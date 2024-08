A judoca Beatriz Souza conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A lutadora foi campeã na última sexta-feira, 2, na categoria +78 kg.

Além do reconhecimento, a atleta também deve receber uma premiação em dinheiro. Essa bonificação se aplica aos medalhistas em diferentes categorias e posições no pódio.

O valor pago pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) aumentou 40% em relação aos Jogos de Tóquio, em 2021. Com a medalha de ouro conquistada nesta sexta-feira, Beatriz Souza recebeu R$ 350 mil.

Outras brasileiras que subiram ao pódio nas Olimpíadas também vão receber prêmio em dinheiro. A skatista Rayssa Leal ganhou R$ 140 mil pelo bronze na final do skate street, e cada ginasta da equipe feminina, como a Rebeca Andrade, conquistou o bronze recebeu R$ 56 mil.

É possível empreender com os prêmios das medalhas de ouro, prata e bronze das Olimpíadas de Paris? No mercado de franquias a resposta é sim. É possível encontrar franquias com investimento inicial que variam entre R$ 350 mil e R$ 56 mil. Confira, a seguir, dez franquias com modelos disponíveis para novos investidores:

Cacau Show

A loja modular (também conhecida como loja contêiner) é um projeto de muito sucesso na Cacau Show. A companhia conseguiu escalar seu número de operações no Brasil graças ao modelo. Com investimento inicial menor do que o de uma loja padrão, a rede de chocolates conseguiu chegar a 950 operações em funcionamento e outras 86 em processo de implantação, superando o total de 1.000 contêineres em três anos e meio.

Investimento inicial: a partir de R$ 64.900

Faturamento médio mensal: R$ 61.400

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Brasil Cacau

A Brasil Cacau lançou na feira da ABF o modelo light para atender a uma demanda crescente por investimentos mais acessíveis e flexíveis no setor de chocolates. O valor de investimento foi reduzido, os tamanhos dos espaços foram otimizados para máxima eficiência, e houve uma troca estratégica de fornecedores de materiais.

Investimento inicial: quiosque a partir de R$ 49.000

Faturamento: R$ 900 mil ao ano

Prazo de retorno: 18 a 36 meses

Fini

A Fini, que celebra 20 anos de história no Brasil, é a maior franqueadora no segmento de candies a granel do país. Sendo um dos modelos mais tradicionais e um dos mais vistos também, os quiosques Fini são práticos e já conhecidos por quem passa por shoppings e galerias, áreas comerciais, universidades e rodoviárias.

Investimento inicial: R$ 153.000

Faturamento médio mensal: R$ 22.900

Prazo de retorno: a partir de 20 meses

Chilli Beans

Lançados em 2022, os contêineres Eco Chilli da Chilli Beans, maior rede especializada em óculos escuros da América Latina, são lojas feitas totalmente de plástico reciclado. As lojas possuem incentivos ao descarte correto dos materiais, como o desconto de R$ 50 para clientes que levarem armações de óculos de qualquer marca para a loja.

O novo formato foi pensado para ser instalado em pontos alternativos, como postos de gasolina, praças, boulevards e outros locais com alta circulação de pessoas em cidades de 60 a 90 mil habitantes. Atualmente há 40 unidades, com meta de abertura de 400 nos próximos três anos:

Investimento inicial: a partir de R$ 170 mil

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo de retorno: 20 meses

Mais1. Café

Uma das maiores redes de cafeterias do Brasil, propõe-se a unir a praticidade e a tecnologia para o acesso ao café de alta qualidade. Assim, a rede conta com mais de 30 opções de bebidas quentes e geladas feitas a partir do café de grão especial, além de acompanhamentos doces e salgados importados da Europa e da América Latina, como cookies, empanadas, donuts e croissants.

Investimento inicial: R$ 210.000

Faturamento médio mensal: R$ 30.000

Prazo de retorno: Entre 18 a 24 meses

Havanna

Fundada em 1939 na Argentina, como uma fábrica de alfajores, a Havanna é uma rede de cafeteria referência em iguarias argentinas. Reconhecida por seu doce de leite e alfajores, a empresa está presente em 2500 pontos de venda em 12 países. No Brasil, a rede conta com mais de 200 unidades em operação, sendo a maior parte em modelo de franquia.

Investimento inicial: a partir de R$ 249.000

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 60.000

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

Kopenhagen

Marca com 95 anos de história que se mostra ousada e inovadora. Esta é a Kopenhagen, líder e precursora no segmento de chocolates finos no Brasil que, desde 1928, está presente nos mais doces momentos dos fãs e apreciadores dos sabores únicos de seus produtos.

Investimento inicial: R$ 180.000 (incluso taxa de franquia)

Faturamento: R$ 1,2 milhão ao ano

Prazo de retorno: 18 a 36 meses

Milky Moo

Em quatro anos de história a Milky Moo, rede especializada em milkshakes já conta com 422 unidades espalhadas por todos os estados brasileiros. A previsão é fechar o ano de 2024 com 700 unidades. A Milk Moo cresceu mais de 300% no último ano, atingindo uma receita líquida de R$ 26,3 milhões, segundo o ranking EXAME Negócios em Expansão.

Investimento inicial: R$ 190.000

Faturamento médio mensal: R$ 70.000

Previsão de retorno: entre 18 a 24 meses

Lucro previsto: 15 a 20%

Sodiê Doces

A Sodiê Doces, maior franquia de bolo do país, possui atualmente 375 lojas abertas no Brasil e duas unidades na cidade de Orlando, nos EUA. A rede fechou 2023 com faturamento de R$ 640 milhões, crescimento de 15%. Na loja contêiner o foco é a venda de bolos em pedaços, salgados, cafés e docinhos, além das entregas pelo delivery, por meio das vendas online. São unidades menores, já que não têm cozinha para as produções e, por esta razão, têm custo de instalação até 60% menor comparado às lojas físicas tradicionais.

Todos os modelos sem cozinha são alimentados pela cozinha da loja full, ou seja, uma única cozinha abastece até cinco operações ao mesmo tempo. As unidades também precisam de carro utilitário refrigerado para transportar os produtos da cozinha para a unidade, o que não está incluso nos valores a seguir:

Investimento inicial: R$ 250 mil

Faturamento médio mensal: R$ 90 mil

Prazo de retorno: 18 meses

Maria Brasileira

Reconhecida como a maior franquia de limpeza residencial da América Latina, possui 470 unidades por todo o país e soma mais de um milhão de atendimentos, uma média de 80 mil por mês. Presente em todos os estados brasileiros, a Maria Brasileira oferece serviços de limpeza residencial, limpeza empresarial, passadeira, limpeza pós-obra, sanitização, copeira e zeladoria. A marca levará para a feira seus modelos de home based e loja.

Investimento inicial: a partir de R$ 42.920

Faturamento médio mensal: R$ 40.000

Prazo de retorno: 14 meses