Zelensky transmite a Trump que está pronto para trégua com Rússia no setor energético

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse ao mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma ligação telefônica nesta quarta-feira, 19, que está preparado para implementar uma trégua parcial com a Rússia para acabar com os ataques de ambos os lados à infraestrutura civil e de energia do inimigo.

"Um dos primeiros passos para um fim completo da guerra pode ser o fim dos ataques à energia ucraniana e a outras infraestruturas civis. Eu apoio essa medida e a Ucrânia confirmou que está pronta para executá-la", escreveu Zelensky em uma mensagem sobre sua ligação com Trump publicada na rede social X.

Zelensky explicou que Trump o informou sobre os detalhes do telefonema que teve com o líder do Kremlin, Vladimir Putin, na terça-feira, no qual o governante russo disse que declararia imediatamente uma trégua energética de 30 dias - que Kiev diz que o Exército russo já violou.

Na mensagem sobre a conversa com Trump, Zelensky comentou que Kiev e Washington começaram a trabalhar para "resolver problemas técnicos relacionados à implementação e expansão do cessar-fogo parcial", que, de acordo com Putin, pode se estender primeiro a uma trégua no mar Negro e depois a uma cessação das hostilidades em terra também.

O presidente ucraniano explicou que Ucrânia e EUA estão preparados para se reunir novamente na Arábia Saudita - onde uma reunião entre representantes de Washington e Moscou também é iminente - nos próximos dias "para continuar a coordenar os passos em direção à paz".

Zelensky lembrou que a declaração de uma trégua parcial, encerrando os ataques aéreos e marítimos como primeiro passo para a paz, era a proposta original da Ucrânia, que na semana passada aceitou a ideia dos EUA de um cessar-fogo terrestre, marítimo e aéreo rejeitado pelo Kremlin.

Em declaração sobre a ligação com Zelensky, Trump descreveu a conversa como "muito positiva" e disse estar convencido de que ela servirá para avançar no caminho para a paz.