Zona de Alta Tecnologia de Suzhou se torna destino estratégico para capital estrangeiro

A cidade de Suzhou, na província de Jiangsu, consolidou-se como um dos principais polos econômicos da China. Situada no delta do rio Yangtzé, a cidade concentra uma das maiores proporções de investimento estrangeiro do país.

Um dos principais vetores desse crescimento é a Zona Nacional de Desenvolvimento de Alta Tecnologia de Suzhou, que abriga mais de 2.000 empresas estrangeiras em uma área de cerca de 223 km².

Entre janeiro e maio de 2025, a zona registrou 48 novos projetos com capital internacional, totalizando US$ 330 milhões em investimentos efetivamente utilizados. O volume representa uma alta de 16,9% em relação ao mesmo período de 2024, de acordo com dados locais.

Empresas avançam com apoio da gestão pública

O ESR Group, com sede em Cingapura, iniciou em 2020 a construção de um parque industrial internacional em Suzhou. A estrutura já atraiu multinacionais dos setores de biomedicina e novos materiais. Em ritmo acelerado, o projeto avança para a terceira fase, com galpões de até quatro andares.

“O ESR Group é responsável pela operação do parque e pela captação de empresas estrangeiras”, afirmou Jin Zhenyu, diretor de marketing da empresa para o leste da China. Segundo ele, a velocidade na construção acompanha o crescimento da demanda.

Parcerias e soluções industriais em Suzhou

A Stahl, empresa holandesa que opera em Suzhou desde 2004, tem ampliado sua presença na região. A produção mensal passou de algumas dezenas para mais de mil toneladas, com faturamento anual superior a RMB 1 bilhão. Em 2024, a empresa iniciou a construção de uma nova unidade com capacidade de 18 mil toneladas.

Durante o processo, a Stahl enfrentou obstáculos após mudanças internas que levaram à perda de documentos. Com apoio da zona, mais de dez departamentos públicos se mobilizaram para recuperar a documentação em três meses, permitindo a continuidade do projeto.

A empresa também participou de um projeto conjunto com uma montadora para desenvolver couro branco resistente a manchas para assentos automotivos. A cooperação técnica entre as duas companhias foi intermediada pela High-Tech Zone, que facilitou o intercâmbio de dados e acelerou a entrega do produto.

Segundo Chen Xingjun, diretor-geral da Stahl na China e Ásia-Pacífico, a estrutura local permitiu à empresa substituir boa parte dos insumos importados por fornecedores nacionais. “A zona coordenou recursos e nos conectou à cadeia industrial”, afirmou.

Suporte local e integração de talentos internacionais

A Eddie KPM Precision Machinery iniciou operações no High-Tech Zone neste ano, resultado de uma joint venture entre a chinesa Eddie e a japonesa Kawasaki Heavy Industries. O gerente geral Masataka Onishi, residente em Suzhou há mais de dois anos, relatou que teve dificuldades de adaptação no início. Isso mudou quando foi procurado por representantes locais que designaram um responsável exclusivo para atendê-lo.

Com esse apoio, Onishi passou a entender melhor a cidade e a estrutura de negócios. Ele também participou de eventos de networking organizados pela zona, voltados à integração de cadeias de suprimentos entre empresas chinesas e estrangeiras.

O High-Tech Zone também tem atuado na validação de certificados profissionais emitidos no exterior. Sun Feng, gerente de manufatura da Kawasaki Suzhou, obteve reconhecimento oficial para um certificado técnico emitido no Japão. O processo foi concluído com o envio de documentação básica, sem necessidade de novo exame.

Além de suporte técnico e regulatório, a zona organiza atividades culturais e esportivas, como torneios de badminton e eventos gastronômicos. Segundo Onishi, os funcionários japoneses já se sentem plenamente integrados à vida local. “Conseguimos encontrar sabores autênticos da nossa terra em restaurantes da zona”, disse.