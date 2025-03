Zelensky pede que não se retire sanções contra a Rússia até que a guerra termine Declaração do presidente ucraniano ocorreu em uma coletiva, ao lado do primeiro-ministro britânico Keir Starmer, que reforçou o apoio dos governos da "Coalizão de Voluntários"

Volodymyr Zelensky: presidente da Ucrânia enfrenta diversos desafios durante a negociação com a Rússia pela paz e as relações políticas com os Estados Unidos (Tetiana DZHAFAROVA/AFP)