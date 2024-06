100 mil árvores plantadas é a meta da nova temporada do “Brasil que Produz”. Veja como participar

Os biomas brasileiros serão tema da próxima temporada do “Brasil que Produz”, uma campanha promovida desde 2020 pela Terra à Vista – maior plataforma de comercialização de imóveis rurais do país – e que já reuniu mais de 200 lideranças do agronegócio para debater temas relacionados ao campo.

Com início previsto para 5 de agosto, a campanha vai ter duração de seis semanas em que reunirá as principais referências do mercado para um debate bastante pertinente por meio de podcasts, lives, depoimentos e muito conteúdo envolvendo cada um dos biomas, preservação e desmatamento, a importância da fauna e da flora, produção sustentável e questões climáticas, tema cada vez mais em evidência, diga-se de passagem as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul.

Plante uma árvore

Um dos destaques para este ano é a ação socioambiental “Plante uma árvore”, parceria com a Black Jaguar Foundation, organização sem fins lucrativos que trabalha para restaurar a Floresta Amazônica e o Cerrado no Brasil, será a responsável pelo plantio.

Marcelo Caçapava, fundador e CEO da Terra à Vista: nova campanha prevê o plantio de 100 mil árvores. (Terra à vista/Divulgação)

“Além de um conteúdo em altíssimo nível com as principais referências do setor, levando conhecimento e consciência da importância da preservação da fauna e da flora, iremos dar o exemplo e trazer o público para botar a mão na massa ou na terra conosco e plantar 100 mil árvores. Essa é a meta”, diz Marcelo Caçapava, fundador e CEO da Terra à Vista.

O público também poderá participar comprando, na loja online Use BQP, camisetas da marca Reserva com estampas temáticas e criativas sobre os biomas. Além disso, vouchers de alimentação e cinema completam as estratégias da campanha. Cada participante receberá um certificado em seu nome, com a localização da árvore.

Para saber mais e conferir o passo a passo para plantar uma árvore, basta acessar o site do Brasil que Produz.