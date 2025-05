Zelensky revela que em reunião com Trump discutiram sanções adicionais contra a Rússia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou neste sábado que durante sua última reunião com seu homólogo americano, Donald Trump, por ocasião do funeral do papa Francisco em 26 de abril, os dois discutiram a possibilidade de impor sanções adicionais contra a Rússia.

"Acho que tive a melhor conversa com o presidente Trump de todas as que tivemos até agora", disse Zelensky em uma entrevista coletiva em Kiev, em declarações citadas pela agência de notícias "Ukrinform".

"Levantei a questão das sanções americanas. Não vou entrar em detalhes, mas o que (Trump) me disse soou muito poderoso", disse.

Zelensky também respondeu a perguntas sobre o controverso acordo econômico entre EUA e Ucrânia assinado esta semana, que ainda precisa ser ratificado pelo Parlamento ucraniano nos próximos dias.

O mandatário ucraniano manifestou a expectativa de que não haveria dificuldades na aprovação do documento, embora tenha admitido que havia parlamentares ucranianos que se opunham a ele, a quem ele repreendeu por rejeitarem um acordo "do qual depende a segurança da Ucrânia".

Zelensky afirmou que, com base nas decisões tomadas pelo Congresso americano, a Ucrânia deve receber US$ 15 bilhões em ajuda este ano e um valor semelhante em 2026.

O acordo assinado com Washington pode permitir que o recebimento dos US$ 15 bilhões planejados para 2026 seja antecipado para este ano, disse, como parte da contribuição americana para o Fundo de Investimento para Reconstrução que será estabelecido como parte do acordo.