10 franquias de confeitaria para investir a partir de R$ 100 mil em 2023

O setor de franquias foi responsável por movimentar mais de R$ 211 bilhões em 2022 e teve crescimento de 14,3%. Segundo levantamento da Associação Brasileira do Franchising (ABF), o segmento de food service foi um dos que mais cresceu, registrando aumento de 21,5% e faturamento de mais de R$ 39,8 bilhões.

Mas foi a confeitaria, entre as opções do food service, que se tornou mais promissora. Levantamento feito pela Mordor Intelligence, o mercado global de doces terá uma taxa de crescimento anual composto (CAGR) de quase 4% até 2027.

Para quem pensa em empreender com doces e bolos em 2023, separamos 10 opções de redes de franquias com investimento incial a partir de R$ 100 mil. Confira:

1. Le Petit Macarons

A primeira boutique brasileira especializada no doce francês, uma iguaria preparada artesanalmente, oferece 30 sabores diferentes, com opções exclusivas sem lactose. O cardápio conta ainda com opções de chás importados, oferecidos quentes e gelados, além de cafés preparados como espressos, lattes especiais e espumantes. No franchising desde 2018, a rede possui 24 unidades que estão localizadas em sete estados brasileiros: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal.

Investimento inicial: a partir de R$ 100 mil (incluso taxa de franquia, instalações, equipamentos e estoque inicial) no modelo carrentino.

a partir de R$ 100 mil (incluso taxa de franquia, instalações, equipamentos e estoque inicial) no modelo carrentino. Faturamento médio mensal: a partir de R$ 25 mil

a partir de R$ 25 mil Prazo de retorno: 24 a 36 meses

2. Casa de Bolos

A maior rede de bolos do Brasil e pioneira no segmento, está presente no franchising desde 2011. Conta atualmente com mais de 400 lojas em todo o país e possui um cardápio com mais de 100 sabores de bolos, incluindo versões de produtos diet, integral, funcional, tortas, cucas, bolos de aniversário e bolo no pote.

Investimento inicial : a partir de R$ 103 mil (já com a taxa de franquia e implantação)

: a partir de R$ 103 mil (já com a taxa de franquia e implantação) Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

R$ 40 mil Prazo de retorno: até 24 meses

3. Docecleta

Considerada a primeira franquia de fast-food de brownies do Brasil, a empresa iniciou com apenas uma bicicleta rodando a cidade e vendendo produtos deliciosos e hoje é referência nacional em seu segmento.

Investimento inicial: R$120 mil (já com a taxa de franquia)

R$120 mil (já com a taxa de franquia) Faturamento médio mensal: R$ 55 mil

R$ 55 mil Prazo de retorno: 15 a 26 meses

4. Royal Trudel

Rede pioneira e especializada em Trudel – se associou a ABF (Associação Brasileira de Franchising) em 2022. No momento, conta com mais de 80 lojas espalhadas entre as regiões Sul, Nordeste e Sudeste do Brasil. Oferece a versão brasileira do Trudel, uma guloseima originária do Leste Europeu e eleita por sete vezes o Melhor Doce de Gramado/RS.

Investimento inicial : a partir de R$130 mil (incluso taxa de franquia, mobiliário e equipamento)

: a partir de R$130 mil (incluso taxa de franquia, mobiliário e equipamento) Faturamento médio mensal: não divulga

não divulga Prazo de retorno: entre 18 e 30 meses

5. Stonia Ice Creamland

Gelato na pedra, misturado com os mixes a escolha do cliente, e sobremesas especiais com ingredientes da mais alta qualidade. O nome tem um significado bem especial, pois uniu duas palavras que combinam perfeitamente ao conceito da rede: Stone e Estônia. A primeira significa pedra em inglês, a segunda se refere a um dos países mais gelados do mundo.

