Zelensky quer que guerra contra Rússia acabe em 2025 por 'meios diplomáticos' Em contraponto, o presidente ucraniano afirmou que o líder russo, Vladimir Putin, não estaria procurando paz

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, participa de uma entrevista coletiva com a vice-presidente dos EUA e candidata presidencial democrata, Kamala Harris (fora do quadro), antes de uma reunião privada, no escritório cerimonial do vice-presidente no Edifício Executivo Eisenhower, no campus da Casa Branca, em 26 de setembro de 2024 em Washington, DC (Drew ANGERER /AFP)