no segmento há 20 anos com a missão de oferecer soluções financeiras a todas as pessoas que necessitam de crédito. Com mais de mil unidades distribuídas por todo o Brasil, a marca foi eleita a quinta maior microfranquia pela Associação Brasileira de Franchising.

Investimento inicial: a partir de R$ 19.997,00 no modelo home office (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio: R$ 130 mil

Prazo de retorno: 3 a 6 meses

Espetto Carioca

Rede de bares e restaurantes criada em 2011, que hoje espalha o lifestyle carioca pelo país e oferece mais de 1000 combinações de pratos, bebidas e sobremesas. Conta com 55 unidades presentes em seis estados. O modelo vending machine oferece praticidade e aproximação com o consumidor, a geladeira de autoatendimento pode ser instalada em condomínios e clubes, dada a flexibilidade de espaço para a instalação e praticidade do produto comercializado: kit de espetinhos de churrascos limpos, congelados e temperados, prontos para o preparo.

Investimento inicial: R$ 50 mil no modelo vending machine (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio: expectativa de R$ 12 mil

Prazo de retorno: de 12 a 18 meses

market4u

Fundado em 2020, é uma rede de mercados autônomos que opera em condomínios comerciais e residenciais, proporcionando comodidade e segurança para as pessoas por meio de lojas que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem a necessidade de atendentes. Classificada pela ABF - Associação Brasileira de Franchising como a maior microfranquia do país, possui mais de 2 mil unidades em operação e prevê encerrar o ano de 2024 com o faturamento de R$ 340 milhões.

Investimento inicial: a partir de R$ 80 mil (incluso taxa de franquia para 5 unidades, câmeras, equipamentos e estoque inicial para a primeira loja)

Faturamento médio: de R$ 10 mil a R$ 15 mil por unidade

Prazo de retorno: de 16 a 24 meses

Yes! Cosmetics

Rede vegana de cosméticos, a Yes! Cosmetics está presente no mercado há mais de 20 anos com itens de perfumaria, maquiagens e cuidados faciais e corporais que podem ser encontrados nas mais de 130 unidades franqueadas pelo Brasil, no site oficial e através da venda direta.

Investimento inicial: a partir de R$ 70 mil no modelo cápsula (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio: R$ 25 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: 10 a 15 meses

Padrão Enfermagem

Rede especializada no agenciamento de profissionais da área da saúde, como enfermeiros e cuidadores, para serviços primordiais como acompanhamento domiciliar e hospitalar, cuidador de idosos e infantil, serviços de enfermagem, entre outros. Com modelo de atuação home based, quem decide investir na franquia pode gerir à distância, inclusive acompanhando durante uma viagem.

Investimento inicial: A partir de R$ 50 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio: R$ 25 mil

Prazo de retorno: 18 meses

CleanNew

Criada em 2015, rede é uma das maiores franquias de higienização e conservação de estofados do Brasil. Atua em formato home based, ou seja, o profissional especializado vai até o cliente com uma mala repleta de equipamentos com a mais alta tecnologia para realizar os serviços de higienização e blindagem de sofás, colchões, poltronas, entre outros itens da casa. Os serviços também podem ser realizados em veículos como carros, barcos e aeronaves. A CleanNew está presente em 22 estados brasileiros e também no exterior, com franqueados na Colômbia, Argentina, Estados Unidos, Kuwait, Paris, Espanha, Angola, Abu Dhabi, Arábia Saudita, Andorra e Dubai, além de unidade prevista para África do Sul.

Investimento inicial: a partir de R$ 59.900 mil (incluso equipamentos, estoque, kits e uniforme e taxa de franquia)

Faturamento médio: de R$ 14 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: de 6 a 12 meses

Home Angels

A rede é pioneira no segmento de microfranquia e se consolidou no mercado rapidamente, tornando-se referência como a maior rede de cuidadores supervisionados da América Latina. As unidades Home Angels prestam serviço de excelência em assistência física e emocional, tendo sempre um atendimento supervisionado e personalizado aos assistidos e suas famílias.

Investimento inicial: a partir de R$ 40 mil (incluso capital de giro e taxa de franquia)

Faturamento médio: a partir de R$ 70 mil

Prazo de retorno: de 6 a 12 meses

Maria Brasileira

Criada em 2012, a Maria Brasileira, maior rede de limpeza residencial e empresarial do país que também foi eleita destaque como franqueadora do ano pela ABF. Com mais de 90 mil atendimentos por mês, está presente em todos os estados do Brasil com mais de 490 unidades, oferecendo serviços de limpeza residencial, limpeza empresarial, passadeira, limpeza pós-obra, sanitização e limpeza especializada em vidros.

Investimento inicial: a partir de R$ 47.300 mil (incluso taxa de franquia, kit de Equipamentos para limpeza profissional e primeira compra de uniforme)

Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

Prazo de retorno estimado: 14 meses

Minha Quitandinha

Startup de tecnologia em varejo que atua no modelo de franquia de minimercado autônomo. Fundada em 2020, em Balneário Camboriú (SC), a rede de franquias funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, sem intermediários para a realização das compras, com o propósito de proporcionar conveniência, qualidade e segurança a complexos residenciais ou comerciais. Como potencializador de fidelização, passa a explorar o novo conceito de superproximidade, que aposta no protagonismo do consumidor e no investimento constante em tecnologias de ponta para oferecer um atendimento cada vez mais assertivo e personalizado.

Investimento inicial: a partir de R$ 42 mil (inclui taxa de franquia e instalação)

Faturamento médio mensal: R$ 18 mil

Prazo estimado de retorno: de 10 a 18 meses