Investimento inicial: 150 mil

150 mil Faturamento médio mensal: R$ 85 mil

R$ 85 mil Prazo de retorno: 18 a 24 meses

6. Seu Churros

Especializada em receitas artesanais de churros produzidas por meio de ingredientes premium e massa frita na hora, a rede tem em seu cardápio opções exclusivas, como o churros artesanal, cone com sorvete italiano (Conetto), cone com fondue (Conetto Fondue), Bubble Waffle Original, sorvetes e milkshakes. No franchising desde 2017, conta com 40 unidades presentes em oito estados brasileiros.

Investimento inicial : a partir de R$ 159 mil (incluso taxa de franquia)

: a partir de R$ 159 mil (incluso taxa de franquia) Faturamento médio mensal : até R$ 40 mil

: até R$ 40 mil Tempo de retorno: a partir de 12 meses

7. PopCorn Gourmet

Especializada em pipocas gourmet, presente no franchising desde 2016. Hoje, soma mais de 40 unidades, que operam em 11 estados do Brasil. Além disso, a empresa tem fábrica e quiosque recém-inaugurados em Miami e, em breve, vai inaugurar uma fábrica em Portugal. Modelo PopCorn Gourmet Café - versão mais completa. Com cardápio muito prático e completo que harmoniza pipocas, com cafés especiais, lanches diversos. Esse modelo também oferece a possibilidade de instalação em loja ou quiosque.

Investimento inicial: R$ 179 mil no modelo quiosque (incluso taxa de franquia e implantação)

R$ 179 mil no modelo quiosque (incluso taxa de franquia e implantação) Faturamento médio mensal : entre R$ 45 mil e R$ 80 mil no modelo quiosque

: entre R$ 45 mil e R$ 80 mil no modelo quiosque Prazo de retorno: 6 a 18 meses

8. The Waffle King

Criada pelo gaúcho Anderson Suriz, após uma viagem a Europa, a rede é a primeira rede de fast-food de Waffle da América Latina. Os clientes podem personalizar o Waffle de Liège e Waffle de Bruxelas, escolhendo complementos como marshmallow, ovomaltine ou geléia de morango, e tem opções de Waffle salgado, TWK Pizza, sorvetes e cafés. O carro chefe da marca é o Big Belga, com dois waffles liège fazendo 'sanduíche' de sorvete, morango ou banana, chocolate ou doce de leite. A rede que tem apenas dois anos já conta com 185 lojas de rua ou em shoppigs, em 25 estados

Investimento inicial: a partir de R$ 250 mil (já com taxa de franquia)

a partir de R$ 250 mil (já com taxa de franquia) Faturamento médio mensal : R$ 110 mil (lojas full)

: R$ 110 mil (lojas full) Prazo de retorno: 20 a 24 meses

9. Croasonho

A única do país especializada em croissants recheados, possui aproximadamente 60 lojas pelo país, e atua no mercado com diferentes modelos de negócio: o de rua, presente em pontos centrais das metrópoles, o sistema em praças de alimentação de shoppings, Croa Café e quiosque. O grande diferencial gastronômico da marca são os Croasonhos artesanais, produzidos com massa crocante por fora e macia por dentro e mais de 30 recheios, entre doces e salgados.

Investimento inicial : a partir de R$ 300 mil (já com a taxa de franquia)

: a partir de R$ 300 mil (já com a taxa de franquia) Faturamento médio mensal : R$ 100 mil

: R$ 100 mil Prazo de retorno: a partir de 30 meses

10. Sodiê Doces

A rede possui atualmente 350 lojas abertas no Brasil e duas unidades na cidade de Orlando, nos EUA e está presente no franchising desde 2006. Em seu cardápio há mais de 80 variedades de sabores, uma linha Zero Açúcar, bolos caseiros e a versão vegana. Também fazem parte do cardápio os docinhos (tradicionais, finos, belgas e bombom), balas de coco e sua linha exclusiva de salgados (cuja sede fica em Boituva).